China acuză SUA că provoacă panică privind restricţiile la pământurile rare, dar spune că este deschisă negocierilor comerciale

19:20

Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională ca cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), a confirmat, joi, că va susţine echipa Cazinoului din Constanţa pentru a dezvolta un festival inter-naţional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în toamna anului viitor în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentaţiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă şi duminică. Întregul demers va fi realizat cu susţinerea Primăriei Municipiului Constanţa şi Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia Constanţa.