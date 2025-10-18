Bolojan: Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală
PSNews.ro, 18 octombrie 2025 15:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor iar asta este misiunea ANAF. Şeful Executivului a precizat că vor fi publicate săptămâna viitoare datoriile companiilor de stat. "Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, […]
• • •
Acum 30 minute
15:30
Alertă la un bloc din Târgu Mureş. Locuitorii au simţit miros de gaz şi au solicitat intervenţia autorităţilor # PSNews.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz „minore", alimentarea în bloc fiind sistată. Intervenţia autorităţilor din judeţul Mureş a avut loc, sâmbătă, pe strada Cugir din municipiul […]
15:30
15:30
Explozie în Rahova. Distrigaz prelungeşte perioada în care opreşte alimentarea cu gaze în zonă. Străzile afectate # PSNews.ro
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorităţi, conform Agerpres. Pentru a pune în siguranţă consumatorii din perimetrul […]
15:30
Un român și doi ucraineni au fost aduși vineri în fața magistraților britanici sub acuzația de implicare în incendierea, în mai, a mai multor proprietăți ale premierului Keir Starmer, potrivit Agerpres, care citează AFP. Cazul a fost anchetat inițial de departamentul antiterorist al poliției britanice. Ulterior, procuratura a indicat că dosarul nu este tratat ca […]
15:30
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri: Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie # PSNews.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri consideră că blocul din cartierul Rahova unde s-a produs ieri dimineață o explozie din cauza unei acumulări de gaze a rezistat bine la deflagrație. AIPCS susține că un astfel de moment reprezintă un exemplu concret pentru importanța respectării normelor de proiectare, execuție și exploatare în construcții, precum și responsabilitatea […]
15:30
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta # PSNews.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC. Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie […]
15:30
Economişti: “Dacă America tușește, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă” # PSNews.ro
Economia americană este foarte aproape de a intra într-o contracție dăunătoare, iar multe state se confruntă deja cu o recesiune, a avertizat în urmă cu o săptămână Mark Zandi, economist-șef la Moody's Analytics. Acesta a estimat că 22 de state plus Districtul Columbia se confruntă acum cu o slăbiciune economică persistentă și pierderi de locuri […]
Acum 2 ore
14:20
Proiect iniţiat de parlamentari PNL: Drept de şedere temporară în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro # PSNews.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul PNL Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori, afirmă că "acest instrument este utilizat cu succes în Europa". "Am iniţiat, alături de colegii mei din PNL, […]
14:20
Partidul Social Democrat a pierdut între 10 şi 15% din electoratul tradiţional în favoarea Alianţei pentru Unirea Românilor, e de părere sociologul şi profesorul Vasile Dîncu. Acesta spune că scăderea PSD la ultimele alegeri e cauzată de faptul că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot, dar şi de reducerea „pe cale […]
14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că toți cei responsabili de explozia din Calea Rahovei, „vor răspunde în fața legii, inclusiv penal". Printre posibilii vinovați, ministrul a menționat și compania Distrigaz, care intervenise cu o zi înainte la blocul afectat. „Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde […]
14:20
Explozie în Capitală. Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni. Trebuie să relocăm fiecare familie # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau În blocul afectat de explozia puternică produsă vineri, în sectorul 5, au fost cazate în hoteluri. Bujduveanu spune că etapa cea mai grea, cazarea „pe termen mediu şi lung a familiilor", începând de luni, abia urmează, el precizând […]
14:20
Grindeanu, întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor # PSNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa și au discutat despre viitorul buget al UE. Liderul PSD a avut o întrevedere și cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European. „O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al […]
14:20
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul de duce de York, după ani de critici privind comportamentul său şi legăturile cu defunctul infractor sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters. Reputaţia lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles şi al doilea fiu al regretatei regine Elizabeth, a avut de suferit […]
14:20
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, este în comă profundă # PSNews.ro
Faimoasa pneumoloagă orădeancă Flavia Groșan, care și-a dobândit notorietatea prin afirmații scandaloase făcute în pandemia de Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean cu diagnostic extrem de grav. Ea este în comă și i-au fost […]
Acum 4 ore
13:20
Trump și Zelenski au discutat la Casa Albă. Trump: Am prefera să putem încheia războiul din Ucraina fără Tomahawk # PSNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază […]
13:20
Daniel David: Combaterea drogurilor trebuie coordonată între școli, familii și autorități # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, 17 octombrie, că este important să existe un control în afara școlii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, relatează Adevărul. „Asta poți să o faci prin colaborare cu autoritățile locale, mai ales cele de ordine publică, astfel încât în jurul școlilor mediul să […]
13:20
Sâmbătă avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile încep să scadă. Vor fi doar 10…11 grade în estul Transilvaniei și în jur de 18 grade în Moldova, în Oltenia și în sudul Munteniei. În Dobrogea și […]
13:20
Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, printr-o decizie luată, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Cealaltă femeie din dosar a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, vineri, că au […]
13:20
Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de Nicușor Dan. Ce prevede # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 17 octombrie, legea care limitează indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea companiilor de stat, act normativ pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament la sfârșitul lunii august. Potrivit Decretului privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor […]
12:20
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru SPA amplasat la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6. Pentru informarea populației din zonă a fost emis un mesaj Ro-Alert. Echipaje de intervenție acționează în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei. […]
12:20
Consultant fiscal: Autoconsumul din gospodării nu trebuie inclus în calculul GAP-ului de TVA # PSNews.ro
Discuțiile tehnice despre modul de calcul al deficitului de colectare a TVA (GAP TVA) au fost denaturate în spațiul public, afirmă Mariana Vizoli, membră în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali (CCF). Ea explică, într-un mesaj transmis public, că autoconsumul populației din gospodăriile proprii nu poate fi considerat o sursă potențială de TVA și nu […]
12:20
VIDEO Agent imobiliar despre blocul afectat de explozie: Cine a făcut blocul, bravo! Dacă nu era bun, cădea tot # PSNews.ro
Agentul imobiliar Șerban Trîmbițașu, extrem de cunoscut pe rețelele sociale, susține că blocul din Rahova a fost bine construit, deoarece nu a căzut în integralitate după explozia de vineri. „Nu o să îmi dau cu părerea de ce s-a ajuns în situația asta, de ce nu s-a verificat gazul. În schimb o să îmi dau […]
12:20
De la austeritate fiscală și până la comasarea alegerilor, mandatul politic curent a fost un teren de luptă legislativ. Analizăm cele mai controversate cinci acte normative care au redefinit relația dintre Guvern, UE, grupurile de interese și cetățeni. Cuprins Modificările Codului Fiscal și Pachetul de Măsuri de Austeritate Legea pensiilor speciale și Tăierea Pensiilor „Nemuncite" […]
Acum 6 ore
11:20
EXPLOZIA DIN RAHOVA. Cronologie. Starea victimelor. Bujduveanu: 286 de persoane, evaluate și consiliate psihologic # PSNews.ro
Autoritățile încearcă să pună cap la cap şirul evenimentelor ce au dus la tragedia din cartierul bucureştean Rahova, acolo unde, în urma exploziei unui bloc, vineri, au murit 3 oameni, iar alţi 17 au fost răniţi. Au fost audieri în noaptea de vineri spre sâmbătă la Poliţia Capitalei, informează Antena 3 CNN. A fost audiată […]
11:20
Fonduri Verzi AFM 2025 pentru Persoane Fizice: Ghid Complet Casa Verde, Rabla și Programe Noi # PSNews.ro
Vrei să plătești mai puțin la facturile de energie și să contribui la un mediu mai curat? 2025 este anul cu cel mai mare buget din istoria Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), dedicat exact acestor obiective. Fondurile Verzi AFM 2025 reprezintă șansa ta de a-ți moderniza locuința sau parcul auto cu sprijin financiar nerambursabil din […]
10:20
George Simion, atac direct la Justiție: cere referendum pentru desființarea CCR. „Românii și-au pierdut încrederea” # PSNews.ro
George Simion a anunțat că AUR va propune desființarea Curții Constituționale, după ce aceasta a anulat candidatura Dianei Șoșoacă și turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că inițiativa este una populistă și anti-constituțională, întrucât CCR rămâne garantul supremației Constituției și al separației puterilor în stat. Liderul AUR a declarat […]
10:20
Nicușor Dan, după tragedia din Rahova: Trebuie să cadă capete, nu putem aştepta o anchetă care să se încheie în uitare # PSNews.ro
După tragedia din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit şi 15 au ajuns la spitale, cu răni şi arsuri, Nicuşor Dan vrea să cadă capete. „Este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare", a afirmat președintele. […]
10:20
Performanță istorică la Europene: Ambele echipe de tenis de masă ale României, calificate în semifinale # PSNews.ro
Sportul românesc este în sărbătoare, după victoria de la Campionatul European de Tenis de Masă 2025: atât echipa masculină, cât și cea feminină s-au calificat în semifinalele competiției, asigurând astfel cel puțin două medalii. Este o performanță rară, care confirmă forța actuală a tenisului de masă românesc. Triumful băieților: Eliminarea campioan
Acum 8 ore
09:20
Prețul astronomic cerut de RA-APPS pentru vila din Aviatorilor, renovată cu milioane de euro pentru un fost președinte # PSNews.ro
Imobilul din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, pentru refacerea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte, este pus acum la închiriere prin licitație la un preț de pornire de 35.000 euro/ lună, relevă datele analizate de Profit.ro. Recent, vila a fost scoasă […] Articolul Prețul astronomic cerut de RA-APPS pentru vila din Aviatorilor, renovată cu milioane de euro pentru un fost președinte apare prima dată în PS News.
09:20
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. „Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru […] Articolul Ionuț Moșteanu, după haosul mobilizării: „Vă spun clar, nu merge nimeni la război” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
PE SCURT: Germania dezbate reintroducerea serviciului militar, Italia restricționează educația sexuală în școli în plin scandal privind violența de gen, Ungaria pregătește o întâlnire Putin–Trump pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, iar Polonia adoptă o lege de scutire fiscală pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. BERLIN Parlamentul german a început prima […] Articolul Știri din capitalele Europei, 17 octombrie apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Un bărbat prins sub dărâmăturile exploziei din Rahova face semne disperate pentru a fi salvat # PSNews.ro
@morningstarluciferr♬ original sound – Lucian Gabriel Un bărbat prins sub dărâmăturile blocului distrus de explozia din cartierul Rahova a fost filmat în timp ce făcea semne disperate cu mâna pentru a atrage atenția salvatorilor și a cere ajutor. Incidentul tragic a provocat moartea a trei persoane. O explozie devastatoare a zguduit în dimineața zilei de 17 octombrie un bloc […] Articolul VIDEO Un bărbat prins sub dărâmăturile exploziei din Rahova face semne disperate pentru a fi salvat apare prima dată în PS News.
20:40
Ambasada Republicii Moldova în România și-a exprimat, vineri, profunda compasiune față de victimele exploziei produse în această dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București. „Ambasada Republicii Moldova în România este profund îndurerată de teribila tragedie petrecută în această dimineață la blocul de locuințe din cartierul Rahova, București. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor […] Articolul Ambasada Republicii Moldova, mesaj de condoleanțe după explozia din Rahova apare prima dată în PS News.
20:40
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare” # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor cel puțin 13. Într-o postare pe Facebook, Georgescu a exprimat solidaritate cu victimele și familiile acestora, precum și recunoștință față de echipele de […] Articolul Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare” apare prima dată în PS News.
20:40
Explozia din București. Bilanţul victimelor, în creştere – Trei persoane au murit, 15 au fost transportate la spitale # PSNews.ro
Bilanţul victimelor exploziei din Bucureşti a fost actualizat de către autorităţi şi arată că trei persoane au murit şi 15 au fost transportate la spitale. De asemenea, mai multe pewrsoane au primit îngrijiri după ce au făcut atac de panică. ISU Bucureşti-Ilfov a transmis, vineri seară, un bilanţ actualizat al victimelor exploziei din Sectorul 5: […] Articolul Explozia din București. Bilanţul victimelor, în creştere – Trei persoane au murit, 15 au fost transportate la spitale apare prima dată în PS News.
19:20
Au fost dezvăluite cele mai puternice pașapoarte din lume – și, deși este o veste bună pentru UE, SUA a suferit o lovitură puternică. Puterea pașaportului american a scăzut la un nivel minim istoric, în timp ce Europa își păstrează poziția dominantă datorită accesului fără viză. Peste 25 de țări europene rămân în top […] Articolul Cele mai puternice pașapoarte din Europa. Cel american a scăzut la un minim istoric apare prima dată în PS News.
19:20
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de lei la stat. 200 de primării completează lista # PSNews.ro
ANAF a publicat lista instituțiilor și companiilor publice cu datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt peste 500 de entități datornice, iar jumătate dintre acestea sunt primării care nu și-au plătit dările. Suma totală a datoriilor depășește jumătate de miliard de lei. Până la finalul lunii august datoriile instituțiilor și […] Articolul TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de lei la stat. 200 de primării completează lista apare prima dată în PS News.
19:20
George Simion anunță că este dispus să facă alianță la guvernare cu orice partid parlamentar care dorește să pună stop actualului „atac asupra democrației”. Președintele AUR, George Simion, a declarat, miercuri seara că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a pune capăt actualei crize economice și măsurilor de austeritate ale Guvernului. George Simion […] Articolul George Simion anunță că este dispus să facă alianță cu USR sau cu UDMR apare prima dată în PS News.
19:20
Weekend cu acțiune și mișcare la Patinoarul Berceni Arena. Programul sesiunilor de agrement # PSNews.ro
Berceni Arena este destinația perfectă de weekend: sunt organizate aici meciuri live, sesiuni de agrement pentru public, programe de educație prin sport. Ca în fiecare weekend, Berceni Arena este centrul acțiunii: aici se întâlnesc pasiunea pentru sport și mișcare, dorința de a învăța ceva nou, de a-ți crea obiceiuri sănătoase pentru zilele cand nu poți […] Articolul Weekend cu acțiune și mișcare la Patinoarul Berceni Arena. Programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
19:20
Explozia din Rahova. IGSU prezintă cronologia evenimentelor, cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI # PSNews.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia din Sectorul 5, aşa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI. Informaţia vine după ce datele transmise de-a lungul zilei de diferite instituţii nu au coincis. Deflagraţia a avut loc la ora 09.08. IGSU a transmis, vineri, cronologia […] Articolul Explozia din Rahova. IGSU prezintă cronologia evenimentelor, cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI apare prima dată în PS News.
19:20
Mihai Coteț (PNL) critică dur, la Puterea Știrilor, modul haotic de comunicare al PSD, care introduce în spațiul public măsuri nediscutate în coaliție, referindu-se la propunerea privind creșterea salariului minim. Senatorul acuză lipsa de responsabilitate și avertizează că această „vorbărie multă” erodează încrederea în clasa politică. „Am început să ne obișnuim deja cu genul […] Articolul VIDEO Liberalul Mihai Coteț acuză: Comunicarea haotică a PSD perturbă mediul politic apare prima dată în PS News.
19:20
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează procurorii # PSNews.ro
Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova? Legea este destul de clară. Ce investighează procurorii? Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz în blocul care a explodat în Rahova de la o acumulare foarte mare de gaz? Un dosar penal in rem […] Articolul Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează procurorii apare prima dată în PS News.
18:20
România depășește cu 40% media UE la risipa alimentară: 180 kg de alimente irosite pe an per locuitor # PSNews.ro
Datele oficiale publicate joi de Eurostat arată că fiecare român a irosit, în medie, 181 de kilograme de alimente pe an, semnificativ peste media Uniunii Europene de 130 kg per persoană, raportat la numărul de locuitori. Cu alte cuvinte, românii au aruncat cu aproximativ 40% mai multă mâncare decât media europeană. La polul opus se situează țări […] Articolul România depășește cu 40% media UE la risipa alimentară: 180 kg de alimente irosite pe an per locuitor apare prima dată în PS News.
18:20
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost # PSNews.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic. Femeia vaccina fictiv persoane în perioada pandemiei de COVID-19, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1.500 de lei, și le trecea apoi în baza de date ca fiind […] Articolul Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost apare prima dată în PS News.
18:20
Primăria Municipiului București va suporta plata chiriei pentru familiile afectate de explozia din Sectorul 5 # PSNews.ro
Familiile ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei din Sectorul 5 vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, vineri, de Consiliul General al Municipiului București, în unanimitate. Astfel, o sumă totală de 2,9 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară va fi utilizată […] Articolul Primăria Municipiului București va suporta plata chiriei pentru familiile afectate de explozia din Sectorul 5 apare prima dată în PS News.
18:20
Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia # PSNews.ro
În mijlocul haosului provocat de explozia care a spulberat etajele superioare ale unui bloc de pe Calea Rahovei, o altă scenă s-a consumat la marginea perimetrului de intervenţie: un grup de suveranişti a încercat să profite de tragedie pentru a-şi face vizibilitate şi a contesta versiunea oficială a autorităţilor. Confruntarea dintre protestatari şi forţele de […] Articolul Protestul suveraniștilor la Rahova. Cum încearcă susținătorii lui Simion, Georgescu și Șoșoacă să capitalizeze explozia apare prima dată în PS News.
18:20
Bujduveanu: Peste 32 de persoane afectate de explozia din Sectorul 5, mutate deja la hoteluri # PSNews.ro
Primăria Municipiului București asigură cazare pentru toate persoanele afectate de explozia din Rahova, inclusiv pentru cele din celelalte scări ale blocului unde s-a produs deflagrația. Peste 32 de persoane au fost deja mutate în hoteluri, a spus Stelian Bujduveanu în direct la Euronews, urmând ca apoi toți cei evacuați să fie relocați în condiții sigure. […] Articolul Bujduveanu: Peste 32 de persoane afectate de explozia din Sectorul 5, mutate deja la hoteluri apare prima dată în PS News.
18:20
Procesul, intentat joi seara la un tribunal din Florida, susține că ziarul și autorii au publicat „declarații false, defăimătoare și rău intenționate” despre originea averii lui Trump și despre activitățile sale financiare, potrivit le Figaro. Acțiunea îi vizează și pe editorii cărții scrise de doi dintre jurnaliștii incluși în plângere. „Declarațiile în cauză discreditează în […] Articolul Trump cere despăgubiri în valoare de 15 miliarde de dolari de la The New York Times apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO S-a deschis circulația pe un drum strategic: Traversează 7 județe și unește Moldova cu Muntenia # PSNews.ro
România bifează o nouă etapă majoră în dezvoltarea infrastructurii rutiere: Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, între Mizil și Pietroasele (28,35 km), a fost dat vineri în circulație. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a participat la eveniment alături de directorul CNAIR, Cristian Pistol, reprezentanți ai autorităților locale din Prahova și Buzău, și […] Articolul VIDEO S-a deschis circulația pe un drum strategic: Traversează 7 județe și unește Moldova cu Muntenia apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la varianta tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. În condițiile în care Coaliția nu a ajuns la un consens asupra reformei administrative, social-democrații propunând ca primarii să poată alege între tăieri de personal și reduceri de cheltuieli la alte capitole, șeful Executivului e de […] Articolul Ilie Bolojan își menține poziția privind tăierea posturilor din primării cu 10% apare prima dată în PS News.
