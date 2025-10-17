Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează procurorii

13:00

Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țară arată că 77 de cazuri din 89, omor și tentativă de omor ale unor bărbați asupra femeilor, intră în categoria femicidului, potrivit unui articol realizat de siteul de investigații Snoop. * Atenție! Acest material conține informații care vă pot afecta emoțional. La fiecare 3 […] Articolul HARTA violenței domestice din România. La fiecare 3 zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeiee apare prima dată în PS News.