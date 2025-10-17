Donald Trump: E posibil ca Putin să încerce să mă păcălească, pentru a câștiga timp
Newsweek.ro, 17 octombrie 2025 22:20
Donald Trump, în timpul discuţiei cu Volodimir Zelenski: E posibil ca Putin să încerce să mă păcălea...
• • •
Acum o oră
22:20
22:00
Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? # Newsweek.ro
Moarte învăluită în mister la Iași.
22:00
Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul...
Acum 2 ore
21:50
Simona Stan, sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este în arest la domiciliu, 30 de zile # Newsweek.ro
Simona Stan, sora lui Carmen Daniela Dan, fost ministru de Interne, fostă apropiată a lui Liviu Drag...
21:20
Zelenski e primit acum, de Donald Trump. Miza - rachetele Tomahawk. Le va primi Ucraina? # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit acum, de Donald Trump, la Casa Albă. Miza est...
21:00
Nicuşor Dan, despre explozia din Capitală: O tragedie cutremurătoare, care nu trebuia să se întâmple # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune despre explozia din Capitală că este o tragedie cutremurătoare, care ...
Acum 4 ore
20:30
Ilie Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea...
20:10
Vânzările masive pe pieţele de capital se calmează, după anunţul lui Trump privind întâlnirea cu Xi # Newsweek.ro
Vânzările masive de pe pieţele de capital se calmează, dar indiceele fricii creşte, după anunţul lui...
19:50
Care este ora ideală pentru a lua cina? Este mai devreme decât crezi. Dieteticienii dezvăluie # Newsweek.ro
După o zi plină, alegerea orei perfecte pentru cină poate fi dificilă. Nutriționiștii spun că ideal ...
19:40
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder nu regretă rolul avut în apariţia Nord Stream 2 # Newsweek.ro
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, numit în conducerea Gazprom în anul 2022, nu regretă rolul...
19:20
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei # Newsweek.ro
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei. Iată be...
19:20
Ungaria a încercat să spioneze Comisia Europeană, făcând exerciţii de farmec diplomatic, care să esc...
19:10
Un tramvai şi un autobuz STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului # Newsweek.ro
Un tramvai şi un autobuz ale STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului, la ...
19:00
Noi precizări de la Distrigaz după explozia din cartierul Rahova. Ce s-a întâmplat cu sigiliul? # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele a transmis o nouă precizare. Compania arată că robinetul de branşament pe care ...
Acum 6 ore
18:40
Cine a rupt sigiliul de la robinetul de gaze? Un locatar contrazice autoritățile: A cerut 1.500 lei # Newsweek.ro
Un locatar al blocului afectat de o explozie a declarat că o firmă recomandată de Distrigaz a rupt s...
18:40
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4 # Newsweek.ro
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4. C...
18:20
Rusia a capturat doar 250 Km pătrați din Ucrania în septembrie. Economia lui Putin lovită de drone # Newsweek.ro
Câștigurile teritoriale rusești în Ucraina au scăzut constant de la vară, pierderile de teren ucrain...
18:10
Un general rus cere ca Putin să zboare prin România spre Ungaria ca să se întâlnească cu Trump # Newsweek.ro
Putin ar urma să zboare la Budapesta pentru a-l întâlni pe Putin. Un general rus crede că Putin ar t...
17:50
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la C...
17:40
Oficial: Industria auto din Franța, în criză gravă. 350 000 oameni, afectați. Se propun măsuri-șoc # Newsweek.ro
Un raport al Comisiei pentru Afaceri Economice din senatul Franței arată că industria auto din hexag...
17:40
A fost aprobată suma de 2,9 milioane de lei pentru sinistrații din Rahova. Banii sunt luați din fond...
17:30
Ce au făcut susținătorii lui Călin Georgescu la locul exploziei din Rahova? Unul, săltat de jandarmi # Newsweek.ro
Un grup de simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au luat la ceartă cu forțele de ordine aflate la bl...
17:20
Un bărbat venit la blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la Poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat care venise în apropierea blocului din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jand...
17:20
55.000 de persoane au datorii la impozit în Constanța. Ce mesaj le-a transmis Primăria? # Newsweek.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice...
17:10
Orban asigură că Putin nu va fi arestat la summitul din Budapesta, în ciuda mandatului internațional # Newsweek.ro
Orban asigură că Putin nu va fi arestat la summitul din Budapesta, în ciuda mandatului internațional...
17:10
Diferenţe semnificative în accesul copiilor la servicii medicale în UE. Care e situaţia în România # Newsweek.ro
Deşi majoritatea copiilor din Uniunea Europeană (UE) beneficiază de îngrijirile medicale de care au ...
Acum 8 ore
16:50
Ilie Bolojan: România riscă un deficit de 30 miliarde de euro, cu dobânzi apropiate de 3% din PIB # Newsweek.ro
Ilie Bolojan: România riscă un deficit de 30 miliarde de euro, cu dobânzi apropiate de 3% din PIB. P...
16:40
VIDEO Sisteme automate de decolare și aterizare a dronelor de luptă dintr-o mașină în mișcare # Newsweek.ro
Astăzi, dronele de luptă continuă să fie lansate manual de către armată, așa că Target Arm a dezvolt...
16:30
Un locatar din blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la secția de Poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat care locuia în blocul din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jandarmii l-au „e...
16:20
A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iași, investiţie de 1,7 miliarde lei # Newsweek.ro
A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iași, investiţie de 1,7 miliarde lei. C...
16:10
Explozia din Rahova a avut o energie similară cu un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI # Newsweek.ro
Explozia din Rahova a avut o energie similară cu un cutremur de magnitudine locală 1,2 MI. Institutu...
15:50
Locatarii blocului din Rahova, avariat de explozie, cazați la hotel. Primar: „Avem fond de rezervă” # Newsweek.ro
Primarul Capitalei Stelian Bujduveanu a transmis că locatarii blocului avariat de o explozie vor fi ...
15:40
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta reprezintă „...
15:20
Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi dintre răniți, tratați în străinătate. Blocul, demolat” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după explozia din Sectorul 5 al Capitalei că doi dintre răniți, ca...
15:20
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat? # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit ca prin depunerea unui document la casa de pensii de care aparține să primeasc...
15:10
Explozia din București. Bolojan: Guvernul va acorda ajutoare de urgență și sprijin pentru sinistrați # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va interveni rapid pentru a oferi ajutoare de urgență v...
Acum 12 ore
14:50
Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump # Newsweek.ro
Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, J.D. Vance, spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătit...
14:50
Fost procuror CSM Muscalu: 100.000 lei pensie, plus 12.000 lei/lună venituri din 5 surse publice # Newsweek.ro
Fostul vicepreședinte CSM Gheorghe Muscalu a declarat în ultima sa declarație de avere venituri din ...
14:20
Femeia găsită moartă într-o pădure a fost omorâtă de iubitul fiicei sale, la instigarea fetei # Newsweek.ro
Procurorii susțin că femeia găsită moartă, joi, într-o pădure de la marginea Capitalei, a fost ucisă...
14:10
Cunoscutul avion A-10 Warthog, poreclit „distrugătorul de tancuri”, trece la vânarea de drone # Newsweek.ro
Pe măsură ce dronele schimbă natura războiului aerian, avioanele de vânătoare mai vechi capătă un no...
14:00
Explozia din București. Prima reacție a premierului Bolojan: Probabil acest bloc va trebui demolat # Newsweek.ro
Explozia din București. Premierul Ilie Bolojan a spus că, cel mai probabil, acest bloc va trebui dem...
13:50
Șeful DSU, Raed Arafat a transmis un bilanț după centralizarea datelor despre explozia unui bloc din...
13:40
Spitalele groazei din România. Pacienți torturați și electrocutați în două centre de psihiatrie # Newsweek.ro
Imagini cutremurătoare și mărturii șocante dezvăluie abuzuri inimaginabile ies la iveală din spate u...
13:30
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiștii arădeni după ce, joi, a lovit o căprioară cu ATV...
13:20
Atentat cu bombă în stil mafiot în Italia. Mașina unui jurnalist de investigații, aruncată în aer # Newsweek.ro
Un atac cu bombă a vizat, în noaptea de joi spre vineri, mașina jurnalistului italian Sigfrido Ranuc...
13:10
Orașul din România în care nu vei mai putea crește mai mult de 2 câini și 2 pisici la apartament # Newsweek.ro
În Craiova, primăria intenționează să interzică cetățenilor să dețină mai mult de doi câini și două ...
13:10
Sistemul electric, în colaps, ca cel de pensii. Prosumatorii, o problemă. Șeful DEN explică # Newsweek.ro
Centrele de producție și consum de energie electrică s-au schimbat total în ultimii ani și sistemul ...
13:00
ANRE face acuzații grave în cazul exploziei din Rahova. Operatorii Distrigaz au închis gazele în blo...
12:50
Procesatorul de plăţi Visa introduce un nou protocol ce va permite finalizarea achiziţiei în condiţi...
12:40
Peste un milion de bilete la Cupa Mondială din 2026 au fost vândute după încheierea fazei de pre-vân...
