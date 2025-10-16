Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii

08:40

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe furnizarea de energie provenită din Rusia și a spus încă o dată, în timpul unei vizite la Moscova, că țara nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea sa cu […]