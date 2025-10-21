Tragedie cumplită în Italia: autocar cu fani, atacat violent – șoferul și-a pierdut viața pe loc
Adevarul.ro, 21 octombrie 2025 12:30
Este tragedie în baschetul italian. Șoferul unei echipe de baschet a murit, după ce autocarul a fost atacat cu pietre.
• • •
12:30
Lipsa de transparență în Guvern. Cine sunt miniștrii fără CV-uri și declarații de avere publice # Adevarul.ro
Unii membri ai Guvernului au renunțat să mai publice declarațiile de avere sau de interese pe site-ul Executivului, profitând de o decizie a CCR care le elimină această obligație.
12:30
După 76 de ani, recordul de temperatură negativă a zilei de 21 octombrie în România a fost doborât # Adevarul.ro
Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.
12:30
Poetul care l-a împușcat pe premierul slovac Robert Fico, condamnat la 21 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Poetul Juraj Cintula a fost condamnat la 21 de ani de închisoare după ce l-a atacat și i-a provocat răni grave premierului naţionalist Robert Fico în mai 2024, relatează agențiile internaționale de presă.
12:30
12:15
UE a ajuns la un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru finanțarea Ucrainei # Adevarul.ro
Liderii țărilor din UE vor cere Comisiei Europene să elaboreze un cadru legal pentru utilizarea a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru a finanța un împrumut masiv acordat Ucrainei, după ce Belgia a semnalat că nu se va opune acestui demers, relatează Politico.
12:15
Prima fabrică de seringi din România a fost vândută la licitație. Angajații și-au primit salariile restante de un deceniu # Adevarul.ro
Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitație publică, cu prețul de 1.680.000 de euro, iar foștii angajați și-au primit integral salariile restante.
12:00
Conflict violent în trafic în urma unei tamponări. Momentul în care un bărbat este lovit și cade pe asfalt # Adevarul.ro
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de un tânăr în vârstă de 21 de ani, care îl considera vinovat după o tamponare.
12:00
Incidente violente înaintea partidei lui Dennis Man în Liga Campionilor. 180 de fani reținuți de poliție # Adevarul.ro
Luni seară, cu o zi înaintea duelului PSV - Napoli, poliția olandeză a intervenit pentru a calma spiritele încinse, după ce aproximativ 180 de suporteri napoletani au fost implicați în incidente violente.
11:45
Trump nuanțează declarațiile privind șansele Ucrainei de a câștiga războiul: „Orice se poate întâmpla” # Adevarul.ro
Președintele america Donald Trump a revenit luni cu clarificări privind declarația anterioară potrivit căreia Kievul și-ar putea recupera toate teritoriile de la Rusia.
11:45
Un antrenor trecut prin Serie A îl avertizează pe Chivu, înaintea partidei cu Union SG: „Atenție la Florucz”! # Adevarul.ro
Atacantul austriac cu origini românești Raul Florucz (24 de ani) este „sperietoarea” Interului înaintea meciului direct din această seară, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor la fotbal.
11:45
Dezinfectanții pe bază de alcool ar putea fi interziși de UE: „ar crea o problemă uriașă de sănătate publică.” Etanolul, considerat posibil cancerigen # Adevarul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul-ingredientul principal din majoritatea dezinfectanților pentru mâini –drept substanță cancerigenă.
11:30
Trump și-a schimbat din nou părerea. Spune că Ucraina ar putea câștiga războiul, dar are îndoieli că se va întâmpla # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat luni că, deși crede că este posibil ca Ucraina să învingă Rusia, acum are îndoieli că acest lucru se va întâmpla cu adevărat.
11:30
Moment istoric la Tokyo: o femeie conduce pentru prima dată guvernul Japoniei. Cine este Sanae Takaichi # Adevarul.ro
Conservatoarea Sanae Takaichi a fost aleasă marți, 21 octombrie, în funcția de prim-ministru al Japoniei, devenind astfel prima femeie care preia cea mai înaltă poziție politică din țară.
11:15
Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé. A ieșit din casă de mână cu soția sa, cântăreața Carla Bruni # Adevarul.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și executa pedeapsa de cinci ani de închisoare, relatează Reuters.
11:15
Serviciile de securitate poloneze au reținut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj # Adevarul.ro
Serviciile de securitate poloneze au reţinut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a anunţat marţi prim-ministrul Donald Tusk.
11:00
CFR Cluj și FCSB, suferință fără sfârșit. După ce au schimbat președintele, ardelenii vor să dea afară și antrenorul # Adevarul.ro
Campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj sunt vecine de clasament în subsol, având același număr de puncte și același golaveraj negativ.
11:00
Un profesor universitar a fost trimis în judecată pentru că lua bani de la studenți ca să-i promoveze la examene. Polițiști și jandarmi, printre cei care i-au dat mită # Adevarul.ro
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă.
10:45
Jucătorul american de şah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de 29 de ani. Anunţul a fost făcut de Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) şi de clubul său, Charlotte Chess Center.
10:45
Un bărbat reclamă că a muncit la o terasă cunoscută din Iași fără să fie plătit: „Este militărie. Nu ai voie să te așezi.” Replica administratorului # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Iași a reclamat la ITM că a lucrat timp de câteva zile la terasa ”Carul cu Mici”, dar că nu a fost plătit pentru munca depusă.
10:45
Atacuri cu drone în Rusia: un adolescent și un adult au fost răniți. Pagube în Briansk și Rostov # Adevarul.ro
Atacurile cu drone împotriva Rusiei în noaptea de 21 octombrie au provocat pagube și au rănit o persoană în regiunea Briansk și alta în regiunea Rostov, au transmis autoritățile locale.
10:30
„Soldatul” cvadruped: câinele-robot dotat cu lansator de grenade și alte arme letale de la distanță, testat de armată # Adevarul.ro
O companie americană a prezentat un robot cvadruped înarmat, capabil să lanseze grenade și să opereze cu un grad ridicat de autonomie.
10:30
Summitul lui Trump cu Putin, total incert după ce întâlnirea preliminară dintre șefii afacerilor externe a fost suspendată # Adevarul.ro
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta.
10:30
SUA şi Australia au semnat luni un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe această piaţă, relatează BBC.
10:30
Întâlnirea consilierilor lui Trump și Putin, anulată. Moscova respinge propunerea de oprire a ostilităților pe linia actuală a frontului # Adevarul.ro
Planurile președintelui american Donald Trump de a accelera organizarea unei noi întrevederi cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, par să fi intrat într-un impas.
10:30
Anchetă extinsă în dosarul Nordis: peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro # Adevarul.ro
Procurorii au extins ancheta în cazul grupului Nordis după primirea a peste 300 de plângeri penale noi.
10:30
Țeapă de 29 de milioane la stat din afaceri cu mașini second-hand. DNA și Antifrauda intră pe fir # Adevarul.ro
Un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, a fost descoperit de inspectorii antifraudă în colaborare cu procurorii DNA, în urma unor verificări privind comerțul cu maşini second-hand.
10:15
Japonia are o femeie prim-ministru, în premieră națională. Vrea un guvern dominat de doamne # Adevarul.ro
Naţionalista Sanae Takaichi, preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD), a fost confirmată marţi ca prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie din istoria ţării care ocupă această funcţie.
10:00
„Toți judecătorii români ar putea să plângă”. Revolta unui expert constituțional după decizia CCR privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă critică dur decizia CCR privind pensiile speciale. El spune că „toți judecătorii români ar putea să plângă” și constată o abordare materialistă și impardonabilă a instituțiilor publice.
09:45
Temperaturi mai coborâte și ploi în toată ţara de săptămâna viitoare. Cum începe luna noiembrie # Adevarul.ro
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.
09:30
Bărbat tăiat cu cuțitul de un tânăr pe trotinetă pentru că a îndrăznit să-l certe că merge pe trotuar # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani din Oradea a fost rănit la degetele unei mâini, după o altercație cu trei tineri care a avut loc în oraș.
09:30
„Nu mergeți la Budapesta”: Un fost ofițer rus avertizează asupra unei presupuse tentative de asasinat a lui Putin # Adevarul.ro
Zvonurile privind o posibilă tentativă de asasinat a președintelui Vladimir Putin în timpul deplasării la Budapesta au stârnit tensiuni în Rusia.
09:15
O tornadă devastatoare a lovit un oraș de lângă Paris. Un om a murit, alți patru au fost răniți # Adevarul.ro
O tornadă a lovit luni districtele din nordul Parisului, doborând trei macarale de construcții, ceea ce a dus la moartea unei persoane și la rănirea gravă a altor patru, au anunțat autoritățile.
09:15
Rămăşiţele unui ostatic ucis de Hamas în 2023 și predat israelienilor aparțin unui soldat care apăra un kibbutz # Adevarul.ro
Medicii legişti israelieni au identificat rămăşiţele unui ostatic israelian decedat, predate luni, ca fiind ale sergentului major Tal Haimi, a declarat biroul primului ministru, potrivit CNN.
09:15
DNA descinde în Ilfov și cinci județe pentru evaziune fiscală și fraudă cu TVA în tranzacții auto. Prejudiciul este de 29 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.
09:00
Un bărbat care se dădea kinetoterapeut a agresat sexual două tinere. Voia să le elibereze de „tensiuni pelvine” # Adevarul.ro
Două tinere din județul Bihor au fost agresate sexual de un așa zis kinetoterapeut, în fapt un infractor.
09:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
08:45
Compania care își plătește angajații cu până 500.000 de euro dacă pleacă de bunăvoie de la locul de muncă # Adevarul.ro
Peste 4.000 de angajați Mercedes-Benz au ales să plece din companie prin programul de despăgubiri, care poate ajunge până la 500.000 de euro.
08:30
Blocajul guvernamental din SUA s-ar putea încheia în această săptămână. Democrații cer însă garanții pentru sănătate # Adevarul.ro
Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe, a declarat luni că blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”, deşi administraţia Trump este pregătită să adopte ”măsuri mai ferme” dacă democraţii nu vor coopera.
08:15
Tânăra care se pregătește pentru sfârșitul lumii: provizii pentru cinci persoane, timp de 10 ani: „Colapsul nu va fi brusc, ci o degradare lentă” # Adevarul.ro
O tânără de 25 de ani din Washington se pregătește intens pentru un posibil colaps global. Ea a reușit să-și organizeze gospodăria astfel încât să trăiască complet independent și susține că are provizii pentru cinci persoane timp de zece ani.
07:45
Accident grav în Capitală, în Sectorul 5: o persoană este încarcerată, iar unul dintre șoferi a fugit de la locul faptei # Adevarul.ro
Un accident grav s-a produs marți, 21 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, după ce două mașini s-au izbit violent. O persoană este încarcerată.
07:15
Vremea se încălzește, dar diminețile rămân reci în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor urca până la 20 de grade # Adevarul.ro
Meteorologii anunță că marți, 21 octombrie, temperaturile vor înregistra o ușoară creștere, însă diminețile vor rămâne reci în cea mai mare parte a țării.
07:00
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia # Adevarul.ro
Retrasă din tenis, Simona Halep a dat recent o fugă până la Cluj.
07:00
Atac aerian cu bombe ghidate asupra Harkovului: explozii și incendii devastatoare în două cartiere, 9 persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Orașul Harkov a fost vizat în noaptea de 21 octombrie de un atac cu bombe aeriene ghidate (KAB) lansate de armata rusă, provocând pagube semnificative și rănirea mai multor persoane.
07:00
Ce trebuie să știe românii care joacă la Loteria din Polonia. Guvernul de la Varșovia pregătește modificări fiscale # Adevarul.ro
Un oficial din fotbalul românesc s-a lăudat că a făcut o avere jucând la Loteria poloneză.
06:45
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical” # Adevarul.ro
Britanicii Christine și Eric Thompson s-au mutat în Bulgaria în 2016 în căutarea unei vieți liniștite și a unui trai mai accesibil, însă după aproape un deceniu au ajuns să descrie experiența ca fiind dezamăgitoare.
06:45
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, își va ispăși pedeapsa într-una dintre cele mai infame închisori din Paris # Adevarul.ro
Nicolas Sarkozy, fost președinte al Republicii Franceze, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală și finanțare ilegală din partea regimului lui Muammar Gaddafi.
06:30
Trump își face sală de bal la Casa Albă. Luxul de la Mar-a-Lago ajunge la Washington: investiție de 250 de milioane de dolari, care va găzdui 1000 de invitați # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a dat startul unui proiect controversat la Washington: o parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc unei noi săli de bal.
06:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat marți. Ce cărți va lua cu el în celulă? # Adevarul.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să devină marți primul fost șef de stat francez din istoria modernă care va păși efectiv într-o celulă de închisoare, după ce luna trecută a fost condamnat la cinci ani de detenție.
06:15
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o umilință istorică # Adevarul.ro
Ultima mare victorie a lui Ștefan cel Mare a avut loc pe 26 octombrie 1497, atunci când armatele moldovenești, printre cele mai de temut ale Europei est-central europene au distrus o oaste uriașă a polonezilor. A fost cea mai dură înfrângere suferită de leși în fața românilor.
05:45
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air # Adevarul.ro
Află cum să supraviețuiești celor 20 de ore în aer pe cel mai lung zbor nonstop din lume, Xiamen Air JFK–Fuzhou, și ce strategii folosesc pasagerii.
