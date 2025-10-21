Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033

14:20

Şeful de la Transporturi îi ameninţă cu demiterea pe directorii CFR care au anunţat blocarea a peste 30 de trenuri, din cauza datoriilor înregistrate pentru neplata tarifului de utilizare a infrastructurii de căi ferate. Ioan Simu şi Traian Preoteasa sunt cei doi şefi vizaţi de ministrul iprian Şerban, cărora le transmite că ” nu au […]