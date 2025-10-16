Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii
Gândul, 16 octombrie 2025 12:50
Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot avea zile libere plătite, atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență. În astfel de cazuri intră condițiile meteo extreme, calamitățile naturale, dar și alte evenimente neprevăzute care impun suspendarea cursurilor. Legea nr. 19/2020 reglementează cât se poate […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
13:00
Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28 – 30 octombrie. Din cele 12 meciuri din Cupa României, nouă vor fi transmise în direct la Digi Sport şi Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV. CS Dinamo – Dinamo […]
13:00
Preotul din Pitești, Horia Alexandru Grădinaru, mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Era tată a patru copii # Gândul
Preotul român, Horia Alexandru Grădinaru, a murit mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Acesta avea 49 de ani și era tată a patru copii. Tragedie la Montefiascone, provincia Viterbo din regiunea Lazio. Acolo, preotul ortodox român a murit după ce a fost lovit de o mașină, în cursul zilei de […]
Acum 30 minute
12:50
Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii # Gândul
Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot avea zile libere plătite, atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență. În astfel de cazuri intră condițiile meteo extreme, calamitățile naturale, dar și alte evenimente neprevăzute care impun suspendarea cursurilor. Legea nr. 19/2020 reglementează cât se poate […]
Acum o oră
12:40
FOTO. Ce alimente a scos Valentina Pelinel din DIETA sa. ”Orice intoleranță creează inflamație în organism” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a explicat ce alimente a scos din dieta sa și care a fost motivul pentru care a făcut această alegere. Valentina Pelinel este într-o formă fizică extraordinară. Aceasta acordă foarte mare atenție felului în care arată. face sport și are o dietă cât mai sănătoasă. Valentina Pelinel […]
12:40
SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi # Gândul
OUG 52, ordonanța prin care primarii s-au plâns pe grupul AMR că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces, așa cum Gândul a relatat aici, nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Modificarea nu apărea pe agenda ședinței de Guvern de astăzi. Ilie Bolojan a […]
12:30
Cel puțin 15 persoane au fost arestate miercuri în timpul unor demonstrații anti-Israel organizate la Barcelona, a transmis Poliția catalană. Protestatarii au mărșăluit spre consulatul israelian din oraș, atacând și vandalizând francize ale unor companii acuzate de colaborare cu Israelul, inclusiv Burger King, McDonalds și Starbucks. De asemenea, demonstranții au dat foc pubelelor de gunoi, […]
12:30
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front” # Gândul
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe Foc”, a povestit pe Facebook, în urmă cu puțin timp, cum a fost la „Mobilizare”. El a spus că s-a prezentat la unitatea militară menționată pe „ordinul de chemare a rezerviștilor”, în această dimineață, la ora 7:55. El a precizat că locația la care trebuia să ajungă […]
12:20
Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți # Gândul
Decizie surprinzătoare și care îl va înfuria pe Donald Trump: democrații din California au declarat stare de urgență în Los Angeles, măsură luată pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor Poliției federale a imigrației (ICE). Folosind această pârghie legală, democrații vor putea contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump, notează AFP. Bani pentru imigranții […]
12:20
CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul # Gândul
China s-a exprimat în favoarea consolidării schimburilor la nivel înalt cu Franța, în cadrul unor discuții între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și consilierul diplomatic prezidențial francez. Wang Yi i-a transmis consilierului președintelui francez, Emmanuel Bonne, că statul chinez este pregătită aprofundeze încrederea reciprocă strategică și să promoveze cooperarea între cele două state. Ministrul […]
Acum 2 ore
12:10
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție # Gândul
Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar. În perioada premergătoare controlului […]
12:10
Guvernul României vrea să majoreze salariul minim în 2026, pentru a se alinia la directiva europeană care cere statelor membre să coreleze veniturile cu costul vieții și productivitatea. În același timp, patronatele cer Guvernului să nu crească salariul minim, pentru că firmele nu mai pot suporta creșterea costurilor. Directiva Uniunii Europene În baza Legii care […]
12:10
Selecționerul României Mircea Lucescu i-a cerut scuze jucătorului de la FCSB, Florin Tănase. Antrenorul i-a spus mijlocașului că va juca în meciul cu Austria, 1-0, dar fotbalistul echipei roș-albastre nu a prins niciun minut în meciul din preliminariile CM 2026. Lucescu a anunțat că mutarea ar fi făcut-o în timpul partidei când unul dintre cei […]
11:50
Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan s-a reunit într-o ședință de Guvern ordinară, joi, 16 octombrie. Pe agendă se află prelungirea termenului de implementare a programului INVESTALIM, dar și aprobarea bugetelor pe 2025 ale CNAIR, Metrorex, Romsilva și RA-APPS. Guvernul are pe agendă un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) pentru modificarea și completarea Procedurii de implementare […]
11:50
Fostul mare ATACANT al lui Dinamo, despre derby-ul cu Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos, vor fi precauți antrenorii” # Gândul
Marius Niculae a analizat derby-ul Dinamo – Rapid, meci ce are loc duminică, de la ora 20:30, în etapa 13 a Superligii. „Săgeată” a declarat că spectacolul va fi în tribune, iar pe teren vor fi două echipe precaute. Fostul atacant a vorbit și despre rivalele CFR Cluj și FCSB, care sunt codașe în clasament, […]
11:50
Fostul internațional român Cosmin Contra se întoarce în fotbal după o pauză de trei luni și va antrena tot în Golf. Tehnicianul din România a preluat-o pe Al-Arabi SC, formație care ocupă în acest moment penultimul loc în prima ligă din Qatar, după primele șase etape disputate. A revenit Cosmin Contra! Ce echipă va antrena […]
11:40
Constantin „Bebe” Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre el. Printre altele, acesta a dezvăluit cum ajuns să fie ”vocea” Pro TV. Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe scena artistică din România. De-a lungul anilor, Bebe Cotimanis și-a împrumutat vocea […]
11:40
Publicistul Ion Cristoiu a oferit un nou jurnal, denumit, sugestiv, „Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei”. El numește „balamuc” Mobilizarea rezerviștilor din București și din Ilfov, dar și o „axiomă a vieții noastre publice”. „Balamucul denumit oficial Mobilizarea rezerviștilor din București și din județul Ilfov e o axiomă a vieții noastre […]
11:30
Scandal uriaș în SUA: Bank of America, dată în judecată pentru presupuse legături financiare cu Jeffrey Epstein # Gândul
O femeie care susține că a fost abuzată de fostul miliardar Jeffrey Epstein, condamnat ca infractor sexual și decedaat în închisoare, a dat în judecată Bank of America susținând că instituția a furnizat în mod conștient servicii financiare care i-au permis să desfășoare operațiuni de trafic sexual timp de ani de zile. Bank of America […]
11:20
A 11-a zi de CRIZĂ în Franța. Guvernul se confruntă cu două MOȚIUNI DE CENZURĂ. Marine Le Pen insistă asupra organizării unor noi alegeri # Gândul
Două moțiuni de cenzură, depuse de partidul Franța Nesupusă și de Mobilizarea Națională (RN), urmează să fie examinate în această dimineață, în Adunarea Națională. Rezultatului votului este incert, ceea ce face posibilă căderea Guvernului premierului-desemnat, Sebastien Lecornu, la cinci zile de la numirea sa. Câțiva membri ai Partidului Republicanilor, ai Partidului Socialist și ai grupului […]
11:20
Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat miercuri că va opri importurile de petrol rusesc. Donald Trump a mai spus că următorul pas pentru el ar fi acela să îl convingă pe președintele Chinei, Xi Jinping, să ia o decizie similară și să […]
11:20
Oficialul FCSB Mihai Stoica o laudă pe Dinamo și spune că e echipa începutul de sezon, iar victoria din derby a fost meritată. Stoica îl apreciază și pe căpitanul roș-albilor, Cătălin Cîrjan. Dinamo e pe locul patru în Superliga, cu 23 de puncte, la două puncte de liderul FC Botoșani. Mihai Stoica surprinde. „Dinamo e […]
Acum 4 ore
11:10
Dan Dungaciu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 15.10.2025 starea actuală a relației dintre România și Statele Unite, subliniind un context dificil din punct de vedere politic. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a trasat o imagine dură asupra raporturilor dintre România și Statele Unite. Potrivit acestuia, relația dintre cele două […]
11:00
Marius Șumudică (54 de ani) nu mai vrea să pună piciorul pe stadionul „Giulești – Valentin Stănescu”. Fostul antrenor al Rapidului a făcut comentarii dure într-un interviu acordat reputatului jurnalist Ovidiu Ioanițoaia. Plecat din Grant după un 1-4 acasă cu CFR Cluj, Șumudică spune că a făcut lucruri bune la echipă, chiar dacă unele merite […]
11:00
Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Șase persoane ar fi fost păcălite. Ce metodă folosea Simona Stan # Gândul
Polițiștii efectuează astăzi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe sora fostei ministe de Interne Carmen Dan, conform surselor Gândul. Dosarul penal este aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Știre în curs de actualizare
10:50
Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni” # Gândul
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din România, dar stabilit în Italia de când era un adolescent, și-a improvizat de circa doi ani o „locuință” sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența (Firenze). Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, munți de haine, sticle goale și o saltea […]
10:50
Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica # Gândul
Niciodată nu s-ar fi gândit bunicile noastre că lovesc în gapul de TVA al României, atunci când culeg fructele și fac gem în tuciul din curtea casei. Comisia Europeană a stabilit că orice produs de acest fel nefiscalizat adâncește gaura din bugetul statului. Declarația a fost făcută de către șeful ANAF, Adrian Nica, la Antena […]
10:50
TRUMP a început o campanie împotriva Moscovei. SUA cer Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești # Gândul
SUA au cerut Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că India își va opri achizițiile de petrol de la Moscova. Bessent a transmis într-un mesaj platforma de socializarea X că a purtat o discuție cu ministrul japonez […]
10:40
Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi # Gândul
Loteria Română anunță un report record de peste 40,29 milioane de lei (7,91 milioane de euro) la categoria I a jocului Loto 6/49, pentru tragerea de joi, 16 octombrie 2025. Loteria Română organizează joi, 16 octombrie 2025, noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la […]
10:20
Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi # Gândul
Șefa Spitalului Militar Central, Florentina Ioniță Radu se află în vizorul procurorilor DNA din cauza mai multor acuzații de corupție care i se aduc. Fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2020-2023, când Ioniță se afla la conducerea Spitalului Militar. Odată cu dosarul deschis generalului Cătălin Zisu, șeful logisticii militare, a fost scoasă la iveală […]
10:10
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață” # Gândul
Cristian Popescu Piedone – fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub control judiciar, și este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații cae nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri […]
10:10
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # Gândul
Nu mai puțin de 200 de persoane sunt în vizorul ANAF cu averi care nu pot justificate, susține șeful Fiscului, Adrian Nica. Acesta a nuanțat că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să i–o confişte. Astfel, Adrian Nica a vorbit despre cazurile aflate în […]
10:10
Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii” # Gândul
Retorica despre limitarea libertăților civile se dovedește insuficientă pentru a-i determina pe georgieni să mai participe la proteste de amploare. Alegerile locale desfășurate în Georgia, pe 4 octombrie 2025, au dus la o nouă victorie răsunătoare pentru partidul de guvernământ, Visul Georgian. Totuși, „nisipurile mișcătoare” din politica georgiană fac ca previziunile pe termen mediu să […]
10:10
Câți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea, de la Antena 1, pentru doar un episod la Asia Express 2025 # Gândul
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, foști câștigători ai show-ului „Asia Express” și două dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul de televiziune, s-au întors în competiția de la Antena 1. Prezența lor în aventura asiatică a fost, însă, doar pentru o scurtă perioadă. Mai exact, Bordea și Cortea, comedianți extrem de apreciați de public, au […]
10:00
Directorul Muzeului Astra, lecție de MODESTIE la premiile „Europa Nostra”. Motivul devenit viral pentru care a ales să doarmă în mașină # Gândul
Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, a impresionat printr-un gest de modestie și solidaritate. Deși a mers la Bruxelles pentru a ridica premiul „European Heritage Awards – Europa Nostra 2025”, una dintre cele mai importante distincții culturale europene, acesta a ales să doarmă în mașină, pentru ca mai mulți colegi să poată participa la […]
09:50
Dan Dungaciu: „EUROPENII fac un joc de putere. Răspunsul la revoluția americană este păstrarea valorilor anti-trump” # Gândul
Analistul Dan Dungaciu analizează în emisiunea Marius Tucă Show, starea actuală a Europei și provocările majore cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă subliniază faptul că Europa se află într-o poziție fragilă, comparabilă cu o bărcuță plutind nesigur în valurile mării, fără forța necesară pentru a-și impune voința globală. […]
09:50
Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați # Gândul
La început de 2026, România o să intre într-o nouă etapă de dezechilibru social. În vreme ce salariul minim brut pe economie urmează a fi majorat, pensiile vor rămâne la același nivel, deși legea impune actualizarea lor. Guvernul invocă lipsa fondurilor și presiunea uriașă a deficitului bugetar, însă decizia de a aplica o lege și […]
09:40
Dimineți înfrigurate, nori și ceață. ANM, pentru Gândul: „Nimic surprinzător, vor mai fi condiții de ploaie slabă” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această dimineață, mai multe coduri galbene de ceață, pentru localități din județele Covasna, Hunedoara, Galați și Alba. În restul țării, harta meteorologică este „verde” și nu sunt alte avertizări nowcasting. Gândul prezintă prognoza meteo pentru joi, 16 octombrie 2025, primită în exclusivitate de la meteorologul de serviciu […]
09:30
Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să își lase amprenta nu numai asupra politicii interne și externe a țării, ci și asupra Casei Albe, la propriu. Trump a început recent un proiect prin care își propune remodelarea reședinței oficiale a președintelui SUA, iar costurile nu sunt deloc mici: acestea se ridică la sute de milioane […]
09:30
Bună dimineața, dragi cititori! Hai să începem ziua cu un banc bun, care face haz de necaz de situația din Capitală – Bucureștiul și livratorii nepalezi. Dacă te rătăcești azi prin București fără să știi un pic de nepaleză, ești mâncat! Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu […]
09:30
Andrew Tate, din arest la domiciliu în România, direct în RINGUL din Dubai la gala Misfits 23. Cine e campionul la box cu care va lupta influencerul # Gândul
Controversatul influencer Andrew Tate, aflat sub control judiciar în România, va urca pentru prima dată într-un ring de box profesionist. Fostul campion mondial la kickboxing va lupta pe 20 decembrie, în gala Misfits 23 din Dubai, împotriva actualul deținător al centurii la categoria grea. Andrew Tate, cunoscutul influencer pentru declarațiile sale acide la adresa femeilor, își […]
09:20
Donald Trump confirmă: a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Urmează invazia terestră? # Gândul
Tensiunile dintre SUA și Venezuela au atins un nou prag după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Mai mult, el a transmis că ia în considerare un atac terestru asupra Caracasului. Declarațiile sale au stârnit furia autorităților din Venezuela, care imediat au denunțat „loviturile de […]
Acum 6 ore
09:10
(P) Sisteme pentru combaterea infecțiilor nosocomiale instalate în Spitalul de Urgență Ilfov # Gândul
Peste 30 de tipuri de sisteme, aparate, echipamente și materiale moderne pentru combaterea infecțiilor nosocomiale au devenit dotări pentru toate secțiile de specialitate ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Noile echipamente vor contribui la diagnosticarea rapidă a bolilor cu potențial epidemiologic și la creșterea nivelului de siguranță pentru pacienți și personalul medical. Dotările includ: […]
09:10
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți # Gândul
Tabel salarii. Iată ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc și care sunt cei mai bine plătiți. La finalul anului trecut, erau peste 140.640 de angajați non-UE în România, conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Acest număr este însă într-o continuă creștere, iar nevoia de forță […]
08:50
Bancul de joi aduce în atenție o temă recurentă: „de ce mint bărbații de fapt”. Acest banc vine să dea un răspuns la o întrebare care a frământat femeile din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Iată bancul! Bărbații ar minți mai puțin, dacă femeile ar pune mai puține întrebări. Alte bancuri haioase […]
08:50
O companie românească va produce ROBOȚI industriali în Băicoi, Prahova. Când se deschide fabrica # Gândul
Compania românească de tehnologie Simtel Team (SMTL) a anunțat că filiala sa Agora Robotics, deținută în proporție de 51%, va deschide în noiembrie prima fabrică de roboți industriali de curățenie din România, la Băicoi, Prahova, după ce și-a extins prezența internațională printr-o nouă filială în Stockholm, care va deservi întreaga regiune nordică. Simtel Team, companie […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele # Gândul
Hamas a anunțat că a returnat toate cadavrele de ostatici deținuți în Fâșia Gaza la care a putut avea acces. Miercuri seară, alte două sicrie au fost predate Crucii Roşii, potrivit armatei israeliene. Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, a făcut cunoscut într-un comunicat că „și-a îndeplinit angajamentul asumat în temeiul acordului de încetare […]
08:40
UNGARIA va continua să îngreuneze planurile UE de a renunța la gazul rusesc. Ce strategie are Budapesta # Gândul
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe furnizarea de energie provenită din Rusia și a spus încă o dată, în timpul unei vizite la Moscova, că țara nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea sa cu […]
08:30
Scandal întru-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de € # Gândul
Locatarii complexului rezidențial de lux Onix Park Residence din nordul Capitalei se confruntă cu un scandal major după ce au primit somații de deconectare din partea furnizorilor de apă și electricitate. Administratorul acuză sute de proprietari de rea voință pentru că refuză să-și plătească întreținerea, în condițiile în care majoritatea au „mașini de sute de […]
08:20
Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa # Gândul
O femeie în vârstă de 70 de ani a murit joi dimineață, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa, județul Iași. ”În dimineaţa zilei de 16 octombrie 2025, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Paşcani–Iaşi, a semnalat prin numărul unic de urgenţă 112 că garnitura […]
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1331. AIEA insistă pentru reluarea „cât de curând” a lucrărilor de reparații la centrala Zaporojie # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 16 octombrie 2025, în a 1.331-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat că se așteaptă ca reparațiile să înceapă „în curând” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie. El a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.