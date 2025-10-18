Prinţul Andrew renunţă la toate titlurile regale după ani de controverse
Bursa, 18 octombrie 2025 09:20
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat, vineri, că renunţă la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, decizie venită după ani de critici legate de comportamentul său şi de legăturile cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
09:40
Beijingul şi Washingtonul au convenit să reia negocierile comerciale la nivel înalt şi să evite o nouă rundă de escaladare tarifară, potrivit AFP.
Acum 15 minute
09:30
Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA atinge cel mai scăzut nivel din mandate # Bursa
Rata de aprobare a preşedintelui american Donald Trump în privinţa economiei a scăzut semnificativ, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor legate de locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit sondajului CNBC All-America Economic Survey.
09:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat prudent în privinţa perspectivelor ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, după întâlnirea de vineri de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump, relatează BBC.
09:30
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat vineri seară biroul prim-ministrului israelian, potrivit CNN.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Kremlinul propune construirea unui and #8222;tunel Putin-Trump and #8221; între Rusia şi SUA # Bursa
Un emisar al Kremlinului a sugerat construirea unui tunel feroviar and #8222;Putin-Trump and #8221; sub strâmtoarea Bering, care ar lega Rusia de Statele Unite şi ar simboliza and #8222;unitatea and #8221; dintre cele două puteri, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaPe parcursul zilei, cerul va avea înnorări şi temporar va ploua în general slab, în regiunile nordice, centrale şi sudice şi pe arii mai restrânse în rest.
00:00
În plin octombrie, în and #8221;crucea and #8221; săptămânii, am luat la pas centrul Bucureştiului, pe urma berăriilor de altă dată. Nicio grijă - multe dintre ele mai and #8222;funcţionează and #8221; doar în poveştile spuse cu talent şi pasiune de Damian Anfile (ghidul nostru), unul dintre acei oameni care nu doar cunosc istoria, ci ştiu şi cum să o facă vie
17 octombrie 2025
21:50
Aproximativ 100 de jandarmi rămân peste noapte în zona afectată de explozie din Rahova pentru a asigura ordinea publică şi pentru a preveni accesul neautorizat în blocul avariat şi în perimetrul restricţionat, a transmis vineri seară Jandarmeria Română
21:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este convins că îl poate determina pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit CNN.
21:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, va fi una bilaterală, însă Washingtonul va menţine legătura cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, la Casa Albă, că marile companii energetice americane and #8222;sunt pregătite să ajute and #8221; Ucraina în urma atacurilor recente lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că prima doamnă, Melania Trump, and #8222;a simţit foarte puternic and #8221; nevoia de a sprijini reunirea copiilor ucraineni separaţi de părinţi în timpul războiului, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a evitat vineri să ofere o poziţie clară privind necesitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui eventual acord de pace, potrivit CNN.
21:20
Investitorii de retail au subscris două treimi din tranşa lor în prima zi a ofertei Cris-Tim # Bursa
Investitorii de retail au subscris încă din prima zi două treimi din tranşa ce le este destinată în oferta producătorului de mezeluri şi mâncăruri gata preparate Cris-Tim Family Holding, potrivit datelor disponibile pe platforma unui broker
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite and #8222;se înţeleg bine cu China and #8221; şi că urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, peste aproximativ două săptămâni, potrivit CNN.
21:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că primul pas spre încheierea războiului îl reprezintă dialogul, urmat de obţinerea unui armistiţiu.
21:10
Trump confirmă o întâlnire cu Putin la Budapesta şi anunţă că va rămâne în contact cu Zelenski # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc la Budapesta, va fi una bilaterală, însă Washingtonul va menţine legătura cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.
21:00
Nicuşor Dan, după explozia din Rahova: and #8222;Cer asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală and #8222;este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple and #8221;
21:00
Trump îl numeşte pe Zelenski and #8222;un lider foarte puternic and #8221; la începutul întrevederii de la Casa Albă # Bursa
La debutul discuţiilor dintre delegaţiile americană şi ucraineană, preşedintele SUA, Donald Trump, l-a descris pe Volodimir Zelenski drept and #8222;un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe and #8221;, adăugând că and #8222;a îndurat multe, iar noi am îndurat alături de el and #8221;.
20:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele american Donald Trump, potrivit CNN.
20:50
Primăria Sectorului 4 a trimis alimente, pături, paturi, saltele şi haine oamenilor afectaţi # Bursa
Primăria Sectorului 4 a trimis, din fondul său de rezervă, alimente de bază, pături, paturi, saltele şi haine groase pentru oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, la blocul din Calea Rahovei
Acum 24 ore
20:40
Un grup de experţi va fi constituit la nivelul Prefecturii pentru a evalua starea imobilului # Bursa
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experţi care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineaţă s-a produs o explozie
20:40
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, programată pentru ora 20:00 (ora României), a fost întârziată cu cel puţin 20 de minute, fără ca Casa Albă să ofere o explicaţie.
20:40
Înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, Casa Albă a fost înconjurată de camioane de deszăpezire şi maşini de poliţie care au blocat traficul pe 17th Street din Washington, potrivit CNN.
20:30
Comisia Europeană propune ca Ucraina să cumpere arme şi muniţii din activele ruseşti blocate de UE şi G7 # Bursa
Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un and #8222;împrumut de reparaţii and #8221; de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei îngheţate în UE să fie folosită de guvernul de la Kiev pentru a cumpăra arme şi muniţii, conform unui document consultat de agenţiile AFP şi Reuters şi trimis statelor membre înaintea summitului european din 23-24 octombrie, transmite Agerpres.ro
20:30
Meloni reacţionează la acuzaţiile liderului sindical care a numit-o and #8222;curtezana lui Trump and #8221; # Bursa
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat dur pe Maurizio Landini, liderul celui mai mare sindicat italian, CGIL, după ce acesta a descris-o drept and #8222;curtezana preşedintelui american Donald Trump and #8221;, potrivit The Guardian.
20:00
Peste 170 dintre locuinţele afectate de explozia din Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunţă UNSAR # Bursa
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă - din informaţiile colectate la nivelul companiilor de asigurări membre aleUniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), transmite News.ro.
19:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlneşte vineri seară, la ora 20:00 (ora României), cu preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, la doar o zi după ce liderul SUA a anunţat că intenţionează să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului din Ucraina, transmite AFP.
19:30
Alegerile pentru Primăria Bucureşti ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidaţi? # Bursa
Alegerile pentru Primăria Bucureşti ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD şi USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pentru G4Media surse din coaliţia de guvernare
19:30
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare # Bursa
19:20
Harghita continuă să se consolideze ca una dintre cele mai dinamice destinaţii turistice montane din România, cu investiţii semnificative în infrastructura de ospitalitate şi agrement. Anul 2025 marchează inaugurarea a patru unităţi de cazare de top: Eskaperdo Resort, Oxygen Resort, SkiGyimes Hotel şi Ozon Wellness care contribuie la creşterea atractivităţii turistice a regiunii şi la diversificarea experienţelor oferite vizitatorilor
19:20
Un soldat rus şi-a împuşcat mortal camaradul şi s-a sinucis într-o bază militară din regiunea Moscovei # Bursa
Un militar rus l-a împuşcat mortal pe un camarad şi apoi s-a sinucis într-o bază din regiunea Moscova, a anunţat vineri armata rusă, potrivit AFP şi The Moscow Times.
19:10
Rusia şi-a doborât propriul avion de vânătoare deasupra Crimeei în timpul unui atac cu drone # Bursa
Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au doborât accidental un avion rusesc de vânătoare Su-30SM deasupra Crimeei anexate, în timp ce încercau să respingă atacurile cu drone ucrainene din timpul nopţii, a declarat vineri Marina ucraineană, citată de The Moscow Times
19:10
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii and #8221;Al.I Cuza and #8221; şi a Universităţii de Arte, transmite News.ro
19:00
Punctul central al discuţiei de la nivelul autorităţilor după tragedia din Rahova a fost ruperea sigiliului pus de Distrigaz. S-a comentat că pompierii SMURD au închis robinetul, dar nu au putut face şi gestul încărcat de simboluri, pe care numai Distrigaz îl putea face, anume să pună sigiliu pe robinetul închis
19:00
Venezuela desfăşoară zeci de mii de militari la frontiera cu Columbia, SUA atacă presupuşi traficanţi # Bursa
Zeci de mii de militari venezueleni au fost desfăşuraţi vineri în apropierea frontierei cu Columbia, în timp ce Washingtonul ataca alţi presupuşi traficanţi de droguri în Caraibe, un nou episod în tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela
17:50
Bujduveanu: and #8221;Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă and #8221; # Bursa
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă
17:50
CGMB a aprobat un ajutor de 2,9 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Bursa
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova
17:40
Arafat: and #8221;Persoana găsită decedată sub dărâmături în Sectorul 5 era însărcinată and #8221; # Bursa
Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a informat că persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată
17:40
Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale # Bursa
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranţă consumatorii din zonă şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă
17:40
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
17:40
Bogdan Ivan: and #8221;Ce s-a întâmplat în Sectorul 5 al Capitalei este inadmisibil and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat
17:40
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei
17:30
J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o and #8222;dezaliniere fundamentală a aşteptărilor and #8221; # Bursa
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă
17:30
The Times/Interviu cu Mihail Hodorkovski: and #8222;Toţi dictatorii noştri au guvernat până la vârsta de 80 de ani. Putin are 73 de ani and #8221; # Bursa
Hodorkovski, care trăieşte în exil şi este acuzat de complot pentru răsturnarea guvernului, spune că la Moscova creşte paranoia cu privire la transferul puterii
17:20
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, în zone pe care Kievul le-a recucerit în urmă cu trei ani în urma unei contraofensive-surpriză
17:10
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al CPI # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin
17:10
Comisia Europeană a declarat că salută o posibilă întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, dacă aceasta ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina, transmite AFP.
17:10
Bolojan: Voi susţine organizarea alegerilor în Capitală la finele lui noiembrie sau începutul lui decembrie # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine, săptămâna viitoare, în coaliţie, organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie
