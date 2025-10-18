Prinţul Andrew renunţă la toate titlurile regale după ani de controverse

20:30

Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un and #8222;împrumut de reparaţii and #8221; de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei îngheţate în UE să fie folosită de guvernul de la Kiev pentru a cumpăra arme şi muniţii, conform unui document consultat de agenţiile AFP şi Reuters şi trimis statelor membre înaintea summitului european din 23-24 octombrie, transmite Agerpres.ro