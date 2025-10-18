Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici
Newsweek.ro, 18 octombrie 2025 13:50
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici. Corpu...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
14:10
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervin...
Acum o oră
13:50
13:40
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat # Newsweek.ro
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat,...
Acum 2 ore
13:20
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile # Newsweek.ro
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile. Primaru...
13:10
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război # Newsweek.ro
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război. Tom Fle...
12:50
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea AUR # Newsweek.ro
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea partidului...
12:40
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena # Newsweek.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena de...
12:30
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul este suspect # Newsweek.ro
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul a devenit suspe...
Acum 4 ore
12:10
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord # Newsweek.ro
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord. ...
11:50
VIDEO Racheta monstruoasă de 8 tone care zboară 3.500 km intră în producție. Îl va vâna pe Putin? # Newsweek.ro
Coreea de Sud anunță că cea mai puternică rachetă balistică ne-nucleară din lume, Hyunmoo-5, a intra...
11:20
VIDEO Flăcări la un bloc de 10 etaje din centrul Bucureștiului. Sunt 10 mașini de pompieri # Newsweek.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capital...
11:10
Mediul controversat Flavia Groșan se află în stare gravă, fiind în comă profundă. Apropiații sopun c...
10:40
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă? # Newsweek.ro
Mulți pensionari au avut parte de o veste șocantă luna asta. Nu au primit pensia. Casa de Pensii anu...
Acum 6 ore
10:20
Primul recall masiv al producătorului auto chinez BYD: 115.000 de mașini au probleme cu bateriile # Newsweek.ro
Producătorul auto chinez BYD, cel mai mare constructor de mașini electrificate din lume, a anunțat p...
10:10
Trump amână Tomahawk pentru Ucraina până la întâlnirea cu Putin. În Alaska, s-a încheiat prost # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Zelenski i-a oferit lui Trump o înțelegere: Ucraina dă SUA...
09:40
Explozia blocului din București: O victimă trimisă la o clinică din Austria, 2 operate la Floreasca # Newsweek.ro
Dintre cele 15 persoane rănite grav în explozia blocului din București, una cu arsuri și multiple tr...
09:20
Trump l-a scăpat de 7 ani de pușcărie pentru fraudă pe fostul congresman republican George Santos # Newsweek.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la peste 7 ani de închisoare pentru fraudă și ...
09:10
Criză politico-economică, în Franța. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+ # Newsweek.ro
Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrograde...
08:40
Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8 ani, găsiți înecați într-o baltă. Erau dați dispăruți de 4 ore # Newsweek.ro
Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8 ani, dați dispăruți de acasă, au fost găsiți înecați după circa...
Acum 8 ore
08:20
VIDEO România s-a calificat în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe # Newsweek.ro
Fetele au învins Slovenia și băieții, Suedia. România s-a calificat în semifinalele Campionatelor Eu...
08:00
Alegerea unei huse potrivite pentru noul iPhone 17 Pro poate părea o misiune complicată, mai ales câ...
07:50
Este pieptul de pui mai sănătos decât pulpele? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună # Newsweek.ro
Este pieptul de pui mai sănătos decât pulpele? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună. Am...
07:40
Scade consumul de bere din Europa, cresc prețurile. Sunt așteptate majorări după Crăciun # Newsweek.ro
Consumul de bere este în scădere, iar producătorii majorează prețurile. Cu toate acestea, probabil v...
07:30
Cum să menții casa călduroasă pe timp de iarnă. Schimbări simple prin care reduci facturile # Newsweek.ro
Sezonul rece aduce mereu cu el provocarea de a menține locuința caldă, fără a crește exagerat costur...
07:20
Horoscop 19 octombrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Raci. Taurii au o zi romantică # Newsweek.ro
Horoscop 19 octombrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Raci. Taurii au o zi romantică. Pentru V...
07:10
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut # Newsweek.ro
România a fost al un pas să intre în incapacitate de plată şi astfel să nu mai plătească pensiile. A...
Acum 24 ore
22:20
Donald Trump, în timpul discuţiei cu Volodimir Zelenski: E posibil ca Putin să încerce să mă păcălea...
22:00
Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? # Newsweek.ro
Moarte învăluită în mister la Iași.
22:00
Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul...
21:50
Simona Stan, sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este în arest la domiciliu, 30 de zile # Newsweek.ro
Simona Stan, sora lui Carmen Daniela Dan, fost ministru de Interne, fostă apropiată a lui Liviu Drag...
21:20
Zelenski e primit acum, de Donald Trump. Miza - rachetele Tomahawk. Le va primi Ucraina? # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit acum, de Donald Trump, la Casa Albă. Miza est...
21:00
Nicuşor Dan, despre explozia din Capitală: O tragedie cutremurătoare, care nu trebuia să se întâmple # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune despre explozia din Capitală că este o tragedie cutremurătoare, care ...
20:30
Ilie Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea...
20:10
Vânzările masive pe pieţele de capital se calmează, după anunţul lui Trump privind întâlnirea cu Xi # Newsweek.ro
Vânzările masive de pe pieţele de capital se calmează, dar indiceele fricii creşte, după anunţul lui...
19:50
Care este ora ideală pentru a lua cina? Este mai devreme decât crezi. Dieteticienii dezvăluie # Newsweek.ro
După o zi plină, alegerea orei perfecte pentru cină poate fi dificilă. Nutriționiștii spun că ideal ...
19:40
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder nu regretă rolul avut în apariţia Nord Stream 2 # Newsweek.ro
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, numit în conducerea Gazprom în anul 2022, nu regretă rolul...
19:20
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei # Newsweek.ro
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei. Iată be...
19:20
Ungaria a încercat să spioneze Comisia Europeană, făcând exerciţii de farmec diplomatic, care să esc...
19:10
Un tramvai şi un autobuz STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului # Newsweek.ro
Un tramvai şi un autobuz ale STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului, la ...
19:00
Noi precizări de la Distrigaz după explozia din cartierul Rahova. Ce s-a întâmplat cu sigiliul? # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele a transmis o nouă precizare. Compania arată că robinetul de branşament pe care ...
18:40
Cine a rupt sigiliul de la robinetul de gaze? Un locatar contrazice autoritățile: A cerut 1.500 lei # Newsweek.ro
Un locatar al blocului afectat de o explozie a declarat că o firmă recomandată de Distrigaz a rupt s...
18:40
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4 # Newsweek.ro
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4. C...
18:20
Rusia a capturat doar 250 Km pătrați din Ucrania în septembrie. Economia lui Putin lovită de drone # Newsweek.ro
Câștigurile teritoriale rusești în Ucraina au scăzut constant de la vară, pierderile de teren ucrain...
18:10
Un general rus cere ca Putin să zboare prin România spre Ungaria ca să se întâlnească cu Trump # Newsweek.ro
Putin ar urma să zboare la Budapesta pentru a-l întâlni pe Putin. Un general rus crede că Putin ar t...
17:50
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la C...
17:40
Oficial: Industria auto din Franța, în criză gravă. 350 000 oameni, afectați. Se propun măsuri-șoc # Newsweek.ro
Un raport al Comisiei pentru Afaceri Economice din senatul Franței arată că industria auto din hexag...
17:40
A fost aprobată suma de 2,9 milioane de lei pentru sinistrații din Rahova. Banii sunt luați din fond...
17:30
Ce au făcut susținătorii lui Călin Georgescu la locul exploziei din Rahova? Unul, săltat de jandarmi # Newsweek.ro
Un grup de simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au luat la ceartă cu forțele de ordine aflate la bl...
17:20
Un bărbat venit la blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la Poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un bărbat care venise în apropierea blocului din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jand...
17:20
55.000 de persoane au datorii la impozit în Constanța. Ce mesaj le-a transmis Primăria? # Newsweek.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice...
