Țările din prima linie doresc claritate financiară cu privire la propunerile CE privind apărarea
Euractiv.ro, 16 octombrie 2025 08:20
”Avem o mulțime de nume diferite pentru o mulțime de formate diferite. Mi-aș dori să avem la fel de mulți bani. Ar fi mult mai util”, a declarat ministrul apărării din Lituania.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:30
Un articol din cotidianul progresist „Haaretz” începe cu o frază care rezumă perfect semnificația acestor zile israeliene: „Pentru prima dată în peste doi ani, niciun ostatic încă în viață nu mai este în mâinile Hamas”.
Acum 15 minute
08:20
Țările din prima linie doresc claritate financiară cu privire la propunerile CE privind apărarea # Euractiv.ro
”Avem o mulțime de nume diferite pentru o mulțime de formate diferite. Mi-aș dori să avem la fel de mulți bani. Ar fi mult mai util”, a declarat ministrul apărării din Lituania.
Acum 30 minute
08:10
Miniștrii apărării din NATO s-au întâlnit miercuri la Bruxelles pentru a discuta modalități de consolidare a sprijinului pentru Ucraina și de a îmbunătăți răspunsul Alianței după incursiunile rusești pe cerul european, scrie „La Libre Belgique”.
Acum 24 ore
18:20
Foști lideri ai CDU - partidul cancelarului Friedrich Merz - recomandă eliminarea "cordonului sanitar" împotriva AfD, în timp ce alții se opun acestui lucru.
15:10
România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Moldova, în cazul unui atac al Rusiei # Euractiv.ro
Un astfel de atac ar transforma spațiul dintre Prut și Nistru într-o zonă tampon a Kremlinului.
13:40
Parlamentul a modificat Pilonul II de pensii: banii, retrași integral doar de bolnavii oncologic # Euractiv.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege inițiat de Guvern privind modificările la Pilonul II și Pilonul III de pensii. Au fost 178 de voturi "pentru", 64 de votrui "contra" și 22 de abțineri, iar 31 de deputați nu au vrut să voteze.
12:30
Deficiențe grave în tratamentul și condițiile pacienților din spitalele de psihiatrie din România # Euractiv.ro
Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei îndeamnă autoritățile din România să abordeze deficiențele grave în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele psihiatrice medico-legale.
11:20
Teoria paracetamolului care cauzează autism, folosită de un senator pentru a jigni o colegă din USR # Euractiv.ro
USR cere conducerii Senatului să îl sancționeze de urgență pe senatorul Ninel Peia, după ce acesta a jignit-o, miercuri, pe senatoarea USR Ruxandra Cibu.
09:10
Cine este acest fost oligarh cel mai bogat din Rusia, care ar plănui o lovitură de stat violentă? # Euractiv.ro
Serviciul secret rusesc (FSB) a deschis o anchetă asupra lui Mihail Hodorkovski, critic al Kremlinului, scrie „La Libre Belgique”.
08:40
Masacru programat: Hamas își dezlănțuie „umbrele” împotriva adversarilor săi interni din Gaza # Euractiv.ro
Forța internațională de stabilizare încă trebuie constituită, iar Hamas, așa cum era de așteptat, s-a deplasat pe teren, ocupând poziții, de la nord la sud în Fâșie, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Ieri
08:30
Luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat sprijinul deplin al UE pentru planul de pace din Gaza „intermediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia”, notează „Euronews” (Italia).
08:20
Președintele american a proclamat luni o „zi extraordinară pentru Orientul Mijlociu” la un summit de la Sharm El-Sheikh, unde a cosemnat o declarație menită să consolideze armistițiul în Gaza, scrie „Courrier International” (Franța).
08:10
Spania se confruntă cu o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, marcată de polemica sa cu Trump # Euractiv.ro
La reuniunea miniștrilor apărării NATO de miercuri, care are loc la Bruxelles, vor fi discutate noile nevoi de apărare ca răspuns la încălcările de către Rusia a spațiului aerian /al NATO/ și la sprijinul militar acordat Ucrainei.
08:10
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă a vorbit despre aceste măsuri în timpul unei vizite în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
08:00
De câteva luni deja, SUA furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie „France 24”.
14 octombrie 2025
17:10
Reprezentanții Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) solicită autorităților române să adopte o strategie de apărare care să includă și regiunea Moldovei.
16:50
Un judecător de la instanța supremă se pensionează la 48 de ani. Cazuri celebre închise de magistrat # Euractiv.ro
Mihail Udroiu de la instanta supremă a cerut să iasă la pensie începând cu data de 1 noiembrie, cerere care ar trebui aprobată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) peste două zile.
16:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că ANAF vrea să recupereze banii de la marii datornici, astfel că a luat naștere un grup de lucru pentru Operațiuni Speciale.
15:10
Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat la București că Aliații apără Flancul estic al NATO și se apără împreună și de amenințările hibride ale Rusiei.
13:40
Boc, la Bruxelles: „Europa are nevoie de libertatea de a rămâne, nu doar de libertatea de a pleca” # Euractiv.ro
La Bruxelles, în fața liderilor europeni, Emil Boc a lansat conceptul „Libertatea de a te mișca, libertatea de a rămâne”, pledând pentru o Europă care investește în comunități locale și oferă șansa de a trăi demn acolo unde te-ai născut.
12:30
Mașinile de aprovizionare, curierat și gunoi ar putea avea interzis la anumite ore în București # Euractiv.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.
09:40
Margaret Thatcher – 100 de ani de la nașterea femeii care a schimbat Regatul Unit pentru totdeauna # Euractiv.ro
„La Razón” (Spania) marchează centenarul nașterii lui Margaret Thatcher, „Doamna de Fier” care a transformat Regatul Unit într-un laborator al pieței libere. La o sută de ani de la nașterea sa, britanicii încă se măsoară în oglinda thatcherismului.
09:40
Dan: Strategia națională de apărare cuprinde două schimbări majore - războiul hibrid și corupția # Euractiv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru site-ul stirilor ProTV că acum există un document ”prealabil” care urmează să fie supus unei verificări, după care va fi trimis spre aprobare în Consiliul Supr
09:20
Fostul președinte francez, condamnat la cinci ani de închisoare în procesul libian, va afla luni condițiile detenției sale, scrie „Tribune de Geneve” (Elveția).
09:10
Mai este o jumătate de an până la alegeri, iar vara aceasta a fost plină de evenimente, în timp ce luna septembrie a fost furtunoasă și acum se apropie sezonul politic, notează Hirado.hu (Ungaria).
09:00
Ministrul de externe german Johann Wadephul pregătește un turneu la Atena, Sofia și București # Euractiv.ro
Pentru a sprijini flancul estic al NATO, ministrul german de externe se deplasează la Sofia și București. Apel la unitate pentru ca Europa să rămână „liberă”. În ceea ce privește Grecia, vizita va avea loc „în curând”, notează Capital.gr (Grecia).
08:50
Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat duminică seara noul guvern, cu care intenționează să prezinte la timp un proiect de buget și apoi să contracareze cenzura promisă de opoziție, scrie „Le Soir” (Belgia).
08:40
Din cauza dispariției albinelor și a vremii nefavorabile recolta internă de miere a fost slabă, doar 30-40% din cantitatea obișnuită, a declarat pentru InfoRádio președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Ungaria, Péter Bross.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Comisia Europeană a anunțat o extindere a infrastructurii sale de inteligență artificială, adăugând șase noi fabrici de inteligență artificială la rețeaua deja existentă, în acest fel, în 16 state membre, vor fi 19 fabrici de inteligență artificială.
08:20
Impactul tarifelor: Beijingul „invadează” piața europeană, exporturile către SUA scad vertiginos # Euractiv.ro
Cele mai frapante date publicate luni dimineață sunt prăbușirea exporturilor chinezești către Statele Unite: -27% față de anul precedent, notează „Avvenire” (Italia).
08:10
Președintele ucrainean a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump vineri la Washington # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni vineri cu președintele american, Donald Trump, la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea aeriană a Ucrainei și capabilități de atacuri cu rază lungă de acțiune.
08:10
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, a avertizat Rusia că „tratează războiul ca pe un joc de noroc”, scrie „Reuters” (Marea Britanie).
08:00
Israelul vrea să distrugă toate tunelurile Hamas din Gaza, iar Hamas ar fi renunțat la guvernare # Euractiv.ro
„Hamas a renunțat la controlul asupra Fâșiei Gaza”, a declarat o sursă pentru AFP, dar „propunerea de predare a armelor este exclusă și nu este negociabilă”, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).
07:50
Douăzeci de ostatici israelieni ținuți în Fâșia Gaza au fost eliberați și preluați de Israel în dimineața zilei de luni, 13 octombrie 2025, scrie „Courrier International” (Franța).
13 octombrie 2025
18:40
UNICEF: Două treimi dintre copiii din Europa și Asia Centrală - supuși disciplinării violente acasă # Euractiv.ro
Aproape unu din trei copii din țările și teritoriile din Europa și Asia Centrală pentru care există date disponibile este supus disciplinării fizice acasă, iar până la doi din trei se confruntă cu agresiuni psihologice.
18:40
PSD își alege noua conducere în noiembrie și se „reformează": renunță la ideea de partid progresist # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni seară, după reuniunea Consiliului Politic Național, că Congresul partidului pentru alegerea noii conduceri va avea loc pe 7 noiembrie.
17:30
CE inițiază primele acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție a minorilor în online # Euractiv.ro
Comisia Europeană a trimis solicitări de informații către Snapchat, YouTube, Apple App Store și Google Play pentru a înțelege măsurile luate de acestea pentru a proteja minorii în cadrul serviciilor lor.
13:20
Dragoș Damian: Europa își pierde industria în Asia, iar tinerii riscă să-și piardă joburile # Euractiv.ro
Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, avertizează că Europa riscă să piardă „bătălia economică” în fața Asiei, pe fondul costurilor ridicate și al iluziei prosperității fără muncă ieftină.
13:00
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este "gravă și falsă".
12:50
Italia arată calea: „Bimbi in forma” oferă rezultate pozitive în lupta cu obezitatea infantilă # Euractiv.ro
În regiunea italiană Emilia-Romagna, un program public lansat pentru combaterea obezității infantile începe să dea roade: o treime dintre copiii implicați și-au redus greutatea într-un mod „clinic relevant”, informează Universitatea din Bologna.
12:40
Consiliul UE a adoptat luni o decizie de autorizare a Comisiei Europene și a statelor membre să semneze o Convenție a Națiunilor Unite privind criminalitatea cibernetică.
12:10
Premierul de la Chișinău Dorin Recean a anunțat luni că își va încheia mandatul de șef al Guvernului odată ce actualul executiv va fi dizolvat.
12:00
Intenție de vot la parlamentare: AUR rămâne favorită, urmată la mare distanță de PSD și PNL # Euractiv.ro
Un sondaj realizat de Informat.ro și INSCOP Research arată că scorul electoral al partidelor tinde să se stabilizeze.
10:50
Facultatea de Arte și Design a UVT și Galeria Helios organizează, pe 14 octombrie, expoziția internațională „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025”, care aduce la Timișoara 80 de artiști din România și Coreea de Sud.
10:40
Fostul secretar de stat în MIPE Marius Vasiliu arată că CSM, judecători, foști judecători, susținători, influienceri, insistă cu un neadevăr – CE „ar fi decis în 2024 că jalonul pensii speciale, cel puțin pe partea de pensii ale magistraților, e ok.”
10:30
Într-o vreme în care sistemul de învățământ românesc se caută pe sine între reforme succesive și lipsa de direcție, școlile cu predare în limba germană par, la prima vedere, o poveste de succes.
10:30
Acordul de pace: Hamas predă Crucii Roșii primii șapte ostatici, după 783 de zile de captivitate # Euractiv.ro
Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de captivitate, anunță Israelul, Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei locale, citată de News.ro.
09:50
Titus Corlățean nu mai vrea șefia PSD: Proiectul nostru de înnoire profundă nu este fezabil # Euractiv.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni dimineață că se retrage din cursa pentru conducerea PSD, argumentând că "din păcate, proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este fezabil".
09:00
Confruntat cu controversata desfășurare a Gărzii Naționale la Chicago, guvernatorul statului Illinois întruchipează simbolul opoziției democrate față de președintele american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.
08:40
Universitatea din Bologna se află pe primul loc în Italia, potrivit Times Higher Education 2026 # Euractiv.ro
Times Higher Education a publicat joi Clasamentul Universităților din 2026, un clasament al celor mai bune universități din lume, care include peste 2.000 de instituții din 115 țări. Mai multe instituții europene s-au clasat printre primele 200.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.