Kelemen Hunor: Bolojan a avut experienţa locală, când singur putea să decidă. Aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine / Îl susţin, este omul care are şi puterea, şi determinarea
News.ro, 19 octombrie 2025 21:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, despre premierul Ilie Bolojan, că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”. Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea, şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:20
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică de externă în sfârşit sau nu. În acest moment, România nu contează şi nu e vina lui / Are o provocare uriaşă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică de externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează şi nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională.
Acum 15 minute
21:10
Schimbare de putere în Ciprul de Nord: preşedintele Ersin Tatar a fost învins la alegerile de duminică # News.ro
Preşedintele Ciprului de Nord, Ersin Tatar, susţinut de liderul turc Recep Tayyip Erdogan, a fost învins categoric în alegerile prezidenţiale organizate duminică, a anunţat şeful Consiliului Electoral Suprem al Ciprului de Nord, potrivit AFP.
21:10
Echipa turcă Alanyaspor a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Goztepe Izmir, prin golul marcat de internaţionalul român de tineret Umit Akdag.
21:10
Kelemen Hunor: Bolojan a avut experienţa locală, când singur putea să decidă. Aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine / Îl susţin, este omul care are şi puterea, şi determinarea # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, despre premierul Ilie Bolojan, că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”. Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea, şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.
Acum 30 minute
21:00
Echipa greacă Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Super League.
Acum o oră
20:50
Olandezul Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani # News.ro
Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Feyenoord, Royston Drenthe, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat duminică un grup de foşti fotbalişti olandezi şi belgieni, potrivit Reuters.
20:50
Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi de excese. Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi bine, însă susţine că „în unele zone” nivelul salariilor angajaţilor acestor structuri a fost împins „dincolo de o limită acceptabilă”.
20:40
Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor: Legitimitatea morală, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor, el arătând că în privinţa legitimităţii morale, acolo vor avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. ”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el.
20:40
Donald Trump îl numeşte pe preşedintele Columbiei „traficant ilegal de droguri” şi anunţă încetarea ajutorului acordat de SUA acestei ţări # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va tăia fondurile acordate Columbiei, deoarece liderul acestei ţări „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, ceea ce reprezintă cel mai recent semn al tensiunilor dintre Washington şi unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi din America Latină, relatează AP.
20:40
Dâmboviţa: Femeie găsită moartă într-o locuinţă cuprinsă de un incendiu, în localitatea Tărtăşeşti # News.ro
O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce au reuşit să stingă focul.
20:40
Echipa engleză Manchester United a dispus duminică, în deplasare, scor 2-1, de echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a opta din Premier League.
20:40
Handbal feminin: România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.
Acum 2 ore
20:10
Echipa olandeză Feyenoord Rotterdam a învins duminică, în deplasare, scor 7-0, formaţia Heracles Almelo, în etapa a 9-a din Eredivisie.
20:00
Prahova: Centura ocolitoare a oraşului Mizil, inaugurată de 300 de biciclişti, înainte de a fi deschisă traficului rutier # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au inaugurat, duminică, centura ocolitoare a oraşului Mizil, invitând 300 de biciclişti să pedaleze pe noul tronson de drum construit din fonduri prin programul Anghel Saligny. Printre cei care au participat la inaugurarea tronsonului care are mai puţin de opt kilometri şi a costat 110 milioane de lei se numără un multiplu campion naţional la ciclism, dar şi un tânăr campion balcanic la categoria cadeţi.
20:00
Teleorman: Mandat de arestare preventivă pe numele unui bărbat care, fără a avea permis şi fiind aproape de comă alcoolică, a provocat un accident # News.ro
Un bărbat din judeţul Teleorman a ajuns după gratii după ce, aflat în stare avansată de ebrietate şi fără a avea permis de conducere a urcat la volanul unui autoturism neînmatriculat şi a provocat un accident rutier. În urma evenimentului nu au rezultat victime, el lovind cu maşina două autoturisme parcate.
20:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei: Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, unde alimentarea a fost oprită temporar # News.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea, anunţă duminică prefectul Capitalei, Andrei Nistor.
19:50
Ministrul Nazare prezintă mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli pentru România: Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO, împreună # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, prezintă duminică, din SUA, mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, acesta afirmând că România este cel mai important aliat NATO şi au cele mai mari iniţiative NATO, împreună. Oficialul american mai spune că suntem amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat în războiul din Ucraina.
19:50
Coliere, diademe şi cercei de o „valoare patrimonială inestimabilă” - ce s-a furat în „jaful ca-n filme” de la Muzeul Luvru # News.ro
„Opt obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă” au fost furate, duminică dimineaţă, de la Luvru, a anunţat Ministerul Culturii de la Paris. Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată.
19:40
UPDATE - Tenis de masă: Şi echipa masculină a fost învinsă în finala CE de la Zadar, scor 3-0, cu Franţa # News.ro
Echipa masculină a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).
19:40
Echipa gălăţeană Oţelul a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 13-a din Superligă.
19:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu, despre demolarea blocului: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată. Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta o firmă specializată în astfel de lucrări. El a precizat că în baza raportul ISC, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul. Primarul interimar a anunţat că în acest moment, la faţa locului s-a intervenit pentru a stabiliza zona şi a curăţa toate maşinile care au fost afectate, inclusiv toate resturile care au rămat de la explozie.
19:30
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga.
19:30
Handbal masculin: HC Buzău, calificare la pas în turul 3 al European Cup, cu dublă victorie în faţa RK Leotar # News.ro
Echipa HC Buzău s-a calificat duminică, pe teren propriu, în turul 3 al European Cup, cu a doua victorie în faţa formaţiei bosniace RK Leotar, scor 43-30 (22-16). Ambele manşe s-au disputat pe terenul HC Buzău, care este debutantă în cupele europene.
Acum 4 ore
19:20
Baschet masculin: U BT Cluj pierde greu în Liga Adriatică, cu Dubai Basketball, care joacă şi în Euroligă; Halep, în tribune # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice. Meciul a marcat şi două premiere pentru baschetul românesc, fiind primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală.
19:20
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT # News.ro
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball - cunoscută pentru câştigurile sale uneori uriaşe - după ce a jucat numerele generate de ChatGPT.
19:20
Tenis de masă: Şi echipa masculină a fost învinsă în finala CE de la Zadar, scor 3-0, cu Franţa # News.ro
Echipa masculină a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).
19:00
Echipa italiană Bologna, viitoare adversară a FCSB în Liga Europa, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A.
18:50
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, pe fondul deteriorării relaţiilor bilaterale şi al tensiunilor cu Uniunea Europeană # News.ro
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia, Ernst Peter Fischer, înaintea reuniunii miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene de luni, în contextul în care relaţiile dintre Tbilisi şi Bruxelles se deteriorează tot mai vizibil, transmite Reuters.
18:40
Coliziune între un autoturism şi un autocamion, pe DN 1 Braşov-Făgăraş, la ieşire din localitatea Codlea / O persoană a fost rănită # News.ro
O coliziune s-a produs, duminică, între un autoturism şi un autocamion, pe DN 1 Braşov-Făgăraş, la ieşire din localitatea Codlea. O persoană a fost rănită. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri. anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române
18:30
Turcii ciprioţi votează duminică pentru un nou lider, în timp ce negocierile de pace rămân în impas # News.ro
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor de reunificare a insulei divizate, transmite Reuters.
18:20
Patrick Vieira şi Fabio Capello continuă să revendice titlul de campioni din 2006 retras echipei Juventus Torino. # News.ro
La aproape douăzeci de ani după scandalul Calciopoli, Patrick Vieira şi Fabio Capello au semnat, potrivit Tuttosport, o petiţie prin care cer atribuirea titlului de campioană a Italiei echipei Juventus Torino şi nu formaţiei Inter Milano.
18:10
Kamala Harris: Biden a făcut ”o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021 # News.ro
Fosta vicepreşedintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat că Joe Biden a făcut ”o mare greşeală” atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk, CEO-ul Tesla, la evenimentul organizat în 2021 la Casa Albă dedicat promovării vehiculelor electrice, relatează Fox News.
18:10
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, învinsă în deplasare de vicecampioana CSO Voluntari în prima etapă a Diviziei A # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut duminică, în deplasare, cu vicecampioana CSO Voluntari, scor 2-3, în derby-ul primei etape a sezonului 2025-2026 al Diviziei A.
17:50
Tenis de masă: Ne-am fi dorit să fie aur, dar din păcate atât s-a putut - mesajul componentelor echipei de tenis de masă, medaliată cu argint la CE - VIDEO # News.ro
Componentele echipei naţionale de tenis de masă a României au declarat, duminică după-amiază, că şi-ar fi dorit să câştige aurul la Campionatul European pe Echipe, dar adversarele din Germania au fost mai puternice.
17:50
Familia fondatorului Mango, Isak Andic, susţine nevinovăţia fiului acestuia în ancheta privind moartea omului de afaceri # News.ro
Familia fondatorului Mango, Isak Andic, a declarat că are ”încredere deplină” în nevinovăţia fiului acestuia, Jonathan Andic, după ce mai multe publicaţii spaniole au relatat că acesta este oficial anchetat pentru posibila ucidere a omului de afaceri.
17:40
Agent de securitate, reţinut după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală # News.ro
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 800 de lei. A fost începută şi urmărirea penală faţă de cele două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
17:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hotel / Abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an, proprietarilor de maşini # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Primarul mai anunţă că doar 78 de persoane mai sunt cazate în unităţile hoteliere, o parte alegând să meargă temporar la rude. În plus, pentru proprietarii vehiculelor avariate, primarul spune că a dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public, pentru o perioadă de jumătate de an.
17:30
Tenis: Holger Rune a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar sezonul 2026 este compromis pentru el # News.ro
Tenismanul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare. Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune.
17:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Poliţia Capitalei anunţă un punct mobil pentru eliberarea autorizaţiilor de reparaţie pentru vehiculele avariate în urma exploziei, pe Calea Rahovei # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă instalarea unui punct mobil pentru eliberarea autorizaţiilor de reparaţie, pe Calea Rahovei, în sprijinul persoanelor afectate de explozie. Până acum, au fost emise 38 de autorizaţii.
Acum 6 ore
17:20
Într-o acţiune de o precizie rar întâlnită, care a durat doar şapte minute, patru hoţi au reuşit să pătrundă duminică dimineaţă în Galeria Apollon a muzeului Luvru şi să fure bijuterii ”de o valoare istorică inestimabilă”, printre care şi coroana împărătesei Eugénie, ulterior găsită avariată, potrivit Le Figaro.
17:10
Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident - Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă # News.ro
Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a dus la avarierea unei conducte de gaze, reluarea alimentării cu gaze fiind estimată pentru luni dimineaţă. Distribuitorul de gaze recomandă populaţiei că nu încerce repornirea instalaţiilor pe cont propriu şi să nu utilizeze flacără deschisă sau aparate electrice în zona în care se simte miros de gaze.
17:00
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul Ningbo Open (China), cu premii de peste un milion de dolari.
17:00
Bujduveanu: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an, pentru proprietarii de autoturisme afectaţi # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate. Primarul mai a anunţă că doar 78 de persoane mai sunt cazate în unităţile hoteliere, o parte alegând să meargă temporar la rude. În plus, pentru proprietarii acestor vehicule, a dispus ca prima măsură de sprijin să fie acordarea de abonamente gratuite la transportul public, pentru o perioadă de jumătate de an.
16:40
Republica Srpska o numeşte preşedintă interimară pe Ana Trisic Babic, marcând plecarea oficială a lui Milorad Dodik # News.ro
Parlamentul Republicii Srpska a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcţia de preşedintă interimară, confirmând oficial retragerea lui Milorad Dodik după ce acesta a fost interzis din viaţa politică printr-o decizie a instanţei de stat, transmite Reuters.
16:30
Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale. Toyota a câştigat titlul la constructori # News.ro
Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale în faţa galezului Elfyn Evans, dar Sébastien Ogier, accidentat sâmbătă şi ieşit din cursa pentru victoria finală, a dominat ziua de duminică, câştigând cele trei speciale ale zilei.
16:20
UPDATE - Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala CE de Echipe # News.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
16:20
Fifor (PSD): România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine. Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens. El mai spune că România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine iar concluzia este că mergem încet, dar sigur, cu capul în zid iar singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea.
16:10
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala CE de Echipe # News.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.
16:00
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din Rusia opreşte fluxul din Kazahstan după un atac cu drone ucrainene # News.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Reuters.
15:50
Evenimente în stradă - „Împreună pentru siguranţa femeilor” în Bucureşti şi în marile oraşe. Femei şi bărbaţi cer autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate # News.ro
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.