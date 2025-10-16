Meciul Csikszereda – CFR Cluj: Mandorlini – Penaltiul a fost acordat foarte uşor

18:40

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator. În schimb, liderul sindical afirmă că GAP-ul de TVA este încurajat de legea insolvenţei, care lasă ANAF fără posibilitatea de a recupera datorii. În plus, susţine Modure, legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen, în timp ce angajaţii ANAF ”este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi”.