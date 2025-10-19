Revoluția verde din deșert
19 octombrie 2025
Într-un colț al lumii adesea asociat cu resursele petroliere și urbanismul accelerat, Emiratul Sharjah din Emiratele Arabe Unite scrie o poveste diferită: una despre regenerare, reciclare și responsabilitate ecologică. În centrul acestei transformări se află BEEAH Group, un conglomerat fondat în 2007 prin decretul Șeicului Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, cu misiunea de a transforma […]
• • •
Marele compozitor și pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani # QMagazine.ro
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu mare regret încetarea din viață la vârsta de 70 de ani a pianistului și compozitorului de jazz, Mircea Tiberian, unul dintre artiștii cu cea mai complexă și spectaculoasă evoluție din muzica de jazz românească a ultimelor decenii. Activitatea sa muzicală s-a concretizat în susținerea a mii de […]
Controlul la Salina Praid a stabilit că ANRM nu a elaborat instrucțiuni tehnice în executarea legislației primare și de aceea nu a fost protejat zăcământul # QMagazine.ro
Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat […]
Zeul stilului vestimentar clasic s-a născut la 11 iulie 1934, în orașul italian Piacenza. Fiind pasionat de anatomia umană încă din copilărie, intenționa să devină medic, însă după trei ani a fost obligat să abandoneze cursurile Facultății de Medicină, pentru a urma stagiul militar obligatoriu. DE LA MEDICINĂ LA „BOMBER” Începând din anul 1957, a fost […]
Oamenii afectați de explozia din Rahova vor fi relocați în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Capitalei # QMagazine.ro
Oamenii afectați de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiți în weekend în hoteluri, vor fi relocați de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului București (PMB), a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a declarat că nu are informații câte dintre apartamentele din blocul afectat […]
Primarul interimar al Capitalei anunță că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru cei afectați de explozia din Rahova # QMagazine.ro
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, iar 66 sunt cazați în unități hoteliere, dintre care trei sunt copii și unsprezece vârstnici, a anunțat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a precizat, […]
Romgaz a depus, la 16 octombrie, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Bursei de Valori București. Prin această acțiune compania solicită în principal anularea Regulamentului delegat nr. 1477/2025 de completare a Regulamentului (UE) 2024/1735 al Parlamentului European şi al […]
Trump, după întâlnirea cu Zelenski, îndeamnă Rusia și Ucraina „să se oprească acolo unde sunt” # QMagazine.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă care a avut loc vineri. Președintele ucrainean spera să obțină sprijin împotriva Rusiei, dar pare să nu-l fi obținut. „Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este […]
Motto: „Acesta este mesajul Stâlpului meu, străjuit de Masă şi de Poartă… Să arzi ca o flacără… Să te prefaci în fulger legând cerul cu pământul” (Brâncuși) Președintele României a promulgat zilele trecute legea declarării anului 2026 ca „Anul Brâncuși”, iar expozițiile maestrului de la Hobița au continuat anul aceasta să colinde mari capitale ale […]
Sistemele de armament și echipamentele militare prezentate la parada din 3 septembrie au arătat că Republica Populară Chineză (RPC) a reușit „marele salt înainte” în materie de tehnică militară. În contextul actual, întrebarea deschisă este dacă acest salt e decisiv în atingerea, prin mijloace militare, a obiectivelor sale și care vor fi efectele politice ale […]
Trump, după întâlnirea cu Zelenski, îndeamnă Rusia și Ucraina „să se oprească acolo sunt" # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Nu trimitem pe nimeni la război! România nu se pregătește pentru niciun conflict! # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a stat astăzi de vorbă cu rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon, „foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară.” „Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții.”, a transmis ministrul, […]
Tragedia din Rahova. Câte locuințe erau asigurate. OMNIASIG a plătit asigurări record în 2024 pentru explozii și incendii # QMagazine.ro
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă vineri dimineața în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă, arată cele mai recente date ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), după colectarea informațiilor la nivelul companiilor de asigurări membre ale UNSAR. Incendiile, exploziile și […]
Tragedia din Rahova. Ilie Bolojan anunță că, cel mai probabil, blocul va fi demolat. Doi arși sunt transferați în străinătate # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat azi, la Radio România Actualități, că sunt toate șansele ca blocul afectat de explozia din Rahova să fie demolat, pentru că pagubele sunt prea mari, el anunțînd, totodată, că guvernul va debloca ajutoare de urgență pentru sinistrați, dar și faptul că se va face o analiză a asigurărilor locatărilor. Până în […]
Începând cu data de 16 octombrie 2025, general maior Florentina Radu-Ioniță, în calitate de cadru militar activ, având funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” – U.M. 02482 București și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., a fost plasată sub control judiciar, în urma declanșării unui dosar penal […]
O explozie puternică a avut loc vineri dimineața, într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Bucureștiului, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 13, potrivit informațiilor furnizate de autorități. Blocul afectat este în pericol iminent de prăbușire și a fost evacuat complet de echipele de intervenție, relatează Mediafax. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a […]
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: România trebuie să-și schimbe mentalitatea economică # QMagazine.ro
Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și geopolitice, unul dintre cele mai importante procese de transformare trăite în ultimele decenii. CICLUL ECONOMIC GLOBAL Creșterea veniturilor, extinderea infrastructurii și consolidarea instituțiilor economice au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități. Totuși, pentru ca acest parcurs să fie sustenabil […]
În ciuda unui efort și a unei mobilizări care durează de ani, pe front politic și juridic, împotriva lui, Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud pare de neînvins. Potrivit unor surse consultate de Q Magazine, se așteaptă ca Netanyahu să declanșeze alegeri anticipate, convins că le va câștiga. Îl confirmă și sondajele. Într-o enumerare făcută zilele […]
Cu o zi înainte de sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, Donald Trump a avut o discuție telefonică cu Vladimir Putin. După o oră și jumătate de discuții, cei doi lideri au convenit să pregătească o nouă întâlnire. Trump și Putin au stabilit să se întâlnească la Budapesta „pentru a vedea dacă putem […]
Moșteanu a semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, managerul Spitalului Militar # QMagazine.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis că mandatul generalului Florentina Ioniță-Radu la conducerea Spitalului Militar Central din București se încheie la sfârșitul lunii octombrie. Moșteanu a decis în iunie, după ce a primit informări de la Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție, să nu-i mai prelungească mandatul. Ministrul Apărării a precizat […]
Ministrul Ionuț Moșteanu anunță că generalul Florentina Ioniță va fi trecută în rezervă # QMagazine.ro
„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii.”, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna […]
Înalta Curte sesizează CCR în legătura cu legea pensiilor private: Contravine principiului securității juridice și afectează încrederea legitimă a cetățenilor în ordinea juridică # QMagazine.ro
Judecătorii Instanței supreme au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii […]
Expert SRI confirmă: România va interveni militar în Moldova în cazul unei invazii rusești # QMagazine.ro
România va acorda sprijin militar Republicii Moldova în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Opinia expertului român Cristian Barna, fost prorector al Academiei SRI, a fost exprimată în cadrul dezbaterilor publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și posibilități”, organizate de agenția de presă moldovenească IPN. Potrivit expertului, în cazul unei agresiuni rusești, […]
AUR atacă la CCR legea pensiilor private. „Guvernul îți transmite că, de fapt, banii tăi nu mai sunt ai tăi” # QMagazine.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că depune astăzi, o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private, care a fost adoptată miercuri în Camera Deputaților. În comunicatul transmis se arată că inițiativa legislativă votată miercuri în Parlament nu este altceva decât „o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura […]
Prima femeie comandant al Spitalului Militar din București, suspectată de fapte de corupție # QMagazine.ro
Procurorii militari ai DNA fac în această dimineață percheziții la domiciliul generalului Florentina Ioniță, managerul Spitalului Militar din București. Ea este suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai mult timp în atenția procurorilor, potrivit gandul.ro. Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie […]
Ce va face România cu 16.68 miliarde de euro împrumutate de la Comisia Europeană, prin Programul SAFE # QMagazine.ro
O nouă întâlnire de lucru pentru pregătirea proiectelor propuse de România pentru a fi finanțate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE) a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. La consultările coordonate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, au participat experți ai Comisiei Europene și reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor implicate în pregătirea portofoliului național […]
Sute de bărbați au luat cu „asalt” unitățile militare din București și Ilfov, acolo unde au fost chemați la marea mobilizare a Ministerului Apărării. Somnoroși, obosiți, sau gata „încălziți” cu licori bahice, viitorii „soldați” ai României sunt gata să ne apere în caz de război. Printre ei și nea Gică, în vârstă de 62 de […]
DNA l-a trimis în judecată, sub control judiciar, pe Cristian Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. „În rechizitoriul procurorilor […]
Breșă de securitate la penitenciarul din Târgu Jiu. ANP afirmă că nu au mai fost înregistrate evenimente similare # QMagazine.ro
UPDATE Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că au au fost dispuse verificări în vederea clarificării împrejurărilor care au dus la incidentul din Penitenciarul Târgu Jiu. În comunicatul transmis de ANP se arată că acest gen de evenimente nu au mai fost înregistrate până în prezent și asigură opinia publică de faptul că, la nivel […]
Raportul Comitetului anti-tortură: Deficiențe sistemice grave în ceea ce privește abordarea sănătății mintale medico-legale în România # QMagazine.ro
Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a publicat astăzi raportul privind vizita sa ad-hoc în România, efectuată în perioada 30 septembrie – 11 octombrie 2024, împreună cu răspunsul autorităților române. Scopul vizitei a fost evaluarea tratamentului și a condițiilor de viață ale pacienților de psihiatrie medico-legală internați […]
Avertismentul lui Durov: Drepturile fundamentale ale europenilor, în pericol. Se dorește transformarea telefoanelor în instrumente de spionaj # QMagazine.ro
Pavel Durov, fondatorul Telegram, acuză Uniunea Europeană că a „fost pe punctul de a interzice dreptul la viață privată” al europenilor. Într-un mesaj adresat tuturor utilizatorilor din Franța, Durov arată, într-un mesaj transmis pe X, că s-a dorit votarea unei legi care să transforme telefoanele tuturor într-un „instrument de spionaj”. Durov atrage atenția că libertățile […]
Breşă de securitate dezvăluită de Sindicatul Poliţiştilor de Penitenciare. Un deţinut din Târgu Jiu a preluat controlul asupra sistemului informatic şi a reuşit să-şi reducă pedeapsa trecându-şi mai multe zile executate decât în realitate. Bărbatul a făcut şi o serie de cumpărături online fără însă să îi scadă suma din cont, acesta fiind unul dintre indiciile […]
Astăzi, în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarei Moldovei, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi,. Distincţii pentru familiile de preoţi cu mulţi copii Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan, și un sobor de înalți ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea […]
Nicușor Dan: Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel trebuie să devină o preocupare a SRI # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va include două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea frontală a fenomenului corupției, cu implicarea Serviciului Român de Informații. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului […]
Trump și liderii Egiptului, Qatarului și Turciei au semnat acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump și liderii altor trei țări mediatoare au semnat documentul privind încetarea focului în Fâșia Gaza dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas în timpul unei ceremonii desfășurate luni în Egipt, informează Agerpres. La o masă lungă unde puteau fi văzuți în fundal circa 30 de lideri mondiali, așezați în fotolii, Trump […]
Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în cadrul Consiliului Politic Național al partidului a fost propusă o modificare a statutului formațiunii „care clarifică identitatea și direcția doctrinară”. Sorin Grindeanu a anunțat că s-a renunțat la „ideea de partid progresist” și revine la promovarea echității sociale, a solidarității și a respectului pentru „valorile democratice, […]
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța supremă pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență, într-un dosar în care a fost acuzat de DNA că a primit aproape 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură […]
Înalta Curte, definitiv: Judecătoarea Camelia Bogdan- „devoalează o atitudine abuzivă, contrară legii, imparțialității și regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost grav compromis” # QMagazine.ro
Înalta Curte a confirmat dezvăluirile GIP. Camelia Bogdan s-a aflat în incompatibilitate și în conflict de interese când a judecat Dosarul ICA: judecătoarea „avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar”. Printr-o Hotărâre definitivă din 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, încă o dată, dezvăluirile făcute Grupul […]
Trump în Knessetul israelian: Acesta nu este doar sfârșitul războiului, acesta este sfârșitul unei ere de teroare și de moarte # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a evocat luni „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” în timpul unui discurs susținut în Knesset, Parlamentul israelian, pentru a marca eliberarea ostaticilor și un armistițiu în Fâșia Gaza. „După atâția ani de război și de pericole neîncetate, cerul este astăzi calm, armele și sirenele au amuțit, soarele se înalță […]
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru că „au explicat creșterea economică axată pe inovare”, informează Agerpres. Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde în 2025 jumătate din Premiul pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel lui Joel Mokyr pentru că „a identificat […]
Președintele francez Emmanuel Macron a atribuit responsabilitatea pentru haosul de săptămâna trecută forțelor politice de opoziție, în primele sale declarații publice de la începutul crizei. După aterizarea în Egipt pentru un summit de pace menit să pună capăt războiului din Gaza, președintele francez a afirmat că „forțele politice care au contribuit la destabilizarea prim-ministrului Sébastien […]
John J. Mearsheimer, politolog american considerat unul dintre cei mai influenți din lume, și mai ales printre cei mai realiști, autor de nenumărate cărți de succes, dă vestea bună într-un dialog cu politologul norvegian Glenn Diesen despre cum „Occidentul își provoacă propria distrugere în Ucraina și Gaza” și anume: finalul războiului din Ucraina e aproape. Și când […]
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii și restul de 13 captivi rămași în Fâșia Gaza, în prezent nemaiavând sub controlul său niciun ostatic în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, informează Agerpres. Cei 13 ostatici eliberați sunt Nimrod Cohen (20 de ani), capturat dintr-un tanc lângă granița […]
Barometru INSCOP. AUR ar fi votat de 40% dintre alegători, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # QMagazine.ro
Potrivit unui barometru realizat de INSCOP, scorul electoral al partidelor tinde să se stabilizeze. „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul […]
Donald Trump a ajuns în Israel. Mesajul pentru președintele american pe plaja din Tel Aviv # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a ajuns în Israel, la bordul Air Force One, informează Mediafax. Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim. Nu este încă clar dacă liderul de la Casa Albă va avea întâlniri cu familiile ostaticilor care ar urma să fie eliberați de […]
Senatorul PSD Titus Corlățean face anunțul care plutea de mai multă vreme în aer: demisionează după un sfert de secol din partid și lansează un alt proiect politic, după cum reise dintr-un anunț făcut ieri. S-a vehiculat intens în ultimele luni, după ce, în august, și-a anunțat intenția de a candida la șefia partidului, că […]
Instrucțiunile lui Sinwar pentru atacul din 7 octombrie 2023, împotriva israelienilor: Trebuie să insuflați teroare și frică. Filmați capete de soldați călcate în picioare… # QMagazine.ro
IDF, armata israeliană, a publicat un document găsit într-un tunel din Gaza, scris de mână de Yahya Sinwar, care conține instrucțiuni pentru realizarea atacului din 7 octombrie 2023. Documentul datează din 2022. Iată ce scria liderul organizației teroriste: „Faza preliminară înainte de raid: este esențial ca forțele să efectueze mișcări intense cu săptămâni înainte de […]
Instrucțiunile lui Sinwar pentru atacul din 7 octombrie 2023, împotriva israelienilor: Trebuie să insuflați teroare și frică în inamic. Filmați capete de soldați călcate în picioare, împușcături de la mică distanță, înjunghierea mai multor persoane # QMagazine.ro
IDF, armata israeliană, a publicat un document găsit într-un tunel din Gaza, scris de mână de Yahya Sinwar, care conține instrucțiuni pentru realizarea atacului din 7 octombrie 2023. Documentul datează din 2022. Iată ce scria liderul organizației teroriste: „Faza preliminară înainte de raid: este esențial ca forțele să efectueze mișcări intense cu săptămâni înainte de […]
Donald Trump pare să fi încasat o „lovitură a cocorului” în stil Karate Kid, suficientă cât să-i tulbure propriul simț al realității: amenință China cu tarife de 100% la importuri și își anulează întâlnirea programată cu Xi Jinping la summitul APEC din Coreea de Sud — în loc să se așeze, pur și simplu, la […]
Pentru alții ar putea părea lipsit de importanță, dar pentru Israel e mai mult decât un simbol, sunt osemintele unui erou, așa cum pentru credincioși sunt cele ale sfinților. Eli Cohen, unul dintre cei mai importanți agenți Mossad, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în Siria, unde a dezvoltat relații strânse cu surse politice și […]
