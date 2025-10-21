Nicolae Iftimiu, arhidiaconul care a dus „Binele de știut” pe rețelele de socializare, în lupta cu „Răul de neștiut”

15:20

Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitație publică, cu prețul de 1.680.000 de euro, iar foștii angajați și-au primit integral salariile restante, cea mai mare sumă plătită fiind de 167.000 de lei. Contactată de […]