Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău

10:10

Nu mai puțin de 200 de persoane sunt în vizorul ANAF cu averi care nu pot justificate, susține șeful Fiscului, Adrian Nica. Acesta a nuanțat că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să i–o confişte. Astfel, Adrian Nica a vorbit despre cazurile aflate în […]