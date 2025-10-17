Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează procurorii
Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova? Legea este destul de clară. Ce investighează procurorii? Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz în blocul care a explodat în Rahova de la o acumulare foarte mare de gaz? Un dosar penal in rem
Au fost dezvăluite cele mai puternice pașapoarte din lume – și, deși este o veste bună pentru UE, SUA a suferit o lovitură puternică. Puterea pașaportului american a scăzut la un nivel minim istoric, în timp ce Europa își păstrează poziția dominantă datorită accesului fără viză. Peste 25 de țări europene rămân în top
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de lei la stat. 200 de primării completează lista
ANAF a publicat lista instituțiilor și companiilor publice cu datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt peste 500 de entități datornice, iar jumătate dintre acestea sunt primării care nu și-au plătit dările. Suma totală a datoriilor depășește jumătate de miliard de lei. Până la finalul lunii august datoriile instituțiilor și
George Simion anunță că este dispus să facă alianță la guvernare cu orice partid parlamentar care dorește să pună stop actualului „atac asupra democrației". Președintele AUR, George Simion, a declarat, miercuri seara că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a pune capăt actualei crize economice și măsurilor de austeritate ale Guvernului. George Simion
Weekend cu acțiune și mișcare la Patinoarul Berceni Arena. Programul sesiunilor de agrement
Berceni Arena este destinația perfectă de weekend: sunt organizate aici meciuri live, sesiuni de agrement pentru public, programe de educație prin sport. Ca în fiecare weekend, Berceni Arena este centrul acțiunii: aici se întâlnesc pasiunea pentru sport și mișcare, dorința de a învăța ceva nou, de a-ți crea obiceiuri sănătoase pentru zilele cand nu poți
Explozia din Rahova. IGSU prezintă cronologia evenimentelor, cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia din Sectorul 5, aşa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. Informaţia vine după ce datele transmise de-a lungul zilei de diferite instituţii nu au coincis. Deflagraţia a avut loc la ora 09.08. IGSU a transmis, vineri, cronologia
Mihai Coteț (PNL) critică dur, la Puterea Știrilor, modul haotic de comunicare al PSD, care introduce în spațiul public măsuri nediscutate în coaliție, referindu-se la propunerea privind creșterea salariului minim. Senatorul acuză lipsa de responsabilitate și avertizează că această „vorbărie multă" erodează încrederea în clasa politică. „Am început să ne obișnuim deja cu genul
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează procurorii
România depășește cu 40% media UE la risipa alimentară: 180 kg de alimente irosite pe an per locuitor
Datele oficiale publicate joi de Eurostat arată că fiecare român a irosit, în medie, 181 de kilograme de alimente pe an, semnificativ peste media Uniunii Europene de 130 kg per persoană, raportat la numărul de locuitori. Cu alte cuvinte, românii au aruncat cu aproximativ 40% mai multă mâncare decât media europeană. La polul opus se situează țări
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic. Femeia vaccina fictiv persoane în perioada pandemiei de COVID-19, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1.500 de lei, și le trecea apoi în baza de date ca fiind
Primăria Municipiului București va suporta plata chiriei pentru familiile afectate de explozia din Sectorul 5
Familiile ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei din Sectorul 5 vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, vineri, de Consiliul General al Municipiului București, în unanimitate. Astfel, o sumă totală de 2,9 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară va fi utilizată
Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de suveranişti a încercat să profite de tragedie pentru a-şi face vizibilitate şi a contesta versiunea oficială a autorităţilor. Confruntarea dintre protestatari şi forţele de
Bujduveanu: Peste 32 de persoane afectate de explozia din Sectorul 5, mutate deja la hoteluri
Primăria Municipiului București asigură cazare pentru toate persoanele afectate de explozia din Rahova, inclusiv pentru cele din celelalte scări ale blocului unde s-a produs deflagrația. Peste 32 de persoane au fost deja mutate în hoteluri, a spus Stelian Bujduveanu în direct la Euronews, urmând ca apoi toți cei evacuați să fie relocați în condiții sigure.
Procesul, intentat joi seara la un tribunal din Florida, susține că ziarul și autorii au publicat „declarații false, defăimătoare și rău intenționate" despre originea averii lui Trump și despre activitățile sale financiare, potrivit le Figaro. Acțiunea îi vizează și pe editorii cărții scrise de doi dintre jurnaliștii incluși în plângere. „Declarațiile în cauză discreditează în
VIDEO S-a deschis circulația pe un drum strategic: Traversează 7 județe și unește Moldova cu Muntenia
România bifează o nouă etapă majoră în dezvoltarea infrastructurii rutiere: Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, între Mizil și Pietroasele (28,35 km), a fost dat vineri în circulație. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a participat la eveniment alături de directorul CNAIR, Cristian Pistol, reprezentanți ai autorităților locale din Prahova și Buzău, și
Premierul Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la varianta tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. În condițiile în care Coaliția nu a ajuns la un consens asupra reformei administrative, social-democrații propunând ca primarii să poată alege între tăieri de personal și reduceri de cheltuieli la alte capitole, șeful Executivului e de
Ca un cutremur! Explozia din Rahova a fost înregistrată de stațiile seismice de pe teritoriul Bucureștiului
Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova din București. O explozie puternică în cartierul Rahova din București a fost înregistrată miercuri de stațiile seismice ale INFP ca un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari)
Bucureştenii vor putea dona haine în stare bună, mâncare neperisabilă şi jucării pentru familiile afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB). Conform anunțului, sâmbătă și duminică vor fi deschise următoarele centre de donații ale DGASMB între orele 8:00-20:00: Centrul Bebe de
VIDEO Salariul minim și productivitatea: Mihai Coteț, avertisment pentru „măsurile populiste" ale PSD
Mihai Coteț, senator PNL, susține că o decizie de majorare a salariului minim nu poate fi sustenabilă economic fără o creștere corespunzătoare a productivității muncii. Orice creștere salarială nejustificată de performanța economică a companiilor va duce la probleme de finanțare. „Ca să crești un salariu, în primul rând trebuie să crești productivitatea muncii. Poate
ANAF deschide proces împotriva soților Iohannis pentru îmbogățire fără justă cauză în detrimentul statului
ANAF va iniția, cel mai probabil săptămâna următoare, acțiune în instanță pentru a recupera de la soții Iohannis sume considerate ca reprezentând chirii obținute de aceștia în perioada în care au deținut jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Recent, statul și-a înscris dreptul
Ilie
Prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că diferența de 30 de miliarde de euro dintre cheltuieli și venituri trebuie redusă prin creșterea veniturilor și controlul cheltuielilor, altfel ar putea fi necesară majorarea taxelor, conform Mediafax. „Această diferență dintre cheltuieli și venituri, care este de 30 de miliarde de euro, trebuie redusă. Ai două posibilități sau lucrezi […] Articolul Ilie Bolojan avertizează: fără reducerea risipei, România va fi nevoită să crească taxele apare prima dată în PS News.
Parchetul Curții de Apel face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din blocul din Sectorul 5 # PSNews.ro
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei. ”În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de […] Articolul Parchetul Curții de Apel face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din blocul din Sectorul 5 apare prima dată în PS News.
Un bărbat a fost ridicat de jandarmi și a fost dus la secția de Poliție după ce a forțat intrarea în zona delimitată de autorități în jurul blocului distrus de explozie. Potrivit unor surse judiciare, persoana ridicată este Eduard Drăgan, cunoscut ca apropiat de clanul Chiroaica și Vasile Spoitoru. Alexandru Zidaru, zis Makaveli, și Răzvan […] Articolul Scandal la locul exploziției din Rahova – Prieten al lui Makaveli, ridicat de jandarmi apare prima dată în PS News.
Avertisment, după explozia din Rahova: Pericol major pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri” # PSNews.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a atras vineri atenția că, după explozia devastatoare produsă la blocul din cartierul Rahova al Capitalei, este periculos pentru oricine să se apropie de clădire, dar și să intre în imobilul de pe Strada Vicina, inclusiv pentru pompieri, care continuă operațiunea de căutare-salvare. Specialiștii spun că există riscuri semnificative care pot […] Articolul Avertisment, după explozia din Rahova: Pericol major pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri” apare prima dată în PS News.
Specialiștii evaluează structurile de rezistență ale blocului și liceului afectate de explozia din Capitală. Primele date arată că liceul nu prezintă risc de colaps, deși au fost identificate avarii la ambele clădiri, precizează Mediafax. Structura blocului este din beton armat cu pereți prefabricați confecționați din panouri mari, cel mai probabil cu rosturi monolitizate. Planșele sunt […] Articolul Liceul Dimitrie Bolintineanu, fără risc de colaps după explozia din Capitală apare prima dată în PS News.
Bolojan, anunțul momentului: Alegeri pentru Primăria Bucureștiului la sfârşit de noiembrie sau început de decembrie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că va propune săptămâna viitoare ca alegerile pentru Primăria Bucureștiului să fie organizate fie în ultima duminică din luna noiembrie, fie în prima duminică din luna decembrie. „Voi susțin săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. PSD a ridicat […] Articolul Bolojan, anunțul momentului: Alegeri pentru Primăria Bucureștiului la sfârşit de noiembrie sau început de decembrie apare prima dată în PS News.
Bolojan: Estimarea Ministerului Finanțelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 miliarde euro # PSNews.ro
Estimarea Ministerului Finanţelor este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan. El a făcut precizarea la Radio România Actualităţi, întrebat despre felul în care arată execuţia bugetară a României în anul 2025, după […] Articolul Bolojan: Estimarea Ministerului Finanțelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 miliarde euro apare prima dată în PS News.
Falcă (PNL Arad): Comasarea comunelor trebuie să fie urgență națională, în 2028 să existe administrații puternice # PSNews.ro
Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, a declarat că România trebuie să facă urgent reforma administraţiei locale, care ar trebui să înceapă prin comasarea comunelor mici, astfel ca doar în cazuri speciale să mai existe unele cu mai puţin de 5.000 de locuitori, iar asta ar reduce semnificativ cheltuielile statului şi ar ajuta la absorbţia […] Articolul Falcă (PNL Arad): Comasarea comunelor trebuie să fie urgență națională, în 2028 să existe administrații puternice apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei: Ce s-a întâmplat este inadmisibil! Am cerut ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă că au existat semnalări […] Articolul Ministrul Energiei: Ce s-a întâmplat este inadmisibil! Am cerut ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete apare prima dată în PS News.
VIDEO „Votul bucureștenilor sfidează logica performanței” – Bogdan Bucur, despre alegerea primarului Capitalei # PSNews.ro
Istoricul Bogdan Bucur își exprimă uimirea față de realegerea primarului general al Capitalei, în ciuda degradării orașului, și afirmă, în emisiunea Puterea Știrilor, că explicațiile sunt calitatea slabă a adversarilor și dorința de a sancționa clasa politică tradițională. „Îmi declar incompetența în ce privește această chestiune. Eu am fost totalmente șocat de realegerea domnului […] Articolul VIDEO „Votul bucureștenilor sfidează logica performanței” – Bogdan Bucur, despre alegerea primarului Capitalei apare prima dată în PS News.
VIDEO Critici PNL la adresa PSD: Cheltuielile statului cresc din cauza amânării reformei și a lipsei de voință politică # PSNews.ro
Liberalul Mihai Coteț critică lipsa de reformă administrativă și cheltuielile statului, subliniind că deficitul bugetar crește din cauza „cadourilor” și a amânării deciziilor de tăiere a costurilor. În viziunea lui Mihai Coteț, oferirea de ajutoare financiare de tip cadou nu stimulează angajarea, ci perpetuează starea de dependență, lucru vizibil în rândul asistaților sociali. „Eu […] Articolul VIDEO Critici PNL la adresa PSD: Cheltuielile statului cresc din cauza amânării reformei și a lipsei de voință politică apare prima dată în PS News.
Bolojan, despre explozia din Rahova: Foarte probabil blocul va fi demolat, nu mai poate fi reabilitat # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că, cel mai probabil, blocul din Calea Rahovei în care s-a produs explozia va fi demolat. Ilie Bolojan: „Doi răniți, transferați în străinătate” Ilie Bolojan, premierul României: „Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie. Îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui […] Articolul Bolojan, despre explozia din Rahova: Foarte probabil blocul va fi demolat, nu mai poate fi reabilitat apare prima dată în PS News.
Guvernul României a redus subvenția partidelor politice cu aproape 18%, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, fără un anunț public explicit. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confirmat modificarea, care afectează finanțarea din bugetul de stat pentru 2025, un an fără alegeri majore. Premierul […] Articolul Guvernul a redus cu 18% subvențiile pentru partidele politice, fără anunț public apare prima dată în PS News.
O tânără gravidă a murit în explozia din cartierul Rahova, confirmă Raed Arafat. Potrivit lui Arafat, au fost menținute unele operațiuni de căutare-salvare în curs, chiar dacă era riscant: „Și aici putem să spunem că a fost, din păcate, găsită și a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informații pe care le avem, […] Articolul O tânără gravidă a murit în explozia din cartierul Rahova apare prima dată în PS News.
Uniunea Europeană (UE) a prezentat un plan masiv de reînarmare, care ar trebui să ofere primele rezultate încă din 2030. Oficialii de la Bruxelles își propun ca statele membre se cheltuie circa 6.800 de miliarde de euro până în 2035 pentru a-și întări apărarea. De unde vin banii? Fondurile pentru a finanța reînarmarea statelor UE […] Articolul Reînarmare sau pregătire de război? UE vrea 6.800 de miliarde de euro pentru arme apare prima dată în PS News.
Asigurători: Doar 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc # PSNews.ro
Oficialii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), sunt mobilizați în zona Rahova, în contextul exploziei produse, ca să asigure sprijin dedicat celor afectați și să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare și despăgubire a daunelor. Reprezentanți ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând […] Articolul Asigurători: Doar 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc apare prima dată în PS News.
Măsurile ANRE în cazul exploziei din Rahova. George Niculescu: „Echipele de control se află pe teren în acest moment” # PSNews.ro
Conducerea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat că a dispus verificări privind modul în care operatorul Distrigaz a dat urmare sesizărilor la blocul din Rahova în care au avut loc o explozie vineri dimineața, în urma căreia trei persoane au decedat. Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la […] Articolul Măsurile ANRE în cazul exploziei din Rahova. George Niculescu: „Echipele de control se află pe teren în acest moment” apare prima dată în PS News.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezactivarea Planului Alb după explozia din Sectorul 5 # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Planul Alb va fi dezactivat curând, deoarece autoritățile nu se mai așteaptă la alte victime după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, potrivit Mediafax. Privind colaborarea cu celelalte instituții, ministrul a afirmat: „Celula de crize și toată această activitate integrată de coordonare a decurs excelent. Sigur că colaborarea […] Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță dezactivarea Planului Alb după explozia din Sectorul 5 apare prima dată în PS News.
ANAF vine cu precizări, după controversele stârnite în spațiul public: Nu va fi impozitat autoconsumul populației # PSNews.ro
Adrian Nica, preşedintele ANAF, precizează că nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei, potrivit News.ro. Precizările vin în urma controverselor şi a ironiilor iscate în spaţiul public după ce şeful ANAF a declarat că „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. „Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data […] Articolul ANAF vine cu precizări, după controversele stârnite în spațiul public: Nu va fi impozitat autoconsumul populației apare prima dată în PS News.
Reacții după schimbările anunțate pe litoralul românesc de anul viitor. „Înmormântăm Staţiunea Mamaia Nord” # PSNews.ro
Administrația Națională Apele Române a fost criticată după ce a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral. La rândul său, deputatul PSD Constanța Daniel Georgescu a anunţat că este posibil ca turiștii să aibă parte de câteva schimbări începând cu anul viitor. Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să […] Articolul Reacții după schimbările anunțate pe litoralul românesc de anul viitor. „Înmormântăm Staţiunea Mamaia Nord” apare prima dată în PS News.
Ministerul Sănătății vrea să trimită cele 13 victime ale exploziei din Rahova la spitale din Europa # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că cele 13 victime internate la patru spitale din Capitală vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. Până în acest moment, situația victimelor exploziei […] Articolul Ministerul Sănătății vrea să trimită cele 13 victime ale exploziei din Rahova la spitale din Europa apare prima dată în PS News.
Explozia din bloc. Sigiliul la gaz a fost rupt după ce Distrigaz constatase o scurgere și sistase alimentarea, joi # PSNews.ro
Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că, în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era […] Articolul Explozia din bloc. Sigiliul la gaz a fost rupt după ce Distrigaz constatase o scurgere și sistase alimentarea, joi apare prima dată în PS News.
Săptămâna viitoare, emisiunea „Puterea Știrilor” se va transmite din Parlamentul European de la Strasbourg, în cadrul unei serii de ediții speciale dedicate actualității europene. Realizatoarea Marinela Angheluș va aduce telespectatorilor interviuri exclusive, reacții în timp real și analize din culisele instituțiilor europene, alături de invitați importanți – europarlamentari, oficiali și experți în afaceri europene. Nu […] Articolul „Puterea Știrilor”, ediții speciale de la Strasbourg apare prima dată în PS News.
Șefa Spitalului Militar Central, pusă sub control judiciar pe cauțiune. Alți 18 angajați urmăriți penal de DNA # PSNews.ro
Într-un comunicat oficial, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat inițierea acțiunii penale împotriva general maior Florentina Ioniță-Radu și plasarea acesteia sub control judiciar pe cauțiune. Decizia vine după descoperirea unor posibile activități ilegale comise în funcția sa de comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, conform G4Media. Între capetele de acuzare, […] Articolul Șefa Spitalului Militar Central, pusă sub control judiciar pe cauțiune. Alți 18 angajați urmăriți penal de DNA apare prima dată în PS News.
Surse: Poliția anchetează varianta că cineva din bloc ar fi dat drumul la gaze. ANRE: Sigiliul a fost rupt # PSNews.ro
În acest moment, potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București. O ipoteză urmărită polițiști este că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost […] Articolul Surse: Poliția anchetează varianta că cineva din bloc ar fi dat drumul la gaze. ANRE: Sigiliul a fost rupt apare prima dată în PS News.
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere # PSNews.ro
Camerele de supraveghere dintr-un magazin care se află în apropierea blocului din Rahova au surprins momentul exploziei. În imagini se poate observa cât de mare a fost suflul exploziei. Cu puțin trecut de ora 9.00, camerele de supraveghere dintr-un magazin arată imagini asemănătoare cu cele din timpul unui cutremur. Foarte multe produse de pe rafturile […] Articolul VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere apare prima dată în PS News.
O explozie puternică a zguduit în această dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, provocând panică și distrugeri semnificative. Imaginile surprinse la fața locului arată scene de dezastru: geamuri sparte, fațade prăbușite și oameni ieșiți în stradă, unii dintre ei răniți și vizibil șocați. Printre cei evacuați se numără și copii, iar echipele de […] Articolul FOTO Imaginile dezastrului – Explozie puternică într-un bloc din București apare prima dată în PS News.
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că, începând cu ora 12:35, circulația tramvaielor și autobuzelor de pe liniile 32, 139, 226, 232 și 484 a fost reluată pe traseele de bază, după restricțiile impuse în urma exploziei de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. „Funcționarea liniilor 32, 139, 226, 232 și 484 a fost […] Articolul STB: Mai multe linii deviate din cauza exploziei din Rahova au fost restabilite apare prima dată în PS News.
„Lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. Apare și numele Dianei Buzoianu # PSNews.ro
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, Gândul publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. 4 de la PSD, 2 de la USR și 2 de la PNL. Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august – adică acum mai bine de două luni – miniștrilor […] Articolul „Lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. Apare și numele Dianei Buzoianu apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan promulgă legea care sancționează coruperea funcționarilor străini, pas cheie spre aderarea la OCDE # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi o nouă lege care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. Actul normativ aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), reprezentând un pas esențial în procesul de aderare a României la această organizație internațională, a precizat acesta într-o postare pe […] Articolul Nicușor Dan promulgă legea care sancționează coruperea funcționarilor străini, pas cheie spre aderarea la OCDE apare prima dată în PS News.
HARTA violenței domestice din România. La fiecare 3 zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeiee # PSNews.ro
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țară arată că 77 de cazuri din 89, omor și tentativă de omor ale unor bărbați asupra femeilor, intră în categoria femicidului, potrivit unui articol realizat de siteul de investigații Snoop. * Atenție! Acest material conține informații care vă pot afecta emoțional. La fiecare 3 […] Articolul HARTA violenței domestice din România. La fiecare 3 zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeiee apare prima dată în PS News.
