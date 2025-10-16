The Guardian: Guvernul britanic va reduce cu o cincime contribuția la un fond pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei. ONG-urile avertizează că, într-un caz extrem, s-ar putea înregistra 340 de mii de decese, care altfel ar fi fost evitabile.
Biziday.ro, 16 octombrie 2025 21:50
Nu a fost anunțată public nicio decizie în acest sens, înainte de summitul “de realimentare” al Fondului Global, care acoperă exercițiul financiar 2027 – 2029. Cu toate acestea, organizațiile umanitare afirmă că o diminuare a finanțării britanice, de la un miliard de lire sterline la 800 de milioane, este discutată pe larg de înalți oficiali […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
21:50
The Guardian: Guvernul britanic va reduce cu o cincime contribuția la un fond pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei. ONG-urile avertizează că, într-un caz extrem, s-ar putea înregistra 340 de mii de decese, care altfel ar fi fost evitabile. # Biziday.ro
Nu a fost anunțată public nicio decizie în acest sens, înainte de summitul “de realimentare” al Fondului Global, care acoperă exercițiul financiar 2027 – 2029. Cu toate acestea, organizațiile umanitare afirmă că o diminuare a finanțării britanice, de la un miliard de lire sterline la 800 de milioane, este discutată pe larg de înalți oficiali […]
21:40
Marea Britanie. Directorul serviciului de informații interne (MI5) avertizează asupra numărului uriaș de investigații teroriste și amenințări din partea altor state. Atacatorii acționează singuri sau în grupuri mici și după planuri mai simple, față de deceniile trecute. # Biziday.ro
În discursul anual, Sir Ken McCallum, directorul serviciului britanic de contrainformații (MI5), a atras atenția că amenințările din partea Rusiei, Chinei și Iranului sunt în creștere, numărul persoanelor investigate crescând cu 35% în doar un an. A precizat că actorii statali chinezi, îndeosebi, sunt o amenințare zilnică la adresa securității Regatului Unit, o operațiune de […]
Acum 2 ore
20:50
Donald Trump anunță că se va întâlni din nou cu Vladimir Putin, la Budapesta. Susține că în cadrul convorbirii telefonice dintre cei doi, care a avut loc în această seară, “s-au făcut progrese semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Donald Trump a scris pe contul său de pe Truth Social, la finalul conversației cu Vladimir Putin, că aceasta “a fost foarte productivă”. “Cred cu adevărat că succesul în Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului Rusia/Ucraina.” a scris Donald Trump. De asemenea, mai susține președintele american, cei doi au […]
Acum 4 ore
19:50
Comisia Europeană propune o strategie de apărare împărțită pe patru proiecte majore, ce ar urma să fie implementate pe parcursul următorilor cinci ani. Prevede operaționalizarea “zidului anti-dronă” până la finalul anului 2027 și un program mai amplu de fortificare a infrastructurii spațiale a UE și a granițelor de est, pe uscat, pe mare și în aer. # Biziday.ro
Comisia Europeană a prezentat joi un plan amplu pentru consolidarea apărării europene, care include patru proiecte majore. Inițiativa face parte dintr-o “foaie de parcurs” menită să pregătească Europa să se apere singură până în anul 2030, pe fondul temerilor tot mai mari că Rusia ar putea ataca un stat membru în următorii ani și al […]
Acum 6 ore
17:40
Autostrada A7 Ploiești-Buzău. Mâine se deschide circulația pe încă un lot de 28 de kilometri, între Mizil și Pietroasele, care va prelua prelua inclusiv traficul rutier de tranzit din Mizil. # Biziday.ro
Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat pe pagina sa de Facebook: “Deschidem mâine după amiază circulația pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”. Potrivit şefului CNAIR, Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) […]
Acum 8 ore
16:10
Instanța Supremă sesizează Curtea Constituțională asupra legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de parlament, care prevede că beneficiarii pot retrage o sumă maximă de 30% la pensionare. Reclamă încălcarea drepturilor la proprietate și la egalitate. # Biziday.ro
Înalta Curte a avut în vedere următoarele: legea încalcă dreptul la proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituție, dar și cel al egalității, prevăzute în art. 1 din Constituție, conform documentului prezentat de G4Media. Legislativul a dat ultimul vot necesar pentru ca legea, care reglementează retragerea sumelor din fondurile de pensii private, să meargă […]
15:40
Eurobarometru: Televiziunea este în continuare principala sursă de informare în UE, inclusiv în România. Totuși, jumătate dintre românii folosesc rețele sociale pentru a urmări zilnic subiecte sociale și politice. # Biziday.ro
Conform sondajului, două treimi (66%) dintre respondenți utilizează mass-media tradițională pentru a urmări zilnic conținut despre actualitatea socială și politică, iar aproximativ șase din zece (59%) respondenți utilizează și alte surse digitale. În ceea ce privește sursele de informare utilizate, aproximativ șapte din zece cetățeni ai UE (71%) au indicat ca principală sursă de informare […]
Acum 12 ore
14:10
Ministra Mediului anunță schimbarea finanțării, din PNRR în fondurile AFM, pentru sute de proiecte care nu pot fi terminate până în august 2026. Unele contracte, în cadrul cărora nu au fost făcute nici achizițiile, vor fi abandonate. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a susținut o conferință de presă la finalul ședinței de guvern, în cadrul căreia a anunțat renunțarea la câteva proiecte încheiate în cadrul PNRR, dar care nu mai pot fi finalizate până în august 2026. De asemenea, a mai anunțat mutarea câtorva sute de proiecte de pe finanțarea prin PNRR pe […]
14:00
Raport oficial. Implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, a fost rezultatul unor defecte de proiectare și al testelor necorespunzătoare. OceanGate nu știa de defecțiuni, înainte de ultima călătorie. # Biziday.ro
Raportul a fost întocmit de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite și a fost publicat la două luni după cel al Gărzii americane de Coastă. În cel de acum, se arată că “modul în care a fost proiectat submersibilul a fost inadecvat”, cauză din care au rezultat multiple defecțiuni. Astfel, vehiculul nu […]
12:10
Franța. Parlamentul votează astăzi două moțiuni de cenzură împotriva guvernului. Sébastien Lecornu a anunțat că amână nepopulara reformă a pensiilor, propusă de Emmanuel Macron, în speranța că va câștiga suficient sprijin pentru a evita un al doilea colaps al guvernului, în tot atâtea săptămâni. # Biziday.ro
Decizia lui Lecornu de a suspenda reforma pensiilor propusă de președintele Emmanuel Macron i-a crescut popularitatea și se pare că îl va ajuta să evite un nou colaps al guvernului, explică analiștii. Prim-ministrul cu cel mai scurt mandat a Franței, Lecornu a fost numit din nou în funcție săptămâna trecută, dar dacă vreuna dintre cele […]
11:50
Mehedinți. Trafic oprit în dreptul localității Balota, pe sensul Strehaia – Drobeta Turnu Severin (DN 6), unde s-a răsturnat un autotren încărcat cu mașini. Nu sunt victime. Se estimează reluarea traficului după ora 15. # Biziday.ro
Poliția transmite că traficul este oprit pe DN 6, în dreptul localității Balota, județul Mehedinți, după ce un autotren încărcat cu autoturisme s-a răsturnat pe partea carosabilă, pe un sector de drum prevăzut cu despărțitoare de sens, blocând deplasarea pe direcția Strehaia – Drobeta Turnu Severin. În urma incidentului nu au rezultat victime. Se estimează […]
11:40
Nestle va desființa 16 mii de locuri de muncă (6% din personal), la nivel mondial, în următorii doi ani. Vrea astfel să diminueze pierderile, în condițiile în care afacerile din acest an au încetinit. # Biziday.ro
Locurile de muncă ce vor fi desființate echivalează cu 6% din forța de muncă globală a companiei elvețiene, care însumează 277 de mii de persoane, a explicat noul director executiv al Nestle, Philipp Navratil. Vor fi disponibilizați aproximativ 12 mii de angajați din birouri și alți patru mii din producție și lanțul de aprovizionare. Disponibilizările […]
10:20
DNA confirmă că efectuează percheziții la Spitalul Militar din București, într-un dosar care vizează fapte de corupție comise de cadre medicale militare, în perioada 2020 – 2023. # Biziday.ro
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție anunță, joi dimineață, că “efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 – 2023”. Au loc percheziții la Spitalul Militar “Carol Davila” din București și la alte 18 adrese din capitală […]
10:00
Donald Trump “autorizează” CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și ia în considerare lovituri aeriene asupra teritoriului venezuelean “pentru a elimina complet” transferul ilegal de droguri și migranți către SUA. Marina americană a mobilizat deja forțe și a atacat mai multe ambarcațiuni, în apele internaționale din Caraibe. # Biziday.ro
Donald Trump a declarat că ia în considerare lansarea atacurilor aeriene pe teritoriul venezuelean și că “a autorizat” CIA să desfășoare operațiuni în Venezuela, pentru a opri complet fluxul de droguri, dar și de migranți către SUA, deși a refuzat să răspundă la întrebarea dacă agenții americani au permisiunea de a-l asasina pe Maduro. Președintele […]
Acum 24 ore
08:50
Vânzări record de mașini electrificate (EV și PHEV), în septembrie, la nivel mondial. Din cele peste 2,1 milioane de bucăți comercializate, mai mult de jumătate sunt în China, iar un sfert au ajuns în Europa. Creșterea subvențiilor în Germania și o cerere puternică din UK au dus la un salt de +36% față de acum un an. # Biziday.ro
Evoluția este surprinzătoare, dar pe alocuri ea poate fi explicată de unele conjuncturi. De exemplu, în SUA și Canada, unde creșterea a fost de 66%, aceasta este explicată de faptul că mulți s-au grăbit să prindă subvenția de 7.500 de dolari, înainte ca aceasta să fie anulată de Administrația Trump. Chiar și așa, nord-americanii au […]
08:00
Germania și Franța au semnat un acord pentru dezvoltarea unui sistem de avertizare rapidă, bazat pe sateliți, care va permite detectarea rachetelor care ar viza spațiul european, chiar din momentul lansării. Denumit “Ochiul lui Odin”, acesta ar mări timpul de reacție și ar spori capacitatea Uniunii Europene de a se apăra. # Biziday.ro
Compania spațială germană OHB coordonează dezvoltarea arhitecturii pentru proiectul “Ochiul lui Odin”, cu o finanțare suplimentară de 90 de milioane de euro de la fondul SAFE al UE. În această fază, care va dura trei ani, sunt implicate 38 de companii europene, printre care ArianeGroup, Beyond Gravity, Leonardo, sau Thales Alenia Space, toate implicate în […]
07:10
Marea Britanie. Dominic Cummings, principalul consilier al lui Boris Johnson în 2020, susține că guvernul conservator de la acea vreme a mușamalizat o breșă majoră de securitate, în urma căreia China a obținut o mare cantitate de informații strict secrete. Dezvăluirile, în contextul clasării dosarului în care doi funcționari parlamentari erau acuzați că spionau pentru chinezi. # Biziday.ro
Dominic Cummings, principalul consilier al lui Boris Johnson de la vremea respectivă și considerat arhitectul Brexit-ului, a declarat pentru The Times că prim-ministrul de atunci a fost informat despre o breșă de securitate, în 2020, iar “cantități uriașe” de informații sensibile, inclusiv briefinguri ale serviciilor secrete britanice, au ajuns în mâinile Chinei. Acest lucru a […]
15 octombrie 2025
23:10
Afganistan. Cel puțin cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în urma unor explozii la Kabul, miercuri seara. Incidentele, în contextul confruntărilor dintre afgani și pakistanezi, deși cele două părți susțin că au convenit asupra unui armistițiu. # Biziday.ro
Bilanțul a fost furnizat de un ONG italian care administrează un spital din capitala Afganistanului, înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu cu Pakistanul. “Am început să primim ambulanțe pline cu oameni răniți și am aflat că au avut loc explozii la câțiva kilometri de spitalul nostru. Patruzeci de persoane au sosit până acum, […]
Ieri
22:10
Curtea de Casaţie din Italia a anulat decizia privind extrădarea în Germania a cetățeanului ucrainean bănuit că a fost implicat în sabotarea gazoductelor Nord Stream, în 2022. Motivează că faptele pentru care este acuzat “nu au fost încadrate corect”. # Biziday.ro
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a cetățeanului ucrainean, pe motiv că a existat o “calificare juridică incorectă a faptelor care stau la baza mandatului european de arestare”. Avocatul acestuia susține că drepturile suspectului au fost încălcate în timpul procedurilor legale, după arestarea sa. “Având în […]
21:40
Reuters: Cancelarul Germaniei va promova dereglementarea sectorului bancar european, în încercarea de a stimula creșterea și de a recupera decalajul față de cel american. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă către Reuters de patru persoane familiarizate cu chestiunea și vine în contextul în care sistemul financiar german se plânge de ani de zile de faptul că reglementările se simt ca o povară, din cauza cărora pierd cota de piață în fața băncilor din afara continentului. Astfel, Friedrich Merz urmează să își […]
21:00
Raport ONU. Concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a avut, în 2024, cea mai mare creștere din ultimii 70 de ani. Oceanele și pădurile își pierd capacitatea de a absorbi gazele nocive, ceea ce amplifică încălzirea globală și fenomenele meteorologice extreme. # Biziday.ro
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) arată, în cel de-al 21-lea raport privind gazele cu efect de seră, că în 2024, concentrația medie de dioxid de carbon a crescut cu 3,5 părți per un milion, la 424 de părți per un milion. Este cea mai mare creștere de la începutul măsurătorilor moderne, în 1957. Evoluția adâncește criza […]
20:30
Secretarul american al Apărării anunță că “Ucraina va primi, în continuare, putere de foc”, iar Rusia “va plăti costul”, dacă nu face eforturi concrete pentru încetarea războiului. Nu a făcut nicio referire explicită la rachetele Tomahawk, cu rază lungă de acțiune. # Biziday.ro
Miniștrii apărării din statele NATO au discutat, la cea mai recentă reuniune, subiectul încălcării spațiului aerian aliat de către drone și aeronave și pe cel al consolidării operațiunilor în cadrul misiunii Eastern Sentry. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat: “Am primit vestea bună din partea SUA, care au decis să furnizeze din nou […]
19:50
Campanie cu mesaje false care se folosesc de identitatea Poliției. Instituția atrage atenția că nu blochează dispozitive și nu cere datele de pe card, pentru plata online a amenzilor. # Biziday.ro
IGPR atenționează că, în ultima perioadă, “au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că pentru a impune plata unei . Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare”. […]
19:20
5 lucruri esențiale despre ecografia abdominală și de ce e importantă chiar și atunci când nu te doare nimic. Dr. Georgia Alexandra Baltog: „O simplă ecografie poate schimba complet evoluția unei boli și ar trebui privită ca un instrument de rutină, nu ca o investigație de urgență”. (P) # Biziday.ro
Ne gândim rareori la un control medical atunci când totul pare în regulă. În agitația vieții de zi cu zi, amânăm consultațiile și analizele, convinși că, dacă nu avem dureri sau simptome evidente, suntem sănătoși. Abia când apar durerea, disconfortul sau oboseala persistentă cerem ajutor, însă de multe ori acele semne sunt un semnal de […]
18:20
Reportaj Reuters. Tot mai multe companii din India înlocuiesc angajații din call-centere și suport clienți cu chatboți dezvoltați special pentru a imita operatorii umani, cu scopul de a reduce masiv costurile. Sunt amenințate în mod deosebit locurile de muncă destinate tinerilor. # Biziday.ro
Jurnaliștii de la Reuters au analizat piața muncii din India, cunoscută drept “centru global de servicii” datorită forței de muncă ieftine și vorbitoare de engleză, și au observat că aceasta se confruntă cu riscul ca chatboții și sistemele AI să preia, gradual, sarcinile efectuate până acum de angajații umani de la call-centere, suport tehnic, relații […]
16:20
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că, în calitate de președinte al ANPC, a avertizat un hotel din Sinaia că urmează să fie controlat. # Biziday.ro
DNA îl acuză pe Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Conform procurorilor, fapta a avut loc pe 7 martie 2025. Piedone este acuzat că i-a divulgat […]
15:50
Donald Trump amenință că va impune sancțiuni comerciale Spaniei, deoarece este nemulțumit de refuzul țării peninsulare de a majora cheltuielile militare la 5% din PIB. Spune că acest lucru este o “lipsă de respect față de NATO”. # Biziday.ro
“Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a majorat bugetul la 5%. Toate celelalte țări din NATO au crescut-o la 5%. Cred că este incredibilă lipsă de respect. Și cred că ar trebui pedepsiți pentru asta. Da, cred.”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. Președintele american a mai declarat și […]
15:00
Legea privind modul de retragere a banilor din Pilonul II și Pilonul III a fost adoptată de parlament și merge la promulgare. Pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă. Restul participanților pot retrage în avans cel mult 30% din total. # Biziday.ro
Conform noii legi, “membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.” Se precizează că dreptul contribuabilului de a primi 30% din totalul depus în fond se acordă în […]
12:30
Analiză The Guardian. Vladimir Putin s-a văzut nevoit să anuleze summitul “Rusia-Lumea Arabă”, anunțat încă din aprilie și pregătit intens în ultimele săptămâni, după ce doar câțiva lideri au confirmat prezența. Evenimentul evidențiază declinul influenței ruse în Orientul Mijlociu, într-un moment în care SUA au mediat pacea în Gaza. # Biziday.ro
Vladimir Putin a anunțat că va găzdui un summit ”Rusia-Lumea arabă” în aprilie, iar când a făcut anunțul, Kremlinul și-a imaginat că liderii din regiune vor zbura la Moscova pentru a discuta despre securitatea regională și relațiile energetice, sub conducerea liderului rus, notează The Guadian. Programat să înceapă astăzi la Moscova, summitul a fost anulat […]
11:50
UE recunoaște că închirierile pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb sau Booking, reprezintă “o problemă uriașă” în numeroase orașe europene, deoarece îngreunează accesul cetățenilor la locuințe accesibile în favoarea turiștilor. Va începe să reglementeze aceste servicii, iar măsurile vor fi anunțate în decembrie. # Biziday.ro
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda ”problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com. Propunerea reprezintă o încercarea de a combate ”criza socială”, pe măsură ce tot mai multe persoane își permit cu greu o locuință. Într-un interviu acordat pentru […]
11:00
FMI estimează că economia SUA va crește cu 2% în acest an, impactul tarifelor lui Trump fiind compensat de sumele uriașe investite în inteligența artificială. Din Europa, Ungaria și Germania vor avea cele mai mici creșteri ale PIB. Pentru România, Fondul vede o creștere de +1% în acest an, în ciuda corecțiilor făcute de guvern. # Biziday.ro
FMI afirmă că boom-ul investițiilor în inteligența artificială permit Statelor Unite să evite “o încetinire bruscă a economiei”, care ar fi fost cauzată de introducerea tarifelor de import de către Donald Trump. În raportul său de toamnă, Fondul a emis previziuni ceva mai optimiste pentru economia globală decât în primăvară, când avertiza că războiul comercial […]
09:50
Grecia. Reforma muncii prevede o mai mare flexibilitate a zilei de lucru, care ar putea ajunge până la 13 ore, dar nu mai mult de 37 de zile într-un an. Propunerea guvernului, care a produs o reacție puternică a sindicatelor, este supusă azi votului final al parlamentului. # Biziday.ro
Săptămâna de lucru de 40 de ore va rămâne standardul, dar limita maximă ar urma să crească la 48 de ore, pentru a permite lucrul în weekend, în cazul serviciilor, în special de turism. Orele suplimentare vor fi răsplătite cu un bonus de 50%. Totuși, inițiativa prevede ca angajații să poată lucra până la 13 […]
09:40
Breșă majoră de securitate la nivelul Sistemului Penitenciar din România. Un deținut de la Penitenciarul Târgu-Jiu a reușit să intre în sistemul informatic și să modifice modul de executare al pedepselor, condițiile de detenție și alte drepturi pentru alți 15 deținuți. Vulnerabilitatea, aparent exploatată și în alte penitenciare de cel puțin trei luni, a fost descoperită de o funcționară de la contabilitate. # Biziday.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a prezentat o cronologie a faptelor, din care reiese că deținuțul a stat logat în sistem timp de peste 300 de ore, timp în care a putut modifica, pentru el și alți deținuți, pedepse, drepturi în interiorul penitenciarului, programul vizitelor și banii din conturi pentru a face cumpărături […]
08:50
Satu Mare. Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs, la ora 7:57, la o adâncime de cinci km. Epicentrul, la 22 km de municipiul Satu Mare, 34 km de Baia Mare și 55 km de Zalău. # Biziday.ro
Institutul Național pentru Fizica Pământului informează că seismul a avut loc în apropierea orașelor: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.
08:10
Prețul petrolului european își continuă declinul și se apropie de minimul ultimilor patru ani. Perspectiva de pace în Orientul Mijlociu, precum și creșterea producției țărilor exportatoare de țiței, fac previzibil un preț de 50 de dolari pe baril până la finalul anului, nivel nemaiatins din timpul pandemiei. # Biziday.ro
Cotația țițeiului european (Brent) a atins marți seara 61,5 dolari pe baril, evoluând lent dar sigur spre cel mai mic nivel din ultimii cinci ani. Cu excepția unei scurte perioade de la finalul lunii aprilie, din acest an, cotația Brent nu a mai coborât la acest nivel din februarie 2021, mai ales ca urmare a […]
07:40
Hamas a reînceput execuțiile publice în Gaza, imediat după retragerea armatei israeliene, în ceea ce pare a fi o încercare de a-și reface autoritatea contestată. Donald Trump cere grupării teroriste “să se dezarmeze singură, altfel o vom face noi”. # Biziday.ro
În condițiile retragerii armatei israeliene (IDF) din unele părți ale Fâșiei Gaza, conform armistițiului încheiat săptămâna trecută, cresc și îngrijorările cu privire la situația de securitate a teritoriului, arată CNN. Pe rețelele sociale s-au înmulțit postările despre acte de violență și a circulat inclusiv un videoclip macabru, difuzat inițial de televiziunea afiliată Hamas, în care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Marea Britanie se confruntă cu o înmulțire a atacurilor cibernetice, în special a celor grave, cu impact direct asupra guvernului, serviciilor esențiale, populației sau economiei, conform agenției pentru securitate cibernetică. China și Rusia, care folosesc AI pentru a-și îmbunătăți atacurile, “reprezintă o amenințare semnificativă”. # Biziday.ro
Centrul Național pentru Securitate Cibernetică (NCSC) a gestionat 429 de incidente cibernetice în ultimele 12 luni, dintre care 204 au fost considerate “semnificative la nivel național”, iar 18 au fost “foarte semnificative”, ceea ce înseamnă că au avut impact major asupra guvernului, economiei, serviciilor esențiale sau au afectat o mare parte din populație. În acest […]
19:10
Bruxelles. Grevă națională, declanșată de nemulțumirile față de creșterea vârstei de pensionare până în 2030. Aproximativ 80 de mii de oameni au ieșit pe străzi. Au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști, transportul în comun a fost perturbat, iar zborurile de pe cele două aeroporturi ce deservesc capitala au fost suspendate. # Biziday.ro
Greva generală a paralizat serviciile publice din toată țara. Aeroportul din Bruxelles, cel mai mare din Belgia, a anulat toate plecările, deoarece angajații de securitate s-au alăturat manifestației. Aeroportul Charleroi, un important hub european pentru companiile aeriene low-cost, a transmis că nu poate opera niciun zbor din cauza lipsei de personal. Majoritatea liniilor de metrou, […]
18:40
Instagram introduce un sistem suplimentar de protecție pentru copii. În cazul în care minorilor le apare conținut nepotrivit, acesta va fi marcat ca având nevoie de acord parental pentru a fi accesat. În Europa va fi disponibil la începutul anului următor. # Biziday.ro
Modificarea anunțată de Instagram presupune că adolescenții nu vor putea vedea pe Instagram conținut similar cu cel considerat nepotrivit într-un film clasificat drept PG-13, adică pentru vizionarea căruia este nevoie de acordul parental sau care nu este destinat persoanelor sub 13 ani. Toți adolescenții sub 18 ani vor fi plasați automat într-o setare actualizată 13+ […]
18:00
Franța. Premierul Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor, până la alegerile prezidențiale din 2027. Încearcă, astfel, să obțină sprijin parlamentar, pentru a aplana criza politică. # Biziday.ro
Prim-ministrul a declarat că intenționează să ceară parlamentului, în această toamnă, înghețarea reformei pensiilor, promovată anii trecuți de președintele Macron și care prevede, printre altele, creșterea etapizată a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Măsura a fost cerută de Partidul Socialist, care nu are miniștri în noul guvern. “O suspendare trebuie […]
17:20
Reuters: Comisia Europeană a propus extinderea “zidului dronelor” astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută protejarea țărilor din flancul estic, dar altele s-au simțit excluse. # Biziday.ro
Doi oficiali ai Uniunii Europene au făcut dezvăluirile pentru agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Propunerea legată de inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor va fi inclusă într-o foaie de parcurs, care va fi prezentată joi de Comisia Europeană. Inițiativa a fost prezentată de președinta Ursula von der Leyen luna trecută, în timpul discursului despre Starea […]
16:50
Raport. 8,1 milioane de hectare de pădure au fost arse sau defrișate, anul trecut. Suprafața, aproape cât jumătate din cea a Angliei, este mai mare decât în 2021, când liderii mondiali și reprezentanții marilor companii s-au angajat să limiteze amploarea fenomenului. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de la Forest Declaration Assessment, iar experții fac trimitere la summitul climatic din 2021, care a avut loc la Glasgow. Atunci, liderii mondiali au agreat mai multe obiective ambițioase, inclusiv unul privind defrișări zero până în 2030. Experții atrag atenția că “sănătatea pădurilor a scăzut la niveluri dezastruoase și amenință bunăstarea […]
16:00
Microsoft oprește, de astăzi, actualizările gratuite pentru Windows 10, încă folosit de milioane de utilizatori din toată lumea. Dispozitivele vor funcționa în continuare, dar vor fi mai vulnerabile la viruși și atacuri informatice. # Biziday.ro
Potrivit datelor publicate în luna septembrie, patru din zece dispozitive cu sistem de operare Windows folosesc versiunea 10, în ciuda lansării lui 11, în urmă cu patru ani. Microsoft va opri actualizările gratuite de software, remedierile de securitate și asistența tehnică pentru Windows 10. Calculatoarele care rulează acest sistem vor continua să funcționeze, dar vor […]
14:00
Proiect de lege al MAI. Poliția va putea folosi, pe lângă camerele și radarele proprii, și anumite camere ale autorităților locale și ale CNAIR pentru a-i depista pe vitezomani și abaterile în trafic. Pentru oprire sau parcare neregulamentară nu se mai aplică puncte de penalizare, ci doar amendă. În loc de proces verbal, va fi lipit un autocolant pe parbriz dacă șoferul nu este prezent. # Biziday.ro
Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică proiectul ”Siguranţă în trafic”, care prevede: Integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR Introducerea conceptului de viteză medie Simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor Cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise şi primite online. Sistemul de monitorizare a […]
13:00
Incident de securitate în Gaza. Armata israeliană a împușcat mortal șase persoane care au încălcat linia stabilită pentru retragerea trupelor, în baza armistițiului. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) susține că un grup de suspecți a trecut linia de demarcație, stabilită prin armistițiu, în nordul teritoriului. Autoritățile sanitare din teritoriul palestinian susține că au fost ucise șase persoane, în două incidente separate. Luni, gruparea Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici israelieni în viață, iar, la schimb, Israelul a eliberat 1.968 […]
12:20
Rusia. FSB îl anchetează pe Mihail Hodorkovski, un fost afacerist influent, pentru “crearea unei organizații teroriste” și complot pentru preluarea violentă a puterii. El susține activitatea Comitetului Anti-Război, interzis anul trecut. # Biziday.ro
Acuzațiile se referă la activitățile “Comitetului Anti-Război”, un grup susținut de Hodorkovski, fondat în februarie 2022 și interzis anul trecut. Alături de el, mai sunt anchetați și 22 de membri ai grupului. Hodorkovski a devenit cunoscut ca unul dintre puținii oameni de afaceri care l-au susținut pe fostul președinte al Rusiei, Boris Elțîn, în anii […]
11:50
Apple va cumpăra energie electrică de la parcul eolian Cuca din Galați, care va avea o putere instalată de 99 MW. Anunță extinderea proiectelor de energie verde și în alte state europene. # Biziday.ro
“Ne extindem semnificativ proiectele de energie curată în Europa, cu noi parcuri solare și eoliene la scară largă aflate acum în dezvoltare în Româna, Grecia, Italia, Letonia și Polonia. Împreună cu un nou parc fotovoltaic operațional în Spania, proiectele anunțate astăzi – toate implementate de Apple – vor adăuga 650 de megawați de capacitate de […]
10:50
Italia. Explozie la o locuință din provincia Verona. Trei polițiști au murit și 15 au fost răniți, în timp ce încercau să evacueze o familie care s-a baricadat și a dat deschis gazele. Familia avea datorii și era executată silit. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor inițiale prezentate de presa italiană, poliția și câțiva ofițeri militari au fost solicitați să intervină pentru evacuarea a trei persoane dintr-o fermă din comuna Castel D’Azzano, imediat la sud de orașul Verona. Unbelievable, but true…and it’s that apparently three siblings had illegally occupied a farm near the town of Castel d’Azzano, in northern […]
08:20
Germania. Cancelarul Merz propune o reformă a muncii care acordă scutiri de taxe pentru venituri de până la 2.000 de euro pe lună, acordată celor care aleg să lucreze și după ce ies la pensie. FT observă că măsura pare inspirată din reformele făcute de Grecia, acum doi ani. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a văzut proiectul de lege ce va fi trimis mâine parlamentului, Cabinetul Merz încearcă se relanseze economia printr-o detensionare a pieței muncii, chiar dacă scutirea de impozite (în limita unui venit de 2.000 de euro pe lună) pentru pensionarii care aleg să lucreze, va aduce un deficit suplimentar bugetului federal de […]
08:20
Anglia. Fostul fotbalist Alan Shearer și actorul Sir Michael Caine au semnat, alături de alte personalități și activiști, o scrisoare prin care îi solicită premierului Starmer să interzică legea care permite pălmuirea copiilor, considerată o ”pedeapsă rezonabilă”. # Biziday.ro
Cei doi se numără printre numeroasele personalități și activiști care au semnat o scrisoare adresată lui Keir Starmer, pe care premierul urmează să o primească astăzi. Shearer și Caine îl îndeamnă pe premierul britanic să fie ”curajos și să conducă cu curaj și compasiune” și să pună capăt ”practicii dăunătoare și periculoase”. Scrisoarea vine în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.