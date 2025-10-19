Kelemen Hunor: Bolojan a avut experienţa locală, când singur putea să decidă. Aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine / Îl susţin, este omul care are şi puterea, şi determinarea

17:40

Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 800 de lei. A fost începută şi urmărirea penală faţă de cele două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.