„Apel la 112, nu e-mail!” – avertismentul ISU Neamț după o sesizare care putea avea urmări grave

20:30

Un consilier local pietrean a declarat recent că acceptă să meargă la închisoare dacă e nevoie ca unii oameni să meargă la puşcărie pentru ceea ce spun, ca să fie bine în România. Aceasta în contextul în care probabil de teamă multă lume nu spune ce gândeşte, iar cei care totuşi vorbesc sunt expuşi riscului […] Articolul Consilier local „dispus” să meargă în puşcărie. De ce şi în ce scop? apare prima dată în Monitorul de Neamț.