Guvernul Bolojan se afundă în datorii. 700 milioane lei, împrumutați azi dintr-un foc
Gândul, 16 octombrie 2025 15:50
România s-a împrumutat, joi, prin Ministerul de Finanțe, de încă 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o licitație de titluri de stat cu scadența în 2035 și cu o dobândă de 7,04%. Potrivit celor de la Ziarul Financiar, emisiunea a avut o valoare nominală de 500 milioane lei, iar volumul total al cererii […]
• • •
Acum 30 minute
16:00
Guvernul nu ia în calcul o majorare a salariului minim pentru 2026. Anunțul vine de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care precizează că „în principiu, nu va crește”. Așa a răspuns purtătorul de cuvânt când a fost întrebată de variantele luate în calcul la nivelul Guvernului în privinţa salariului minim şi dacă […]
16:00
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au comentat pe marginea legăturii dintre lipsa presei alternative în România și legitimarea puterii prin frică. Studiu de caz: presa alternativă de peste Ocean, care a contribuit esențial la câștigarea de către Donald Trump a unui al […]
16:00
Vești proaste de la 1 ianuarie 2027. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate, este tot mai restricționat. Uniunea Europeană a decis impunerea clară a unei limite clare pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua […]
15:50
Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală” # Gândul
N-a trecut mult de la declarația fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a declarat presei că l-a anunțat pe premierul la acea vreme, Marcel Ciolacu, de creșterea deficitului bugetar al României, iar acesta i-a replicat „că îl doare în …. de deficit” și a venit rândul unui alt social-democrat să aibă dureri. În cot, […]
15:50
Joi, Gândul vă propune un nou banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă este la școală, în clasele primare, la ora de matematică. Învățătoarea îl roagă pe Bulă să rezolve un exercițiu. Iată ce anume a ieșit! Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: – Bulă, care este rezultatul? – Doamna învățătoare, este meci […]
15:50
Acum o oră
15:40
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn # Gândul
După ce DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC, acesta era obligat, conform legii, să se prezinte la Poliția Orașului Bragadiru pentru a da cu subsemnatul. Numai că totul a luat o turnură complet neașteptată, Cristian Popescu Piedone a fost la un pas de arestare, iar Gândul prezintă, […]
15:40
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus care este, în opinia sa, cea mai tare destinație turistică din Europa și a explicat și de crede acest lucru. Monica Tatoiu este mare pasionată de călătorie și adoră să meargă în vacanțe.Femeia de afaceri a spus, pentru click.ro, că este de părere că Portugalia […]
15:40
Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitații săi au dezbătut cea mai stringentă temă în România: revenirea cenzurii într-o formă dramatică și sistematică. Sistemul se folosește de o propagandă intensă prin intermediul mass-media, capturată aproape în totalitate de acesta, astfel că cenzura a devenit literă de lege. Moderatorul […]
15:40
Vești proaste pentru românii stabiliți în Germania, țara ar putea doborî recordul european pentru vârsta de pensionare, mai exact 73 de ani. Dacă înainte pilonul stabilității germane reprezenta munca multă, început devreme și o pensie sigură la timp, acum, aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Germania este în plin scandal social după ce un […]
15:30
Peste 70.000 de vizitatori la cel mai important eveniment dedicat oraşelor viitorului, organizat de Antena 3 CNN alături de Salonul Auto Bucureşti # Gândul
Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a creat la Romexpo, în perioada 7-12 octombrie 2025, un punct de referință pe harta inovației și sustenabilității prin intermediul evenimentului Smart Urban Mobility 2025, platforma care conectează tehnologia, viziunea cu energia oamenilor dedicați schimbării. Pe parcursul a șase zile pline de demonstrații, conferințe […]
15:30
Poveste șocantă despre Prințul Andrew: „Credea că a face sex cu mine e dreptul său din naștere” # Gândul
Virginia Giuffre, o victimă a traficului de persoane, descrie în cartea sa relația pe care a avut-o cu Prințul Andrew. Virginia povestește cum Ducele de York se simțea „ca și cum totul i se cuvine” și „credea că a face sex cu mine este dreptul lui din naștere”. Cartea, intitulată Nobody’s Girl, descrie în detaliu […]
15:30
Netanyahu anunță că „lupta nu s-a încheiat”. Premierul s-a angajat să recupereze rămășițele tuturor OSTATICILOR israelieni # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că „lupta nu s-a încheiat”, insistând că este „hotărât să asigure înapoierea tuturor ostaticilor”, în timpul comemorării oficiale a celei de-a doua aniversări a atacului grupării Hamas. „Lupta nu s-a încheiat încă, dar un lucru este cert – oricine ridică mâna împotriva noastră știe că va plăti un […]
15:30
Când se vorbește de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală” # Gândul
15:20
Judecătorii Instanței Supreme au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # Gândul
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Parlamentul a adoptat legea de plată a pensiilor private din România, la 17 ani de la înființarea sistemului. Concret, aceasta reglementează modul în care românii […]
15:20
Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa # Gândul
Cosmin Carp, un tânăr în vârstă de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie. Conform apropiaților, acesta dormea alături de logodnica sa, atunci când […]
15:20
TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde # Gândul
Un nou test IQ pentru geniile cu o vedere de vultur aduce în prim-plan un bucătar care se pregătește să bage în cuptor o pâine. Între cele două imagini prezentate mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Le poți depista în mai puțin de 51 de secunde? De-a lungul timpului, testele de inteligență […]
Acum 2 ore
15:10
Implică-te în promovarea păcii și cooperării între grupuri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 17 octombrie 2025. Berbec Arena de astăzi este una în care poți găsi o mulțime de materiale. Nu va lipsi energia necesară pentru a lucra sau opiniile venite din partea ta. Dă-ți seama că vorbele tale au o […]
15:10
TRANSALPINA. Segmentul Obârșia Lotrului și Curpăt, închis de azi din cauza viscolului, avalanșelor și căderilor de stânci # Gândul
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația rutieră se va închide pe încă un sector din Transalpina. DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt se închide de astăzi din cauza viscolului, a avalanșelor și a căderilor de stânci. Administrația e îngrijorată de condițiile meteorologice care ar putea pune în pericol […]
15:00
Zodiile care intră într-o „eră” a forței interioare și a lipsei de teamă, începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa total # Gândul
Care sunt zodiile care intră într-o „eră” a forței interioare și a lipsei de teamă, începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa total. Aceste zodii vor simți o forță interioară neașteptată, o claritate mentală și o dorință de a acționa fără teamă. Leu Leii sunt primii care intră în această perioadă de forță astrală. […]
15:00
Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile # Gândul
Uniunea Europeană va atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, a reafirmat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledând pentru acțiuni de adaptare la modificările climatice, pentru intensificarea inovării și pentru facilitarea accesului la locuințe. ”În primul rând, atingerea ambițiilor climatice. Vreau să vă spun foarte clar: Europa menține direcția. Suntem pe parcursul […]
14:50
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august, miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Guvernului declarațiile de avere și de interese, în ciuda deciziei CCR. Însă Gândul a consultat site-ul oficial al Palatului Victoria și, la secțiunea ministrului Mediului, apare doar CV-ul – asta la două luni distanță de cerința prim-ministrului. Gândul […]
14:40
Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!” # Gândul
14:40
Interpreta de muzică populară Mioara Velicu, în vârstă de 80 de ani, s-a confesat în cadrul unei emisiuni TV. ”Eu nu am studii, sunt de pe prispa casei”, a declarat artista. Mioara Velicu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din zona Moldovei. Și-a început cariera artistică în anul 1963. Mioara […]
14:40
Vremea rea a determinat autoritățile bulgare să emită o alertă meteorologică pentru coasta sudică a Mării Negre. În noaptea următoare sunt așteptate ploi torențiale și creșteri ale debitului de apă în mai multe zone. Măsura vine la doar două săptămâni după furtunile care au devastat deja stațiunile de pe litoral, scrie publicația Novinite. Avertismentul, extins […]
14:40
Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa # Gândul
Liderul grupării CLAUS, Niculae Stivenson, a fost reținut de Poliția Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Gândul, agresorul s-a dus la școală unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ și că îl taie cu briceagul (fără să scoată vreo arma, doar amenințări verbale). Din primele […]
14:30
Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării # Gândul
Ministerul israelian al Apărării a transmis joi că discuțiile cu Egiptul pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, pentru circulația persoanelor, sunt în curs, data urmând să fie anunțată ulterior. Cu toate acestea, instituția a subliniat că ajutoarele umanitare nu vor trece prin acest punct momentan, arată Times of Israel. […]
14:20
Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău # Gândul
Așteptarea a luat sfârșit, mâine se deschide circulația pe mult-așteptatul Lot 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7. Vestea e primită cu entuziasm de bucureștenii care vor putea circula în regim de autostradă între Capitală și Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei, așeptați cu nerăbdare de șoferi, sunt gata de aproape 2 luni, dar nu […]
Acum 4 ore
14:10
Marius Budăi ia apărarea bunicilor care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!” # Gândul
14:00
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume # Gândul
Cu o economie la pământ, aflată sub amenințarea inflației, tot mai mulți români se gândesc să se mute din țară, în căutarea unui trai mai bun. Dar, înainte de a luat o astfel de decizie, este esențial să afle ceva: care este costul vieții și puterea de cumpărare în noua destinație. Platforma internațională Numbeo analizează […]
13:50
Ce se întâmplă, de fapt, cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară # Gândul
Iată ce se întâmplă, de fapt, cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat detaliile noii inițiative și a oferit clarificări importante despre ce se întâmplă cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară. Conform […]
13:40
Ce tip de CASĂ poți construi cu numai 20.000 de euro în 2025. Calcule pentru materiale și manoperă # Gândul
Visul frumos al multor români de a locui într-o casă la curte se transformă într-un adevărat coșmar când apar calculele financiare. Oamenii se sperie la acest gând și ajung să nu mai facă niciun pas în această direcție. Pentru ei, dar nu numai, articol de față vine să arate că azi, în 2025, se poate […]
13:40
FOTO. Cea mai dureroasă perioadă din viața Monicăi Pop. ”După moartea ei am făcut o DEPRESIE urâtă” # Gândul
Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a povestit despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. ”După moartea ei am făcut o depresie urâtă” , a afirmat aceasta. Monica Pop este un reputat medic oftalmolog, cu o carieră impresionantă. În plan personal, este căsătorită cu Mircea Pop, cei doi formând un cuplu de […]
13:40
Cristian Tudor Popescu demolează apelul propagandistic la mobilizare al Ministerului Apărării. „Convocarea rezerviștilor e creier pané” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică fără rezerve apelul la mobilizare lansat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Cunoscutul publicist apreciază ampla acțiune ca pe un gest de propagandă menit să arate „unitatea de monolit” a poporului decât să consolideze capacitatea reală de apărare, așa cum au justificat autoritățile. Într-un text publicat pe pagina de Facebook, CTP […]
13:30
Plățile și încasările în numerar, strict limitate. Amenzi uriașe pentru firme și persoane fizice care nu respectă plafonul # Gândul
Plățile și încasările în numerar sunt strict limitate, iar depășirea plafoanelor aduce amenzi substanțiale. Tranzacțiile în numerar sunt strict limitate prin noile plafoane stabilite de OUG 115/2023, care actualizează Legea 70/2015 în ce privește întărirea disciplinei financiare. Regulile vizează toate tipurile de plăți și încasări în numerar realizate de firme și persoane fizice, iar nerespectarea […]
13:30
Vești proaste pentru fumători. UE ia în considerare INTERZICEREA țigărilor cu filtru si a celor electronice # Gândul
Uniunea Europeană are în vedere interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, într-un efort de reducere a consumului de tutun. De asemenea, se analizează interzicerea vânzării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, scrie Daily Mail. Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale […]
13:30
Barometrul paranormalului: Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic” # Gândul
Românii au dat verdictul: 51,4 % dintre ei cred că pe teritoriul țării există locuri „încărcate energetic” care ar influența starea oamenilor. 37,8 % sunt în dezacord, iar restul, vreo 10,9 %, încă se uită după factura de curent. Asta arată un sondaj realizat de INSCOP între 6 și 10 octombrie 2025. Sondajul se numește […]
13:20
SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA # Gândul
Statele Unite au negat că gruparea Hamas încalcă acordul de încetare a focului cu Israelul, insistând că se așteaptă un proces extins de returnare a corpurilor ostaticilor israelieni decedați, având în vedere condițiile dificile de pe teren. „Am auzit mulți oameni spunând – Hamas a încălcat acordul, pentru că nu toate corpurile au fost returnate […]
13:20
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC # Gândul
Piedone a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025 – în total prin 5 mandate de supraveghere tehnică încuviințate de judecători Perchezițiile informatice făcute de DNA în acest caz includ – multe telefoane, reportofon, calculatoarele șui Piedone și sofer și […]
13:20
SRI dezvăluie noile condiții de transport pentru lichide în bagajul de mână. Care sunt produsele acceptate și care sunt expce # Gândul
Serviciul Român de Informații vine cu o nouă serie de precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână în avion. Condițiile de transport sunt diferite în țara noastră, în funcție de echipamentele de securitate instalate în aeroporturi. Potrvit informațiilor transmise de SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichidele, aerosolii și […]
13:00
Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28 – 30 octombrie. Din cele 12 meciuri din Cupa României, nouă vor fi transmise în direct la Digi Sport şi Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV. CS Dinamo – Dinamo […]
13:00
Preotul din Pitești, Horia Alexandru Grădinaru, mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Era tată a patru copii # Gândul
Preotul român, Horia Alexandru Grădinaru, a murit mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Acesta avea 49 de ani și era tată a patru copii. Tragedie la Montefiascone, provincia Viterbo din regiunea Lazio. Acolo, preotul ortodox român a murit după ce a fost lovit de o mașină, în cursul zilei de […]
12:50
Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii # Gândul
Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot avea zile libere plătite, atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență. În astfel de cazuri intră condițiile meteo extreme, calamitățile naturale, dar și alte evenimente neprevăzute care impun suspendarea cursurilor. Legea nr. 19/2020 reglementează cât se poate […]
12:40
FOTO. Ce alimente a scos Valentina Pelinel din DIETA sa. ”Orice intoleranță creează inflamație în organism” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a explicat ce alimente a scos din dieta sa și care a fost motivul pentru care a făcut această alegere. Valentina Pelinel este într-o formă fizică extraordinară. Aceasta acordă foarte mare atenție felului în care arată. face sport și are o dietă cât mai sănătoasă. Valentina Pelinel […]
12:40
SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi # Gândul
OUG 52, ordonanța prin care primarii s-au plâns pe grupul AMR că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces, așa cum Gândul a relatat aici, nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Modificarea nu apărea pe agenda ședinței de Guvern de astăzi. Ilie Bolojan a […]
12:30
Cel puțin 15 persoane au fost arestate miercuri în timpul unor demonstrații anti-Israel organizate la Barcelona, a transmis Poliția catalană. Protestatarii au mărșăluit spre consulatul israelian din oraș, atacând și vandalizând francize ale unor companii acuzate de colaborare cu Israelul, inclusiv Burger King, McDonalds și Starbucks. De asemenea, demonstranții au dat foc pubelelor de gunoi, […]
12:30
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front” # Gândul
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe Foc”, a povestit pe Facebook, în urmă cu puțin timp, cum a fost la „Mobilizare”. El a spus că s-a prezentat la unitatea militară menționată pe „ordinul de chemare a rezerviștilor”, în această dimineață, la ora 7:55. El a precizat că locația la care trebuia să ajungă […]
12:20
Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți # Gândul
Decizie surprinzătoare și care îl va înfuria pe Donald Trump: democrații din California au declarat stare de urgență în Los Angeles, măsură luată pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor Poliției federale a imigrației (ICE). Folosind această pârghie legală, democrații vor putea contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump, notează AFP. Bani pentru imigranții […]
12:20
CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul # Gândul
China s-a exprimat în favoarea consolidării schimburilor la nivel înalt cu Franța, în cadrul unor discuții între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și consilierul diplomatic prezidențial francez. Wang Yi i-a transmis consilierului președintelui francez, Emmanuel Bonne, că statul chinez este pregătită aprofundeze încrederea reciprocă strategică și să promoveze cooperarea între cele două state. Ministrul […]
Acum 6 ore
12:10
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție # Gândul
Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar. În perioada premergătoare controlului […]
