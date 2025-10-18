Primăria Capitalei anunţă sprijin continuu pentru victimele exploziei din Rahova

00:00

În plin octombrie, în and #8221;crucea and #8221; săptămânii, am luat la pas centrul Bucureştiului, pe urma berăriilor de altă dată. Nicio grijă - multe dintre ele mai and #8222;funcţionează and #8221; doar în poveştile spuse cu talent şi pasiune de Damian Anfile (ghidul nostru), unul dintre acei oameni care nu doar cunosc istoria, ci ştiu şi cum să o facă vie