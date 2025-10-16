Apar noi informații uluitoare despre modul dezastruos prin care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor: „Puteam să intru cu arme în Baza Aeriană 90. Nu s-a uitat nimeni în pungă”
Gândul, 16 octombrie 2025 17:20
Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să […]
• • •
Acum 5 minute
17:50
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
17:50
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare"
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind […]
17:50
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților, a anunțat, joi, că a primit din Rusia un raport referitor la asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy în 1963. "Mi-a fost furnizat de către ambasadorul Rusiei acest raport despre asasinarea lui John F. Kennedy. Raportul este accesibil acum publicului american. Documentele nu au fost editate, […]
Acum 10 minute
17:40
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
Fost șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurorii DNA că ar fi divulgat informații nedestinate publicității, în contextul unui control efectuat la Hotel Internațional Sinaia. Activitatea de control ar fi fost pregătită dinainte, chiar la indicațiile lui Piedone, pentru a fi evitate surprize negative care să ducă la sancționarea administratorului. Cristian Popescu […]
17:40
FOTO. Cât de mult a ajutat-o FRUMUSEȚEA în carieră pe Andreea Raicu. "Dar a trebuit să muncesc dublu"
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a spus ât de mult a ajutat-o frumusețea în cariera sa. "Dar a trebuit să muncesc dublu" , a afirmat vedeta. Andreea Raicu este o apariție care atrage imediat atenția. Are un trup fără cusur, este frumoasă și elegantă. Despre cât de mult i-a folosit frumusețea de-a […]
17:40
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ionuț Moșteanu, pus să dea explicații despre inițiativa MApN # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, va oferi explicații oficiale cu privire la programul de mobilizare a rezerviștilor, din București și Ilfov, care a generat o mulțime de reacții la nivel național, a transmis purtătoarea de cuvânt al Guvernului, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a refuzat să prezinte un punct de vedere pe această […]
17:40
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc"
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o notă vizibil ironică, intenția președintelui Nicușor Dan de a include Serviciul Român de Informații (SRI) în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, ca parte a efortului anticorupție. Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO pentru un punct de vedere, Băsescu a răspuns cu ironie: „Prefer să privesc, mai ales că în […]
Acum 30 minute
17:30
Bonele care vor 5.000 de euro salariu în Italia trebuie să îndeplinească aceste două condiții neobișnuite
Pentru a fi bonă la o familie bogată din Milano nu înseamnă doar că trebuie să ai grijă de copii. Ai nevoie de o engleză impecabilă, disponibilitate în weekend, flexibilitate pentru deplasări internaționale și respectarea unui cod strict de reguli. Salariile pot ajunge până la 5.000 de euro pe lună, însă selecția este dură, cu […]
17:30
Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu" și „oraș"
În timp ce populația țării scade constant, un fenomen se resimte în comunitățile urbane. Mare parte din orașele României au devenit depopulate. Care este cauza? Prin anii 1990-2010, comunele și satele nu erau foarte prospere, dar erau animate de bătrânii care bârfeau de dimineață până seara la cârciumi unde urmăreau meciuri și beau pe datorie, de […]
17:20
Apar noi informații uluitoare despre modul dezastruos prin care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor: „Puteam să intru cu arme în Baza Aeriană 90. Nu s-a uitat nimeni în pungă” # Gândul
Gheorghe Moise, pensionarul de 62 de ani care are proteze la șold și nu vede cu ochiul drept, ne-a povestit cum a decurs mobilizarea rezerviștilor la unitatea militară din Otopeni, acolo unde este Baza Aeriană 90. Nea Gică spune că a intrat în unitate „ca la piață”, fără să-l controleze nimeni în sacoșe. „Puteam să […]
Acum o oră
17:10
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
În ediția de astăzi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, moderatorul și invitații săi, Marius Tucă și Sorina Matei, au discutat formele subtile în care poate fi recunoscut Sistemul, un concept general, totuși ușor de recunoscut. Provocat de jurnalista Sorina Matei – recent venită în echipa Gândul -, să explice cine sau ce e […]
17:00
Iarna este tot mai aproape, iar facturile la energie continuă să crească, mulți români sunt în căutare de metode alternative de a economisi. Un expert în încălzire vine cu o soluție rapidă care poate aduce economii semnificative fără costuri suplimentare: doar o simplă ajustare a termocentralei. Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie la Trade […]
Acum 2 ore
16:50
Conferința Gândul „Recycle Now United" — ediția a VI-a — a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului privat, organizațiilor de responsabilitate extinsă (OIREP) și societății civile pentru a discuta viitorul colectării, reciclării și reglementării deșeurilor. Nevoia de dialog între autorități și jucătorii din piață, dar și transpunerea concluziilor într-un cadru legislativ și urmărirea efectelor post implementare […]
16:40
FOTO. Radu Ștefan Bănică, despre cariera sa. "An de an mi se clădește RAMPA până când o să zbor"
Radu Ștefan Bănică a vorbit despre cariera sa artistică. "An de an mi se clădește rampa până când o să zbor" , a afirmat acesta. Radu Ștefan Bănică este actor, dar și cântăreț. Despre activitatea sa a făcut acesta câteva declarații într-un interviu pentru revista Viva. "Momentan tocmai am scos CD-ul meu, "Prima pagină", […]
16:40
Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P)
În ultimii ani, românii au început să redescopere propria țară. De la satele ascunse din Maramureș până la văile spectaculoase din Apuseni, de la drumurile care șerpuiesc prin Transfăgărășan până la liniștea lacurilor din Delta Dunării, turismul intern cunoaște o nouă eră – una a libertății de mișcare, a aventurii personalizate și a experiențelor autentice. […]
16:30
4 ani de ÎNCHISOARE pentru beizadeaua fostului deputat PNL Horațiu Buzatu. Dat în urmărire internațională, după ce a condus drogat și beat
Ioan Buzatu, fiul fostului deputat PNL Horațiu Buzatu, a fost condamnat de instanța Curții de Apel din Craiova la patru ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și a drogurilor, relatează Presshub.ro. Fiul fostului liberal Horațiu Buzatu a fost rejudecat după Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul arestare emis […]
16:30
Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior
Comisia pentru protecția copilului a Vaticanului a criticat joi înalții lideri catolici pentru că nu au acționat suficient de rapid pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale comise de clerici și pentru a implementa noi modalități de protecție la nivel mondial. Timp de decenii, Biserica, cu 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită de scandaluri din […]
16:30
''Cu Gândul la București'' începe joi, 16 octombrie, de la ora 18:00. Invitat: Andrei Dinculescu-Bighea
Invitatul zilei este Andrei Dinculescu-Bighea, director general STB. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
16:30
Atac al Israelului în sudul Fâșiei Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise, în pofida armistițiului
Armata israeliană a lansat, joi, un atac aerian în sudul Fâșiei Gaza, omorând cel puțin două persoane, în pofida armistițiului cu grupul islamist Hamas. O dronă israeliană a atacat un vehicul suspect în zona Abasan al-Kabira, în apropierea orașului Khan Younis. Zona se află sub controlul armatei israeliene, în virtutea acordului cu grupul islamist Hamas. […]
16:20
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, astfel limitează compensațiile în caz de pierdere. Potrivit AFP, hotărârea provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, […]
16:00
Guvernul nu ia în calcul o majorare a salariului minim pentru 2026. Anunțul vine de la purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care precizează că „în principiu, nu va crește". Așa a răspuns purtătorul de cuvânt când a fost întrebată de variantele luate în calcul la nivelul Guvernului în privinţa salariului minim şi dacă […]
16:00
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi, Sorina Matei și Marius Tucă, au comentat pe marginea legăturii dintre lipsa presei alternative în România și legitimarea puterii prin frică. Studiu de caz: presa alternativă de peste Ocean, care a contribuit esențial la câștigarea de către Donald Trump a unui al […]
16:00
Vești proaste de la 1 ianuarie 2027. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate, este tot mai restricționat. Uniunea Europeană a decis impunerea clară a unei limite clare pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua […]
Acum 4 ore
15:50
Apropos de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală"
N-a trecut mult de la declarația fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a declarat presei că l-a anunțat pe premierul la acea vreme, Marcel Ciolacu, de creșterea deficitului bugetar al României, iar acesta i-a replicat „că îl doare în …. de deficit” și a venit rândul unui alt social-democrat să aibă dureri. În cot, […]
15:50
Joi, Gândul vă propune un nou banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă este la școală, în clasele primare, la ora de matematică. Învățătoarea îl roagă pe Bulă să rezolve un exercițiu. Iată ce anume a ieșit! Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă: – Bulă, care este rezultatul? – Doamna învățătoare, este meci […]
15:50
România s-a împrumutat, joi, prin Ministerul de Finanțe, de încă 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o licitație de titluri de stat cu scadența în 2035 și cu o dobândă de 7,04%. Potrivit celor de la Ziarul Financiar, emisiunea a avut o valoare nominală de 500 milioane lei, iar volumul total al cererii […]
15:40
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat". A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
După ce DNA l-a plasat sub control judiciar pe Cristian Popescu Piedone, fost șef al ANPC, acesta era obligat, conform legii
15:40
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a spus care este, în opinia sa, cea mai tare destinație turistică din Europa și a explicat și de crede acest lucru. Monica Tatoiu este mare pasionată de călătorie și adoră să meargă în vacanțe.Femeia de afaceri a spus, pentru click.ro, că este de părere că Portugalia […]
15:40
Sistemul se regrupează, presa se aliniază. Tucă: În România se instaurează încet-încet CENZURA # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitații săi au dezbătut cea mai stringentă temă în România: revenirea cenzurii într-o formă dramatică și sistematică. Sistemul se folosește de o propagandă intensă prin intermediul mass-media, capturată aproape în totalitate de acesta, astfel că cenzura a devenit literă de lege. Moderatorul […]
15:40
Vești proaste pentru românii stabiliți în Germania, țara ar putea doborî recordul european pentru vârsta de pensionare, mai exact 73 de ani. Dacă înainte pilonul stabilității germane reprezenta munca multă, început devreme și o pensie sigură la timp, acum, aceste lucruri sunt puse sub semnul întrebării. Germania este în plin scandal social după ce un […]
15:30
Peste 70.000 de vizitatori la cel mai important eveniment dedicat oraşelor viitorului, organizat de Antena 3 CNN alături de Salonul Auto Bucureşti # Gândul
Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a creat la Romexpo, în perioada 7-12 octombrie 2025, un punct de referință pe harta inovației și sustenabilității prin intermediul evenimentului Smart Urban Mobility 2025, platforma care conectează tehnologia, viziunea cu energia oamenilor dedicați schimbării. Pe parcursul a șase zile pline de demonstrații, conferințe […]
15:30
Poveste șocantă despre Prințul Andrew: „Credea că a face sex cu mine e dreptul său din naștere” # Gândul
Virginia Giuffre, o victimă a traficului de persoane, descrie în cartea sa relația pe care a avut-o cu Prințul Andrew. Virginia povestește cum Ducele de York se simțea „ca și cum totul i se cuvine” și „credea că a face sex cu mine este dreptul lui din naștere”. Cartea, intitulată Nobody’s Girl, descrie în detaliu […]
15:30
Netanyahu anunță că „lupta nu s-a încheiat”. Premierul s-a angajat să recupereze rămășițele tuturor OSTATICILOR israelieni # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că „lupta nu s-a încheiat”, insistând că este „hotărât să asigure înapoierea tuturor ostaticilor”, în timpul comemorării oficiale a celei de-a doua aniversări a atacului grupării Hamas. „Lupta nu s-a încheiat încă, dar un lucru este cert – oricine ridică mâna împotriva noastră știe că va plăti un […]
15:30
Când se vorbește de deficit, senatorul Streinu Cercel este lovit de dureri: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală” # Gândul
N-a trecut mult de la declarația fostului ministru de Finanțe, Marcel Boloș, care a declarat presei că l-a anunțat pe premierul la acea vreme, Marcel Ciolacu, de creșterea deficitului bugetar al României, iar acesta i-a replicat „că îl doare în cot de deficit” și a venit rândul unui alt social-democrat să aibă dureri. În cot, […]
15:20
Judecătorii Instanței Supreme au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private # Gândul
Judecătorii Instanței Supreme au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Parlamentul a adoptat legea de plată a pensiilor private din România, la 17 ani de la înființarea sistemului. Concret, aceasta reglementează modul în care românii […]
15:20
Cosmin din Iași a murit în somn, la numai 22 de ani. Tânărul student se afla lângă iubita sa # Gândul
Cosmin Carp, un tânăr în vârstă de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie. Conform apropiaților, acesta dormea alături de logodnica sa, atunci când […]
15:20
TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde # Gândul
Un nou test IQ pentru geniile cu o vedere de vultur aduce în prim-plan un bucătar care se pregătește să bage în cuptor o pâine. Între cele două imagini prezentate mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Le poți depista în mai puțin de 51 de secunde? De-a lungul timpului, testele de inteligență […]
15:10
Implică-te în promovarea păcii și cooperării între grupuri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 17 octombrie 2025. Berbec Arena de astăzi este una în care poți găsi o mulțime de materiale. Nu va lipsi energia necesară pentru a lucra sau opiniile venite din partea ta. Dă-ți seama că vorbele tale au o […]
15:10
TRANSALPINA. Segmentul Obârșia Lotrului și Curpăt, închis de azi din cauza viscolului, avalanșelor și căderilor de stânci # Gândul
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că circulația rutieră se va închide pe încă un sector din Transalpina. DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt se închide de astăzi din cauza viscolului, a avalanșelor și a căderilor de stânci. Administrația e îngrijorată de condițiile meteorologice care ar putea pune în pericol […]
15:00
Zodiile care intră într-o „eră” a forței interioare și a lipsei de teamă, începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa total # Gândul
Care sunt zodiile care intră într-o „eră” a forței interioare și a lipsei de teamă, începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa total. Aceste zodii vor simți o forță interioară neașteptată, o claritate mentală și o dorință de a acționa fără teamă. Leu Leii sunt primii care intră în această perioadă de forță astrală. […]
15:00
Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile # Gândul
Uniunea Europeană va atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, a reafirmat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledând pentru acțiuni de adaptare la modificările climatice, pentru intensificarea inovării și pentru facilitarea accesului la locuințe. ”În primul rând, atingerea ambițiilor climatice. Vreau să vă spun foarte clar: Europa menține direcția. Suntem pe parcursul […]
14:50
Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august, miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Guvernului declarațiile de avere și de interese, în ciuda deciziei CCR. Însă Gândul a consultat site-ul oficial al Palatului Victoria și, la secțiunea ministrului Mediului, apare doar CV-ul – asta la două luni distanță de cerința prim-ministrului. Gândul […]
14:40
Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl ceartă pe șeful ANAF, Adrian Nica, în legătură cu gemul bunicii. Acesta din urmă a declarat că gemul făcut în casă și nefiscalizat adâncește gapul de TVA al României. Cel puțin, așa a reieșit în urma unor discuții cu oficialii Comisiei Europene. Marius Budăi spune că „șeful ANAF […]
14:40
Interpreta de muzică populară Mioara Velicu, în vârstă de 80 de ani, s-a confesat în cadrul unei emisiuni TV. ”Eu nu am studii, sunt de pe prispa casei”, a declarat artista. Mioara Velicu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din zona Moldovei. Și-a început cariera artistică în anul 1963. Mioara […]
14:40
Vremea rea a determinat autoritățile bulgare să emită o alertă meteorologică pentru coasta sudică a Mării Negre. În noaptea următoare sunt așteptate ploi torențiale și creșteri ale debitului de apă în mai multe zone. Măsura vine la doar două săptămâni după furtunile care au devastat deja stațiunile de pe litoral, scrie publicația Novinite. Avertismentul, extins […]
14:40
Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa # Gândul
Liderul grupării CLAUS, Niculae Stivenson, a fost reținut de Poliția Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Gândul, agresorul s-a dus la școală unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ și că îl taie cu briceagul (fără să scoată vreo arma, doar amenințări verbale). Din primele […]
14:30
Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării # Gândul
Ministerul israelian al Apărării a transmis joi că discuțiile cu Egiptul pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, pentru circulația persoanelor, sunt în curs, data urmând să fie anunțată ulterior. Cu toate acestea, instituția a subliniat că ajutoarele umanitare nu vor trece prin acest punct momentan, arată Times of Israel. […]
14:20
Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău # Gândul
Așteptarea a luat sfârșit, mâine se deschide circulația pe mult-așteptatul Lot 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7. Vestea e primită cu entuziasm de bucureștenii care vor putea circula în regim de autostradă între Capitală și Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei, așeptați cu nerăbdare de șoferi, sunt gata de aproape 2 luni, dar nu […]
14:10
Marius Budăi ia apărarea bunicilor care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl ceartă pe șeful ANAF, Adrian Nica, în legătură cu gemul bunicii. Acesta din urmă a declarat că gemul făcut în casă și nefiscalizat adâncește gapul de TVA al României. Cel puțin, așa a reieșit în urma unor discuții cu oficialii Comisiei Europene. Marius Budăi spune că „șeful ANAF […]
14:00
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume # Gândul
Cu o economie la pământ, aflată sub amenințarea inflației, tot mai mulți români se gândesc să se mute din țară, în căutarea unui trai mai bun. Dar, înainte de a luat o astfel de decizie, este esențial să afle ceva: care este costul vieții și puterea de cumpărare în noua destinație. Platforma internațională Numbeo analizează […]
