Primăria Capitalei anunţă sprijin continuu pentru victimele exploziei din Rahova
Bursa, 18 octombrie 2025 13:50
După explozia produsă vineri, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti, 66 de persoane au fost cazate în unităţi hoteliere, iar peste 280 au beneficiat de evaluare şi consiliere psihologică, a anunţat primarul interimar Stelian Bujduveanu pe Facebook.
Acum 5 minute
14:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor la liniile electrice avariate ale centralei nucleare Zaporojie # Bursa
Reparaţiile la liniile externe de alimentare cu energie ale centralei nucleare Zaporojie (ZNPP) au început după patru săptămâni de întrerupere, a declarat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, citat de RIA Novosti.
Acum 15 minute
14:10
Mai multe ambarcaţiuni mici care transportau migranţi au fost observate traversând Canalul Mânecii în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, potrivit PA News Agency. Condiţiile meteo favorabile au făcut posibilă reluarea călătoriilor şi în cursul dimineţii, iar autorităţile britanice se aşteaptă la noi traversări pe parcursul zilei.
14:10
Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a anunţat că, între noiembrie 2024 şi iulie 2025, peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ai Districtului Militar Central al armatei ruse au părăsit voluntar unităţile lor, transmite Servodirecţie, citând datele obţinute de serviciile de informaţii.
Acum 30 minute
14:00
China a expulzat nouă oficiali militari de top, printre care He Weidong - vicepreşedintele Comisiei Militare Centrale (CMC) - şi Miao Hua, membru al aceleiaşi structuri, pentru and #8222;încălcări grave ale disciplinei şi ale legii and #8221;, a anunţat publicaţia Global Times.
Acum o oră
13:50
Proteste anti-Trump în SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, criticate dur de liderii republicani # Bursa
Mii de americani sunt aşteptaţi sâmbătă să protesteze în Washington şi în alte oraşe din SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, manifestând împotriva politicilor preşedintelui Donald Trump, transmite The Associated Press.
13:50
13:40
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat sâmbătă pe Facebook că luni îşi va relua activitatea la primărie, după ce măsura arestului la domiciliu a încetat, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti.
Acum 2 ore
13:10
Afganistanul şi Pakistanul reiau negocierile de pace la Doha după cele mai grave confruntări de la frontieră din ultimii ani # Bursa
O delegaţie de rang înalt din Afganistan, condusă de ministrul Apărării Mullah Muhammad Yaqoob, a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după prelungirea armistiţiului convenit în urma luptelor violente de la graniţă, transmite Reuters.
13:10
Romgaz a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune împotriva Comisiei Europene, solicitând anularea Regulamentului NZIA şi a actelor complementare care obligă producătorii de petrol şi gaze să asigure până în 2030 o capacitate totală de stocare a dioxidului de carbon de 50 milioane tone pe an.
13:10
Instagram va introduce controale parentale pentru a bloca accesul adolescenţilor la conversaţiile cu personaje AI # Bursa
Instagram va lansa în curând noi funcţii de siguranţă care le vor permite părinţilor să împiedice adolescenţii să discute cu personajele bazate pe inteligenţă artificială ale platformei, a anunţat compania-mamă Meta, citată de CNN.
12:50
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat nereguli grave la Societatea Naţională a Sării (Salrom) şi Administraţia Naţională Apele Române, după verificările efectuate în urma inundaţiei de la Salina Praid din luna mai, a anunţat sâmbătă Guvernul.
12:30
Parlamentul Portugaliei aprobă proiectul de lege care interzice burqa şi alte văluri integrale în spaţiul public # Bursa
Parlamentul Portugaliei a adoptat un proiect de lege care interzice purtarea vălurilor ce acoperă integral faţa din and #8222;motive de gen sau religioase and #8221; în spaţiul public, o măsură considerată a viza în special femeile musulmane, relatează The Guardian.
12:30
Moody and #39;s: Sistemul bancar american rămâne solid, în ciuda creşterii îngrijorărilor privind creditele neperformante # Bursa
Sistemul bancar şi pieţele de credit privat din Statele Unite continuă să fie solide, în pofida temerilor tot mai mari privind creditele neperformante ale băncilor regionale, a declarat Marc Pinto, şeful departamentului global de credit privat al Moody and #39;s Ratings, într-un interviu pentru CNBC.
12:30
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai va colabora cu grupul auto Stellantis pentru lansarea în Europa a unui program de taxiuri fără şofer, marcând un pas semnificativ în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, relatează CNBC.
12:30
Temerile privind creditele neperformante afectează pieţele europene, acţiunile bancare scad cu peste 2% # Bursa
Pieţele europene au închis săptămâna în scădere semnificativă, pe fondul amplificării îngrijorărilor legate de calitatea creditelor şi stabilitatea sistemului bancar, transmite CNBC.
Acum 4 ore
12:20
O explozie produsă vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, regiunea Bashkortostan, s-a soldat cu trei morţi şi cinci răniţi, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram, potrivit Reuters.
12:10
Contrabandist condamnat la 40 de ani de închisoare în SUA pentru transport de piese de rachete iraniene destinate rebelilor Houthi # Bursa
Un cetăţean pakistanez, Muhammad Pahlawan, a fost condamnat la 40 de ani de închisoare în Statele Unite pentru transportul de piese pentru rachete balistice din Iran către rebelii Houthi din Yemen, relatează BBC.
12:10
Un liceu militar din Legnica, sud-vestul Poloniei, a introdus în programa şcolară un curs de pilotare a dronelor, parte a unui program coordonat de Ministerul Apărării, relatează AFP.
12:10
Acordul nuclear cu Iranul a expirat, iar Teheranul anunţă că nu mai acceptă nicio restricţie asupra programului său atomic # Bursa
Iranul nu se mai consideră obligat să respecte restricţiile impuse de acordul internaţional privind programul său nuclear, după expirarea oficială a înţelegerii cunoscute sub numele de JCPOA, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe de la Teheran, potrivit AFP.
11:40
Organizaţia Naţiunilor Unite se confruntă cu obstacole majore în livrarea ajutoarelor umanitare către nordul Fâşiei Gaza, unde foametea continuă să se agraveze, în ciuda încetării focului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri instituţia, potrivit Reuters.
11:40
Casa Albă oferă un răspuns ironic după ce a fost întrebată cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump-Putin # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus and #8222;Mama ta a făcut-o and #8221;, întrebată fiind cine a decis alegerea Budapestei ca loc de desfăşurare a summitului Trump-Putin, potrivit HuffPost.
11:10
Trump îi comută pedeapsa lui George Santos, fost congresman republican condamnat pentru corupţie # Bursa
Fostul ales republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru fraudă şi deturnare de fonduri, va fi eliberat după ce preşedintele american Donald Trump i-a comutat pedeapsa, relatează AFP.
11:10
A fost semnat contractul de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi, în valoare de 1,69 miliarde lei # Bursa
Ministerul Sănătăţii a anunţat semnarea contractului de lucrări pentru faza a doua a construcţiei Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi, un proiect cu o valoare totală de 3,23 miliarde lei. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, spitalul va avea 850 de paturi şi o suprafaţă construită de peste 200.000 mp, devenind and #8222;centrul medical de excelenţă al Moldovei and #8221;.
11:00
Hamas refuză să se dezarmeze şi vrea să păstreze controlul asupra securităţii din Gaza în perioada de tranziţie # Bursa
Hamas nu intenţionează să renunţe la arme şi vrea să menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza în perioada de tranziţie propusă de Statele Unite, a declarat pentru Reuters Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha.
Acum 6 ore
10:10
Cum poate ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump, în ciuda interdicţiei aeriene a UE # Bursa
Organizarea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, programat să aibă loc la Budapesta, ridică o problemă majoră: modul în care liderul de la Kremlin va ajunge în spaţiul aerian al Uniunii Europene, potrivit BBC.
10:00
Un rănit în explozia din Rahova a fost transferat la o clinică din Austria pentru tratament de specialitate # Bursa
Unul dintre răniţii în explozia produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Bucureşti, este transportat la o clinică din Austria, a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).
09:50
Giorgia Meloni l-a acuzat pe liderul sindicatelor italiene de sexism după ce a numit-o and #8222;curtezana lui Trump and #8221; # Bursa
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat dur pe liderul celui mai mare sindicat din ţară, Maurizio Landini, după ce acesta s-a referit la ea drept and #8222;curtezana lui Donald Trump and #8221;, potrivit The Guardian.
09:40
Beijingul şi Washingtonul au convenit să reia negocierile comerciale la nivel înalt şi să evite o nouă rundă de escaladare tarifară, potrivit AFP.
09:30
Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA atinge cel mai scăzut nivel din mandate # Bursa
Rata de aprobare a preşedintelui american Donald Trump în privinţa economiei a scăzut semnificativ, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor legate de locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit sondajului CNBC All-America Economic Survey.
09:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat prudent în privinţa perspectivelor ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, după întâlnirea de vineri de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump, relatează BBC.
09:30
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat vineri seară biroul prim-ministrului israelian, potrivit CNN.
09:20
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat, vineri, că renunţă la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, decizie venită după ani de critici legate de comportamentul său şi de legăturile cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.
09:20
Kremlinul propune construirea unui and #8222;tunel Putin-Trump and #8221; între Rusia şi SUA # Bursa
Un emisar al Kremlinului a sugerat construirea unui tunel feroviar and #8222;Putin-Trump and #8221; sub strâmtoarea Bering, care ar lega Rusia de Statele Unite şi ar simboliza and #8222;unitatea and #8221; dintre cele două puteri, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaPe parcursul zilei, cerul va avea înnorări şi temporar va ploua în general slab, în regiunile nordice, centrale şi sudice şi pe arii mai restrânse în rest.
00:00
În plin octombrie, în and #8221;crucea and #8221; săptămânii, am luat la pas centrul Bucureştiului, pe urma berăriilor de altă dată. Nicio grijă - multe dintre ele mai and #8222;funcţionează and #8221; doar în poveştile spuse cu talent şi pasiune de Damian Anfile (ghidul nostru), unul dintre acei oameni care nu doar cunosc istoria, ci ştiu şi cum să o facă vie
17 octombrie 2025
21:50
Aproximativ 100 de jandarmi rămân peste noapte în zona afectată de explozie din Rahova pentru a asigura ordinea publică şi pentru a preveni accesul neautorizat în blocul avariat şi în perimetrul restricţionat, a transmis vineri seară Jandarmeria Română
21:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este convins că îl poate determina pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit CNN.
21:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, va fi una bilaterală, însă Washingtonul va menţine legătura cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, la Casa Albă, că marile companii energetice americane and #8222;sunt pregătite să ajute and #8221; Ucraina în urma atacurilor recente lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că prima doamnă, Melania Trump, and #8222;a simţit foarte puternic and #8221; nevoia de a sprijini reunirea copiilor ucraineni separaţi de părinţi în timpul războiului, potrivit CNN.
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a evitat vineri să ofere o poziţie clară privind necesitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui eventual acord de pace, potrivit CNN.
21:20
Investitorii de retail au subscris două treimi din tranşa lor în prima zi a ofertei Cris-Tim # Bursa
Investitorii de retail au subscris încă din prima zi două treimi din tranşa ce le este destinată în oferta producătorului de mezeluri şi mâncăruri gata preparate Cris-Tim Family Holding, potrivit datelor disponibile pe platforma unui broker
21:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite and #8222;se înţeleg bine cu China and #8221; şi că urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, peste aproximativ două săptămâni, potrivit CNN.
21:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că primul pas spre încheierea războiului îl reprezintă dialogul, urmat de obţinerea unui armistiţiu.
21:10
Trump confirmă o întâlnire cu Putin la Budapesta şi anunţă că va rămâne în contact cu Zelenski # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc la Budapesta, va fi una bilaterală, însă Washingtonul va menţine legătura cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.
21:00
Nicuşor Dan, după explozia din Rahova: and #8222;Cer asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală and #8222;este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple and #8221;
21:00
Trump îl numeşte pe Zelenski and #8222;un lider foarte puternic and #8221; la începutul întrevederii de la Casa Albă # Bursa
La debutul discuţiilor dintre delegaţiile americană şi ucraineană, preşedintele SUA, Donald Trump, l-a descris pe Volodimir Zelenski drept and #8222;un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe and #8221;, adăugând că and #8222;a îndurat multe, iar noi am îndurat alături de el and #8221;.
20:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele american Donald Trump, potrivit CNN.
20:50
Primăria Sectorului 4 a trimis alimente, pături, paturi, saltele şi haine oamenilor afectaţi # Bursa
Primăria Sectorului 4 a trimis, din fondul său de rezervă, alimente de bază, pături, paturi, saltele şi haine groase pentru oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, la blocul din Calea Rahovei
20:40
Un grup de experţi va fi constituit la nivelul Prefecturii pentru a evalua starea imobilului # Bursa
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experţi care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineaţă s-a produs o explozie
