Nicolae Iftimiu, arhidiaconul care a dus „Binele de știut” pe rețelele de socializare, în lupta cu „Răul de neștiut”
QMagazine.ro, 21 octombrie 2025 15:20
Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române aniversează zece ani de prezență pe platformele sociale, un deceniu dedicat comunicării „Binelui de știut”, mărturisirii credinței și conectării globale. Într-o lume în care viața s-a mutat din real în online, a nu lăsa spațiul doar „Răului de neștiut” e o misiune socială, de sănătate mentală-dar și mintală- […]
• • •
Acum o oră
15:20
„Mă retrag din toate funcțiile politice, inclusiv din Parlament”, a declarat ieri Florin Jianu, vicepreședinte PSD. Demisia anunțată de Jianu este explicată prin revenirea sa la la conducerea IMM România. Jianu afirmă că a fost și va rămâne un tehnocrat „dedicat intereselor antreprenorilor și antreprenoriatului românesc” și a subliniat că trebuie să se asigure că […]
15:20
Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitație publică, cu prețul de 1.680.000 de euro, iar foștii angajați și-au primit integral salariile restante, cea mai mare sumă plătită fiind de 167.000 de lei. Contactată de […]
15:20
Acum 4 ore
13:20
SRI a prevenit o operațiune de sabotaj în care au fost implicați doi ucraineni aflați sub coordonarea serviciilor secrete ruse # QMagazine.ro
Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al […]
13:00
Sarkozy a ajuns la închisoare și a depus imediat o cerere de eliberare. „Nu este închis un fost președinte al Republicii, ci un om nevinovat” # QMagazine.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain, informează Agerpres. Încarcerarea lui Sarkozy este o „rușine”, a afirmat avocatul. Justiția va avea la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii fostului șef […]
12:50
Judecător CSM: Fritz are tendința pierzătorului de a schimba regulile jocului astfel încât să poată câștiga și el # QMagazine.ro
Judecătorul CSM Alin Ene îl ironizează pe liderul USR Dominic Fritz, care a anunțat ieri că formațiunea pe care o conduce va propune schimbarea Constituției, dacă legea pensiilor magistraților a fost respinsă pe fond de CCR. Alin Ene, într-o postare pe Facebook, că Fritz dorește – asemeni oricărui pierzător – să schimbe regulile pentru a […]
12:10
DIICOT extinde ancheta Nordis. 700 de plângeri penale au fost formulate până în prezent # QMagazine.ro
Procurorii DIICOT au extins ancheta Nordis după 300 de plângeri noi, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Aceștia au dispus extinderea urmării penale față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi. Prejudiciul estimat de DIICOT este de 35,8 milioane […]
Acum 6 ore
11:40
Politico: Eforturile și îngrijorările liderilor UE înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin # QMagazine.ro
După ce liderul Ucrainei a dat greș la Casa Albă, prietenii săi europeni vor încerca să-i întărească poziția înainte să fie prea târziu, scrie Politico. Zelenski, sprijinit de aliați după eșecul de la Casa Albă Aliații Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția Kievului înaintea discuțiilor dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe fondul […]
10:50
Acum 24 ore
23:30
Programul zilei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Credincioșii se pot închina în Altar până la 31 octombrie, inclusiv noaptea # QMagazine.ro
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic: Conform spațiului interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii și a slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale vor avea acces în Catedrală numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane. În spațiul disponibil […]
21:30
SRI cere schimbarea legii penale astfel încât să fie oprită propagarea campaniilor care slăbesc încrederea în instituțiile statului # QMagazine.ro
Serviciul Român de Informații acuză că teoriile conspiraționiste din mediul online în legătură cu evenimentul din cartierul Rahova ar fi o „campanie de dezinformare coordonată” care vizează instituții ale statului și personalul acestora. Încă de vineri, ziua în care s-a produs tragicul eveniment, rețelele de socializare au fost „invadate” de imagini, teorii, comentarii deloc favorabile […]
19:00
Cum au salvat voluntarii Pro Vita Iași un copil nenăscut, în timpul pelerinajului la Preacuvioasa Parascheva # QMagazine.ro
În zilele în care zeci de mii de pelerini au venit să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva, la Punctul de informare Pro Vita s-a petrecut un moment cu totul deosebit: o tânără mamă, aflată în criză de sarcină, a ales viața pentru copilul ei de doar 7 săptămâni. Tânăra, în vârstă de 21 de […]
16:20
Dominic Fritz: Dacă legea a fost respinsă pe fond, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției # QMagazine.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a reacționat imediat după anunțul că CCR a respins legea privind pensiile magistraților subliniind că formațiunea pe care o conduce nu renunță la desființarea privilegiilor magistraților. Într-o postare pe Facebook, Fritz explică faptul că dacă legea a fost respinsă pe procedură, o vor reface. În cazul în care legea este respinsă […]
16:00
După două amânări, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra legii referitoare la pensiile magistraților, la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. CCR a decis că legea în discuție este neconstituțională. Ilie Bolojan a sugerat că dacă Curtea Constituțională a României (CCR) respinge legea privind pensiile magistraţilor, atunci Guvernul nu îşi mai are legitimitatea de a […]
Ieri
14:30
13:40
Orban: Dacă reușim să punem capăt războiului, economia Ungariei va respira, în sfârșit! # QMagazine.ro
Viktor Orban, premierul Ungariei, a explicat ce efecte poate avea întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta asupra vieții cetățenilor maghiari. Potrivit lui Orban, Ungaria a pierdut 9.100 miliarde de forinți în primii trei ani ai războiului ruso-ucrainean. și a subliniat că, din 2022, ani prețul energiei și al gazului a crescut, […]
12:40
12:00
11:40
11:20
CCR decide în cazul legii pensiilor magistraților. Declarațiile președintelui UDMR îi irită pe judecători # QMagazine.ro
Curtea Constituțională ar trebui ca astăzi să se pronunțe asupra legii referitoare la pensiile magistraților pe care a amânat-o de două ori până acum. CCR a fost sesizată asupra legii în cauză de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ședința este programată să înceapă la ora 14.00. Președintele UDM, Kelemen Hunor, a declarat duminică la […]
10:30
09:40
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), membru al Federației PUBLISIND și al Blocului Național Sindical și Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentând împreună 70% dintre polițiștii de penitenciare, declanșează acțiuni de protest care se vor desfășura în perioada 20-31 octombrie. Totodată, în data 23 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, 2.000 de polițiști […]
06:10
Într-un studiu exploziv de 62 de pagini, OpenAI a publicat pentru prima dată informații detaliate despre cine folosește ChatGPT și cum. Rezultatele sunt surprinzătoare: femeile reprezintă acum majoritatea utilizatorilor, cu 52% dintre conturi având prenume feminine, o inversare radicală față de începuturile chatbotului, când 80% dintre utilizatori aveau prenume masculine. Mai mult, aproape jumătate dintre conversațiile […]
19 octombrie 2025
22:50
Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce Trump l-a dezamăgit. UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni sperând că Rusia va capitula # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a îndemnat duminică susținătorii să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington. El a eșuat în încercarea de a obține din partea președintelui american Donald Trump sprijinul militar consolidat pe care l-a cerut, în special rachetele de croazieră Tomahawk, consemnează agențiile AFP și EFE. […]
21:20
Tamila Cristescu vorbește pentru prima dată despre concedierea sa din MAE și intrarea în echipa „Trump”: Diplomația românească aruncă cu pietricele, la 5 dimineața, în geamul de la Mar-a-Lago # QMagazine.ro
În primul ei interviu în care vorbește despre Oana Țoiu, care a concediat-o din Ministerul de Externe, pe motiv că e o persoană „nepotrivită”, Tamila Cristescu e mai preocupată de consolidarea relației româno-americane și ignoră prilejul pentru o vendetă personală. După publicarea în presă a unor fotografii în care apare în cercul de putere al […]
18:10
Sondaj CURS: Daniel Băluță este favorit pentru Primăria Capitalei. Diana Șoșoacă și Stelian Bujduveanu au cea mai scăzută cotă de apreciere # QMagazine.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, relevă un sondaj CURS dat publicității duminică. Sondajul a fost realizat în perioada 8 – 17 octombrie, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Tamila Cristescu vorbește pentru prima dată despre concedierea sa din MAE și intrarea în echipa „Trump”: Diplomația românească aruncă cu pietricele, la 5 dimineața, în geamul de la Mar-a-Lago # QMagazine.ro
În primul ei interviu în care vorbește despre Oana Țoiu, care a concediat-o din Ministerul de Externe, pe motiv că e o persoană „nepotrivită”, Tamila Cristescu e mai preocupată de consolidarea relației româno-americane și ignoră prilejul pentru o vendetă personală. După publicarea în presă a unor fotografii în care apare în cercul de putere al […]
06:10
Într-un colț al lumii adesea asociat cu resursele petroliere și urbanismul accelerat, Emiratul Sharjah din Emiratele Arabe Unite scrie o poveste diferită: una despre regenerare, reciclare și responsabilitate ecologică. În centrul acestei transformări se află BEEAH Group, un conglomerat fondat în 2007 prin decretul Șeicului Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, cu misiunea de a transforma […]
18 octombrie 2025
17:50
Marele compozitor și pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani # QMagazine.ro
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu mare regret încetarea din viață la vârsta de 70 de ani a pianistului și compozitorului de jazz, Mircea Tiberian, unul dintre artiștii cu cea mai complexă și spectaculoasă evoluție din muzica de jazz românească a ultimelor decenii. Activitatea sa muzicală s-a concretizat în susținerea a mii de […]
17:40
Controlul la Salina Praid a stabilit că ANRM nu a elaborat instrucțiuni tehnice în executarea legislației primare și de aceea nu a fost protejat zăcământul # QMagazine.ro
Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat […]
15:50
Zeul stilului vestimentar clasic s-a născut la 11 iulie 1934, în orașul italian Piacenza. Fiind pasionat de anatomia umană încă din copilărie, intenționa să devină medic, însă după trei ani a fost obligat să abandoneze cursurile Facultății de Medicină, pentru a urma stagiul militar obligatoriu. DE LA MEDICINĂ LA „BOMBER” Începând din anul 1957, a fost […]
14:20
Oamenii afectați de explozia din Rahova vor fi relocați în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Capitalei # QMagazine.ro
Oamenii afectați de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiți în weekend în hoteluri, vor fi relocați de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului București (PMB), a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a declarat că nu are informații câte dintre apartamentele din blocul afectat […]
13:40
Primarul interimar al Capitalei anunță că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru cei afectați de explozia din Rahova # QMagazine.ro
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, iar 66 sunt cazați în unități hoteliere, dintre care trei sunt copii și unsprezece vârstnici, a anunțat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a precizat, […]
13:00
Romgaz a depus, la 16 octombrie, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Bursei de Valori București. Prin această acțiune compania solicită în principal anularea Regulamentului delegat nr. 1477/2025 de completare a Regulamentului (UE) 2024/1735 al Parlamentului European şi al […]
11:30
Trump, după întâlnirea cu Zelenski, îndeamnă Rusia și Ucraina „să se oprească acolo unde sunt” # QMagazine.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă care a avut loc vineri. Președintele ucrainean spera să obțină sprijin împotriva Rusiei, dar pare să nu-l fi obținut. „Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este […]
11:00
Motto: „Acesta este mesajul Stâlpului meu, străjuit de Masă şi de Poartă… Să arzi ca o flacără… Să te prefaci în fulger legând cerul cu pământul” (Brâncuși) Președintele României a promulgat zilele trecute legea declarării anului 2026 ca „Anul Brâncuși”, iar expozițiile maestrului de la Hobița au continuat anul aceasta să colinde mari capitale ale […]
06:10
Sistemele de armament și echipamentele militare prezentate la parada din 3 septembrie au arătat că Republica Populară Chineză (RPC) a reușit „marele salt înainte” în materie de tehnică militară. În contextul actual, întrebarea deschisă este dacă acest salt e decisiv în atingerea, prin mijloace militare, a obiectivelor sale și care vor fi efectele politice ale […]
01:10
17 octombrie 2025
23:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Nu trimitem pe nimeni la război! România nu se pregătește pentru niciun conflict! # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a stat astăzi de vorbă cu rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon, „foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară.” „Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru normalitatea cu care au privit aceste exerciții.”, a transmis ministrul, […]
18:20
Tragedia din Rahova. Câte locuințe erau asigurate. OMNIASIG a plătit asigurări record în 2024 pentru explozii și incendii # QMagazine.ro
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă vineri dimineața în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă, arată cele mai recente date ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), după colectarea informațiilor la nivelul companiilor de asigurări membre ale UNSAR. Incendiile, exploziile și […]
15:40
Tragedia din Rahova. Ilie Bolojan anunță că, cel mai probabil, blocul va fi demolat. Doi arși sunt transferați în străinătate # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat azi, la Radio România Actualități, că sunt toate șansele ca blocul afectat de explozia din Rahova să fie demolat, pentru că pagubele sunt prea mari, el anunțînd, totodată, că guvernul va debloca ajutoare de urgență pentru sinistrați, dar și faptul că se va face o analiză a asigurărilor locatărilor. Până în […]
15:20
Începând cu data de 16 octombrie 2025, general maior Florentina Radu-Ioniță, în calitate de cadru militar activ, având funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” – U.M. 02482 București și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., a fost plasată sub control judiciar, în urma declanșării unui dosar penal […]
13:00
O explozie puternică a avut loc vineri dimineața, într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Bucureștiului, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 13, potrivit informațiilor furnizate de autorități. Blocul afectat este în pericol iminent de prăbușire și a fost evacuat complet de echipele de intervenție, relatează Mediafax. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a […]
06:10
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: România trebuie să-și schimbe mentalitatea economică # QMagazine.ro
Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și geopolitice, unul dintre cele mai importante procese de transformare trăite în ultimele decenii. CICLUL ECONOMIC GLOBAL Creșterea veniturilor, extinderea infrastructurii și consolidarea instituțiilor economice au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități. Totuși, pentru ca acest parcurs să fie sustenabil […]
00:10
În ciuda unui efort și a unei mobilizări care durează de ani, pe front politic și juridic, împotriva lui, Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud pare de neînvins. Potrivit unor surse consultate de Q Magazine, se așteaptă ca Netanyahu să declanșeze alegeri anticipate, convins că le va câștiga. Îl confirmă și sondajele. Într-o enumerare făcută zilele […]
16 octombrie 2025
20:50
Cu o zi înainte de sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, Donald Trump a avut o discuție telefonică cu Vladimir Putin. După o oră și jumătate de discuții, cei doi lideri au convenit să pregătească o nouă întâlnire. Trump și Putin au stabilit să se întâlnească la Budapesta „pentru a vedea dacă putem […]
19:30
Moșteanu a semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, managerul Spitalului Militar # QMagazine.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis că mandatul generalului Florentina Ioniță-Radu la conducerea Spitalului Militar Central din București se încheie la sfârșitul lunii octombrie. Moșteanu a decis în iunie, după ce a primit informări de la Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție, să nu-i mai prelungească mandatul. Ministrul Apărării a precizat […]
19:30
Ministrul Ionuț Moșteanu anunță că generalul Florentina Ioniță va fi trecută în rezervă # QMagazine.ro
„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii.”, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna […]
17:40
Înalta Curte sesizează CCR în legătura cu legea pensiilor private: Contravine principiului securității juridice și afectează încrederea legitimă a cetățenilor în ordinea juridică # QMagazine.ro
Judecătorii Instanței supreme au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii […]
15:00
Expert SRI confirmă: România va interveni militar în Moldova în cazul unei invazii rusești # QMagazine.ro
România va acorda sprijin militar Republicii Moldova în cazul unei invazii din partea Federației Ruse. Opinia expertului român Cristian Barna, fost prorector al Academiei SRI, a fost exprimată în cadrul dezbaterilor publice „Contribuția României la securitatea și apărarea Republicii Moldova: așteptări și posibilități”, organizate de agenția de presă moldovenească IPN. Potrivit expertului, în cazul unei agresiuni rusești, […]
