Ploiești. Explozie neurmată de incendiu la rafinăria Lukoil, aflată în mentenanță. Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul deflagrației și a fost rănit la cap și la picior, dar este conștient.
Biziday.ro, 20 octombrie 2025 14:50
ISU Prahova informează că în incinta rafinăriei “s-a produs o explozie neurmată de incendiu, urmare a unor lucrări de mentenanță. A rezultat o victimă (bărbat, 57 ani), conștientă, care a fost preluată de la punctul medical al obiectivului și transportată la spital de către o ambulanță SMURD cu medic”. Victima a suferit un traumatism cranio-facial […]
Acum 15 minute
15:10
Sondaj Inscop. Peste 55% dintre români consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația, iar unul din patru are aceeași părere despre vaccinuri. Aproape 60% cred că pandemiile sau crizele economice fac parte dintr-un complot al “marilor puteri”. # Biziday.ro
Un sondaj realizat de Inscop, care va fi prezentat marți în cadrul unui eveniment la Muzeul Țăranului Român, și la care Biziday a obținut acces, analizează gradul de încredere al românilor în știință și rațiune, comparativ cu tendințele către teorii conspiraționiste, misticism, ezoterie și medicina alternativă. Sondajul relevă că o pondere de 61,4% dintre români […]
Acum o oră
14:50
Ploiești. Explozie neurmată de incendiu la rafinăria Lukoil, aflată în mentenanță. Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul deflagrației și a fost rănit la cap și la picior, dar este conștient. # Biziday.ro
ISU Prahova informează că în incinta rafinăriei “s-a produs o explozie neurmată de incendiu, urmare a unor lucrări de mentenanță. A rezultat o victimă (bărbat, 57 ani), conștientă, care a fost preluată de la punctul medical al obiectivului și transportată la spital de către o ambulanță SMURD cu medic”. Victima a suferit un traumatism cranio-facial […]
Acum 2 ore
14:10
Financial Times: Generația Z devine activă din punct de vedere politic. Protestele tinerilor au dus la răsturnări politice, în special în Africa, continent cu o populație tânără, dar care se confruntă cu sărăcie și corupție. Totuși, lipsa unor lideri clari îi face vulnerabili la manipulare. # Biziday.ro
Fie că sunt catalogați drept Generația Z (născuți între 1997 și 2012), generația TikTok sau studenți protestatari, tinerii din întreaga lume cer – și în unele cazuri chiar reușesc să influențeze – schimbări politice, remarcă FT. Cel mai recent caz este momentul în care Andry Rajoelina, președintele Madagascarului, a fugit din țară la începutul acestei […]
Acum 4 ore
12:30
Analiză Politico. Consiliul European din această săptămână se va concentra pe subiecte care vizează “recucerirea teritoriilor de la extrema dreaptă”, prin abordarea subiectelor intens exploatate de populiști: prețurile locuințelor, migrația, cheltuielile pentru apărare și reglementarea rețelelor sociale. # Biziday.ro
“Politicienii tradiționali – de centru-dreapta, de centru-stânga și liberali deopotrivă – sunt la putere în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial, dar urmăresc acum cum controlul lor scade. Aceștia speră că Consiliul European de joi va demonstra că UE se preocupă de problemele care i-au nemulțumit pe alegători. În cele mai mari capitale […]
12:00
Pană majoră de internet la nivel mondial. Zeci de site-uri web, jocuri online și aplicații populare nu funcționează. Problema pare legată de platforma de cloud computing Amazon Web Services (AWS) – cel mai popular furnizor de astfel de servicii din lume. # Biziday.ro
Multe dintre cele mai mari aplicații și site-uri web din lume au încetat brusc să funcționeze, printre acestea numărându-se Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo și Canva, potrivit Down Detector. Problemele au început în jurul orei 8 dimineața în Marea Britanie (miezul nopții în SUA) și par a fi legate de Amazon Web Services (AWS), divizia de […]
Acum 6 ore
11:20
Fost director al unei companii din subordinea Ministerului Energiei, trimis în judecată de DNA. Ioana Timofte este acuzată că a primit mită sub forma unor sejururi în Grecia, Italia, Spania și Turcia. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), Ioana Timofte, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale). De asemenea, în acest dosar […]
09:30
L’Oréal cumpără, pentru patru miliarde de euro, divizia de cosmetice a Kering, care include branduri de lux precum Gucci, Creed, Bottega Veneta și Balenciaga. Demersul, în contextul eforturilor noului director general, Luca de Meo, de a gestiona datoriile Kering. # Biziday.ro
Acordul prevede, pe lângă achiziționarea imediată a parfumurilor Creed, și dreptul L’Oréal de a dezvolta parfumuri și produse de înfrumusețare sub mărcile Gucci, Bottega Veneta și Balenciaga. Licența exclusivă pentru L’Oréal va fi valabilă pe o perioadă de 50 de ani. În prezent, licența pentru parfumurile Gucci este deținută de Coty, iar noul acord va […]
Acum 8 ore
08:20
Armata britanică va primi însărcinarea să doboare imediat dronele reperate în apropierea bazelor militare. Potrivit BBC, secretarul Apărării va prezenta azi un plan care ar permite extinderea prevederilor și în cazul dronelor care își fac apariția în jurul aeroporturilor civile. # Biziday.ro
BBC a aflat că secretarul britanic al Apărării, John Healey, va anunța azi o modificare legislativă care ar permite armatei să ia “măsuri rapide și decisive”, în cazul dronelor detectate în proximitatea bazelor militare. În prezent, acestea pot fi bruiate sau deviate, dar noua legislație, care se aplică doar bazelor militare, va permite deschiderea focului asupra […]
07:50
Donald Trump pare a-și fi schimbat din nou poziția față de războiul din Ucraina, iar întâlnirea cu Zelenski de vineri a fost mult mai tensionată decât s-a crezut inițial, potrivit mai multor publicații occidentale. Trump a înjurat tot timpul, a aruncat cu hărțile iar cei doi lideri au țipat unul la celălalt. Ulterior, amândoi s-au declarat favorabili unui acord cu înghețarea frontului, deși Putin vrea tot Donbasul. # Biziday.ro
Potrivit Reuters, Donald Trump și-a contrazis propriile declarații din ultimele săptămâni, ceea ce i-a derutat pe ucraineni. După ce a susținut public că Ucraina își poate redobândi teritoriile ocupate de ruși, acum președintele american nu numai că a refuzat să le dea acestora rachete Tomahauk, dar i-a și presat să accepte termenii lui Vladimir Putin […]
Acum 24 ore
17:20
Washington Post: Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump, în convorbirea telefonică de zilele trecute, că una dintre condițiile pentru încheierea războiului din Ucraina este ca Rusia să dețină controlul deplin asupra regiunii Donețk. S-ar fi arătat dispus să renunțe la părți din Zaporijie și Herson (ocupate parțial). # Biziday.ro
Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că vrea ca Ucraina să cedeze complet controlul asupra regiunii Donețk, drept condiție principală pentru încheierea războiului, au declarat doi oficiali americani pentru Washington Post. Aceștia au explicat că liderul de la Kremlin ar fi sugerat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporijie și Herson, […]
16:00
Soluții scalabile pentru companiile care doresc să își îmbunătățească serviciile de suport clienți (P) # Biziday.ro
Există un moment în creșterea oricărei companii în care e clar: succesul nu mai depinde doar de produs sau preț, ci de modul în care comunici și răspunzi clienților tăi. Aici intervine Daktela, o platformă completă de Call Center, gândită să ofere soluții Contact Center scalabile, flexibile și inteligente, pentru organizațiile care vor mai mult […]
Ieri
13:40
Ialomița. Accident rutier între patru autoturisme, pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia. Patru persoane sunt evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier între patru autoturisme, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează […]
12:50
Armata israeliană a lansat un nou atac asupra orașului Rafah, în sudul Gazei. Acuză gruparea Hamas de “încălcări flagrante” ale acordului de încetare a focului, semnat la începutul săptămânii. # Biziday.ro
Potrivit presei israeliene și regionale, atacul a fost lansat în contextul unor ciocniri între forțele israeliene și Hamas, în ciuda armistițiului mediat de SUA. Postul public israelian de televiziune Kan a specificat că forțele aeriene au lovit ținte în Rafah, în timp ce alte surse media au raportat atacuri în alte părți din sudul Gazei […]
12:40
Paris. Muzeul Luvru va fi închis pe tot parcursul zilei de astăzi, după ce a fost raportat un furt. Nu au fost oferite detalii despre presupusul obiect furat și nu există victime. # Biziday.ro
Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a afirmat că a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai faimoase muzee din lume. “Nu sunt raportate persoane rănite. Sunt la fața locului alături de echipele muzeului și de poliție. Anchetele sunt în curs de desfășurare”, a scris Rachida Dati pe rețelele […]
11:40
Ilfov. Autoritățile intervin la o conductă de gaze spartă de pe Bulevardul Pipera, în apropierea unui hotel, în urma unui incendiu produs în apropiere la două autoturisme. Au fost evacuate 40 de persoane. Traficul în zonă este blocat. # Biziday.ro
ISU B-IF informează că în urma cu scurt timp autoritățile au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Se intervine pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, tinand cont ca este in apropierea unei constructii P+5 (hotel). Au fost […]
08:50
Sam Rivers, basistul și fondatorul trupei Limp Bizkit, a murit la 48 de ani. Nu sunt informații despre cauza decesului. În urmă cu opt ani, a suferit un transplant de ficat. # Biziday.ro
Sam Rivers, basistul și membrul fondator al trupei americane de nu-metal Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea a fost anunțată de colegii săi printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. “Sam nu a fost doar basistul nostru, ci sufletul sunetului Limp Bizkit. Din prima notă pe care am cântat-o împreună, a […]
07:50
Bistrița. Explozie într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Rodnei, duminică dimineața, posibil în urma unei acumulări de gaze. Din primele informații, nu sunt victime, iar toți locatarii au fost evacuați. Conform pompierilor, nu au fost afectate și alte locuințe. # Biziday.ro
ISU Bistrița Năsăud informează că explozia s-a produs în această dimineață, la un bloc din municipiul Bistrița, de pe strada Rodnei. Toate celel 16 persoane din bloc s-au evacuat. ”Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de […]
07:40
SUA avertizează că Hamas plănuiește un atac “iminent” asupra civililor palestinieni din Gaza, ceea ce ar însemna o încălcare gravă a acordului de încetare a focului: “Dacă Hamas va continua cu acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza”. # Biziday.ro
Departamentul american de Stat susține că deține “informații credibile” potrivit cărora Hamas pregătește un atac “iminent” asupra civililor din Gaza. Un astfel de atac ar submina progresele obținute prin medierea internațională și ar reprezenta o “violare directă și gravă” a înțelegerii de pace, mai atrage atenția Departamentul de Stat. Deși autoritățile americane nu au oferit […]
18 octombrie 2025
18:40
Austria a anunțat că va susține al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând un obstacol important înaintea votului programat la începutul săptămânii viitoare. # Biziday.ro
Miniştrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni la Luxemburg pentru a finaliza al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, ca reacţie la invazia Ucrainei. La începutul acestei luni, Reuters a relatat că adoptarea măsurilor era blocată din cauza cererii Austriei ca UE să deblocheze o parte din activele rusești înghețate, pentru […]
16:00
The Telegraph: Întâlnirea dintre Trump și Putin din Ungaria – un mare avantaj pentru Viktor Orban, o umilință majoră pentru UE. “A-i oferi domnului Orban cadoul summitului pentru pace nu este doar o recompensă pentru loialitate, ci va stimula și eforturile Casei Albe de a extinde mișcarea MAGA la nivel global”. # Biziday.ro
“Liderul maghiar s-a autointitulat un susținător al păcii, iar acest summit al superputerilor este o realizare uriașă pentru liderul unei țări mici, cu doar 9,5 milioane de locuitori. Va fi o lovitură pentru cei din UE care sperau că domnul Orban ar putea fi înlăturat de Peter Magyar, conservatorul pro-UE, care are un avans față […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Afganistanul și Pakistanul poartă astăzi negocieri de pace la Doha, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă. # Biziday.ro
“Ministrul Apărării, Khawaja Asif, și șeful serviciilor secrete, generalul Asim Malik, se vor îndrepta astăzi spre Doha pentru discuții cu talibanii afgani”, a anunțat televiziunea de stat pakistaneză. Un oficial al guvernului talibanilor afgani a confirmat, de asemenea, că discuțiile vor avea loc, potrivit France 24. “O delegație de nivel înalt din Emiratul Islamic, condusă […]
12:00
Analiză CNN. Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Casa Albă a fost benefică pentru Ucraina. Cu toate acestea, adevărata miză pentru Kiev, privind furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, rămâne deocamdată de neatins. # Biziday.ro
După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă, în locul unei escaladări militare directe, arată o analiză a CNN. Relația dintre președintele american și omologul ucrainean s-a îmbunătătțit, însă adevărata miză pe care o urmărește Kievul pare, deocamdată, de neatins. […]
11:20
București. Incendiu la subsolul unui bloc cu 10 etaje, de pe Calea Plevnei (Sectorul 6). Au fost formate echipe de căutare și salvare pentru identificarea și evacuarea persoanelor. Autoritățile au emis avertizare Ro-Alert. # Biziday.ro
Autoritățile intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei (Sectorul 6). Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, unde funcționeaza un centru spa, dintr-un ansamblul de blocuri P+10. ISU B-IF precizează că pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, o autospecială […]
10:30
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat că riscul de inundație la Salina Praid a fost subevaluat, iar măsurile luate au fost temporare, fără investiții pe termen lung. Absența normelor tehnice a împiedicat sancționarea deciziilor greșite privind protecția zăcământului. # Biziday.ro
Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională “Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. “Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și […]
09:40
Lamborghini va continua să producă mașini pe benzină sau plug-in hibrid în următorii cel puțin zece ani, conform directorului companiei, care susține că “există un interes foarte scăzut pentru mașini 100% electrice de lux”. # Biziday.ro
Stephan Winkelmann susține că clienții Lamborghini “apreciază sunetul și emoția oferite de aceste motoare cu ardere internă”, motiv pentru care compania nu va începe să producă doar mașini electrice cel puțin până în 2035. De fapt, spune Winkelmann, “scăderea interesului pentru electrice de lux reprezintă o oportunitate pentru Lamborghini de a rămâne cu motoarele cu […]
09:00
Justiția din Polonia refuză extrădarea în Germania a unui ucrainean suspectat de implicare în sabotarea gazoductelor Nord Stream, invocând lipsa dovezilor și faptul că explozia a avut loc în ape internaționale, “nu sub jurisdicția germană”. A dispus eliberarea imediată a acestuia. Prim-ministrul polonez a salutat hotărârea. # Biziday.ro
Un tribunal din Varșovia a decis să nu extrădeze un cetățean ucrainean, Volodimir Zhuravlyov (foto), suspectat de Germania că ar fi implicat în sabotarea conductelor de gaze Nord Stream în 2022. Judecătorul a pus sub semnul întrebării jurisdicția Germaniei, explozia având loc în apele internaționale și pe conducte majoritar deținute de statul rus. În plus, […]
17 octombrie 2025
22:50
Piețele bursiere globale au scăzut, pentru scurt timp, vineri, după ce băncile americane Zions Bancorporation și Western Alliance au anunțat că au acordat credite neperformante, din cauza cărora sunt așteptate pierderi. Băncile europene au rămas fără aproximativ 45 de milioane de euro după anunț. # Biziday.ro
Zions Bancorporation, o bancă americană cu sediul în Utah, a anunțat că va anula 50 de milioane de dolari din două împrumuturi pe care le-a acordat, iar Western Alliance, cu sediul în Phoenix, a anunțat că a inițiat proceduri legale privind un credit neperformant în valoare de 100 de milioane de dolari. Creditele neperformante se […]
22:30
Medicii văzuți prin ochii pacienților – noul sistem de atribute de la Regina Maria. (P) # Biziday.ro
Rețeaua de sănătate Regina Maria continuă să transforme feedbackul pacienților într-un instrument real de îmbunătățire a actului medical. După 13 ani de la lansarea sistemului de recenzii, a fost introdusă o nouă funcționalitate care le permite pacienților să adauge atribute pentru medici după fiecare consultație – informații care sunt afișate transparent pe site și în […]
22:10
Marea Britanie. Prințul Andrew (fratele Regelui Charles) renunță la onorurile și titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York, din cauza tuturor scandalurilor în care a fost implicat. # Biziday.ro
Palatul Buckingham a anunțat că Prințul Andrew a fost de acord cu această variantă în urma unei discuții cu Regele Charles, fratele său, și cu alți membri ai familiei, argumentând că decizia a fost luată pe fondul tuturor acuzațiilor care i s-au adus în ultima perioadă. “În discuțiile cu regele și cu familia mea apropiată […]
21:30
Donald Trump și-a arătat în continuare reticența privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, alături de Volodimir Zelenski. Președintele american a afirmat că speră ca războiul să se termine “fără să recurgem la aceste rachete”. # Biziday.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. În cadrul acestei întâlniri, Zelenski va încerca să-l convingă pe Trump să furnieze rachete de croazieră Tomahawk ucrainenilor, să renunțe la opțiunile dipolomatice și să exercite presiune militară mai mare asupra Rusiei, remarcă The Guardian. Ca răspuns […]
18:40
Accident în Pasajul Victoriei între un autobuz și un tramvai. Circulația pe liniile 1 și 182 este oprită, iar valorile de trafic sunt ridicate. Cinci persoane au fost transportate la spital conștiente. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs în sectorul 1, în Pasajul Victoriei, între un autobuz și tramvai. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, dar sunt conștiente. Conform martorilor, toate persoanele au coborât din mijloacele de transport. STB informează că circulația liniilor 1 și 182 este blocată în Pasajul Victoria, sens […]
13:00
Analiză. Cu o inflație stabilă, sub 3% și o creștere economică echilibrată, ce va continua probabil în anii următori, Zona Euro nu mai are nevoie de noi reduceri de dobânzi. Oficiali ai BCE au semnalat că “ciclul ieftinirii banilor” se apropie de final sau deja s-a încheiat. # Biziday.ro
Mai mulți membri ai consiliului de administrație al Băncii Centrale Europene au declarat pentru presa americană, la reuniunea FMI, că ciclul de relaxare monetară în Zona Euro este “aproape de sfârșit sau la sfârșit”, ceea ce poate însemna că, dacă BCE va mai face vreo scădere a dobânzii de referință, aceasta va fi ultima. Din […]
12:30
Emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă de vineri seara, până duminică dimineața. # Biziday.ro
”CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă”, transmite compania. Banca parteneră a CNAIR în procesul de emitere a rovinietei si peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife, urmează să efectueze […]
09:50
București. Un bloc de locuințe s-a prăbușit parțial, în cartierul Rahova, aparent după o explozie. Mai multe apartamente, între etajele 1 și 5 sunt afectate. IGSU trimite echipe de căutare-salvare. # Biziday.ro
Explozia, care a fost auzită de mai mulți martori, s-a produs la puțin timp după ora 9, într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în apropiere de Liceul Dimitrie Bolintineanu. Cel puțin două etaje s-au prăbușit complet, dar sunt afectate patru etaje, între etajul 1 și etajul 6. IGSU a activat Planul Roșu, […]
08:40
Franța. Serviciile secrete au desfășurat o operațiune într-o localitate de la granița cu Spania, pentru arestarea a patru bărbați care planificau asasinarea unui dizident rus, opozant al lui Putin. # Biziday.ro
Procuratura Franței a confirmat că agenții DGSI (contraspionajul francez) au desfășurat în această săptămână o acțiune la Biarritz, un orașel din Pirinei, pe coasta Atlanticului, în apropiere de granița cu Spania. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani, au fost arestați. Aceștia erau urmăriți din septembrie, dar serviciile secrete franceze au […]
07:40
SUA. John Bolton, fost consilier de securitate națională în primul mandat al lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru stocare neautorizată și transmitere de informații clasificate. FBI susține că are probe că datele adunate de Bolton au fost furate într-un atac cibernetic al Iranului. Devenit între timp unul dintre cei mai puternici critici ai actualului președinte, Bolton îl compară acum pe Trump cu Stalin. # Biziday.ro
Punerea sub acuzare a fost decisă de un juriu federal din Maryland, în urma unei proceduri prejudiciare, des utilizată în cazul figurilor cu profil politic, în care procurorii au prezentat dovezile adunate într-o anchetă începută din 2022, în vremea Administrației Biden. În vârstă acum de 77 de ani, John Bolton se confruntă cu opt capete […]
07:40
Ace Frehley, chitarist și cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani. Luna trecută, a căzut în studioul său de înregistrări și a suferit o hemoragie craniană. # Biziday.ro
Paul Daniel “Ace” Frehley a fost internat timp de mai multe săptămâni într-un spital din New Jersey, în urma loviturii la cap suferită în septembrie. “Suntem complet devastați și cu inimile frânte. În ultimele sale momente, am avut norocul să fim alături de el, înconjurându-l cu dragoste, rugăciuni și cuvinte de pace. Amintirea și moștenirea lui […]
16 octombrie 2025
22:30
Raport Microsoft. Numărul atacurilor cibernetice efectuate de Rusia împotriva statelor membre NATO a crescut cu un sfert, într-un singur an. Cel mai adesea, sunt vizate instituțiile guvernamentale, pe fondul derulării “războiului hibrid”. # Biziday.ro
Microsoft a întocmit un raport amplu, în care arată că nouă din cele mai frecvente zece victime sunt membre ale Alianței Nord-Atlantică, cealaltă fiind Ucraina. Atacurile cibernetice asupra SUA au crescut cu o cincime, iar cele asupra UK sau Ucrainei cu 11% – 12%. Compania americană a refuzat să vorbească despre aspectele concrete ale acțiunilor, […]
21:50
The Guardian: Guvernul britanic va reduce cu o cincime contribuția la un fond pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei. ONG-urile avertizează că, într-un caz extrem, s-ar putea înregistra 340 de mii de decese, care altfel ar fi fost evitabile. # Biziday.ro
Nu a fost anunțată public nicio decizie în acest sens, înainte de summitul “de realimentare” al Fondului Global, care acoperă exercițiul financiar 2027 – 2029. Cu toate acestea, organizațiile umanitare afirmă că o diminuare a finanțării britanice, de la un miliard de lire sterline la 800 de milioane, este discutată pe larg de înalți oficiali […]
21:40
Marea Britanie. Directorul serviciului de informații interne (MI5) avertizează asupra numărului uriaș de investigații teroriste și amenințări din partea altor state. Atacatorii acționează singuri sau în grupuri mici și după planuri mai simple, față de deceniile trecute. # Biziday.ro
În discursul anual, Sir Ken McCallum, directorul serviciului britanic de contrainformații (MI5), a atras atenția că amenințările din partea Rusiei, Chinei și Iranului sunt în creștere, numărul persoanelor investigate crescând cu 35% în doar un an. A precizat că actorii statali chinezi, îndeosebi, sunt o amenințare zilnică la adresa securității Regatului Unit, o operațiune de […]
20:50
Donald Trump anunță că se va întâlni din nou cu Vladimir Putin, la Budapesta. Susține că în cadrul convorbirii telefonice dintre cei doi, care a avut loc în această seară, “s-au făcut progrese semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Donald Trump a scris pe contul său de pe Truth Social, la finalul conversației cu Vladimir Putin, că aceasta “a fost foarte productivă”. “Cred cu adevărat că succesul în Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului Rusia/Ucraina.” a scris Donald Trump. De asemenea, mai susține președintele american, cei doi au […]
19:50
Comisia Europeană propune o strategie de apărare împărțită pe patru proiecte majore, ce ar urma să fie implementate pe parcursul următorilor cinci ani. Prevede operaționalizarea “zidului anti-dronă” până la finalul anului 2027 și un program mai amplu de fortificare a infrastructurii spațiale a UE și a granițelor de est, pe uscat, pe mare și în aer. # Biziday.ro
Comisia Europeană a prezentat joi un plan amplu pentru consolidarea apărării europene, care include patru proiecte majore. Inițiativa face parte dintr-o “foaie de parcurs” menită să pregătească Europa să se apere singură până în anul 2030, pe fondul temerilor tot mai mari că Rusia ar putea ataca un stat membru în următorii ani și al […]
17:40
Autostrada A7 Ploiești-Buzău. Mâine se deschide circulația pe încă un lot de 28 de kilometri, între Mizil și Pietroasele, care va prelua prelua inclusiv traficul rutier de tranzit din Mizil. # Biziday.ro
Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat pe pagina sa de Facebook: “Deschidem mâine după amiază circulația pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”. Potrivit şefului CNAIR, Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) […]
16:10
Instanța Supremă sesizează Curtea Constituțională asupra legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de parlament, care prevede că beneficiarii pot retrage o sumă maximă de 30% la pensionare. Reclamă încălcarea drepturilor la proprietate și la egalitate. # Biziday.ro
Înalta Curte a avut în vedere următoarele: legea încalcă dreptul la proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituție, dar și cel al egalității, prevăzute în art. 1 din Constituție, conform documentului prezentat de G4Media. Legislativul a dat ultimul vot necesar pentru ca legea, care reglementează retragerea sumelor din fondurile de pensii private, să meargă […]
15:40
Eurobarometru: Televiziunea este în continuare principala sursă de informare în UE, inclusiv în România. Totuși, jumătate dintre românii folosesc rețele sociale pentru a urmări zilnic subiecte sociale și politice. # Biziday.ro
Conform sondajului, două treimi (66%) dintre respondenți utilizează mass-media tradițională pentru a urmări zilnic conținut despre actualitatea socială și politică, iar aproximativ șase din zece (59%) respondenți utilizează și alte surse digitale. În ceea ce privește sursele de informare utilizate, aproximativ șapte din zece cetățeni ai UE (71%) au indicat ca principală sursă de informare […]
14:10
Ministra Mediului anunță schimbarea finanțării, din PNRR în fondurile AFM, pentru sute de proiecte care nu pot fi terminate până în august 2026. Unele contracte, în cadrul cărora nu au fost făcute nici achizițiile, vor fi abandonate. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a susținut o conferință de presă la finalul ședinței de guvern, în cadrul căreia a anunțat renunțarea la câteva proiecte încheiate în cadrul PNRR, dar care nu mai pot fi finalizate până în august 2026. De asemenea, a mai anunțat mutarea câtorva sute de proiecte de pe finanțarea prin PNRR pe […]
14:00
Raport oficial. Implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, a fost rezultatul unor defecte de proiectare și al testelor necorespunzătoare. OceanGate nu știa de defecțiuni, înainte de ultima călătorie. # Biziday.ro
Raportul a fost întocmit de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite și a fost publicat la două luni după cel al Gărzii americane de Coastă. În cel de acum, se arată că “modul în care a fost proiectat submersibilul a fost inadecvat”, cauză din care au rezultat multiple defecțiuni. Astfel, vehiculul nu […]
12:10
Franța. Parlamentul votează astăzi două moțiuni de cenzură împotriva guvernului. Sébastien Lecornu a anunțat că amână nepopulara reformă a pensiilor, propusă de Emmanuel Macron, în speranța că va câștiga suficient sprijin pentru a evita un al doilea colaps al guvernului, în tot atâtea săptămâni. # Biziday.ro
Decizia lui Lecornu de a suspenda reforma pensiilor propusă de președintele Emmanuel Macron i-a crescut popularitatea și se pare că îl va ajuta să evite un nou colaps al guvernului, explică analiștii. Prim-ministrul cu cel mai scurt mandat a Franței, Lecornu a fost numit din nou în funcție săptămâna trecută, dar dacă vreuna dintre cele […]
11:50
Mehedinți. Trafic oprit în dreptul localității Balota, pe sensul Strehaia – Drobeta Turnu Severin (DN 6), unde s-a răsturnat un autotren încărcat cu mașini. Nu sunt victime. Se estimează reluarea traficului după ora 15. # Biziday.ro
Poliția transmite că traficul este oprit pe DN 6, în dreptul localității Balota, județul Mehedinți, după ce un autotren încărcat cu autoturisme s-a răsturnat pe partea carosabilă, pe un sector de drum prevăzut cu despărțitoare de sens, blocând deplasarea pe direcția Strehaia – Drobeta Turnu Severin. În urma incidentului nu au rezultat victime. Se estimează […]
11:40
Nestle va desființa 16 mii de locuri de muncă (6% din personal), la nivel mondial, în următorii doi ani. Vrea astfel să diminueze pierderile, în condițiile în care afacerile din acest an au încetinit. # Biziday.ro
Locurile de muncă ce vor fi desființate echivalează cu 6% din forța de muncă globală a companiei elvețiene, care însumează 277 de mii de persoane, a explicat noul director executiv al Nestle, Philipp Navratil. Vor fi disponibilizați aproximativ 12 mii de angajați din birouri și alți patru mii din producție și lanțul de aprovizionare. Disponibilizările […]
