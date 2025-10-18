Prețul astronomic cerut de RA-APPS pentru vila din Aviatorilor, renovată cu milioane de euro pentru un fost președinte

16:10

Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a atras vineri atenția că, după explozia devastatoare produsă la blocul din cartierul Rahova al Capitalei, este periculos pentru oricine să se apropie de clădire, dar și să intre în imobilul de pe Strada Vicina, inclusiv pentru pompieri, care continuă operațiunea de căutare-salvare. Specialiștii spun că există riscuri semnificative care pot […] Articolul Avertisment, după explozia din Rahova: Pericol major pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri” apare prima dată în PS News.