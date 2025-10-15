Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia

G4Media, 15 octombrie 2025 21:20

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
21:50
Noul lider al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, prima întâlnire la Moscova cu Vladimir Putin G4Media
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu...   © G4Media.ro.
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri...   © G4Media.ro.
21:40
FIFA: Donald Trump are dreptul de a decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială G4Media
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald...   © G4Media.ro.
Acum o oră
21:20
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a...   © G4Media.ro.
21:20
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a...   © G4Media.ro.
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride...   © G4Media.ro.
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior G4Media
 Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel...   © G4Media.ro.
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, relatează InfoSudEst “Cu...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro” și va confisca 70% din...   © G4Media.ro.
20:40
Politico: UE va fi pregătită pentru un război cu Rusia până în 2030 / Comisia Europeană face presiuni asupra capitalelor pentru a cumpăra arme împreună G4Media
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi...   © G4Media.ro.
20:40
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene G4Media
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn...   © G4Media.ro.
20:40
LIBERTATEA / Laura Kövesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo G4Media
Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de...   © G4Media.ro.
20:30
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult...   © G4Media.ro.
20:30
Nicușor Dan despre mediu: Am cerut la Bruxelles politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea G4Media
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri temporizarea politicilor de mediu ale UE, criticate de mulți reprezentanți ai sectorului economic, și a spus într-o postare pe...   © G4Media.ro.
20:20
OpenAI colaborează cu Broadcom pentru dezvoltarea primelor sale procesoare AI interne G4Media
OpenAI a anunțat un parteneriat strategic cu Broadcom pentru dezvoltarea și producerea primelor sale procesoare de inteligență artificială proiectate intern, marcând un pas major în...   © G4Media.ro.
20:20
Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene G4Media
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite...   © G4Media.ro.
20:10
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” G4Media
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a...   © G4Media.ro.
20:00
BREAKING Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump – exclusivitate New York Times G4Media
Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei,...   © G4Media.ro.
20:00
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Supă cremă de păstârnac și făină de castane și smântână, servită cu bacon tras la tigaie / O idee inedită pentru cină G4Media
Rădăcinoasele fac parte și ele din incredibila ofertă a toamnei, și la fel și castanele. Singura problemă ar fi că nu peste tot castanele comestibile...   © G4Media.ro.
19:50
Asociaţia Pro Infrastrcutură: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă pentru că se poate circula doar spre București / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri G4Media
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este...   © G4Media.ro.
19:40
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare, ci şi investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei G4Media
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene,...   © G4Media.ro.
19:20
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului G4Media
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din...   © G4Media.ro.
19:10
Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8% G4Media
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de...   © G4Media.ro.
19:10
BREAKING Călin Georgescu cere CSM să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și ingerință în justiție / CSM l-a acuzat în trecut pe președinte de ”blocaj inexplicabil” G4Media
Fostul candidat cu discurs legionar Călin Georgescu a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl...   © G4Media.ro.
19:00
Bărbatul de 70 de ani din Hunedoara, acuzat că a violat o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv G4Media
Bărbatul de 70 de ani, din localitatea Geoagiu-Băi, acuzat că ar fi violat, la el acasă, o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv,...   © G4Media.ro.
18:50
FOTO Cum a ajuns echipa Muzeului ASTRA din Sibiu la Bruxelles, unde a primit prestigiosul premiu Europa Nostra / Directorul muzeului, surprins când doarme în mașină: „Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel” G4Media
Directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a fost fotografiat când doarme în mașină în timpul călătoriei spre Bruxelles, unde muzeul a primit...   © G4Media.ro.
18:50
USR depune un proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere G4Media
USR a depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede...   © G4Media.ro.
18:50
Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş G4Media
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manevrează un pistol. Un altul pare a avea o...   © G4Media.ro.
18:40
Israelienii îl celebrează pe Trump ca pe un „nou Cirus cel Mare” / Dar cine a fost, de fapt, Cirus? G4Media
După ce ambele părți au ajuns la un acord privind primele etape ale unui plan de pace în Gaza, președintele american Donald Trump a fost...   © G4Media.ro.
18:40
Apple a lansat noul MacBook Pro cu procesor M5 / Prețurile pornesc de la 1.600 de dolari pentru singura versiune disponibilă, de 14 inch / Până la 32 GB memorie RAM și 4 TB stocare G4Media
Apple a lansat noul laptop MacBook Pro, primul dispozitiv al companiei din Cupertino cu procesor M5. Acesta este disponibil la precomandă pe site-ul oficial Apple,...   © G4Media.ro.
18:40
Proiect pentru refolosirea apei de ploaie în refacerea zonelor umede din Parcul Văcăreşti şi Lumea Copiilor G4Media
Apa de ploaie urmează să fie refolosită pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor, în cadrul proiectului internaţional NATALIE, finanţat...   © G4Media.ro.
18:30
China mizează pe faptul că poate câștiga războiul comercial cu SUA și alege să joace dur cu Trump (WSJ) G4Media
În conflictul comercial cu Washingtonul, Beijingul crede că a găsit călcâiul lui Ahile al Americii: obsesia președintelui Trump pentru piața bursieră, scrie Wall Street Journal....   © G4Media.ro.
18:20
Franța a mulțumit României pentru cooperare în cazul fugarului Mohamed Amra, capturat în București / Procurorul general Alex Florența, întâlnire cu omoloaga din Franța, Laure Beccuau G4Media
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, a primit-o în vizită, miercuri pe șefa Parchetului din Paris, Laure...   © G4Media.ro.
18:20
Dominic Cummings, fostul consilier al lui Boris Johnson și arhitect al Brexit, acuză China că a furat secrete de stat britanice și denunță o mușamalizare guvernamentală. ”Spionajul chinez e de o sută de ori mai grav decât se cunoaște public” G4Media
Fostul consilier al premierului Boris Johnson, Dominic Cummings, cunoscut drept arhitectul Brexit, a declarat miercuri pentru The Times că China a compromis sistemul prin care...   © G4Media.ro.
18:20
VIDEO Protest la Bruxelles al orașelor și regiunilor UE, împotriva propunerii viitorului buget european/ Emil Boc, prezent la manifestație: „Nu vrem să ne întoarcem la suveranismul autentic” G4Media
Reprezentanții orașelor și regiunilor din UE reuniți simbolic în „alianța pentru coeziune” și susținuți de Comitetul European al Regiunilor (CoR) au organizat miercuri,15 octombrie un...   © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Judecătorii Instanței Supreme decid joi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private G4Media
Judecătorii Instanței Supreme decid joi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din...   © G4Media.ro.
18:00
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune / Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit G4Media
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 1 al Capitalei au făcut, miercuri patru percheziţii, în judeţele Gorj şi Ilfov, într-un dosar...   © G4Media.ro.
18:00
Departamentul de Stat al SUA revocă cel puțin șase vize ale unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare / Persoanele care au rămas fără viză sunt din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay G4Media
Fără să se precizeze cine sunt persoanele, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că „au fost revocate vizele unor străini care au sărbătorit public...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Oamenii de știință folosesc AI pentru a dezvălui pericolele ascunse ale vulcanului Campi Flegrei G4Media
Un nou instrument bazat pe inteligență artificială (AI) a arătat că vulcanul Campi Flegrei a generat peste 54.000 de cutremure între 2022 și 2025. Prin...   © G4Media.ro.
17:50
Marea Britanie înregistrează o creștere cu 50% a incidentelor cibernetice majore / Autoritățile cer companiilor să acționeze G4Media
Numărul incidentelor cibernetice considerate „foarte semnificative” în Marea Britanie a crescut cu 50% față de anul precedent, potrivit datelor prezentate de Centrul Național de Securitate...   © G4Media.ro.
17:50
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete G4Media
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin’s Eye (Ochiul lui Odin),...   © G4Media.ro.
17:50
Tehnologia politică și inginerii sociali ai Rusiei: Noii contractori ai Kremlinului G4Media
În ultimele două decenii, serviciile de securitate și informații ale statelor occidentale au achiziționat din ce în ce mai multe produse informaționale de la organizații...   © G4Media.ro.
17:40
Amenzi de până la 1.000 de lei pentru aruncarea gunoaielor pe plaje sau în apele Mării Negre – proiect adoptat de Camera Deputaților G4Media
Deputaţii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care prevede amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei pentru aruncarea de...   © G4Media.ro.
17:40
Zelenski a plasat Odesa sub administraţie militară după un conflict cu primarul orașului / Președintele Ucrainei i-a retras cetățenia edilului, care riscă acum și deportarea G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat oraşul-port Odesa sub administraţie militară, pe fondul unui conflict cu primarul acestui oraş, transmite agenția de știri dpa. Printr-un...   © G4Media.ro.
17:30
Fonduri adunate prin campania iniţiată de „Visit Harghita”, direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness din localitatea Praid, care aparține primăriei G4Media
Peste  jumătate din fondurile strânse în cadrul campaniei iniţiate de Visit Harghita după dezastrul de la salina Praid vor fi direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness...   © G4Media.ro.
17:30
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă online G4Media
Identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii, precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost şi sunt încă utilizate de către...   © G4Media.ro.
17:20
Consiliul de Stat francez respinge a treia oară un recurs al lui Marine Le Pen împotriva pedepsei ineligibilităţii sale pe o perioadă de cinci ani în scandalul unor angajări fictive de asistenţi ai unor europarlamentari G4Media
Consiliul de Stat respinge miercuri un al treilea recurs al şefei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) Marine Le Pen împotriva aplicării imediate a pedepsei...   © G4Media.ro.
