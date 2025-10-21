Un profesor universitar a fost trimis în judecată pentru că lua bani de la studenți ca să-i promoveze la examene. Polițiști și jandarmi, printre cei care i-au dat mită

Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă.

