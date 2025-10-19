Orban, critici la adresa PSD: Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli
News.ro, 19 octombrie 2025 22:10
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban critică ieşirile publice ale unor reprezentanţi ai PSD care ameninţă cu ruperea coaliţiei de guvernare dacă măsuri propuse de social-democraţi nu sunt acceptate de celelalte partide. „Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli”, e de părere fostul prim ministru.
• • •
Acum 30 minute
22:10
22:10
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / "Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte "terorist" pe rus # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News.
22:00
Kelemen Hunor, după intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: Face parte din moştenirea noastră culturală / Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR, că acest imn face parte din moştenirea culturală a comunităţii maghiare şi se cântă de 35 de ani şi s-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu. El a transmis un mesaj: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic. Vrei, nu vrei, cu contribuţia noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”.
22:00
Fostul premier Ludovic Orban remarcă faptul că actualul şef al Guvernului e lăsat singur când anunţă măsuri nepopulare / Ce spune Orban despre o guvernare minoritară şi despre alegeri anticipate # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, care este consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că actualul şef al Guvernului, Ilie Bolojan, este lăsat singur atunci când anunţă măsuri nepopulare, în timp ce unii dintre reprezentanţii coaliţiei care adoptă aceste măsuri au ieşiri critice la adresa Guvernului. Orban este de părere că în actuala coaliţie e nevoie „de mai mult fair play”.
Acum o oră
21:50
Kelemen Hunor, despre reforma administraţiei: Ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate, 30% din total şi să se aplice şi administraţiei centrale / Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei. În noiembrie îl putem aproba # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că în privinţa reformei administraţiei, în coaliţie s-au întors la 10% din posturile efectiv ocupate, adică 30% din totalul posturilor, în jur de 12.700 de posturi şi să se aplice şi administraţiei centrale. El a menţionat că Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei şi în noiembrie îl pot aproba.
21:50
Tenis: Medvedev a pus capăt unei perioade de 882 de zile fără trofee / Au triumfat în acest weekend şi Auger-Aliassime şi Ruud # News.ro
Perioada fără trofee a lui Daniil Medvedev a luat sfârşit! La 882 de zile după triumful de la Roma, jucătorul în vârstă de 29 de ani a revenit în cercul câştigătorilor la Almaty Open, duminică, învingându-l pe francezul Corentin Moutet.
21:50
La Liga: Cu Raţiu integralist, Rayo Vallecano s-a impus la Valencia, 3-0 cu LevanteEchipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia valenciană Levante, în etapa a 9-a din La Liga.Jorge de Frutos a deschis scorul # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia valenciană Levante, în etapa a 9-a din La Liga.
21:40
Kelemen Hunor: Săptămâna trecută am discutat şi cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim anul viitor. Susţinem această variantă, fiindcă nu este momentul # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că săptămâna trecută în coaliţie au discutat şi cu toţii au fost de acord că nu vor creşte salariul minim în acest an, adică începând de anul viitor, el apreciind că UDMR susţine această variantă, fiindcă nu este momentul. Despre poziţia contrară a PSD, Kelemen Hunor a arătat că ei au spus că ar trebui majorat, dar toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară.
21:30
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. În acest moment, România nu contează şi nu e vina lui / Are o provocare uriaşă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează şi nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională.
21:30
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban: Nu trebuie să îşi dea demisia un premier şi un guvern nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată este respinsă de Curtea Constituţională / Atrag atenţia, România merge pe sârmă # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost prim ministru al României, este de părere că premierul nu ar trebui să demisioneze iar Guvernul nu ar trebui să pice dacă judecătorii Curţii Constituţionale vor considera drept neconstituţional actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare privind magistraţii. ”Păi la câte meciuri am avut cu Curtea Constituţională de lungul carierei, inclusiv în poziţia în care eram premier, ce-ar fi fost dacă mi-aş fi dat demisia?”, spune Orban, atrăgând atenţia asupra faptului că „România merge pe sârmă” şi că este nevoie de stabilitate la guvernare.
21:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 13-a a Superligii:
21:30
Ludovic Orban: Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României, lucrurile nu pot să se ducă foarte mult în direcţia asta # News.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor. „Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României”, spune Ludovic Orban în acest context.
Acum 2 ore
21:20
21:10
Schimbare de putere în Ciprul de Nord: preşedintele Ersin Tatar a fost învins la alegerile de duminică # News.ro
Preşedintele Ciprului de Nord, Ersin Tatar, susţinut de liderul turc Recep Tayyip Erdogan, a fost învins categoric în alegerile prezidenţiale organizate duminică, a anunţat şeful Consiliului Electoral Suprem al Ciprului de Nord, potrivit AFP.
21:10
Echipa turcă Alanyaspor a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Goztepe Izmir, prin golul marcat de internaţionalul român de tineret Umit Akdag.
21:10
Kelemen Hunor: Bolojan a avut experienţa locală, când singur putea să decidă. Aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine / Îl susţin, este omul care are şi puterea, şi determinarea # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, despre premierul Ilie Bolojan, că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”. Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea, şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.
21:00
Echipa greacă Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Super League.
20:50
Olandezul Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani # News.ro
Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Feyenoord, Royston Drenthe, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat duminică un grup de foşti fotbalişti olandezi şi belgieni, potrivit Reuters.
20:50
Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi de excese. Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi bine, însă susţine că „în unele zone” nivelul salariilor angajaţilor acestor structuri a fost împins „dincolo de o limită acceptabilă”.
20:40
Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor: Legitimitatea morală, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor, el arătând că în privinţa legitimităţii morale, acolo vor avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. ”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el.
20:40
Donald Trump îl numeşte pe preşedintele Columbiei „traficant ilegal de droguri” şi anunţă încetarea ajutorului acordat de SUA acestei ţări # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va tăia fondurile acordate Columbiei, deoarece liderul acestei ţări „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, ceea ce reprezintă cel mai recent semn al tensiunilor dintre Washington şi unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi din America Latină, relatează AP.
20:40
Dâmboviţa: Femeie găsită moartă într-o locuinţă cuprinsă de un incendiu, în localitatea Tărtăşeşti # News.ro
O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce au reuşit să stingă focul.
20:40
Echipa engleză Manchester United a dispus duminică, în deplasare, scor 2-1, de echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a opta din Premier League.
20:40
Handbal feminin: România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.
Acum 4 ore
20:10
Echipa olandeză Feyenoord Rotterdam a învins duminică, în deplasare, scor 7-0, formaţia Heracles Almelo, în etapa a 9-a din Eredivisie.
20:00
Prahova: Centura ocolitoare a oraşului Mizil, inaugurată de 300 de biciclişti, înainte de a fi deschisă traficului rutier # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au inaugurat, duminică, centura ocolitoare a oraşului Mizil, invitând 300 de biciclişti să pedaleze pe noul tronson de drum construit din fonduri prin programul Anghel Saligny. Printre cei care au participat la inaugurarea tronsonului care are mai puţin de opt kilometri şi a costat 110 milioane de lei se numără un multiplu campion naţional la ciclism, dar şi un tânăr campion balcanic la categoria cadeţi.
20:00
Teleorman: Mandat de arestare preventivă pe numele unui bărbat care, fără a avea permis şi fiind aproape de comă alcoolică, a provocat un accident # News.ro
Un bărbat din judeţul Teleorman a ajuns după gratii după ce, aflat în stare avansată de ebrietate şi fără a avea permis de conducere a urcat la volanul unui autoturism neînmatriculat şi a provocat un accident rutier. În urma evenimentului nu au rezultat victime, el lovind cu maşina două autoturisme parcate.
20:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei: Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, unde alimentarea a fost oprită temporar # News.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea, anunţă duminică prefectul Capitalei, Andrei Nistor.
19:50
Ministrul Nazare prezintă mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli pentru România: Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO, împreună # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, prezintă duminică, din SUA, mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, acesta afirmând că România este cel mai important aliat NATO şi au cele mai mari iniţiative NATO, împreună. Oficialul american mai spune că suntem amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat în războiul din Ucraina.
19:50
Coliere, diademe şi cercei de o „valoare patrimonială inestimabilă” - ce s-a furat în „jaful ca-n filme” de la Muzeul Luvru # News.ro
„Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă” au fost furate, duminică dimineaţă, de la Luvru, a anunţat Ministerul Culturii de la Paris. Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată.
19:40
UPDATE - Tenis de masă: Şi echipa masculină a fost învinsă în finala CE de la Zadar, scor 3-0, cu Franţa # News.ro
Echipa masculină a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).
19:40
Echipa gălăţeană Oţelul a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 13-a din Superligă.
19:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu, despre demolarea blocului: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată. Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta o firmă specializată în astfel de lucrări. El a precizat că în baza raportul ISC, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul. Primarul interimar a anunţat că în acest moment, la faţa locului s-a intervenit pentru a stabiliza zona şi a curăţa toate maşinile care au fost afectate, inclusiv toate resturile care au rămat de la explozie.
19:30
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga.
19:30
Handbal masculin: HC Buzău, calificare la pas în turul 3 al European Cup, cu dublă victorie în faţa RK Leotar # News.ro
Echipa HC Buzău s-a calificat duminică, pe teren propriu, în turul 3 al European Cup, cu a doua victorie în faţa formaţiei bosniace RK Leotar, scor 43-30 (22-16). Ambele manşe s-au disputat pe terenul HC Buzău, care este debutantă în cupele europene.
19:20
Baschet masculin: U BT Cluj pierde greu în Liga Adriatică, cu Dubai Basketball, care joacă şi în Euroligă; Halep, în tribune # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice. Meciul a marcat şi două premiere pentru baschetul românesc, fiind primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală.
19:20
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT # News.ro
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball - cunoscută pentru câştigurile sale uneori uriaşe - după ce a jucat numerele generate de ChatGPT.
19:20
19:00
Echipa italiană Bologna, viitoare adversară a FCSB în Liga Europa, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A.
18:50
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, pe fondul deteriorării relaţiilor bilaterale şi al tensiunilor cu Uniunea Europeană # News.ro
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia, Ernst Peter Fischer, înaintea reuniunii miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene de luni, în contextul în care relaţiile dintre Tbilisi şi Bruxelles se deteriorează tot mai vizibil, transmite Reuters.
18:40
Coliziune între un autoturism şi un autocamion, pe DN 1 Braşov-Făgăraş, la ieşire din localitatea Codlea / O persoană a fost rănită # News.ro
O coliziune s-a produs, duminică, între un autoturism şi un autocamion, pe DN 1 Braşov-Făgăraş, la ieşire din localitatea Codlea. O persoană a fost rănită. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române
18:30
Turcii ciprioţi votează duminică pentru un nou lider, în timp ce negocierile de pace rămân în impas # News.ro
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor de reunificare a insulei divizate, transmite Reuters.
Acum 6 ore
18:20
Patrick Vieira şi Fabio Capello continuă să revendice titlul de campioni din 2006 retras echipei Juventus Torino. # News.ro
La aproape douăzeci de ani după scandalul Calciopoli, Patrick Vieira şi Fabio Capello au semnat, potrivit Tuttosport, o petiţie prin care cer atribuirea titlului de campioană a Italiei echipei Juventus Torino şi nu formaţiei Inter Milano.
18:10
Kamala Harris: Biden a făcut ”o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021 # News.ro
Fosta vicepreşedintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat că Joe Biden a făcut ”o mare greşeală” atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk, CEO-ul Tesla, la evenimentul organizat în 2021 la Casa Albă dedicat promovării vehiculelor electrice, relatează Fox News.
18:10
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, învinsă în deplasare de vicecampioana CSO Voluntari în prima etapă a Diviziei A # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut duminică, în deplasare, cu vicecampioana CSO Voluntari, scor 2-3, în derby-ul primei etape a sezonului 2025-2026 al Diviziei A.
17:50
Tenis de masă: Ne-am fi dorit să fie aur, dar din păcate atât s-a putut - mesajul componentelor echipei de tenis de masă, medaliată cu argint la CE - VIDEO # News.ro
Componentele echipei naţionale de tenis de masă a României au declarat, duminică după-amiază, că şi-ar fi dorit să câştige aurul la Campionatul European pe Echipe, dar adversarele din Germania au fost mai puternice.
17:50
Familia fondatorului Mango, Isak Andic, susţine nevinovăţia fiului acestuia în ancheta privind moartea omului de afaceri # News.ro
Familia fondatorului Mango, Isak Andic, a declarat că are ”încredere deplină” în nevinovăţia fiului acestuia, Jonathan Andic, după ce mai multe publicaţii spaniole au relatat că acesta este oficial anchetat pentru posibila ucidere a omului de afaceri.
17:40
Agent de securitate, reţinut după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală # News.ro
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 800 de lei. A fost începută şi urmărirea penală faţă de cele două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
17:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hotel / Abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an, proprietarilor de maşini # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Primarul mai anunţă că doar 78 de persoane mai sunt cazate în unităţile hoteliere, o parte alegând să meargă temporar la rude. În plus, pentru proprietarii vehiculelor avariate, primarul spune că a dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public, pentru o perioadă de jumătate de an.
17:30
Tenis: Holger Rune a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar sezonul 2026 este compromis pentru el # News.ro
Tenismanul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare. Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune.
