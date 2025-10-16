Ceahlăul dă piept cu liderul
Monitorul de Neamț , 16 octombrie 2025 20:20
Meci extrem de dificil pentru CSM Ceahlăul, sâmbătă, 18 octombrie, în etapa a zecea a Ligii 2. Galben-negrii vor întâlni liderul la zi, Corvinul Hunedoara, o echipă care a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în play-off şi promovare. Hunedorenii sunt singurii care nu au cunoscut înfrângerea până acum în campionat, din nouă meciuri disputate
Acum o oră
20:20
Meci extrem de dificil pentru CSM Ceahlăul, sâmbătă, 18 octombrie, în etapa a zecea a Ligii 2. Galben-negrii vor întâlni liderul la zi, Corvinul Hunedoara, o echipă care a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în play-off şi promovare. Hunedorenii sunt singurii care nu au cunoscut înfrângerea până acum în campionat, din nouă meciuri disputate […] Articolul Ceahlăul dă piept cu liderul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
19:30
A8 şi dialogul surzilor. Ce a păţit o consilieră locală care a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor # Monitorul de Neamț
A8 şi dialogul surzilor. Ce a păţit o consilieră locală care a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor # Monitorul de Neamț

Episod demn de dialogul surzilor, după ce o consilieră din Târgu Neamţ a cerut o audienţă la Ministerul Transporturilor. Elena Didilă era interesată să obţină informaţii despre A8, lotul Leghin-Târgu Neamţ, specificând acest lucru în cererea de audienţă. Ce a urmat a fost din… Caragiale. Cu „caştravetele". Didilă a fost „primită în audienţă" de un
Acum 4 ore
18:40
Campania de plăți în avans a fost lansată: APIA începe virarea sumelor către fermieri # Monitorul de Neamț
Campania de plăți în avans a fost lansată: APIA începe virarea sumelor către fermieri # Monitorul de Neamț

Plăți în avans pentru fermieri, lansate de APIA APIA demarează Campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, începând de astăzi, 16 octombrie 2025. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că sumele vor fi acordate fermierilor conform prevederilor Ordinului OMADR nr. 334/10.10.2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 939/10.10.2025. Cadrul legal
17:40
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, promite locuri de joacă noi în mai multe cartiere ale oraşului. Acestea vor fi realizate astfel încât de ele să se poată bucura şi copiii cu dizabilităţi. „Joaca e bucurie. Iar bucuria copiilor e cea mai frumoasă investiție pe care o putem face. Vă dau o veste care mă
Acum 6 ore
16:30
Zi cu ghinion pentru o femeie din Neamț – a ajuns la spital și are și dosar penal # Monitorul de Neamț
Zi cu ghinion pentru o femeie din Neamț – a ajuns la spital și are și dosar penal # Monitorul de Neamț

O femeie de 46 de ani din zona Bicaz a fost implicată într-un eveniment care s-a încheiat cu intervenția poliției și un dosar penal. O femeie din Tarcău a ajuns la spital și are și dosar penal, după un incident petrecut miercuri, 15 octombrie. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au deschis o anchetă pentru
15:30
Accident la Girov: un bărbat de 49 de ani a fost rănit după ce nu a acordat prioritate # Monitorul de Neamț
Accident la Girov: un bărbat de 49 de ani a fost rănit după ce nu a acordat prioritate # Monitorul de Neamț

Un șofer de 49 de ani a fost rănit miercuri seara, 15 octombrie, într-un accident rutier produs pe un drum comunal din Girov, după o neacordare de prioritate. Un accident la Girov s-a produs miercuri seara, după ce un șofer de 49 de ani, aflat la volanul unui ansamblu auto, nu ar fi acordat prioritate
Acum 8 ore
14:40
Polițiștii din Neamț au depistat, într-un interval de câteva ore, doi conducători auto băuți și un tânăr care conducea fără permis. Toți s-au ales cu dosare penale. Trei șoferi prinși în Neamț, în localitățile Ion Creangă, Bicaz și Roznov, sunt cercetați penal. Doi dintre aceștia au fost depistați sub influența alcoolului, iar al treilea conducea
Acum 12 ore
12:40
Dan Liviu Creţu este noul director al DSP Neamţ, după cum ne anunţă chiar dumnealui printr-un comunicat de presă emis în urmă cu puţin timp. El îl înlocuieşte pe Radu Firăstrău, eliberat din funcţie de ministrul sănătăţii după o serie de acuze, neprobate, cu iz de telenovelă. Rămâne în continuare fără răspuns întrebarea: pentru ce
12:20
Incendiu în comuna Rediu: o casă cuprinsă de flăcări în satul Poloboc

O locuință din satul Poloboc, comuna Rediu, a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi, 16 octombrie Incendiu în comuna Rediu – pompierii nemțeni au intervenit în această dimineață, în jurul orei 06:15, pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Poloboc. Intervențiea pompierilor din Piatra-Neamț și Roznov Potrivit ISU Neamț, la locul solicitării
11:20
Bărbat rănit într-un accident de muncă la Războieni, după ce a fost lovit de un motostivuitor condus de un coleg # Monitorul de Neamț
Bărbat rănit într-un accident de muncă la Războieni, după ce a fost lovit de un motostivuitor condus de un coleg # Monitorul de Neamț

Un bărbat de 58 de ani a fost rănit miercuri dimineață în urma unui accident produs în curtea unei societăți comerciale din localitatea Războieni. Un accident de muncă la Războieni s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 58 de ani, acroșat de un motostivuitor manevrat de un coleg de serviciu. Polițiștii au deschis dosar penal,
10:20
Patru bărbați au fost descoperiți fără viață în județul Neamț, în mai puțin de 24 de ore. Polițiștii au deschis dosare penale pentru ucidere din culpă în toate cazurile. Patru bărbați găsiți morți în Neamț, în cursul zilei de 15 octombrie, în localitățile Borniș, Grințieș și Rediu. În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale
Ieri
20:30
Un consilier local pietrean a declarat recent că acceptă să meargă la închisoare dacă e nevoie ca unii oameni să meargă la puşcărie pentru ceea ce spun, ca să fie bine în România. Aceasta în contextul în care probabil de teamă multă lume nu spune ce gândeşte, iar cei care totuşi vorbesc sunt expuşi riscului
19:30
Un briefing de presă susținut de președintele CJ Neamț, Daniel Vasilică Harpa, alături de conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, a avut loc miercuri, 15 octombrie, la sediul CJ. Conducerea spitalului a fost reprezentată de Alexandru Pătrașcu – Manager, Ștefan Gheorghincă – Director medical, Irina Enache – Director de îngrijiri. Tema principală a întâlnirii a fost prezentarea planurilor de
19:00
Telenovela demiterii şefului DSP Neamţ – episodul final. Rămân multe întrebări fără răspuns # Monitorul de Neamț
Telenovela demiterii şefului DSP Neamţ – episodul final. Rămân multe întrebări fără răspuns # Monitorul de Neamț

Telenovela demiterii şefului DSP Neamţ a ajuns la episodul final. Radu Firăstrău a anunţat, printr-un comunicat elegant, că a fost demis de ministrul sănătăţii. La multe zile după ce onor ministrul a anunţat la ceas de seară pe „feisbuc"că îl va demite a doua zi (sic!). După mult mai multe zile înţelegem că totuşi s-a
18:30
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ vine cu o serie de precizări privind organizarea inspecţiilor în acest an şcolar. Astfel, inspecţia specială din cadrul examenului pentru obţinerea/echivalarea gradului didactic I, precum şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se pot realiza atât în sistem online, cât şi cu prezenţă fizică, conform hotărârii
17:30
Consiliul Județean Neamț a fost prezent la evenimentul „Cultură și apartenență: Consolidarea coeziunii teritoriale prin identitate și fonduri europene", desfășurat la Bruxelles, în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor. Manifestarea a reunit reprezentanți din Cehia, România, Danemarca și Croația, care au discutat despre modul în care identitatea culturală, patrimoniul și fondurile europene pot contribui
16:50
Investiții false promovate online: câștigurile rapide ascund capcane financiare # Monitorul de Neamț
Investiții false promovate online: câștigurile rapide ascund capcane financiare # Monitorul de Neamț

Poliția avertizează asupra investițiilor false promovate online Investițiile false promovate online au devenit o metodă tot mai frecventă de fraudă, iar autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să fie extrem de vigilenți. Promisiunile de câștiguri rapide și ușoare sunt, de regulă, înșelătorii menite să atragă victimele în capcane financiare. În prezent, printre platformele suspecte se numără
15:30
Un bărbat în vârstă de 44 de ani care nu a respectat un ordin de protecţie a fost încătuşat de poliţişti. „La data de 14 octombrie a.c., ora 19.50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, fiind în exercitare atribuțiilor de serviciu au procedat la verificarea respectării dispozițiilor unui ordin de protecție provizoriu la
14:20
Un tânăr de 20 de ani a ajus din arest la domiciliu în celulă după ce nu a fost găsit acasă de poliţiştii veniţi să-l verifice. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea de către un tânăr de 20
13:30
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost încătuşat de poliţişti pentru că şi-a agresat şi ameninţat fosta concubină. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că, o femeie în vârstă de 50 de ani, din municipiul
12:40
Consilierii locali pietreni au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată, miercuri, 15 octombrie, cu începere de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâre vizând două investiţii importante. Este vorba despre aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Achiziție autobuze ecologice / Asigurarea infrastructurii
10:30
Duet expozițional de pictură Eleonora Dragomir și Tiberius Bulachi, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț # Monitorul de Neamț
Duet expozițional de pictură Eleonora Dragomir și Tiberius Bulachi, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț # Monitorul de Neamț

Duetul expozițional de pictură Eleonora Dragomir și Tiberius Bulachi va fi găzduit de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A, în perioada 15–29 octombrie 2025. Vernisaj și moment poetic la Biblioteca Județeană Vernisajul expoziției intitulate „Între iluzie și adevăr" va avea loc miercuri, 15 octombrie, de la ora 14:30.Prezentarea
08:40
Facebook se transformă în TikTok: aplicația pune accent pe Reels, recomandări video și „bule” ale prietenilor # Monitorul de Neamț
Facebook se transformă în TikTok: aplicația pune accent pe Reels, recomandări video și „bule" ale prietenilor # Monitorul de Neamț

Meta schimbă radical experiența Facebook: toate clipurile devin Reels, apar „bulele prietenilor" și un motor de recomandări bazat pe AI, care livrează mai mult conținut nou și mai multe clipuri video scurte – exact modelul consacrat de TikTok. Facebook se transformă în TikTok, după ce Meta a anunțat o serie de modificări majore menite să
07:30
Ai copil minor? Poți solicita o zi liberă pentru controlul medical al acestuia, conform legislației în vigoare # Monitorul de Neamț
Ai copil minor? Poți solicita o zi liberă pentru controlul medical al acestuia, conform legislației în vigoare # Monitorul de Neamț

Salariații pot solicita o zi liberă pentru controlul medical al copilului, potrivit Legii nr. 91/2014. Măsura se aplică anual, la cererea unuia dintre părinți, și are scopul de a permite efectuarea unui consult medical de rutină pentru copiii minori. În cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii, se pot acorda două zile lucrătoare libere
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Primarul de Piatra: „Oraş turistic, oraş cultural, acesta ar putea fi viitorul nostru” # Monitorul de Neamț
Primarul de Piatra: „Oraş turistic, oraş cultural, acesta ar putea fi viitorul nostru" # Monitorul de Neamț

Oraş turistic, oraş cultural este pariul primarului Adrian Niţă, în
19:20
Coaliţia aflată la guvernare stă pe un butoi de pulbere. PSD se opune pe faţă unor măsuri la care premierul Bolojan ţine cu dinţii, iar, mai nou, unii din USR s-au apucat de plângeri penale împotriva premierului din cauza amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Colac peste pupăză, Sorin Grindeanu îi gratulează drept „idioţi” pe miniştrii […] Articolul Lider PNL Neamţ: „Eu aş fi avut mai multe aşteptări de la această coaliţie” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Lucrările de reparații la Biblioteca din Târgu-Neamț s-au încheiat cu succes, marcând un pas important în implementarea proiectului finanțat prin PNRR – „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”. Investiția, în valoare de 657.234 lei, a presupus reparații la acoperiș, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare, instalații și branșamente, lucrări de eficientizare […] Articolul Modernizarea Bibliotecii Târgu-Neamț — finalizată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Ștafeta Veteranilor Invictus – ediția 2025, a plecat din garnizoana Piatra-Neamț către garnizoana Iași. Evenimentul simbolizează nu doar efortul fizic al participanților, ci și un act de memorie, onoare și solidaritate față de eroii care au servit țara cu devotament. Din 2014, voluntarii Invictus din întreaga țară dau viață unui proiect de educație patriotică și […] Articolul Ștafeta Veteranilor a plecat din Piatra-Neamț către Iași apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Scandal într-un club din Piatra-Neamț: un bărbat a fost atacat cu cuțitul după o ceartă pentru bani # Monitorul de Neamț
Incident violent în toiul nopții, într-un club din municipiul Piatra-Neamț, unde un bărbat a fost agresat cu un cuțit după o dispută legată de bani. Un scandal într-un club din Piatra-Neamț a izbucnit în noaptea de 12 octombrie, după ce doi bărbați, aflați sub influența băuturilor alcoolice, s-au luat la ceartă. Unul dintre ei a […] Articolul Scandal într-un club din Piatra-Neamț: un bărbat a fost atacat cu cuțitul după o ceartă pentru bani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Se modifică Codul Muncii: drepturi noi pentru angajații care lucrează între 22:00 și 06:00 # Monitorul de Neamț
Modificarea Codului Muncii aduce, în premieră, libertatea de alegere pentru angajații care lucrează în tura de noapte Drepturi noi pentru angajații care lucrează între 22:00 și 06:00. O modificare recentă a Codului Muncii oferă salariaților din tura de noapte posibilitatea de a alege modul în care sunt recompensați: printr-un spor salarial de 25% sau prin […] Articolul Se modifică Codul Muncii: drepturi noi pentru angajații care lucrează între 22:00 și 06:00 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Șofer cu permis suspendat depistat la Oglinzi: dosar penal după un control de rutină # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Oglinzi s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Un șofer cu permis suspendat a fost depistat la Oglinzi de polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu-Neamț. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost oprit în trafic pe strada Principală […] Articolul Șofer cu permis suspendat depistat la Oglinzi: dosar penal după un control de rutină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Campania „Dă-ți jos Masca” îi provoacă pe tineri să aleagă adevărul, nu combinațiile # Monitorul de Neamț
„Dă-ți jos Masca” – o campanie națională de conștientizare lansată pe 13 octombrie Campania „Dă-ți jos Masca” a fost lansată luni, 13 octombrie 2025, și se desfășoară până pe 31 octombrie, având ca scop prevenirea consumului de droguri, a delincvenței și a influențelor periculoase din anturaj. Inițiativa națională urmărește implicarea tinerilor într-un demers creativ și […] Articolul Campania „Dă-ți jos Masca” îi provoacă pe tineri să aleagă adevărul, nu combinațiile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Accident pe trecerea pentru pietoni din Roman: o femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada # Monitorul de Neamț
Un accident pe trecerea pentru pietoni din Roman a avut loc luni, 13 octombrie, pe strada Ștefan cel Mare. O femeie în vârstă de 38 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce traversa regulamentar, fiind transportată la spital. Femeie rănită pe trecerea pentru pietoni „La data de 13 octombrie a.c., ora […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni din Roman: o femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Campania Focus on the Road, bilanț în Neamț: sute de abateri și zeci de permise reținute # Monitorul de Neamț
Campania „Focus on the Road” a vizat șoferii distrași la volan Focus on the Road – campania derulată de polițiștii rutieri nemțeni între 6 și 12 octombrie – a avut scopul de a combate comportamentele periculoase în trafic, generate de lipsa de atenție la volan. Acțiune în cadrul calendarului ROADPOL În perioada 6 – 12 […] Articolul Campania Focus on the Road, bilanț în Neamț: sute de abateri și zeci de permise reținute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Raze de weekend în Neamț: patru șoferi prinși băuți la volan, cu alcoolemii între 0,45 și 0,97 mg/l # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au depistat, în doar o zi, patru conducători auto aflați sub influența alcoolului, pe drumuri din Piatra-Neamț, Tămășeni, Târgu-Neamț și Ion Creangă. Șoferi prinși băuți la volan în Neamț – În 24 de ore, polițiștii au depistat patru bărbați care conduceau autoturisme sub influența alcoolului, cu valori cuprinse între 0,45 și 0,97 mg/l […] Articolul Raze de weekend în Neamț: patru șoferi prinși băuți la volan, cu alcoolemii între 0,45 și 0,97 mg/l apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:20
Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi modernizată și eficientizată energetic. Contract de peste 45 de milioane de lei, semnat de Ministerul Dezvoltării # Monitorul de Neamț
11 noi contracte de finanțare pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a unor instituții publice din întreaga țară Sala Polivalentă din Piatra Neamț va fi modernizată și eficientizată energetic, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila a semnat 11 noi contracte de finanțare, în valoare totală de peste 375 de milioane de lei, […] Articolul Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi modernizată și eficientizată energetic. Contract de peste 45 de milioane de lei, semnat de Ministerul Dezvoltării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Ce bani au primit sinistrații din Neamț pentru casele asigurate cu 50 sau 130 de lei pe an împotriva inundațiilor # Monitorul de Neamț
Despăgubiri pentru sinistrații din Neamț, cu locuințe asigurate împotriva inundațiilor Sinistrații din Neamț care aveau case asigurate cu 50 sau 130 de lei pe an împotriva inundațiilor au primit despăgubiri în valoare de peste 354.000 de lei, potrivit datelor transmise de PAID România. Cele mai mari sume au fost plătite în comunele Farcașa și Borca, […] Articolul Ce bani au primit sinistrații din Neamț pentru casele asigurate cu 50 sau 130 de lei pe an împotriva inundațiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:20
Armata amplasează la Roman radare pentru depistare drone, achiziționate cu 10 milioane de euro # Monitorul de Neamț
Armata Română investește 10 milioane de euro în sisteme moderne de detectare a dronelor Armata Română achiziționează de la Rheinmetall radare pentru depistare drone, în valoare de 10 milioane de euro, care vor fi instalate la Roman, județul Neamț, la Unitatea Militară 01144, aproape de granița de est a României. Contract de 50,4 milioane lei […] Articolul Armata amplasează la Roman radare pentru depistare drone, achiziționate cu 10 milioane de euro apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 octombrie 2025
20:30
Senatorul AUR de Neamţ, Sorin Lavric, a declarat recent că nu îi surâde ideea unei alianţe cu PSD pentru o viitoare guvernare. Aceasta în contextul în care se vorbeşte de ceva timp că ar exista o astfel de discuţie, ba chiar negocieri, în condiţiile în care PSD se arată des nemulţumit de deciziile Guvernului Bolojan. […] Articolul Lider AUR Neamţ: „Nu ne surâde deloc ideea să intrăm într-o mezalianţă cu PSD” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Pas înainte pentru reabilitarea poligonului auto. A venit avizul de la minister # Monitorul de Neamț
După „lupte seculare” care au durat luni bune, Ministerul Educaţiei şi-a dat avizul pentru ca Primăria Piatra Neamţ să preia terenul fostului poligon auto. Avizul a fost cerut încă din primăvară, dar… birocraşie, aşa că a durat luni de zile pentru ca hârtiile să se mişte pe întortocheatele cărări ale ministerului. Această întârziere birocratică a […] Articolul Pas înainte pentru reabilitarea poligonului auto. A venit avizul de la minister apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Steagul tricolor pe care e scris Piatra Neamţ şi pe care apar stilizate o serie de simboluri ale oraşului a putut fi arborat fără probleme pe Arena Naţională, la meciul disputat de România cu Austria. Asta după ce la meciul disputat de CSM Ceahlăul în deplasare, la Sântu Gheroghe, acelaşi steag fusese interzis de jandarmi […] Articolul Steagul de la Piatra, fără probleme la meciul Naţionalei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
„Am luat o mare țeapă!” – Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva și s-a cazat la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva, crezând că se închină la racla Cuvioasei, deși moaștele fuseseră deja scoase în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Solistul, aflat în oraș pentru un festival, a recunoscut că „a luat o mare țeapă” și a povestit cum, din cauza certurilor cu rudele, a fost nevoit să se cazeze […] Articolul „Am luat o mare țeapă!” – Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva și s-a cazat la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Șofer fără permis și băut la Piatra Șoimului: a încercat să păcălească polițiștii schimbând locul cu pasagera # Monitorul de Neamț
Un tânăr de 27 de ani din Piatra Șoimului a fost prins de polițiști în timp ce conducea fără permis și, pentru a scăpa de control, a făcut schimb de locuri cu pasagera din dreapta. Șofer fără permis și băut la Piatra Șoimului – Polițiștii rutieri din Piatra-Neamț au depistat, în noaptea de 12 octombrie, […] Articolul Șofer fără permis și băut la Piatra Șoimului: a încercat să păcălească polițiștii schimbând locul cu pasagera apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Polițiștii Secției Rurale Bicaz au aplicat zeci de sancțiuni în cadrul unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea faptelor cu violență, a abaterilor rutiere și a tulburării ordinii publice. Amenzi de peste 50.000 de lei au fost aplicate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în urma unei acțiuni desfășurate sâmbătă, 11 octombrie, în zona […] Articolul Amenzi de peste 50.000 de lei în urma unei razii a polițiștilor din Bicaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Trei accidente rutiere în Neamț, într-o singură zi: femeie lovită pe trecere, bătrân de 84 de ani rănit și un septuagenar căzut cu triciclul # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au intervenit sâmbătă, 11 octombrie, la trei accidente rutiere în Neamț, produse la Târgu-Neamț, Topoliceni și Piatra Șoimului. În toate cazurile, victimele au fost transportate la spital, iar șoferii nu se aflau sub influența alcoolului. Trei accidente rutiere în Neamț– Zi plină pentru echipajele de poliție, care au fost solicitate la trei evenimente […] Articolul Trei accidente rutiere în Neamț, într-o singură zi: femeie lovită pe trecere, bătrân de 84 de ani rănit și un septuagenar căzut cu triciclul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Amenințări cu cuțitul și spray lacrimogen în Roman – polițiștii au emis ordin de protecție # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Roman, aflat sub influența alcoolului, a fost reținut de polițiști după ce a amenințat un localnic cu un cuțit și un spray lacrimogen. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Amenințări cu cuțitul și spray lacrimogen în Roman – Polițiștii din municipiu au intervenit sâmbătă, 11 octombrie, după […] Articolul Amenințări cu cuțitul și spray lacrimogen în Roman – polițiștii au emis ordin de protecție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Doliu la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț: adio, Doina Cecilia Iordăchescu # Monitorul de Neamț
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț a pierdut unul dintre partenerii săi de seamă, prin trecerea la cele veșnice a profesoarei Doina Cecilia Iordăchescu, decedată vineri, 10 octombrie 2025.Profesoara a fost o colaboratoare apropiată a instituției, un spirit generos și luminos, dedicat educației și culturii. „O prietenă a bibliotecii” – un portret plin de admirație „Doina […] Articolul Doliu la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț: adio, Doina Cecilia Iordăchescu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Incendiu la o anexă gospodărească din Secuieni: bătrân intoxicat cu fum, transportat la spital # Monitorul de Neamț
Un bătrân intoxicat cu fum a fost transportat la spital după ce un incendiu a izbucnit vineri, 10 octombrie, într-o anexă gospodărească din comuna Secuieni, satul Bașta. Incendiu la o anexă gospodărească din Secuieni Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, „în data de 10.10.2025, la ora 17:40, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna […] Articolul Incendiu la o anexă gospodărească din Secuieni: bătrân intoxicat cu fum, transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Ghinionul unui șofer din Brașov – prins în trafic la Horia cu țigări netimbrate, după o depășire riscantă # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Brașov a fost oprit de polițiștii rutieri la Horia, după o depășire neregulamentară. Controlul s-a încheiat cu o amendă, suspendarea permisului și confiscarea a 300 de țigarete Ghinionul unui șofer din Brașov – Un bărbat de 45 de ani a fost oprit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman, după ce a […] Articolul Ghinionul unui șofer din Brașov – prins în trafic la Horia cu țigări netimbrate, după o depășire riscantă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Pompierii nemțeni, 95 de intervenții în trei zile – incendii, urgențe medicale și o alarmă falsă # Monitorul de Neamț
Zeci de intervenții ale pompierilor nemțeni în weekendul trecut, de la incendii la urgențe medicale, potrivit datelor oficiale transmise de ISU Neamț. 95 de intervenții ale pompierilor nemțeni au fost înregistrate în doar trei zile, în perioada 10–12 octombrie 2025, conform unei informări a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț. Zeci de […] Articolul Pompierii nemțeni, 95 de intervenții în trei zile – incendii, urgențe medicale și o alarmă falsă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
