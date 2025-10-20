Ploiești. Explozie neurmată de incendiu la rafinăria Lukoil, aflată în mentenanță. Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul deflagrației și a fost rănit la cap și la picior, dar este conștient.

13:00

Mai mulți membri ai consiliului de administrație al Băncii Centrale Europene au declarat pentru presa americană, la reuniunea FMI, că ciclul de relaxare monetară în Zona Euro este “aproape de sfârșit sau la sfârșit”, ceea ce poate însemna că, dacă BCE va mai face vreo scădere a dobânzii de referință, aceasta va fi ultima. Din […]