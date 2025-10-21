Un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului – studiu
SportMedia, 21 octombrie 2025 04:50
Un studiu recent a arătat că un compus derivat din Stevia ar putea amplifica efectul minoxidilului, principalul tratament pentru creșterea părului. În studiile de laborator, un plasture pe bază de steviosid a stimulat creșterea de noi fire de păr la șoarecii cu alopecie, arată Sci Tech Daily. Alopecia androgenetică afectează atât bărbații, cât și femeile … The post Un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului – studiu appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
04:50
Unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn sfidează legile chimiei. Ce au descoperit astronomii # SportMedia
Cercetătorii de la Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia și NASA au făcut o descoperire surprinzătoare pe misterioasa lună Titan a lui Saturn, care contrazice una dintre regulile fundamentale ale chimiei. În mediul său extrem de rece, substanțe care în mod normal nu se pot combina reușesc totuși să se amestece – o constatare ce … The post Unul dintre sateliții naturali ai planetei Saturn sfidează legile chimiei. Ce au descoperit astronomii appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Un studiu recent a arătat că un compus derivat din Stevia ar putea amplifica efectul minoxidilului, principalul tratament pentru creșterea părului. În studiile de laborator, un plasture pe bază de steviosid a stimulat creșterea de noi fire de păr la șoarecii cu alopecie, arată Sci Tech Daily. Alopecia androgenetică afectează atât bărbații, cât și femeile … The post Un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului – studiu appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Destinele României au fost preluate de judecători și procurori. Oamenii politici și cetățenii au fost scoși din joc # SportMedia
Dacă Ilie Bolojan decide să rămână la conducerea guvernului după ce reforma pensiilor magistraților a fost respinsă de CCR nu va mai avea niciun fel de autoritate. Va fi un prim-ministru de formă, cu mâinile legate, care nu mai are nicio pârghie politică să continue reformele cerute de cetățeni, de Comisia Europeană și de creditorii … The post Destinele României au fost preluate de judecători și procurori. Oamenii politici și cetățenii au fost scoși din joc appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
00:50
România pregătește achiziția de tancuri moderne și lansează conceptul de „soldat voluntar în termen” # SportMedia
Comisiile reunite pentru Apărare din Parlament au aprobat, luni, inițierea procedurilor pentru programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, un proiect strategic care vizează dotarea Armatei României cu tancuri moderne de generație nouă. Totodată, deputații au dat undă verde legii care introduce conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”, menit să diversifice formele de pregătire militară … The post România pregătește achiziția de tancuri moderne și lansează conceptul de „soldat voluntar în termen” appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Horoscop zilnic pentru 21 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 21 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Petrolul a învins la limită CFR Cluj, scor 1-0 pe teren propriu, în etapa a 13-a din Superliga. Emerllahu a ratat prima șansă de gol a CFR-ului pe „Ilie Oană”, cu un șut deviat puțin pe lângă poartă, în minutul 7. Slimani a trecut pe lângă gol, cu o lovitură de cap peste poartă, în … The post Superliga: CFR Cluj pierde la limită pe terenul Petrolului appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Orașul din România care va avea din nou port la Dunăre și Marea Neagră: 300 de locuri de muncă și investiții strategice # SportMedia
După zeci de ani de izolare economică, Sulina se pregătește să redevină un port activ la Marea Neagră. Două proiecte de infrastructură derulate de Administrația Zonei Libere Sulina (AZL) sunt aproape finalizate și vor transforma orașul într-un nod logistic strategic, capabil să primească nave de mare tonaj și să atragă investiții industriale. „În 15 ani, … The post Orașul din România care va avea din nou port la Dunăre și Marea Neagră: 300 de locuri de muncă și investiții strategice appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va deveni complet operaţională până în august 2026. Este marcată astfel cea mai amplă reformă digitală din sistemul medical românesc. „Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe telefon sau calculator”, a declarat Rogobete, care a … The post Românii își vor putea accesa online istoricul medical de anul viitor appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Românii își pot încerca norocul la poturi uriașe, de milioane de euro, puse în joc de Loteria Română. La Loto 6/49, premiul de categoria I depășește 8,3 milioane de euro, iar la Joker reportul trece de 7 milioane. Duminică, 19 octombrie, aproape 39.000 de jucători au câștigat peste 5,2 milioane de lei în total, potrivit … The post Reportul la Loto 6/49 depășește 8,34 milioane de euro, iar la Joker 7 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Nicușor Dan anunță un raport despre justiție: Vedem corupție, dar nu vedem corupți pedepsiți # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni seară, că va prezenta în curând un diagnostic complet al sistemului de justiție din România, rezultat în urma consultărilor cu magistrați, procurori și alți profesioniști din domeniu. Șeful statului a subliniat că una dintre principalele probleme este incapacitatea procurorilor de a demonstra faptele de corupție. „Vedem corupție în jurul … The post Nicușor Dan anunță un raport despre justiție: Vedem corupție, dar nu vedem corupți pedepsiți appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
22:50
CCR interzice testarea angajaților cu detectorul de minciuni: prevederea e neconstituțională # SportMedia
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis luni că testarea angajaților cu detectorul de minciuni este neconstituțională. Judecătorii au constatat că sintagma referitoare la „detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” nu respectă exigențele de claritate și previzibilitate impuse de Constituție. Decizia CCR vine în urma sesizărilor depuse de AUR, SOS România și Partidul … The post CCR interzice testarea angajaților cu detectorul de minciuni: prevederea e neconstituțională appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Nicușor Dan îl contrazice pe șeful ANAF: Nu gemul bunicii e problema, ci marea evaziune # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a reacționat, luni, la declarațiile șefului ANAF, Adrian Nica, potrivit cărora „gemul făcut de bunica acasă” ar influența gradul de colectare a TVA. Șeful statului a spus că, deși o parte din TVA-ul necolectat provine din gospodăriile populației, „asta nu înseamnă că trebuie să le interzicem oamenilor să-și facă gem, zacuscă sau … The post Nicușor Dan îl contrazice pe șeful ANAF: Nu gemul bunicii e problema, ci marea evaziune appeared first on spotmedia.ro.
22:50
ANAF: Firma care a făcut revizia instalației de gaze la blocul din Rahova nu mai avea drept legal de funcționare # SportMedia
ANAF a anunțat, luni, că firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) – care a efectuat revizia instalației de gaze în blocul din Sectorul 5 unde s-a produs explozia – a fost declarată inactivă fiscal încă din 8 august 2025. Potrivit instituției, orice activitate desfășurată de societate după această dată este în afara cadrului fiscal legal. Locatarii blocului … The post ANAF: Firma care a făcut revizia instalației de gaze la blocul din Rahova nu mai avea drept legal de funcționare appeared first on spotmedia.ro.
22:50
În afaceri, contează mult intuiția, însă atunci când vânzările și promovarea se mută în online, flerul în business și abilitatea de a rămâne competitiv sunt condiționate de adoptarea unor decizii strategice bazate pe date concrete. Ce vrea publicul-țintă de la produsele și serviciile tale este la fel de important precum modul în care te găsește … The post Servicii integrate: De ce ai nevoie de o agenție de marketing digital appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Gușa sau bărbia dublă este o preocupare estetică des întâlnită atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Chiar dacă bărbia dublă este asociată de cele mai multe ori cu creșterea în greutate, există multe alte motive care pot duce la apariția excesului de piele sau grăsime în jurul gâtului. Gușa poate apărea și la … The post Dr. Raid Issa îți explică cum poți să scapi de gușă appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Bolojan nu-și dă demisia. Spune că CCR a setat un standard procedural care va fi respectat # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan afirmă că reforma pensiilor magistraților va merge mai departe, chiar după decizia Curții Constituționale, care a declarat legea neconstituțională pe motive procedurale. Șeful Guvernului subliniază că proiectul nu a fost respins pe fond și că Executivul va relua demersul, cu respectarea standardului procedural stabilit de CCR privind avizul CSM. Bolojan insistă că … The post Bolojan nu-și dă demisia. Spune că CCR a setat un standard procedural care va fi respectat appeared first on spotmedia.ro.
22:50
De ce dai share dacă știi că faci rău?, replică memorabilă într-un film emblematic pentru ziua a treia la Astra Film Festival 2025 # SportMedia
Momentul culminant al celei de-a treia zile a festivalului Astra Film a fost proiecția în premieră mondială a filmului „Anatomia unor delicte obișnuite” (r. Adina Sădeanu, România – 2025) și dezbaterea pornită de aici. Filmul urmărește lupta pentru dreptate a patru femei abuzate din România și Belgia, într-o lume care refuză să recunoască faptul că … The post De ce dai share dacă știi că faci rău?, replică memorabilă într-un film emblematic pentru ziua a treia la Astra Film Festival 2025 appeared first on spotmedia.ro.
22:50
O fată de 9 ani a fost dată dispărută din Bucureşti şi este căutată, fiind emis şi un mesaj Ro-Alert. ”La data de 20 octombrie 2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariţia unei minore, care a plecat, în cursul aceleiaşi zile, de la o adresă din Sectorul 2 şi nu a mai … The post Mesaj RO-Alert în București, după dispariția unei fete de 9 ani appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Bulgaria ar putea permite avionului lui Putin să traverseze spațiul său aerian pentru întâlnirea cu Trump la Budapesta # SportMedia
Avionul președintelui rus Vladimir Putin, care urmează să-l transporte pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, ar putea primi permisiunea de a survola spațiul aerian al Bulgariei. Declarația a fost făcută de ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, citat de postul public de radio, potrivit agenției DPA. … The post Bulgaria ar putea permite avionului lui Putin să traverseze spațiul său aerian pentru întâlnirea cu Trump la Budapesta appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
20:50
În noaptea dintre sâmbătă spre duminică, mai exact 25 spre 26 octombrie 2025, România revine la ora de iarnă. Astfel, la ora 04:00, ceasurile se dau înapoi cu o oră, marcând revenirea la timpul legal al Europei de Est (UTC +2). Practic, dormim o oră în plus, dar ziua de duminică va părea mai scurtă … The post În weekend, trecem la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi și câștigăm o oră de somn appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Patru familii afectate de explozia din Rahova au fost mutate în locuințe complet utilate # SportMedia
Patru dintre familiile cele mai grav afectate de explozia produsă în cartierul Rahova s-au mutat deja în apartamente complet mobilate și utilate, situate în zone sigure ale Capitalei, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Relocarea a fost posibilă cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, care a oferit familiilor – unele având membri răniți … The post Patru familii afectate de explozia din Rahova au fost mutate în locuințe complet utilate appeared first on spotmedia.ro.
20:50
De câți bani are nevoie o familie cu doi copii pentru a trăi decent în 2025. Creștere cu peste 900 de lei față de anul trecut # SportMedia
O familie din România formată din doi adulţi şi doi copii are nevoie, în 2025, de cel puţin 11.370 de lei pe lună pentru a duce un trai decent – cu aproape 9% mai mult decât anul trecut. Potrivit datelor publicate de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, creşterea costurilor cu locuinţa, alimentaţia şi … The post De câți bani are nevoie o familie cu doi copii pentru a trăi decent în 2025. Creștere cu peste 900 de lei față de anul trecut appeared first on spotmedia.ro.
18:50
SRI: Campanie coordonată de dezinformare pe rețele, ca urmare a exploziei din Rahova. E nevoie de actualizarea legislației penale # SportMedia
Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis luni un avertisment public privind propagarea în mediul online a unor teorii conspiraționiste și informații false legate de explozia din cartierul Rahova, soldată cu victime, pagube majore și panică în rândul populației. Potrivit unui comunicat oficial al SRI, „în ultimele zile, în mediul online, în special pe unele … The post SRI: Campanie coordonată de dezinformare pe rețele, ca urmare a exploziei din Rahova. E nevoie de actualizarea legislației penale appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Zeci de trenuri suspendate pentru că CFR Călători nu și-a plătit datoriile: Lista rutelor afectate # SportMedia
CFR SA anunţă suspendarea circulaţiei mai multor trenuri operate de CFR Călători, începând de marţi, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Începând de marţi, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, … The post Zeci de trenuri suspendate pentru că CFR Călători nu și-a plătit datoriile: Lista rutelor afectate appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Peste jumătate dintre români cred în conspirații globale și influența norocului în viață – sondaj și infografice INSCOP # SportMedia
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research relevă că 75,3% dintre români consideră că norocul este important în viață, iar 41,6% susţin că au avut o întâmplare în care o superstiţie s‑a adeverit, alături de alte date care conturează un interes semnificativ pentru credinţe magico‑ezoterice. Aceste credinţe nu sunt limitate exclusiv la mediul rural sau … The post Peste jumătate dintre români cred în conspirații globale și influența norocului în viață – sondaj și infografice INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
18:50
După ce CCR a trântit legea care reforma sistemul de pensii al magistraţilor, au apărut şi primele reacţii politice. Le consemnăm în ordine cronologică: Adică: „Curtea Constituțională tocmai a declarat neconstituțional unul dintre proiectele de lege pentru care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Guvernul României este acum ILEGITIM, chiar după cum a afirmat prim-ministrul însuși. … The post Reacții la decizia CCR privind pensiile magistraților. Când se va pronunța Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Noul clasament ATP: Auger-Aliassime, Ruud și Medvedev continuă lupta pentru Turneul Campionilor # SportMedia
Canadianul Felix Auger-Aliassime, norvegianul Casper Ruud și rusul Daniil Medvedev, care au câștigat în weekend titlurile la Bruxelles, Stockholm și Almatî, continuă să spere în calificarea la Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino (9-16 noiembrie), deși nu au progresat prea mult în clasamentul jucătorilor profesioniști de tenis (ATP) publicat luni, notează AFP. Podiumul … The post Noul clasament ATP: Auger-Aliassime, Ruud și Medvedev continuă lupta pentru Turneul Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Ucraina intenționează să achiziționeze încă 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot printr-un acord pe termen lung cu Statele Unite, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Până află dacă va primi, în sfârșit, rachete Tomahawk cu care să lovească la mare distanță în Rusia, Ucraina are mare nevoie de mijloace eficiente de apărare împotriva rachetelor rusești. … The post Ucraina pregătește un contract pe termen lung cu SUA pentru 25 de sisteme Patriot appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Italianca Jasmine Paolini și kazaha Elena Rîbakina au urcat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după rezultatele bune de săptămâna trecută de la Ningbo (China), transmite AFP. Paolini a atins semifinalele și a urcat pe 6 în ierarhia mondială, iar Rîbakina a cucerit titlul, ajungând pe poziția a șaptea, făcând … The post Noul clasament WTA: Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au urcat în ierarhia mondială appeared first on spotmedia.ro.
16:50
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie. „Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui … The post Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, spune că 7 decembrie ar putea fi data la care se vor organiza alegeri pentru Primăria Capitalei. ”Am văzut vinerea trecută afirmaţiile domnului premier Ilie Bolojan, care spunea că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie organizate anul acesta, cât mai repede şi a folosit o sintagmă pe care eu … The post 7 decembrie – posibilă dată pentru alegerile din București appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au convenit, luni, asupra unei poziții comune privind planurile de interzicere a tuturor livrărilor de gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia vine în contextul în care blocul comunitar dorește să pună capăt definitiv dependenței de energie provenită de la Moscova. O majoritate a oficialilor reuniți luni la … The post Statele UE au aprobat interdicția de import pentru gazul rusesc appeared first on spotmedia.ro.
16:50
România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol, în contextul unei eventuale deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la summit-ul anunțat la Budapesta, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. ”Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenței în acest context, dar să … The post Cum va ajunge Putin la Budapesta? România nu a primit solicitare de survol appeared first on spotmedia.ro.
16:50
CFR Cluj a făcut un anunț de ultim moment despre viitorul lui Andrea Mandorlini, antrenorul echipei. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, noul președinte, CFR Cluj a vorbit despre viitorul lui Mandorlini. Întrebat despre antrenorul italian, Mureșan a spus că Mandorlini va continua 100% pe banca tehnică. „Da, rămâne și Mandorlini. M-a sunat, am și vorbit … The post CFR Cluj, anunț despre viitorul lui Andrea Mandorlini appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Bucureștenii din zona Calea Rahovei, Sector 5, afectați de întreruperea alimentării cu gaze după explozia de vineri au primit luni dimineață vestea mult așteptată: Distribuția gazului urma să fie reluată etapizat pentru peste 1.000 de clienți. Anunțul a fost făcut oficial de Distrigaz Sud Rețele, care preciza că a primit aprobarea pentru reluarea alimentării în … The post Bâlbâiala Distrigaz după explozia din Rahova: Vă dăm gaze… ba nu vă dăm! appeared first on spotmedia.ro.
16:50
FCSB pregătește o despărțire-surpriză în pauza de iarnă, după începutul mult sub așteptări din campionat. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat gata să renunțe la cel mai constant fotbalist din ultimii ani. Este vorba despre Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga care suferă de o pubalgie care nu-l lasă să … The post Surpriză de proporții la FCSB: Cel mai constant fotbalist, pe făraș appeared first on spotmedia.ro.
16:50
După două amânări, Curtea Constituţională a respins, luni, reforma pensiilor magistraţilor. Surse citate de Antena 3 spun că judecătorii au admis cu majoritate la limită, de 5 la 4, sesizarea formulată de Înalta Curte. Legea adoptată de Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan prevede condiţiile de pensionare ale magistraţilor şi calculul pensiei. Potrivit proiectului, pensia … The post CCR a respins reforma pensiilor magistraților appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:50
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineața, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, fiind depășit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate de meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc … The post A fost cea mai rece dimineață de 20 octombrie din istoria măsurătorilor appeared first on spotmedia.ro.
14:50
FCSB a spus care e cea mai mare problemă a echipei în acest sezon. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat care e cea mai mare problemă a campioanei României în acest sezon. Becali consideră că jucătorii FCSB nu mai sunt la fel de uniți ca în trecut și de aceea nu … The post FCSB dă cărțile pe față: Marea problemă pe care o are campioana României appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Ziua 1335 Bloc în flăcări. Cea mai mare uzină de gaze din lume, oprită de drone în Rusia. Trump crede că Putin trebuie să primească ceva # SportMedia
Ziua 1335 a început cu un atac cu drone al Rusiei asupra regiunii Dnipropetrovsk. Un bloc cu cinci etaje și mai multe magazine au fost cuprinse de flăcări. De asemenea, orașul Nikopol și localitatea Pokrovske au fost vizate de atacuri cu drone și tiruri de artilerie care au provocat pagube, dar nu s-au înregistrat victime. … The post Ziua 1335 Bloc în flăcări. Cea mai mare uzină de gaze din lume, oprită de drone în Rusia. Trump crede că Putin trebuie să primească ceva appeared first on spotmedia.ro.
14:50
La câteva ore după ce a apărut informația că Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit, iar hoții au furat bijuterii regale, Ministerul Culturii din Franța a emis un comunicat de presă în care detaliază oficial ce piese au fost furate. Bijuteriile au o ”valoare inestimabilă”, au anunțat autoritățile, citate de ARTnews. Așadar, au fost … The post Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Cădere masivă a Internetului: Zoom, Snapchat, Duolingo și Roblox, afectate de o pană la Amazon Web Services # SportMedia
Multe dintre cele mai mari site-uri și aplicații din lume nu funcţionează din cauza unei pene majore la Amazon Web Services (AWS) – platforma de cloud computing a gigantului tech american. Printre serviciile afectate se numără Zoom, Snapchat, Duolingo și Roblox, dar și aplicațiile și sistemele informatice ale unor bănci, precum Lloyds și Halifax, unde … The post Cădere masivă a Internetului: Zoom, Snapchat, Duolingo și Roblox, afectate de o pană la Amazon Web Services appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Sângerosul narcotraficant predat Franței le-a propus polițiștilor români 1.000.000 de euro cash # SportMedia
Procurorul șef al Parchetului din Paris a mulțumit, săptămâna trecută, autorităților judiciare de la București pentru buna cooperare în cazul unui infractor evadat dintr-o închisoare franceză și care a fost prins în România. Procurorul general Alex Florența s-a întâlnit miercurea trecută, la București, cu omoloaga sa de la Paris, Laure Beccuau, și, printre alte discuții, … The post Sângerosul narcotraficant predat Franței le-a propus polițiștilor români 1.000.000 de euro cash appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie # SportMedia
Legea privind plata pensiilor private a fost votată în Parlament săptămâna trecută, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. Acum, spre exemplu, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2. Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, a explicat la emisiunea iBani cum vor putea oamenii … The post Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie appeared first on spotmedia.ro.
14:50
FCSB a făcut lista neagră pentru pauza de iarnă, după începutul mult sub așteptări din campionat. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că nu mai puțin de cinci fotbaliști din lot se află pe lista neagră. Becali i-a numit pe Malcom Edjouna, David Kiki și Vlad Chiricheș, dar a spus că … The post Lista neagră de la FCSB: Roș-albaștrii vor să scape de 5 fotbaliști appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Administrația de la Casa Albă este divizată pe tema Ucrainei. Există două facțiuni care au viziuni diferite, în timp ce Donald Trump susține o soluție de încetare a focului pe actuala linie a frontului. Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică apelul pentru un armistițiu imediat între Rusia și Ucraina de-a lungul liniilor frontului actuale, … The post Ciocnire la Casa Albă: Conflict între taberele Witkoff și Rubio pe tema Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Plus Autotrade continuă expansiunea națională: noul showroom din Cluj duce experiența premium la un alt nivel # SportMedia
Plus Autotrade, lider pe piața automobilelor young-used premium și de lux din România, a inaugurat oficial showroomul din Cluj-Napoca, un spațiu modern care marchează o nouă etapă în strategia de dezvoltare a companiei. Situat pe Calea Turzii 225–229, noul showroom oferă o experiență completă și personalizată pentru clienții pasionați de mașini premium, combinând designul contemporan, … The post Plus Autotrade continuă expansiunea națională: noul showroom din Cluj duce experiența premium la un alt nivel appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Vorbitori de marcă au confirmat prezența la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de ICMET Craiova și Universitate din Craiova # SportMedia
Participanții la cea de-a șaisprezecea ediție a Conferinței Internațională privind Producția de Hidrogen și Simpozionului Internațional de Exergie, Energie și Mediu vor avea oportunitatea de a întâlni oameni de știință, cercetători și profesori de prestigiu. Vorbitori de marcă au confirmat prezența la Craiova în perioada 14-18 decembrie la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de … The post Vorbitori de marcă au confirmat prezența la ICH2P și IEEES 2025, evenimente organizate de ICMET Craiova și Universitate din Craiova appeared first on spotmedia.ro.
12:50
FCSB a decis viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, perechea de tehnicieni care pregătește echipa. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut anunțul despre viitorul celor doi. Becali a spus că nu se pune problema să renunțe la Mihai Pintilii și Elias Charalambous și a recunoscut că el este vinovatul principal, … The post FCSB a decis viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Explozia din Rahova: Se reia alimentarea cu gaze. Care este starea victimelor internate # SportMedia
Distrigaz reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru 1.086 de clienţi casnici. Astfel, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina. Excepție fac următoarelor … The post Explozia din Rahova: Se reia alimentarea cu gaze. Care este starea victimelor internate appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.