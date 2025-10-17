Oficiali de top ai Băncii Centrale Europene spun că ciclul de relaxare monetară s-a încheiat

19:30

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie Bolojan este un om a legii şi îşi va respecta jurământul constituţional pe care l-a depus. Drulă a mai spus despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, că este omul care răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege şi l-a numit Grinch-eanu, de la personajul Grinch, care a răpit Crăciunul.