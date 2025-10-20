Reportul la Loto 6/49 depășește 8,34 milioane de euro, iar la Joker 7 milioane de euro

20:50

O familie din România formată din doi adulţi şi doi copii are nevoie, în 2025, de cel puţin 11.370 de lei pe lună pentru a duce un trai decent – cu aproape 9% mai mult decât anul trecut. Potrivit datelor publicate de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, creşterea costurilor cu locuinţa, alimentaţia şi …