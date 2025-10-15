Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori
G4Media, 15 octombrie 2025 21:20
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a...
Acum 5 minute
21:50
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,...
Acum 15 minute
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor # G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu...
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz # G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri...
21:40
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald Trump...
Acum o oră
21:20
21:20
Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia # G4Media
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al...
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a...
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride...
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior # G4Media
Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel...
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța # G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea "Ovidius" din Constanța, relatează InfoSudEst "Cu...
Acum 2 ore
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca # G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro" și va confisca 70% din...
20:40
Politico: UE va fi pregătită pentru un război cu Rusia până în 2030 / Comisia Europeană face presiuni asupra capitalelor pentru a cumpăra arme împreună # G4Media
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi...
20:40
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene # G4Media
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn...
20:40
LIBERTATEA / Laura Kövesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo # G4Media
Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de...
20:30
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult...
20:30
Nicușor Dan despre mediu: Am cerut la Bruxelles politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea # G4Media
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri temporizarea politicilor de mediu ale UE, criticate de mulți reprezentanți ai sectorului economic, și a spus într-o postare pe...
20:20
OpenAI a anunțat un parteneriat strategic cu Broadcom pentru dezvoltarea și producerea primelor sale procesoare de inteligență artificială proiectate intern, marcând un pas major în...
20:20
Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene # G4Media
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite...
20:10
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # G4Media
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a...
20:00
BREAKING Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump – exclusivitate New York Times # G4Media
Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei,...
20:00
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în...
Acum 4 ore
19:50
Supă cremă de păstârnac și făină de castane și smântână, servită cu bacon tras la tigaie / O idee inedită pentru cină # G4Media
Rădăcinoasele fac parte și ele din incredibila ofertă a toamnei, și la fel și castanele. Singura problemă ar fi că nu peste tot castanele comestibile...
19:50
Asociaţia Pro Infrastrcutură: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă pentru că se poate circula doar spre București / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri # G4Media
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că "la noi niciodată nu este...
19:40
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare, ci şi investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei # G4Media
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene,...
19:20
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului # G4Media
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din...
19:10
Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8% # G4Media
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de...
19:10
BREAKING Călin Georgescu cere CSM să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și ingerință în justiție / CSM l-a acuzat în trecut pe președinte de ”blocaj inexplicabil” # G4Media
Fostul candidat cu discurs legionar Călin Georgescu a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl...
19:00
Bărbatul de 70 de ani din Hunedoara, acuzat că a violat o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv # G4Media
Bărbatul de 70 de ani, din localitatea Geoagiu-Băi, acuzat că ar fi violat, la el acasă, o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv,...
18:50
FOTO Cum a ajuns echipa Muzeului ASTRA din Sibiu la Bruxelles, unde a primit prestigiosul premiu Europa Nostra / Directorul muzeului, surprins când doarme în mașină: „Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel” # G4Media
Directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a fost fotografiat când doarme în mașină în timpul călătoriei spre Bruxelles, unde muzeul a primit...
18:50
USR depune un proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere # G4Media
USR a depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede...
18:50
Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş # G4Media
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manevrează un pistol. Un altul pare a avea o...
18:40
Israelienii îl celebrează pe Trump ca pe un „nou Cirus cel Mare” / Dar cine a fost, de fapt, Cirus? # G4Media
După ce ambele părți au ajuns la un acord privind primele etape ale unui plan de pace în Gaza, președintele american Donald Trump a fost...
18:40
Apple a lansat noul MacBook Pro cu procesor M5 / Prețurile pornesc de la 1.600 de dolari pentru singura versiune disponibilă, de 14 inch / Până la 32 GB memorie RAM și 4 TB stocare # G4Media
Apple a lansat noul laptop MacBook Pro, primul dispozitiv al companiei din Cupertino cu procesor M5. Acesta este disponibil la precomandă pe site-ul oficial Apple,...
18:40
Proiect pentru refolosirea apei de ploaie în refacerea zonelor umede din Parcul Văcăreşti şi Lumea Copiilor # G4Media
Apa de ploaie urmează să fie refolosită pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor, în cadrul proiectului internaţional NATALIE, finanţat...
18:30
China mizează pe faptul că poate câștiga războiul comercial cu SUA și alege să joace dur cu Trump (WSJ) # G4Media
În conflictul comercial cu Washingtonul, Beijingul crede că a găsit călcâiul lui Ahile al Americii: obsesia președintelui Trump pentru piața bursieră, scrie Wall Street Journal....
18:20
Franța a mulțumit României pentru cooperare în cazul fugarului Mohamed Amra, capturat în București / Procurorul general Alex Florența, întâlnire cu omoloaga din Franța, Laure Beccuau # G4Media
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, a primit-o în vizită, miercuri pe șefa Parchetului din Paris, Laure...
18:20
Dominic Cummings, fostul consilier al lui Boris Johnson și arhitect al Brexit, acuză China că a furat secrete de stat britanice și denunță o mușamalizare guvernamentală. ”Spionajul chinez e de o sută de ori mai grav decât se cunoaște public” # G4Media
Fostul consilier al premierului Boris Johnson, Dominic Cummings, cunoscut drept arhitectul Brexit, a declarat miercuri pentru The Times că China a compromis sistemul prin care...
18:20
VIDEO Protest la Bruxelles al orașelor și regiunilor UE, împotriva propunerii viitorului buget european/ Emil Boc, prezent la manifestație: „Nu vrem să ne întoarcem la suveranismul autentic” # G4Media
Reprezentanții orașelor și regiunilor din UE reuniți simbolic în „alianța pentru coeziune" și susținuți de Comitetul European al Regiunilor (CoR) au organizat miercuri,15 octombrie un...
18:10
BREAKING Judecătorii Instanței Supreme decid joi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # G4Media
Judecătorii Instanței Supreme decid joi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din...
18:00
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune / Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit # G4Media
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din sectorul 1 al Capitalei au făcut, miercuri patru percheziţii, în judeţele Gorj şi Ilfov, într-un dosar...
18:00
Departamentul de Stat al SUA revocă cel puțin șase vize ale unor străini care au sărbătorit public asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pe rețelele de socializare / Persoanele care au rămas fără viză sunt din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay # G4Media
Fără să se precizeze cine sunt persoanele, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că „au fost revocate vizele unor străini care au sărbătorit public...
Acum 6 ore
17:50
Oamenii de știință folosesc AI pentru a dezvălui pericolele ascunse ale vulcanului Campi Flegrei # G4Media
Un nou instrument bazat pe inteligență artificială (AI) a arătat că vulcanul Campi Flegrei a generat peste 54.000 de cutremure între 2022 și 2025. Prin...
17:50
Marea Britanie înregistrează o creștere cu 50% a incidentelor cibernetice majore / Autoritățile cer companiilor să acționeze # G4Media
Numărul incidentelor cibernetice considerate „foarte semnificative" în Marea Britanie a crescut cu 50% față de anul precedent, potrivit datelor prezentate de Centrul Național de Securitate...
17:50
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete # G4Media
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin's Eye (Ochiul lui Odin),...
17:50
În ultimele două decenii, serviciile de securitate și informații ale statelor occidentale au achiziționat din ce în ce mai multe produse informaționale de la organizații...
17:40
Amenzi de până la 1.000 de lei pentru aruncarea gunoaielor pe plaje sau în apele Mării Negre – proiect adoptat de Camera Deputaților # G4Media
Deputaţii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care prevede amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei pentru aruncarea de...
17:40
Zelenski a plasat Odesa sub administraţie militară după un conflict cu primarul orașului / Președintele Ucrainei i-a retras cetățenia edilului, care riscă acum și deportarea # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat oraşul-port Odesa sub administraţie militară, pe fondul unui conflict cu primarul acestui oraş, transmite agenția de știri dpa. Printr-un...
17:30
Fonduri adunate prin campania iniţiată de „Visit Harghita”, direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness din localitatea Praid, care aparține primăriei # G4Media
Peste jumătate din fondurile strânse în cadrul campaniei iniţiate de Visit Harghita după dezastrul de la salina Praid vor fi direcţionate pentru sprijinirea centrului wellness...
17:30
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorităţi şi instituţii în tentative de fraudă online # G4Media
Identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii, precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost şi sunt încă utilizate de către...
17:20
Consiliul de Stat francez respinge a treia oară un recurs al lui Marine Le Pen împotriva pedepsei ineligibilităţii sale pe o perioadă de cinci ani în scandalul unor angajări fictive de asistenţi ai unor europarlamentari # G4Media
Consiliul de Stat respinge miercuri un al treilea recurs al şefei Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta) Marine Le Pen împotriva aplicării imediate a pedepsei...
