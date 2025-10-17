Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile din Capitală. Ce candidați vor fi?
Newsweek.ro, 17 octombrie 2025 17:50
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la C...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
18:20
Rusia a capturat doar 250 Km pătrați din Ucrania în septembrie. Economia lui Putin lovită de drone # Newsweek.ro
Câștigurile teritoriale rusești în Ucraina au scăzut constant de la vară, pierderile de teren ucrain...
Acum 15 minute
18:10
Un general rus cere ca Putin să zboare prin România spre Ungaria ca să se întâlnească cu Trump # Newsweek.ro
Putin ar urma să zboare la Budapesta pentru a-l întâlni pe Putin. Un general rus crede că Putin ar t...
Acum o oră
17:50
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la C...
17:40
Oficial: Industria auto din Franța, în criză gravă. 350 000 oameni, afectați. Se propun măsuri-șoc # Newsweek.ro
Un raport al Comisiei pentru Afaceri Economice din senatul Franței arată că industria auto din hexag...
17:40
A fost aprobată suma de 2,9 milioane de lei pentru sinistrații din Rahova. Banii sunt luați din fond...
17:30
Ce au făcut susținătorii lui Călin Georgescu la locul exploziei din Rahova? Unul, săltat de jandarmi # Newsweek.ro
Un grup de simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au luat la ceartă cu forțele de ordine aflate la bl...
Acum 2 ore
17:20
Un bărbat venit la blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la Poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat care venise în apropierea blocului din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jand...
17:20
55.000 de persoane au datorii la impozit în Constanța. Ce mesaj le-a transmis Primăria? # Newsweek.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice...
17:10
Orban asigură că Putin nu va fi arestat la summitul din Budapesta, în ciuda mandatului internațional # Newsweek.ro
Orban asigură că Putin nu va fi arestat la summitul din Budapesta, în ciuda mandatului internațional...
17:10
Diferenţe semnificative în accesul copiilor la servicii medicale în UE. Care e situaţia în România # Newsweek.ro
Deşi majoritatea copiilor din Uniunea Europeană (UE) beneficiază de îngrijirile medicale de care au ...
16:50
Ilie Bolojan: România riscă un deficit de 30 miliarde de euro, cu dobânzi apropiate de 3% din PIB # Newsweek.ro
Ilie Bolojan: România riscă un deficit de 30 miliarde de euro, cu dobânzi apropiate de 3% din PIB. P...
16:40
VIDEO Sisteme automate de decolare și aterizare a dronelor de luptă dintr-o mașină în mișcare # Newsweek.ro
Astăzi, dronele de luptă continuă să fie lansate manual de către armată, așa că Target Arm a dezvolt...
16:30
Un locatar din blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la secția de Poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat care locuia în blocul din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jandarmii l-au „e...
Acum 4 ore
16:20
A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iași, investiţie de 1,7 miliarde lei # Newsweek.ro
A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iași, investiţie de 1,7 miliarde lei. C...
16:10
Explozia din Rahova a avut o energie similară cu un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI # Newsweek.ro
Explozia din Rahova a avut o energie similară cu un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI. Institutu...
15:50
Locatarii blocului din Rahova, avariat de explozie, cazați la hotel. Primar: „Avem fond de rezervă” # Newsweek.ro
Primarul Capitalei Stelian Bujduveanu a transmis că locatarii blocului avariat de o explozie vor fi ...
15:40
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta reprezintă „...
15:20
Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi dintre răniți, tratați în străinătate. Blocul, demolat” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după explozia din Sectorul 5 al Capitalei că doi dintre răniți, ca...
15:20
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat? # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit ca prin depunerea unui document la casa de pensii de care aparține să primeasc...
15:10
Explozia din București. Bolojan: Guvernul va acorda ajutoare de urgență și sprijin pentru sinistrați # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va interveni rapid pentru a oferi ajutoare de urgență v...
14:50
Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump # Newsweek.ro
Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, J.D. Vance, spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătit...
14:50
Fost procuror CSM Muscalu: 100.000 lei pensie, plus 12.000 lei/lună venituri din 5 surse publice # Newsweek.ro
Fostul vicepreședinte CSM Gheorghe Muscalu a declarat în ultima sa declarație de avere venituri din ...
Acum 6 ore
14:20
Femeia găsită moartă într-o pădure a fost omorâtă de iubitul fiicei sale, la instigarea fetei # Newsweek.ro
Procurorii susțin că femeia găsită moartă, joi, într-o pădure de la marginea Capitalei, a fost ucisă...
14:10
Cunoscutul avion A-10 Warthog, poreclit „distrugătorul de tancuri”, trece la vânarea de drone # Newsweek.ro
Pe măsură ce dronele schimbă natura războiului aerian, avioanele de vânătoare mai vechi capătă un no...
14:00
Explozia din București. Prima reacție a premierului Bolojan: Probabil acest bloc va trebui demolat # Newsweek.ro
Explozia din București. Premierul Ilie Bolojan a spus că, cel mai probabil, acest bloc va trebui dem...
13:50
Șeful DSU, Raed Arafat a transmis un bilanț după centralizarea datelor despre explozia unui bloc din...
13:40
Spitalele groazei din România. Pacienți torturați și electrocutați în două centre de psihiatrie # Newsweek.ro
Imagini cutremurătoare și mărturii șocante dezvăluie abuzuri inimaginabile ies la iveală din spate u...
13:30
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiștii arădeni după ce, joi, a lovit o căprioară cu ATV...
13:20
Atentat cu bombă în stil mafiot în Italia. Mașina unui jurnalist de investigații, aruncată în aer # Newsweek.ro
Un atac cu bombă a vizat, în noaptea de joi spre vineri, mașina jurnalistului italian Sigfrido Ranuc...
13:10
Orașul din România în care nu vei mai putea crește mai mult de 2 câini și 2 pisici la apartament # Newsweek.ro
În Craiova, primăria intenționează să interzică cetățenilor să dețină mai mult de doi câini și două ...
13:10
Sistemul electric, în colaps, ca cel de pensii. Prosumatorii, o problemă. Șeful DEN explică # Newsweek.ro
Centrele de producție și consum de energie electrică s-au schimbat total în ultimii ani și sistemul ...
13:00
ANRE face acuzații grave în cazul exploziei din Rahova. Operatorii Distrigaz au închis gazele în blo...
12:50
Procesatorul de plăţi Visa introduce un nou protocol ce va permite finalizarea achiziţiei în condiţi...
12:40
Peste un milion de bilete la Cupa Mondială din 2026 au fost vândute după încheierea fazei de pre-vân...
12:30
Veste proastă, pentru România. Dacă nu reformează sistemul de pensii, riscă să piardă bani europeni # Newsweek.ro
România riscă să piardă mulți bani europeni, dacă nu reformează sistemul de pensii. La Bruxelles, se...
Acum 8 ore
12:20
NYT: Pentagonul are planul pentru rachetele Tomahawk destinate Ucrainei. Trump va decide soarta lor # Newsweek.ro
Pentagonul a elaborat un plan pentru transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, în așteptarea apr...
12:10
Copil accidentat de o trotinetă electrică în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni # Newsweek.ro
Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, viner...
12:00
Economia puternică a Elveției pune frână. Taxele vamale impuse de Trump, „o povară grea” # Newsweek.ro
Războiul economic declanat de Trump prin impunerea de taxe vamale diferențiate bunurilor importate î...
11:50
Un bărbat a sfârșit ucis de urs lângă Bicaz Chei. Trupul, găsit pe un deal chiar de fiul său # Newsweek.ro
Tragedie în județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani din Bicaz Chei a fost găsit mort pe un deal din ap...
11:30
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? # Newsweek.ro
Ce obligații au locatarii ca să prevină incendii și explozii în bloc? Ce e interzis la subsol? O exp...
11:30
Tabloul „Nature morte à la guitare” semnat de Picasso a fost furat. Este estimat la 600.000 € # Newsweek.ro
Un tablou semnat de Picasso, intitulat „Nature morte à la guitare” (Natură moartă cu chitară), a căr...
11:20
Putin, speriat de planul lui Trump de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei: „Este o armă brutală” # Newsweek.ro
Donald Trump a declarat că în urma ultimei discuții cu Trump, dictatorul rus Vladimir Putin și-a exp...
11:10
La școala aflată în apropierea blocului care a explodat în cartierul Rahova, au fost constatate pagu...
11:00
Un deputat trece de la Șoșoacă la George Simion. Șeful AUR: Lăsați traseiștii să vină la mine # Newsweek.ro
Traseismul politic pare că a devenit principalul „motto” al partidului extremist AUR. De curând, dep...
10:50
Pepco a declarat faliment în Germania. Ce se întâmplă cu magazinele din România? Cifrele spun totul # Newsweek.ro
Pepco a intrat în faliment în Germania, iar experții indică acest lucru ca fiind un alt semn al prob...
10:30
Explozie în București. Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Se identifică paturi la ATI # Newsweek.ro
La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză. Se identifică numărul de paturi ...
Acum 12 ore
10:20
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Poliția a delimitat p...
09:50
METEO Se schimbă vremea! Ce anunță meteorologii că se întâmplă până la jumătatea lui noiembrie? # Newsweek.ro
După săptâmânile cu coduri roșii, portocalii și galbene de ploi și inundații și temperaturi scăzute,...
09:40
Crimă șocantă în Brașov. Un bărbat și-a ucis iubita sub ochii copilului. A anunțat totul pe TikTok # Newsweek.ro
O femeie din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, sub privi...
09:40
Explozie puternică într-un bloc din București. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc de 8 etaje din București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.