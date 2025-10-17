Atentat cu bombă în stil mafiot în Italia. Mașina unui jurnalist de investigații, aruncată în aer

Newsweek.ro, 17 octombrie 2025 13:20

Un atac cu bombă a vizat, în noaptea de joi spre vineri, mașina jurnalistului italian Sigfrido Ranuc...

• • •

Acum 5 minute
13:40
Spitalele groazei din România. Pacienți torturați și electrocutați în două centre de psihiatrie Newsweek.ro
Imagini cutremurătoare și mărturii șocante dezvăluie abuzuri inimaginabile ies la iveală din spate u...
Acum 15 minute
13:30
Bărbat reținut după ce a urmărit și lovit o căprioară intenționat, cu ATV-ul Newsweek.ro
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiștii arădeni după ce, joi, a lovit o căprioară cu ATV...
Acum 30 minute
13:20
Atentat cu bombă în stil mafiot în Italia. Mașina unui jurnalist de investigații, aruncată în aer Newsweek.ro
Un atac cu bombă a vizat, în noaptea de joi spre vineri, mașina jurnalistului italian Sigfrido Ranuc...
Acum o oră
13:10
Orașul din România în care nu vei mai putea crește mai mult de 2 câini și 2 pisici la apartament Newsweek.ro
În Craiova, primăria intenționează să interzică cetățenilor să dețină mai mult de doi câini și două ...
13:10
Sistemul electric, în colaps, ca cel de pensii. Prosumatorii, o problemă. Șeful DEN explică Newsweek.ro
Centrele de producție și consum de energie electrică s-au schimbat total în ultimii ani și sistemul ...
13:00
Distrigaz a închis gazele în blocul din Rahova pe 16 octombrie. Azi era sigiliul rupt Newsweek.ro
ANRE face acuzații grave în cazul exploziei din Rahova. Operatorii Distrigaz au închis gazele în blo...
12:50
Visa implementează un nou protocol, ce introduce agenţi cu Inteligenţă Artificială Newsweek.ro
Procesatorul de plăţi Visa introduce un nou protocol ce va permite finalizarea achiziţiei în condiţi...
Acum 2 ore
12:40
Peste un milion de bilete la CM de fotbal 2026, adjucate la pre-vânzarea Visa Newsweek.ro
Peste un milion de bilete la Cupa Mondială din 2026 au fost vândute după încheierea fazei de pre-vân...
12:30
Veste proastă, pentru România. Dacă nu reformează sistemul de pensii, riscă să piardă bani europeni Newsweek.ro
România riscă să piardă mulți bani europeni, dacă nu reformează sistemul de pensii. La Bruxelles, se...
12:20
NYT: Pentagonul are planul pentru rachetele Tomahawk destinate Ucrainei. Trump va decide soarta lor Newsweek.ro
Pentagonul a elaborat un plan pentru transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, în așteptarea apr...
12:10
Copil accidentat de o trotinetă electrică în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni Newsweek.ro
Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, viner...
12:00
Economia puternică a Elveției pune frână. Taxele vamale impuse de Trump, „o povară grea” Newsweek.ro
Războiul economic declanat de Trump prin impunerea de taxe vamale diferențiate bunurilor importate î...
11:50
Un bărbat a sfârșit ucis de urs lângă Bicaz Chei. Trupul, găsit pe un deal chiar de fiul său Newsweek.ro
Tragedie în județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani din Bicaz Chei a fost găsit mort pe un deal din ap...
Acum 4 ore
11:30
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? Newsweek.ro
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? O exp...
11:30
Tabloul „Nature morte à la guitare” semnat de Picasso a fost furat. Este estimat la 600.000 € Newsweek.ro
Un tablou semnat de Picasso, intitulat „Nature morte à la guitare” (Natură moartă cu chitară), a căr...
11:20
Putin, speriat de planul lui Trump de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei: „Este o armă brutală” Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că în urma ultimei discuții cu Trump, dictatorul rus Vladimir Putin și-a exp...
11:10
Explozie în București. Școala de lângă blocul afectat, evacuată. Ce pagube sunt? Newsweek.ro
La școala aflată în apropierea blocului care a explodat în cartierul Rahova, au fost constatate pagu...
11:00
Un deputat trece de la Șoșoacă la George Simion. Șeful AUR: Lăsați traseiștii să vină la mine Newsweek.ro
Traseismul politic pare că a devenit principalul „motto” al partidului extremist AUR. De curând, dep...
10:50
Pepco a declarat faliment în Germania. Ce se întâmplă cu magazinele din România? Cifrele spun totul Newsweek.ro
Pepco a intrat în faliment în Germania, iar experții indică acest lucru ca fiind un alt semn al prob...
10:30
Explozie în București. Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Se identifică paturi la ATI Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză. Se identifică numărul de paturi ...
10:20
Explozie în cartierul Rahova. Poliția a oprit circulația în zonă Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Poliția a delimitat p...
09:50
METEO Se schimbă vremea! Ce anunță meteorologii că se întâmplă până la jumătatea lui noiembrie? Newsweek.ro
După săptâmânile cu coduri roșii, portocalii și galbene de ploi și inundații și temperaturi scăzute,...
Acum 6 ore
09:40
Crimă șocantă în Brașov. Un bărbat și-a ucis iubita sub ochii copilului. A anunțat totul pe TikTok Newsweek.ro
O femeie din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, sub privi...
09:40
Explozie puternică într-un bloc din București. A fost activat Planul Roșu de Intervenție Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc de 8 etaje din București.
09:40
Care români din Italia vor avea pensii mai mari? Pentru ce meserie se acordă puncte în plus Newsweek.ro
Mulți români care lucrează în Italia activează ca îngrijitori, iar pentru cei cu contracte stabile ș...
09:20
Raport oficial Microsoft: Rusia a intensificat războiul cibernetic asupra Ucrainei și țărilor NATO Newsweek.ro
Un raport anual publicat de Microsoft confirmă că Rusia și grupuri cibernetice afiliate au vizat în ...
09:20
Bărbat găsit mort pe un deal, în condiții suspecte. Ce spun polițiștii? Newsweek.ro
Un bărbat a fost găsit mort pe un deal din apropierea locuinței. Fiul său a anunțat autoritățile. Po...
09:00
Un tânăr și-a dat foc după ce a pierdut la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave Newsweek.ro
Un tânăr din Timișoara a recurs la un gest extrem după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pe...
08:50
Cine sunt cei 3 procurori care îi vor ancheta colegii - magistrați? Au salariu de minim 18.000 lei Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat 3 propuneri pentru secția care cercetează infracțiuni...
08:40
Incendiu puternic în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Două hale au fost cuprinse de flăcări Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în comuna Dumbrăveni, județul Suce...
08:20
De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, fără antecedente? Care sunt semnele Newsweek.ro
Medciii se întreabă tot mai des - De ce cancerul de colon apare tot mai des la oamenii sub 50 ani, f...
08:10
Ace Frehley, chitaristul exploziv al formației Kiss, a murit. Avea 74 de ani Newsweek.ro
Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cel...
08:00
Un secret ascuns de 16 ani: o femeie a aflat de amanta soțului la înmormântarea tatălui. Ce a făcut? Newsweek.ro
O femeie din China a aflat că soțul o înșela de 16 ani, după ce amanta a apărut la înmormântarea tat...
07:50
VIDEO Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi după ce a ros o baterie Newsweek.ro
Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să ro...
Acum 8 ore
07:40
Mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în România au fost audiaţi în cadrul dosarului de genocid Newsweek.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat că mii de refugiaţi ucraineni ajunşi în Ro...
07:40
Marea Britanie trimite experți antidrone în Moldova pentru a contracara incursiunile Rusiei Newsweek.ro
Marea Britanie trimite o echipă de experți în drone în Republica Moldova pentru a instrui trupele în...
07:30
Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic? Newsweek.ro
Eliminarea subvenționării prețului energiei electrice de la buget a dus aproape și la dublarea tarif...
07:20
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi Newsweek.ro
Horoscop 18 octombrie. Luna în Fecioară strică planurile Gemenilor și Taurilor. Leii sunt pozitivi. ...
07:10
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei? Newsweek.ro
Curtea Constituțională a dat o decizie importantă care clarifică anumite spețe care pot apărea la pe...
Acum 24 ore
00:30
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar Newsweek.ro
Gen. dr. Florentina Ioniţă, comandantul Spitalului Militar Central, a fost pusă sub control judiciar...
16 octombrie 2025
22:40
Donald Trump susţine că se va întâlni cu Vladimir Putin, la Budapesta Newsweek.ro
Donald Trump susţine că se va întâlni cu Vladimir Putin, la Budapesta„ "Să vedem dacă putem pune cap...
22:10
Sora fostului ministru Carmen Dan, reţinută. Este vizată într-un dosar de înşelăciune Newsweek.ro
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi încă o femeie au fost reţinute. Cele două sunt vizat...
21:30
Ilie Bolojan spune că, în principiu, salariu minim nu creşte. PSD îl contrazice Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, prin purtătorul de cuvânt, că, în principiu, salariu minim nu cre...
21:20
Zece companii mari ar putea primi peste 100.000.000 euro. Care e motivul? Newsweek.ro
Ministerul Muncii vrea să modifice legea care reglementează Fondul de garantare pentru plata creanțe...
21:00
Corpul unei femei din Bucureşeti a fost găsit într-o pădure. Casa acesteia este ciudată Newsweek.ro
Corpul unei femei a fost găsit într-o pădure, lângă Bucureşti. Casa acesteia este ciudată. Nişte ind...
20:20
Hala unei foste fabrici de lângă autostradă, scoasă la vânzare cu 4,1 milioane euro Newsweek.ro
O fostă fabrică din Pașcani, cu o istorie de peste două decenii în industria textilă, este scoasă la...
20:20
Alex Florenţa: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem ținte în continuare Newsweek.ro
Procurorul general Alex Florin Florenţa a declarat că toate firele războiului hibrid din România duc...
20:00
VIDEO Gabriela Hârţescu, Envisia: Contează toată durata de viaţă a produsului, nu doar cumpărarea sa Newsweek.ro
PhD Gabriela Hârţescu, membru al board-ului Envisia - Boards of Elite, spune că nu trebuie să te gân...
19:50
VIDEO Dan Burlacu, UpVenturia: Binele nu e absent. Prin ESG, are nevoie de o voce mai puternică Newsweek.ro
Dan Burlacu, managing partner la UpVenturia, spune că el crede că binele nu e absent în ţara asta şi...
19:40
Ce schimbări apar în comportamentul oamenilor când se culcă târziu. De ce să nu iei decizii atunci Newsweek.ro
Multe dovezi sugerează că mintea umană funcționează diferit dacă ești treaz noaptea. După miezul nop...
