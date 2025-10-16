Înalta Curte a sesizat CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 16:00
Judecătorii Instanței Supreme au decis sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări privind modul în care oamenii își pot retrage banii din Pilonul 2 și Pilonul 3.
Acum 5 minute
16:15
Cum se informează românii, în comparație cu alți europeni: televiziunea rămâne principala sursă | Sondaj # Adevarul.ro
Televiziunea rămâne sursa principală de informare a românilor despre chestiuni sociale și politice, conform unui sondaj Eurobarometru.
Acum 30 minute
16:00
CTP, ironii tăioase privind mobilizarea rezerviștilor. Ce ar trebui să facă România să reziste 2-3 zile unei invazii # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a ironizat inițiativa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, de a convoca rezerviștii, comparând exercițiile de mobilizare cu propaganda comunistă și haosul de la centrele militare cu cozile de la sfintele moaşte.
16:00
Acum o oră
15:45
Circulația pe un nou sector al DN 67C, Transalpina, a fost închisă joi, 16 octombrie, din cauza condițiilor meteorologice extreme, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
15:45
Linie roşie trasată de Kiev la Odesa: administraţie militară sub conducerea unui veteran din Donbas # Adevarul.ro
La Odesa, oraş strategic la Marea Neagră şi totodată una dintre cele mai vulnerabile frontiere interne ale Ucrainei, preşedintele Volodimir Zelenski a semnat, miercuri, 15 octombrie un decret prin care instituie o administraţie militară în locul conducerii civile.
15:45
Vânătorul de mine M 271 continuă marșul spre România: 40 de marinari militari au parcurs 1.000 de mile marine în Golful Biscaya # Adevarul.ro
Forțele Navale Române au anunțat că vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a atins borna de 1.000 de mile marine parcurse în apele Golfului Biscaya, pe drumul său de la portul scoțian Rosyth către România.
15:45
Virgil Popescu: „Pariul pe gazele din Marea Neagră este câștigător!” Conducta Neptun Deep, pusă în exploatare # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, anunță că a fost pusă în exploatare conducta care va prelua gazele extrase din perimetrul offshore Neptun Deep.
15:45
O universitate din România a anunțat pe rețelele de socializare că oferă elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de admitere.
15:30
Decizie controversată: animalele de companie pierdute în zbor sunt considerate bagaje, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene # Adevarul.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi, 16 octombrie, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, ceea ce reprezintă un eșec pentru proprietarii care solicitau despăgubiri mai mari pentru animalele pierdute în timpul zborurilor internaționale.
15:30
Agenția Națională pentru Sport a marcat miercuri, 15 octombrie, încheierea evenimentelor organizate sub egida #Be Active care au avut loc în perioada 1 septembrie – 15 octombrie.
Acum 2 ore
15:15
Șeful unui post de poliție, acuzat că și-a hărțuit fosta soție și a amenințat-o cu pistolul # Adevarul.ro
Autoritățile din comuna Muşeteşti, judeţul Gorj, a deschis o anchetă internă după ce șeful postului de Poliție a fost acuzat că şi-a hărţuit şi ameninţat fosta soţie. Bărbatul este acum cercetat penal.
15:00
Sindicaliștii din educație au pichetat Ministerul condus de Daniel David. Profesorii cer abrogarea Legii 141/2025 și respect pentru munca din școli # Adevarul.ro
Sute de cadre ale federațiilor „Spiru Haret” și FSLI au protestat miercuri la sediul Ministerului Educației. Profesorii cer abrogarea Legii nr. 141/2025 și acuză lipsa de dialog și tăierile salariale. „Domnule ministru, când plecați?”, au afișat sindicaliștii.
15:00
După două zile de dezbateri aprinse, parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care autorizează zilele de muncă de 13 ore.
15:00
Premierul francez a supraviețuit la limită primului vot de neîncredere în Parlament. Urmează a doua moțiune de cenzură # Adevarul.ro
Premierul francez Sebastien Lecornu a reușit să își mențină guvernul, după ce prima moțiune de cenzură împotriva sa a fost respinsă la o diferență de doar 18 voturi.
14:45
Alianța Nord-Atlantică ia în calcul stabilirea unor proceduri comune pentru interceptarea și, dacă e necesar, doborârea aeronavelor neautorizate care pătrund în spațiul aerian al statelor membre. Măsura vine pe fondul unor incursiuni suspecte, atribuite neoficial Rusiei.
14:45
Un lider al grupării CLAUS a provocat panică într-o școală din Capitală: l-a amenințat pe profesorul fiicei sale cu briceagul în timpul orei # Adevarul.ro
Un bărbat de 29 de ani, lider al grupării CLAUS, a provocat panică într-o școală din Sectorul 5, după ce a amenințat profesorul de sport al fiicei sale cu acte de violență.
14:30
Recrutați pe Facebook și pe TikTok: peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina # Adevarul.ro
Peste 1.000 de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainene. Mulți dintre ei ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite.
14:30
Liviu Negoiță își anunță candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este un oraș părăsit” # Adevarul.ro
Liviu Negoiță își anunță candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei, criticând liderii actuali ai coaliției și pe actualul primar interimar.
14:30
Un bărbat din Pennsylvania care a fost exonerat recent, după ce a petrecut mai bine de patru decenii în închisoare, a fost preluat în custodie de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (Ice) și riscă acum să fie deportat în India.
Acum 4 ore
14:15
Scandal în ședința de Guvern. Premierul Ilie Bolojan amână încă o dată modificările la ordonanța pentru optimizarea cheltuielilor din administrația locală # Adevarul.ro
Scandal în Guvern pe tema Ordonanței care a blocat activitatea primăriilor. Premierul Ilie Bolojan a amânat modificările după ce noua formă propusă de Ministerul Finanțelor a fost din nou contestată în ședința de Guvern.
14:00
Ultramaratonistul Andrei Roșu și actorul Gavril Patru, chemați la mobilizare: „Nu am fost cipat și nici trimis pe front”, „Icnete, vaiete, pârțuri la poticneli” # Adevarul.ro
Andrei Roșu și actorul Gavril Patru au relatat experiențele lor din exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov. Cei doi au oferit descrieri detaliate și oneste despre organizare, reacțiile rezerviștilor și profesionalismul militarilor implicați.
14:00
Tragerile Loto de joi, 16 octombrie. Peste 40 milioane de lei la 6/49 și premii substanțiale la toate jocurile # Adevarul.ro
Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 12 octombrie, au fost acordate peste 28.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.
14:00
Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit joi, 16 octombrie, la vârsta de 65 de ani.
14:00
Orban, reacție la spusele șefului Fiscului despre TVA-ul pe gemul bunicii: „Trebuie să se schimbe comportamentul ANAF. Am văzut declarația, o stupizenie” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, a vorbit la interviurile „Adevărul” despre rolul și relevanța ANAF, făcând o observație cu privire la o declarație a șefului instituției.
13:45
Mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza riscurilor de cancer asociate pudrei de talc # Adevarul.ro
O acțiune juridică majoră a fost inițiată în Marea Britanie împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, compania fiind acuzată că a vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest.
13:45
Cum a reușit hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu să păcălească sistemul. Șeful ANP: A anulat anumite comenzi, iar banii au revenit în contul deținuților # Adevarul.ro
Șeful ANP susține că deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu nu a micșorat pedepse și nici nu a spart baza de date a sistemului penitenciar.
13:30
Carmen Dan, audiată la poliție în dosarul în care sora sa ar fi acuzată de înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro: „Am aflat târziu.” Ar fi implicat și Cristi Borcea # Adevarul.ro
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată joi dimineață, 16 octombrie, la Poliția Capitalei, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro.
13:15
Programul Festivalului Național de Teatru 2025 (FNT35), care se va desfășura în perioada 17-26 octombrie, cuprinde, pe lângă cele 40 de producții scenice selectate, un număr impresionant de spectacole radiofonice și tv.
13:15
Parlamentul bulgar retrage mașinile de protocol. Președintele va folosi doar autoturismul personal # Adevarul.ro
După ce Parlamentul Bulgariei a eliminat dreptul angajaților Administrației Prezidențiale de a folosi mașinile de protocol, președintele Rumen Radev a anunțat că va folosi doar autoturismul personal.
13:00
Lege contestată, adoptată în Parlament: lucrările la 7 hidrocentrale vor fi reluate. Ministrul Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase” # Adevarul.ro
Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, adăugând 214 MW de energie în sistemul național.
13:00
Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, fiind acuzat că și-a ucis iubita, în vârstă de 30 de ani. Crima a avut loc în localitatea Vulcan din județul Brașov.
13:00
Ionuț Stroe, mesaj pentru ministrul Daniel David: „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare” # Adevarul.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe îi cere ministrului Educației, Daniel David, să lanseze o dezbatere națională privind educația media în școli, considerând că România are nevoie urgentă de o strategie care să formeze discernământul digital al elevilor.
13:00
Un raport oficial arată ce a dus la implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, în care au murit toți cei cinci pasageri # Adevarul.ro
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe majore de inginerie și a lipsei testărilor corespunzătoare, potrivit unui raport oficial.
12:45
TVA-ul pe gemul bunicii stârnește dezbateri aprinse pe Internet: „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum” # Adevarul.ro
Afirmația șefului ANAF potrivit căreia produsele făcute pentru autoconsum, inclusiv gemul „făcut în casă de bunica”, sunt luate în calcul la calculul gap-ului de TVA, a stârnit val de ironii și explicații pe rețelele sociale, în timp ce datele europene arată că România are un gap mare la TVA.
12:45
Marius Budăi, reacție la declarația șefului ANAF despre neîncasarea TVA la gemul de casă: „Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl critică pe șeful ANAF, Adrian Nica, pentru declarația privind „gemul făcut în casă” și rolul acestuia în gap-ul de TVA. Budăi spune că problema reală este evaziunea și profiturile scoase din țară de marile companii.
12:30
Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului soţilor Elena și Nicolae Ceaușescu, formulată de ginerele lor # Adevarul.ro
La 35 de ani de la execuția cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, justiția militară a respins cererea de rejudecare a procesului din 1989, formulată de Mircea Oprean, ginerele fostului dictator.
12:30
Un tânăr de 22 de ani din Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în condiții misterioase.
12:30
SRI face precizări cu privire la transportul lichidelor în bagajul de mână în avion. Care sunt condițiile pe Aeroportul Henri Coandă # Adevarul.ro
Serviciul Român de Informaţii (SRI) a venit cu precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână.
12:30
Cum au intrat în România cinci cetățeni albanezi cu interdicție pentru Spațiul Schengen. Anchetă la Poliția de Frontieră Timișoara # Adevarul.ro
O anchetă internă a fost declanșată la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, după ce cinci cetățeni din Albania, care aveau interdicție de a intra în Spațiul Schengen, au fost ajutați să pătrundă pe teritoriul României.
Acum 6 ore
12:15
Un copil cu origini românești uimește Franța: Luca are doar 9 ani și a înfruntat simultan 12 adversari la șah # Adevarul.ro
Un copil cu origini româneşti a reușit să uimească întreaga Franţă. Luca Protopopescu, în vârstă de doar 9 ani, stabilit în Marsilia, a participat recent la 12 partide simultane de şah.
12:15
Trump propune un „fond al victoriei” pentru Ucraina, finanțat din tarifele impuse Chinei. Îl vor ajuta europenii? # Adevarul.ro
Într-un gest cu ecouri geopolitice majore, fostul președinte american Donald Trump pregătește lansarea unui „fond al victoriei Ucrainei”, care ar urma să fie finanțat din noile taxe vamale aplicate importurilor din China.
12:15
A făcut-o în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, a repetat-o în perioada interimatului lui Ilie Bolojan, o continuă astăzi, când Nicușor Dan se află la Cotroceni.
12:15
Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său # Adevarul.ro
Ricky Hatton avea 46 de ani.
12:15
Între responsabilitate, nevoia de adevăr, toxicitate, știri false și manipulare. Cum se prezintă presa din România și ce influență are în societate? # Adevarul.ro
În era digitalului și a inteligenței artificiale, în contextul unor războaie și conflicte armate și atipice din proximitatea României, suntem afectați cu toții de bombardamentul fake news-urilor, al știrilor false, al minciunilor și informațiilor neadevărate, publicate voit!
12:00
După ce a pierdut cu cal de 100.000 de euro, Copos nu s-a mai zgâcit la bani și a „spart” o avere în Brașov # Adevarul.ro
George Copos a ieșit la cumpărături și a făcut noi investiții, pentru a trece mai ușor peste pierderea lui Castigo de Amor.
12:00
Guvernul suedez a anunțat că va înființa primele stocuri de cereale destinate utilizării în caz de război sau criză în nordul țării.
11:45
Cutremur în Vrancea. Seismologii avertizează că România are mai multe zone potențial periculoase din punct de vedere seismic # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).
11:45
Alertă meteo în Bulgaria. Staţiunea Elenite, deja afectată de inundații, amenințată de noi ploi abundente # Adevarul.ro
Autoritățile din sudul Bulgariei au emis o nouă avertizare de vreme severă pentru regiunea Burgas, după ce stațiunea Elenite a fost deja grav afectată de inundațiile recente.
11:45
Aruncat în gura lupului, Ovidiu Mihăilă nu s-a făcut de râs la debutul pe banca naționalei feminine de handbal # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României a pierdut greu testul cu puternica selecționată a Norvegiei.
11:45
Un polițist din Iași, acuzat că a agresat un minor în timpul unei petreceri. Reacția IPJ # Adevarul.ro
Un poliţist din judeţul Iaşi este cercetat după ce ar fi agresat un minor la o petrecere în localitatea Răducăneni.
