Parlamentul Portugaliei aprobă proiectul de lege care interzice burqa şi alte văluri integrale în spaţiul public

Harghita continuă să se consolideze ca una dintre cele mai dinamice destinaţii turistice montane din România, cu investiţii semnificative în infrastructura de ospitalitate şi agrement. Anul 2025 marchează inaugurarea a patru unităţi de cazare de top: Eskaperdo Resort, Oxygen Resort, SkiGyimes Hotel şi Ozon Wellness care contribuie la creşterea atractivităţii turistice a regiunii şi la diversificarea experienţelor oferite vizitatorilor