Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Gândul, 16 octombrie 2025 14:20
Așteptarea a luat sfârșit, mâine se deschide circulația pe mult-așteptatul Lot 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada A7. Vestea e primită cu entuziasm de bucureștenii care vor putea circula în regim de autostradă între Capitală și Buzău. Cei 30 de kilometri din Autostrada Moldovei, așeptați cu nerăbdare de șoferi, sunt gata de aproape 2 luni, dar nu […]
Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl ceartă pe șeful ANAF, Adrian Nica, în legătură cu gemul bunicii. Acesta din urmă a declarat că gemul făcut în casă și nefiscalizat adâncește gapul de TVA al României. Cel puțin, așa a reieșit în urma unor discuții cu oficialii Comisiei Europene. Marius Budăi spune că „șeful ANAF […]
Interpreta de muzică populară Mioara Velicu, în vârstă de 80 de ani, s-a confesat în cadrul unei emisiuni TV. ”Eu nu am studii, sunt de pe prispa casei”, a declarat artista. Mioara Velicu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din zona Moldovei. Și-a început cariera artistică în anul 1963. Mioara […]
Vremea rea a determinat autoritățile bulgare să emită o alertă meteorologică pentru coasta sudică a Mării Negre. În noaptea următoare sunt așteptate ploi torențiale și creșteri ale debitului de apă în mai multe zone. Măsura vine la doar două săptămâni după furtunile care au devastat deja stațiunile de pe litoral, scrie publicația Novinite. Avertismentul, extins […]
Interlop periculos din București reținut de Poliția Sector 5. Bărbatul a amenițat profesorul de sport de la școala unde învață fiica sa # Gândul
Liderul grupării CLAUS, Niculae Stivenson, a fost reținut de Poliția Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Gândul, agresorul s-a dus la școală unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ și că îl taie cu briceagul (fără să scoată vreo arma, doar amenințări verbale). Din primele […]
Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării # Gândul
Ministerul israelian al Apărării a transmis joi că discuțiile cu Egiptul pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, pentru circulația persoanelor, sunt în curs, data urmând să fie anunțată ulterior. Cu toate acestea, instituția a subliniat că ajutoarele umanitare nu vor trece prin acest punct momentan, arată Times of Israel. […]
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume # Gândul
Cu o economie la pământ, aflată sub amenințarea inflației, tot mai mulți români se gândesc să se mute din țară, în căutarea unui trai mai bun. Dar, înainte de a luat o astfel de decizie, este esențial să afle ceva: care este costul vieții și puterea de cumpărare în noua destinație. Platforma internațională Numbeo analizează […]
Ce se întâmplă, de fapt, cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară # Gândul
Iată ce se întâmplă, de fapt, cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat detaliile noii inițiative și a oferit clarificări importante despre ce se întâmplă cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară. Conform […]
Ce tip de CASĂ poți construi cu numai 20.000 de euro în 2025. Calcule pentru materiale și manoperă # Gândul
Visul frumos al multor români de a locui într-o casă la curte se transformă într-un adevărat coșmar când apar calculele financiare. Oamenii se sperie la acest gând și ajung să nu mai facă niciun pas în această direcție. Pentru ei, dar nu numai, articol de față vine să arate că azi, în 2025, se poate […]
FOTO. Cea mai dureroasă perioadă din viața Monicăi Pop. ”După moartea ei am făcut o DEPRESIE urâtă” # Gândul
Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a povestit despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. ”După moartea ei am făcut o depresie urâtă” , a afirmat aceasta. Monica Pop este un reputat medic oftalmolog, cu o carieră impresionantă. În plan personal, este căsătorită cu Mircea Pop, cei doi formând un cuplu de […]
Cristian Tudor Popescu demolează apelul propagandistic la mobilizare al Ministerului Apărării. „Convocarea rezerviștilor e creier pané” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică fără rezerve apelul la mobilizare lansat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Cunoscutul publicist apreciază ampla acțiune ca pe un gest de propagandă menit să arate „unitatea de monolit” a poporului decât să consolideze capacitatea reală de apărare, așa cum au justificat autoritățile. Într-un text publicat pe pagina de Facebook, CTP […]
Plățile și încasările în numerar, strict limitate. Amenzi uriașe pentru firme și persoane fizice care nu respectă plafonul # Gândul
Plățile și încasările în numerar sunt strict limitate, iar depășirea plafoanelor aduce amenzi substanțiale. Tranzacțiile în numerar sunt strict limitate prin noile plafoane stabilite de OUG 115/2023, care actualizează Legea 70/2015 în ce privește întărirea disciplinei financiare. Regulile vizează toate tipurile de plăți și încasări în numerar realizate de firme și persoane fizice, iar nerespectarea […]
Vești proaste pentru fumători. UE ia în considerare INTERZICEREA țigărilor cu filtru si a celor electronice # Gândul
Uniunea Europeană are în vedere interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, într-un efort de reducere a consumului de tutun. De asemenea, se analizează interzicerea vânzării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, scrie Daily Mail. Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale […]
Barometrul paranormalului: Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic” # Gândul
Românii au dat verdictul: 51,4 % dintre ei cred că pe teritoriul țării există locuri „încărcate energetic” care ar influența starea oamenilor. 37,8 % sunt în dezacord, iar restul, vreo 10,9 %, încă se uită după factura de curent. Asta arată un sondaj realizat de INSCOP între 6 și 10 octombrie 2025. Sondajul se numește […]
SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA # Gândul
Statele Unite au negat că gruparea Hamas încalcă acordul de încetare a focului cu Israelul, insistând că se așteaptă un proces extins de returnare a corpurilor ostaticilor israelieni decedați, având în vedere condițiile dificile de pe teren. „Am auzit mulți oameni spunând – Hamas a încălcat acordul, pentru că nu toate corpurile au fost returnate […]
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC # Gândul
Piedone a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025 – în total prin 5 mandate de supraveghere tehnică încuviințate de judecători Perchezițiile informatice făcute de DNA în acest caz includ – multe telefoane, reportofon, calculatoarele șui Piedone și sofer și […]
SRI dezvăluie noile condiții de transport pentru lichide în bagajul de mână. Care sunt produsele acceptate și care sunt expce # Gândul
Serviciul Român de Informații vine cu o nouă serie de precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână în avion. Condițiile de transport sunt diferite în țara noastră, în funcție de echipamentele de securitate instalate în aeroporturi. Potrvit informațiilor transmise de SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichidele, aerosolii și […]
Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28 – 30 octombrie. Din cele 12 meciuri din Cupa României, nouă vor fi transmise în direct la Digi Sport şi Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV. CS Dinamo – Dinamo […]
Preotul din Pitești, Horia Alexandru Grădinaru, mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Era tată a patru copii # Gândul
Preotul român, Horia Alexandru Grădinaru, a murit mort în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Acesta avea 49 de ani și era tată a patru copii. Tragedie la Montefiascone, provincia Viterbo din regiunea Lazio. Acolo, preotul ortodox român a murit după ce a fost lovit de o mașină, în cursul zilei de […]
Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii # Gândul
Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot avea zile libere plătite, atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență. În astfel de cazuri intră condițiile meteo extreme, calamitățile naturale, dar și alte evenimente neprevăzute care impun suspendarea cursurilor. Legea nr. 19/2020 reglementează cât se poate […]
FOTO. Ce alimente a scos Valentina Pelinel din DIETA sa. ”Orice intoleranță creează inflamație în organism” # Gândul
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a explicat ce alimente a scos din dieta sa și care a fost motivul pentru care a făcut această alegere. Valentina Pelinel este într-o formă fizică extraordinară. Aceasta acordă foarte mare atenție felului în care arată. face sport și are o dietă cât mai sănătoasă. Valentina Pelinel […]
SURSE: OUG 52, ordonanța care i-a scos din minți pe primari, a fost amânată. Bolojan a promis în coaliție că o va modifica în ședința de astăzi # Gândul
OUG 52, ordonanța prin care primarii s-au plâns pe grupul AMR că nu mai pot elibera certificate de naștere și deces, așa cum Gândul a relatat aici, nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Modificarea nu apărea pe agenda ședinței de Guvern de astăzi. Ilie Bolojan a […]
Cel puțin 15 persoane au fost arestate miercuri în timpul unor demonstrații anti-Israel organizate la Barcelona, a transmis Poliția catalană. Protestatarii au mărșăluit spre consulatul israelian din oraș, atacând și vandalizând francize ale unor companii acuzate de colaborare cu Israelul, inclusiv Burger King, McDonalds și Starbucks. De asemenea, demonstranții au dat foc pubelelor de gunoi, […]
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front” # Gândul
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe Foc”, a povestit pe Facebook, în urmă cu puțin timp, cum a fost la „Mobilizare”. El a spus că s-a prezentat la unitatea militară menționată pe „ordinul de chemare a rezerviștilor”, în această dimineață, la ora 7:55. El a precizat că locația la care trebuia să ajungă […]
Democrații decretează STARE DE URGENȚĂ în Los Angeles. Măsura a fost luată pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranți # Gândul
Decizie surprinzătoare și care îl va înfuria pe Donald Trump: democrații din California au declarat stare de urgență în Los Angeles, măsură luată pentru a oferi asistență financiară victimelor raidurilor Poliției federale a imigrației (ICE). Folosind această pârghie legală, democrații vor putea contracara politicile represive ale președintelui american Donald Trump, notează AFP. Bani pentru imigranții […]
CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul # Gândul
China s-a exprimat în favoarea consolidării schimburilor la nivel înalt cu Franța, în cadrul unor discuții între ministrul chinez de Externe, Wang Yi, și consilierul diplomatic prezidențial francez. Wang Yi i-a transmis consilierului președintelui francez, Emmanuel Bonne, că statul chinez este pregătită aprofundeze încrederea reciprocă strategică și să promoveze cooperarea între cele două state. Ministrul […]
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție # Gândul
Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar. În perioada premergătoare controlului […]
Guvernul României vrea să majoreze salariul minim în 2026, pentru a se alinia la directiva europeană care cere statelor membre să coreleze veniturile cu costul vieții și productivitatea. În același timp, patronatele cer Guvernului să nu crească salariul minim, pentru că firmele nu mai pot suporta creșterea costurilor. Directiva Uniunii Europene În baza Legii care […]
Selecționerul României Mircea Lucescu i-a cerut scuze jucătorului de la FCSB, Florin Tănase. Antrenorul i-a spus mijlocașului că va juca în meciul cu Austria, 1-0, dar fotbalistul echipei roș-albastre nu a prins niciun minut în meciul din preliminariile CM 2026. Lucescu a anunțat că mutarea ar fi făcut-o în timpul partidei când unul dintre cei […]
Ședință la Palatul Victoria. Pe agendă: Extinderea programului INVESTALIM și bugetele aferente anului 2025 ale Metrorex, CNAIR, Romsilva și RA-APPS # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan s-a reunit într-o ședință de Guvern ordinară, joi, 16 octombrie. Pe agendă se află prelungirea termenului de implementare a programului INVESTALIM, dar și aprobarea bugetelor pe 2025 ale CNAIR, Metrorex, Romsilva și RA-APPS. Guvernul are pe agendă un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) pentru modificarea și completarea Procedurii de implementare […]
Fostul mare ATACANT al lui Dinamo, despre derby-ul cu Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos, vor fi precauți antrenorii” # Gândul
Marius Niculae a analizat derby-ul Dinamo – Rapid, meci ce are loc duminică, de la ora 20:30, în etapa 13 a Superligii. „Săgeată” a declarat că spectacolul va fi în tribune, iar pe teren vor fi două echipe precaute. Fostul atacant a vorbit și despre rivalele CFR Cluj și FCSB, care sunt codașe în clasament, […]
Fostul internațional român Cosmin Contra se întoarce în fotbal după o pauză de trei luni și va antrena tot în Golf. Tehnicianul din România a preluat-o pe Al-Arabi SC, formație care ocupă în acest moment penultimul loc în prima ligă din Qatar, după primele șase etape disputate. A revenit Cosmin Contra! Ce echipă va antrena […]
Constantin „Bebe” Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre el. Printre altele, acesta a dezvăluit cum ajuns să fie ”vocea” Pro TV. Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe scena artistică din România. De-a lungul anilor, Bebe Cotimanis și-a împrumutat vocea […]
Publicistul Ion Cristoiu a oferit un nou jurnal, denumit, sugestiv, „Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei”. El numește „balamuc” Mobilizarea rezerviștilor din București și din Ilfov, dar și o „axiomă a vieții noastre publice”. „Balamucul denumit oficial Mobilizarea rezerviștilor din București și din județul Ilfov e o axiomă a vieții noastre […]
Scandal uriaș în SUA: Bank of America, dată în judecată pentru presupuse legături financiare cu Jeffrey Epstein # Gândul
O femeie care susține că a fost abuzată de fostul miliardar Jeffrey Epstein, condamnat ca infractor sexual și decedaat în închisoare, a dat în judecată Bank of America susținând că instituția a furnizat în mod conștient servicii financiare care i-au permis să desfășoare operațiuni de trafic sexual timp de ani de zile. Bank of America […]
A 11-a zi de CRIZĂ în Franța. Guvernul se confruntă cu două MOȚIUNI DE CENZURĂ. Marine Le Pen insistă asupra organizării unor noi alegeri # Gândul
Două moțiuni de cenzură, depuse de partidul Franța Nesupusă și de Mobilizarea Națională (RN), urmează să fie examinate în această dimineață, în Adunarea Națională. Rezultatului votului este incert, ceea ce face posibilă căderea Guvernului premierului-desemnat, Sebastien Lecornu, la cinci zile de la numirea sa. Câțiva membri ai Partidului Republicanilor, ai Partidului Socialist și ai grupului […]
Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, l-a asigurat miercuri că va opri importurile de petrol rusesc. Donald Trump a mai spus că următorul pas pentru el ar fi acela să îl convingă pe președintele Chinei, Xi Jinping, să ia o decizie similară și să […]
Oficialul FCSB Mihai Stoica o laudă pe Dinamo și spune că e echipa începutul de sezon, iar victoria din derby a fost meritată. Stoica îl apreciază și pe căpitanul roș-albilor, Cătălin Cîrjan. Dinamo e pe locul patru în Superliga, cu 23 de puncte, la două puncte de liderul FC Botoșani. Mihai Stoica surprinde. „Dinamo e […]
Dan Dungaciu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 15.10.2025 starea actuală a relației dintre România și Statele Unite, subliniind un context dificil din punct de vedere politic. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a trasat o imagine dură asupra raporturilor dintre România și Statele Unite. Potrivit acestuia, relația dintre cele două […]
Marius Șumudică (54 de ani) nu mai vrea să pună piciorul pe stadionul „Giulești – Valentin Stănescu”. Fostul antrenor al Rapidului a făcut comentarii dure într-un interviu acordat reputatului jurnalist Ovidiu Ioanițoaia. Plecat din Grant după un 1-4 acasă cu CFR Cluj, Șumudică spune că a făcut lucruri bune la echipă, chiar dacă unele merite […]
Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan. Șase persoane ar fi fost păcălite. Ce metodă folosea Simona Stan # Gândul
Polițiștii efectuează astăzi 16 mandate de percheziție într-un dosar care o vizează pe sora fostei ministe de Interne Carmen Dan, conform surselor Gândul. Dosarul penal este aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Știre în curs de actualizare
Povestea românului aflat în Italia de 25 de ani, care a ajuns să trăiască sub un pod. „Nu mai am încredere în nimeni” # Gândul
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din România, dar stabilit în Italia de când era un adolescent, și-a improvizat de circa doi ani o „locuință” sub podul „all’Indiano”, în zona Peretola din Florența (Firenze). Adăpostul este mascat între cutii de carton, cărucioare de supermarket, munți de haine, sticle goale și o saltea […]
Suntem salvați! Șeful ANAF a descoperit de ce nu se colectează TVA. Din cauza gemului făcut de bunica # Gândul
Niciodată nu s-ar fi gândit bunicile noastre că lovesc în gapul de TVA al României, atunci când culeg fructele și fac gem în tuciul din curtea casei. Comisia Europeană a stabilit că orice produs de acest fel nefiscalizat adâncește gaura din bugetul statului. Declarația a fost făcută de către șeful ANAF, Adrian Nica, la Antena […]
TRUMP a început o campanie împotriva Moscovei. SUA cer Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești # Gândul
SUA au cerut Japoniei să înceteze importurile de produse energetice rusești, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că India își va opri achizițiile de petrol de la Moscova. Bessent a transmis într-un mesaj platforma de socializarea X că a purtat o discuție cu ministrul japonez […]
Report uriaș la Loto 6/49. Peste 7.900.000 de euro puse în joc la categoria I. Care vor fi numerele norocoase la extragerea de joi # Gândul
Loteria Română anunță un report record de peste 40,29 milioane de lei (7,91 milioane de euro) la categoria I a jocului Loto 6/49, pentru tragerea de joi, 16 octombrie 2025. Loteria Română organizează joi, 16 octombrie 2025, noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la […]
Albumul foto cu politicieni al generalului Florentina Ioniță. Șefa Spitalului Militar este vizată de perchezițiile DNA astăzi # Gândul
Șefa Spitalului Militar Central, Florentina Ioniță Radu se află în vizorul procurorilor DNA din cauza mai multor acuzații de corupție care i se aduc. Fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2020-2023, când Ioniță se afla la conducerea Spitalului Militar. Odată cu dosarul deschis generalului Cătălin Zisu, șeful logisticii militare, a fost scoasă la iveală […]
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață” # Gândul
Cristian Popescu Piedone – fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub control judiciar, și este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații cae nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri […]
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # Gândul
Nu mai puțin de 200 de persoane sunt în vizorul ANAF cu averi care nu pot justificate, susține șeful Fiscului, Adrian Nica. Acesta a nuanțat că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să i–o confişte. Astfel, Adrian Nica a vorbit despre cazurile aflate în […]
Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii” # Gândul
Retorica despre limitarea libertăților civile se dovedește insuficientă pentru a-i determina pe georgieni să mai participe la proteste de amploare. Alegerile locale desfășurate în Georgia, pe 4 octombrie 2025, au dus la o nouă victorie răsunătoare pentru partidul de guvernământ, Visul Georgian. Totuși, „nisipurile mișcătoare” din politica georgiană fac ca previziunile pe termen mediu să […]
