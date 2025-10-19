Revoluția verde din deșert

18:40

Pentru alții ar putea părea lipsit de importanță, dar pentru Israel e mai mult decât un simbol, sunt osemintele unui erou, așa cum pentru credincioși sunt cele ale sfinților. Eli Cohen, unul dintre cei mai importanți agenți Mossad, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în Siria, unde a dezvoltat relații strânse cu surse politice și […]