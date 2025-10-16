Alegerile pentru Primăria Capitalei. Riscul repetării scenariului de după plecarea lui Băsescu în 2004. „Lipsește dinamica colectivă”
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 00:45
Bucureștiul ar fi trebuit să fie la al 9-lea edil ales prin vot direct, dacă fiecare primar ar fi avut un câte un mandat întreg. În schimb este la al 12-lea. Iar situația de anul acesta reia scenariul din 2004, când Traian Băsescu pleca la Cotroceni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
02:15
Cu cine s-a aliat în secret România pentru a-și proteja granițele. Povestea unui tratat care ar fi schimbat destinul țării noastre # Adevarul.ro
Românii au schimbat taberele de mai multe ori în istorie. Au fost nevoiți să facă compromisuri și chiar să îndure umilințe pentru a supraviețui. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că la un moment dat românii au încheiat un pact secret cu Germania și Austro-Ungaria.
Acum o oră
01:45
Amerindienii au în folclor povești care vorbesc despre o populație bizară de uriași, cu pielea albă și părul roșcat, care trăiau în peșteri Aceste povești sunt numeroase iar specialiștii, în urma cercetărilor, au ajuns la concluzia că pornesc de la un adevăr istoric.
Acum 2 ore
01:15
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele # Adevarul.ro
Peste 600.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce a fost eliminată calitatea de coasigurat. În județele sărace, numărul acestora este semnificativ. În acest context, Unitățile de Primire a Urgențelor sunt sufocate de pacienți.
00:45
Alegerile pentru Primăria Capitalei. Riscul repetării scenariului de după plecarea lui Băsescu în 2004. „Lipsește dinamica colectivă” # Adevarul.ro
Bucureștiul ar fi trebuit să fie la al 9-lea edil ales prin vot direct, dacă fiecare primar ar fi avut un câte un mandat întreg. În schimb este la al 12-lea. Iar situația de anul acesta reia scenariul din 2004, când Traian Băsescu pleca la Cotroceni.
Acum 4 ore
00:15
16 octombrie: Ziua în care a avut loc „Jaful Secolului”. Doi români au furat, în 2012, șapte tablouri de la un muzeu din Rotterdam în valoare de 18 milioane de euro # Adevarul.ro
În noaptea de 15 spre 16 octombrie, doi români, sprijiniți de complici, au furat 7 tablouri din Muzeul Kunsthal din Rotterdam. Valoarea estimată a operelor sustrase se ridică la 18 milioane de euro.
00:15
Poți să-ți normalizezi glicemia și să previi diabetul fără să slăbești – ce arată un studiu revoluționar # Adevarul.ro
Află cum un studiu revoluționar arată că poți să-ți normalizezi glicemia, să pui prediabetul în remisie și implicit să previi diabetul chiar fără să slăbești.
00:00
Șeful ANAF precizează că produsele realizate pentru consumul propriu, cum ar fi „gemul pe care îl face în casă bunica”, este calculat la GAP-ul de TVA # Adevarul.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
15 octombrie 2025
23:30
Incendiu puternic la un depozit de legume-fructe din Suceava. Cauza izbucnirii, potrivit autorităților # Adevarul.ro
O hală de depozitare legume-fructe din localitatea Rotopăneşti, județul Suceava, a fost cuprinsă de un incendiu miercuri noapte, 15 octombrie.
23:30
Moștenirea arhitecturală a României socialiste. Cum s-au înălțat palatele de beton ale anilor ’60 # Adevarul.ro
Anii de comunism au lăsat în orașele din România o moștenire arhitecturală aparte, greu de trecut cu vederea datorită masivității clădirilor sale. Construcțiile „socialist-moderniste” continuă să adune controverse, chiar dacă unele sunt privite ca monumente istorice.
23:00
Gigi Becali conduce Steaua/FCSB din 2003.
23:00
Au apărut imagini de la exercițiul de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, în cadrul căruia rezerviștii cu domiciliul în municipiul București şi în județul Ilfov au fost convocați pentru a participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.
23:00
Va reuși planul american pentru Orientul Mijlociu? De ce ar putea avea Trump mai mult succes decât predecesorii săi # Adevarul.ro
Experta în relații internaționale Ioana Nelia Bercean explică de ce depinde îndeplinirea celor 20 de puncte din planul de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu și care sunt avantajele pe care acesta le are pentru a reuși unde predecesorii lui au eșuat.
22:45
Peste 500 de persoane venite la moaștele Sfintei Parascheva au avut nevoie de îngrijiri medicale, în cele opt zile de pelerinaj # Adevarul.ro
Peste 500 de participanți la pelerinajul de la Catedrala Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță Gruparea Mobilă Jandarmi Bacău.
Acum 6 ore
22:15
Un trup neînsuflețit returnat Israelului de Hamas, ca parte a acordului de încetare a focului negociat de președintele Donald Trump, nu aparține niciunuia dintre ostatici, a anunțat miercuri Armata israeliană (IDF).
22:15
România primește sprijin european pentru proiectele de apărare: 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE # Adevarul.ro
România face un pas important în pregătirea proiectelor ce vor fi finanțate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).
22:15
Fiscul este cu ochii pe „bombardieri”. Președintele ANAF îi anunță că va confisca mașinile „de peste 100.000 de euro” celor care nu își pot justifica averile # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, avertizează pe cei care nu pot să justifice „mașina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi” că „va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”.
21:45
Cosmin Contra, 49 de ani, prinde cheag în fotbalul arab.
21:45
Avionul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, aterizare de urgență în Marea Britanie # Adevarul.ro
Un avion al guvernului american care îl transporta pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Marea Britanie.
21:30
Instanţa supremă a Italiei a anulat extrădarea ucraineanului acuzat de sabotarea gazoductelor Nord Stream # Adevarul.ro
Curtea de Casaţie a Italiei a anulat extrădarea în Germania a unui ucrainean suspectat că a coordonat sabotarea gazoductelor Nord Stream în 2022. Dosarul va fi rejudecat de o altă instanţă.
21:30
Val de revoltă pe Internet din cauza unui videoclip cu un cal lovit cu cruzime, pus să tracteze o mașină. A fost deschis dosar penal # Adevarul.ro
După ce un videoclip în care este surprins un cal lovit de stăpân și pus să tracteze un autoturism s-a viralizat pe rețelele de socializare, polițiștii din Dâmbovița au deschis un dosar penal pentru rănirea cu intenţie a animalelor.
21:30
Ceartă la căpătâiul lui Roger Lukaku, tatăl internaționalului begian: „Suntem extorcați de anumite persoane” # Adevarul.ro
Roger Lukaku a decedat pe 28 septembrie.
21:15
Greta Thunberg acuză soldații israelieni de agresiune: „M-au bătut și m-au lovit cu picioarele”. Reacția autorităților # Adevarul.ro
Activista suedeză Greta Thunberg susține că a fost agresată fizic și umilită de soldați israelieni în timpul captivității.
21:15
Israelul ar putea interveni pentru a apăra facțiunile anti-Hamas, spune un senator american. Gruparea cere civililor să-i predea pe colaboratori # Adevarul.ro
Senatorul Lindsey Graham (republican de Carolina de Sud) a declarat marți că Israelul are în vedere o potențială operațiune în Fâșia Gaza pentru a veni în sprijinul facțiunilor anti-Hamas după intrarea în vigoare a armistițiului mediat de Donald Trump.
21:00
Secretarul Apărării SUA amenință Rusia cu „costuri” dacă nu pune capăt agresiunii. „Acum este momentul să se pună capăt acestui război tragic” # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis Rusiei că SUA și aliații lor vor impune consecințe dacă agresiunea asupra Ucrainei continuă, cerând totodată sprijin militar sporit din partea statelor NATO.
20:45
Nicușor Dan, discuție cu António Costa despre apărarea Europei și sprijinul pentru Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o convorbire telefonică cu preşedintele Consiliului European, António Costa.
20:45
Oana Țoiu se ploconește la Austria. Ilie Bolojan se ploconește la Viktor Orban. Simion, Georgescu și Neamțu se ploconesc la Trump. Reprezentanții marilor mișcări politice merg după principiul „capul plecat, sabia nu-l taie”. Doar că la turci proverbul spune „Capul plecat, paloșul îl taie."
20:45
Cei patru administratori ai rețelei de firme fantomă de ridesharing, reținuți de DNA. Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei prin neplata TVA # Adevarul.ro
După ce DNA Timișoara a efectuat, miercuri dimineață, 15 octombrie, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara, cei patru administratori acuzați de evaziune fiscală în formă continuată au fost reținuți.
Acum 8 ore
20:30
Cățelul care a uimit lumea: de ce venea la magazin cu o frunză în gură. Vânzătoarea, impresionată de gest, i-a acceptat „plata” # Adevarul.ro
Negro, un câine din Columbia, a reușit să uimească o lume întreagă după ce a fost surprins „plătind” cu frunze pentru biscuiții lui preferați. Povestea sa a redevenit virală pe internet.
20:30
Fotografia unei hiene în spatele unei așezări miniere abandonate, premiată la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, alături de alte imagini remarcabile # Adevarul.ro
Wim van den Heever, fotograf din Africa de Sud, a primit titlul de „Fotograful de Natură al Anului”, după ce a surprins o hienă brună lângă ruinele unei așezări miniere abandonate de diamante.
20:15
Ajutoarele pentru persoanele afectate de reducerea activității de la SAL SIND SRL din Praid, pe agenda ședinței de Guvern de joi # Adevarul.ro
O hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru persoanele afectate de reducerea activității de la SAL SIND SRL din localitatea Praid, județul Harghita, se află pe agenda şedinţei de joi a Guvernului, a anunțat, miercuri, Executivul.
20:00
Dispută pe tema serviciului militar obligatoriu în Germania. Șeful Armatei: „Avem nevoie de o creștere rapidă pentru a ne putea apăra” # Adevarul.ro
Guvernul german se află într-un impas politic major pe tema suplimentării efectivelor armatei, în condițiile în care tensiunile generate de războiul din Ucraina și presiunile NATO impun creșterea rapidă a capacității militare a țării.
19:45
Trei tineri s-au filmat cu pistol și bâta în mașină. Poliția a descins la domiciliile lor în Maramureș # Adevarul.ro
Trei tineri au fost filmați în timp ce se aflau într-un autoturism, unul dintre ei manipulând un pistol, iar altul ținând aparent o bâtă de baseball.
19:45
Corlățean despre zvonurile plecării din PSD: „Cu sau fără carnet de partid, am fos în toți anii social-democrat și nu m-am schimbat” # Adevarul.ro
Senatorul Titus Corlățean a declarat că cei care îl cunosc știu că acesta, cu sau fără carnet de partid, a fost, ideologic şi ca sensibilitate socială, la bine şi mai ales la greu, în toţi anii, social-democrat şi nu s-a schimbat.
19:15
Care este legătura dintre Regele Charles III și monarhii României. Cu câțiva ani în urmă anunța că este „descendent al lui Dracula” # Adevarul.ro
Jurnaliștii de la publicația Daily Mail au explicat cum poate fi înțeleasă fascinația regelui Charles III pentru România. Monarhul deține două case în Transilvania.
19:00
Palatul Victoria va fi iluminat în culorile roz și bleu, marcând astfel Ziua Părinților de Îngeri.
19:00
Cazinoul din Constanța va avea o cafenea-bistro cu terasă exterioară și vedere la mare. Care este prețul de pornire al chiriei # Adevarul.ro
Cazinoul din Constanța va găzdui în curând o cafenea-bistro destinată publicului larg, ca urmare a unei licitații publice anunțate miercuri de autoritățile locale.
19:00
Când era mică, Ana avea o păpușă cu rochiță roz. Nu era o jucărie scumpă — o găsiseră la un târg, iar mama îi cususe rochița dintr-o bucată de material rămasă de la o draperie.
18:45
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul înțelepciunii # Adevarul.ro
Cercetătorii susțin că, pentru mulți dintre noi, funcționarea psihologică generală atinge apogeul între 55 și 60 de ani.
18:45
Datoria publică globală ar urma să depăşească 100% din PIB până în 2029, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din 1948 şi continuând tendinţa ascendentă, a apreciat FMI, cerând statelor să-şi consolideze rezervele de capital pentru a se proteja contra riscurilor economice.
18:45
Sindicatele din educație anunță un nou protest la Ministerul Educației. Federațiile „Spiru Haret” și FSLI pichetează instituția miercuri, între orele 13.00 și 14.30, în semn de nemulțumire față de măsurile luate în sistemul de învățământ.
Acum 12 ore
18:30
UE construiește un zid anti-drone până în 2027. Ce parte a sistemului va fi găzduită de România # Adevarul.ro
Uniunea Europeană plănuiește finalizarea până în 2027 a unui sistem de apărare împotriva dronelor. Proiectul, redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative), va fi prezentat oficial joi la Bruxelles.
18:30
Judecătorii Instanței Supreme decid în ședință dacă atacă legea care reglementează pensiile private la Curtea Constituțională # Adevarul.ro
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt convocaţi, joi, în şedinţă, pentru a adopta o decizie cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu legea care reglementează pensiile private.
18:30
Omul cu cel mai lung nume din lume. În cât timp pot fi citite cele peste 2.200 de cuvinte scrise pe șapte pagini ale certificatului de naștere # Adevarul.ro
Laurence Watkins, un fost paznic din Auckland, Noua Zeelandă, deține recordul mondial pentru cel mai lung nume personal din lume. Numele său complet cuprinde 2.253 de cuvinte și durează aproximativ 20 de minute pentru a fi rostit în întregime.
18:30
Putin, lăsat singur pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat din lipsă de participanți # Adevarul.ro
Summitul ruso-arab pe care Vladimir Putin îl pregătea de luni de zile la Moscova a fost anulat din lipsă de participanți.
18:15
Scandal între mai mulți tineri într-o stație de autobuz din Târgu Mureș. Trei dintre ei, internați în spital # Adevarul.ro
Mai mulți tineri au fost implicați într-un conflict, miercuri, 15 octombrie, pe un bulevard din Târgu Mureș. Trei dintre ei au fost transportați la spital.
18:00
Un șofer de 70 de ani oprit pentru un control de rutină i-a surprins pe polițiștii din Arad # Adevarul.ro
Un bărbat de 70 de ani din Arad a comis trei infracțiuni într-o singură seară.
17:45
O investigație arată că o mare parte dintre pudrele proteice vândute în SUA conțin cantități periculoase de plumb.
17:45
Utilizatorii ChatGPT ar putea accesa conţinut pentru adulţi pe platformă. Anunțul făcut de Sam Altman # Adevarul.ro
OpenAI anunță că va introduce, din decembrie, posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT.
17:45
„Am atins fericirea”. Mihai Bendeac, cucerit de zâmbetul unei fetițe: „E clar că ai ceva special. Poate am atins un înger” # Adevarul.ro
Actorul Mihai Bendeac a povestit pe Instagram un moment emoționant trăit în timpul filmărilor pentru serialul „Băieți de oraș”.
17:45
Reacții după schimbările anunțate pe litoralul românesc de anul viitor. „Înmormântăm Staţiunea Mamaia Nord” # Adevarul.ro
Administrația Națională Apele Române a fost criticată după ce a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral. La rândul său, deputatul PSD Constanța Daniel Georgescu a anunţat că este posibil ca turiștii să aibă parte de câteva schimbări începând cu anul viitor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.