Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici

Newsweek.ro, 18 octombrie 2025 13:50

Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici. Corpu...

Acum 15 minute
14:10
Intervenţie la un bloc din Târgu Mureş, după ce au fost semnalate scurgeri de gaze Newsweek.ro
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervin...
Acum o oră
13:50
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici Newsweek.ro
Raport dur la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat cu măsuri de precauție mici. Corpu...
13:40
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat Newsweek.ro
Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit la 70 de ani într-un hotel din Galați. Un coleg a anunțat,...
Acum 2 ore
13:20
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile Newsweek.ro
Locatarii blocului distrus din Rahova, însoțiți de polițiști pentru a-și recupera lucrurile. Primaru...
13:10
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război Newsweek.ro
Foamete severă în nordul Gazei. Convoaiele ONU sunt blocate pe drumurile distruse de război. Tom Fle...
12:50
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea AUR Newsweek.ro
Sociologul Vasile Dîncu spune că PSD a pierdut între 10 şi 15 % din electorat în favoarea partidului...
12:40
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena Newsweek.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni. Droguri aduse din Atena de...
12:30
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul este suspect Newsweek.ro
Proprietarul brandului de îmbrăcăminte Mango, mort după ce a căzut într-o râpă. Fiul a devenit suspe...
Acum 4 ore
12:10
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord Newsweek.ro
Hamas refuză dezarmarea în Fâșia Gaza. Președintele Donald Trump mizează pe respectarea unui acord. ...
11:50
VIDEO Racheta monstruoasă de 8 tone care zboară 3.500 km intră în producție. Îl va vâna pe Putin? Newsweek.ro
Coreea de Sud anunță că cea mai puternică rachetă balistică ne-nucleară din lume, Hyunmoo-5, a intra...
11:20
VIDEO Flăcări la un bloc de 10 etaje din centrul Bucureștiului. Sunt 10 mașini de pompieri Newsweek.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capital...
11:10
Flavia Groșan, în comă profundă. Prentidea că tratamentul anti-COVID omoară oameni Newsweek.ro
Mediul controversat Flavia Groșan se află în stare gravă, fiind în comă profundă. Apropiații sopun c...
10:40
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă? Newsweek.ro
Mulți pensionari au avut parte de o veste șocantă luna asta. Nu au primit pensia. Casa de Pensii anu...
Acum 6 ore
10:20
Primul recall masiv al producătorului auto chinez BYD: 115.000 de mașini au probleme cu bateriile Newsweek.ro
Producătorul auto chinez BYD, cel mai mare constructor de mașini electrificate din lume, a anunțat p...
10:10
Trump amână Tomahawk pentru Ucraina până la întâlnirea cu Putin. În Alaska, s-a încheiat prost Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski Zelenski i-a oferit lui Trump o înțelegere: Ucraina dă SUA...
09:40
Explozia blocului din București: O victimă trimisă la o clinică din Austria, 2 operate la Floreasca Newsweek.ro
Dintre cele 15 persoane rănite grav în explozia blocului din București, una cu arsuri și multiple tr...
09:20
Trump l-a scăpat de 7 ani de pușcărie pentru fraudă pe fostul congresman republican George Santos Newsweek.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la peste 7 ani de închisoare pentru fraudă și ...
09:10
Criză politico-economică, în Franța. S&#38;P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+ Newsweek.ro
Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrograde...
08:40
Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8 ani, găsiți înecați într-o baltă. Erau dați dispăruți de 4 ore Newsweek.ro
Un băiețel de 4 ani și o fetiță de 8 ani, dați dispăruți de acasă, au fost găsiți înecați după circa...
Acum 8 ore
08:20
VIDEO România s-a calificat în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe Newsweek.ro
Fetele au învins Slovenia și băieții, Suedia. România s-a calificat în semifinalele Campionatelor Eu...
08:00
Ți-ai luat iPhone 17 Pro. Află ce husă e mai bună, din silicon sau din piele? Newsweek.ro
Alegerea unei huse potrivite pentru noul iPhone 17 Pro poate părea o misiune complicată, mai ales câ...
07:50
Este pieptul de pui mai sănătos decât pulpele? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună Newsweek.ro
Este pieptul de pui mai sănătos decât pulpele? Nutriționiștii explică care alegere este mai bună. Am...
07:40
Scade consumul de bere din Europa, cresc prețurile. Sunt așteptate majorări după Crăciun Newsweek.ro
Consumul de bere este în scădere, iar producătorii majorează prețurile. Cu toate acestea, probabil v...
07:30
Cum să menții casa călduroasă pe timp de iarnă. Schimbări simple prin care reduci facturile Newsweek.ro
Sezonul rece aduce mereu cu el provocarea de a menține locuința caldă, fără a crește exagerat costur...
07:20
Horoscop 19 octombrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Raci. Taurii au o zi romantică Newsweek.ro
Horoscop 19 octombrie. Luna în Balanță îi face sensibili pe Raci. Taurii au o zi romantică. Pentru V...
07:10
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut Newsweek.ro
România a fost al un pas să intre în incapacitate de plată şi astfel să nu mai plătească pensiile. A...
Acum 24 ore
22:20
Donald Trump: E posibil ca Putin să încerce să mă păcălească, pentru a câștiga timp Newsweek.ro
Donald Trump, în timpul discuţiei cu Volodimir Zelenski: E posibil ca Putin să încerce să mă păcălea...
22:00
Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? Newsweek.ro
Moarte învăluită în mister la Iași.
22:00
Acuze grave de tortură la Spitalul Pădureni-Grajduri. Ce spun șefii? Newsweek.ro
Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul...
21:50
Simona Stan, sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este în arest la domiciliu, 30 de zile Newsweek.ro
Simona Stan, sora lui Carmen Daniela Dan, fost ministru de Interne, fostă apropiată a lui Liviu Drag...
21:20
Zelenski e primit acum, de Donald Trump. Miza - rachetele Tomahawk. Le va primi Ucraina? Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit acum, de Donald Trump, la Casa Albă. Miza est...
21:00
Nicuşor Dan, despre explozia din Capitală: O tragedie cutremurătoare, care nu trebuia să se întâmple Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune despre explozia din Capitală că este o tragedie cutremurătoare, care ...
20:30
Ilie Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea...
20:10
Vânzările masive pe pieţele de capital se calmează, după anunţul lui Trump privind întâlnirea cu Xi Newsweek.ro
Vânzările masive de pe pieţele de capital se calmează, dar indiceele fricii creşte, după anunţul lui...
19:50
Care este ora ideală pentru a lua cina? Este mai devreme decât crezi. Dieteticienii dezvăluie Newsweek.ro
După o zi plină, alegerea orei perfecte pentru cină poate fi dificilă. Nutriționiștii spun că ideal ...
19:40
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder nu regretă rolul avut în apariţia Nord Stream 2 Newsweek.ro
Fostul cancelar german Gerhard Schroeder, numit în conducerea Gazprom în anul 2022, nu regretă rolul...
19:20
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei Newsweek.ro
Trucul simplu prin care afli dacă intestinele tale funcționează bine. Costă doar câțiva lei. Iată be...
19:20
Ungaria a vrut să spioneze Comisia Europeană. De ce a eşuat înt-un mod penibil? Newsweek.ro
Ungaria a încercat să spioneze Comisia Europeană, făcând exerciţii de farmec diplomatic, care să esc...
19:10
Un tramvai şi un autobuz STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului Newsweek.ro
Un tramvai şi un autobuz ale STB s-au ciocnit în cea mai aglomerată intersecţie a Bucureştiului, la ...
19:00
Noi precizări de la Distrigaz după explozia din cartierul Rahova. Ce s-a întâmplat cu sigiliul? Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele a transmis o nouă precizare. Compania arată că robinetul de branşament pe care ...
18:40
Cine a rupt sigiliul de la robinetul de gaze? Un locatar contrazice autoritățile: A cerut 1.500 lei Newsweek.ro
Un locatar al blocului afectat de o explozie a declarat că o firmă recomandată de Distrigaz a rupt s...
18:40
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4 Newsweek.ro
Reduceți riscul de cancer colorectal cu pași simpli. Tânăr de 21 de ani diagnosticat în stadiul 4. C...
18:20
Rusia a capturat doar 250 Km pătrați din Ucrania în septembrie. Economia lui Putin lovită de drone Newsweek.ro
Câștigurile teritoriale rusești în Ucraina au scăzut constant de la vară, pierderile de teren ucrain...
18:10
Un general rus cere ca Putin să zboare prin România spre Ungaria ca să se întâlnească cu Trump Newsweek.ro
Putin ar urma să zboare la Budapesta pentru a-l întâlni pe Putin. Un general rus crede că Putin ar t...
17:50
Ilie Bolojan anunță când vor avea loc alegerile din Capitală. Ce candidați vor fi? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la C...
17:40
Oficial: Industria auto din Franța, în criză gravă. 350 000 oameni, afectați. Se propun măsuri-șoc Newsweek.ro
Un raport al Comisiei pentru Afaceri Economice din senatul Franței arată că industria auto din hexag...
17:40
2.900.000 de lei, ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Rahova Newsweek.ro
A fost aprobată suma de 2,9 milioane de lei pentru sinistrații din Rahova. Banii sunt luați din fond...
17:30
Ce au făcut susținătorii lui Călin Georgescu la locul exploziei din Rahova? Unul, săltat de jandarmi Newsweek.ro
Un grup de simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au luat la ceartă cu forțele de ordine aflate la bl...
17:20
Un bărbat venit la blocul afectat de explozie, dus de jandarmi la Poliție. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un bărbat care venise în apropierea blocului din Rahova afectat de explozie a ajuns la Poliție. Jand...
17:20
55.000 de persoane au datorii la impozit în Constanța. Ce mesaj le-a transmis Primăria? Newsweek.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice...
