Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale
Gândul, 21 octombrie 2025 17:20
Curtea Constituțională a României a admis, ieri, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Judecătorii CCR au motivat decizia de admitere în integralitate, a obiecției prinvind pensiile de serviciu prin lipsa avizului CMS. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru […]
• • •
Acum 5 minute
17:30
Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI” # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a analizat situația politică europeană și poziționarea României în contextul actual. Acesta a comparat modelul de guvernare al premierului ungar Viktor Orban cu ineficiența și lipsa de viziune a liderilor români. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu sunt pricepuți la decizii și […]
17:30
Misterul fetiței care a dispărut acum 55 de ani. Familia crede ca a găsit persoana care poate rezolva cazul # Gândul
Familia unei fetițe britanice care a dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 50 de ani a amenințat faptul că va face public numele unei persoane-cheie din dosar dacă aceasta nu le răspunde la întrebări. Cazul fetiței care a dispărut acum 55 de ani Autoritățile cred că Cheryl Grimmer, în vârstă de trei […]
Acum 15 minute
17:20
Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033 # Gândul
Jeff Bezos, directorul companiei Amazon, ar putea accelera procesul de automatizare al pieței muncii din Statele Unite. Echipa de robotică de la Amazon este să automatizeze 75% din operațiunile sale. Potrivit New York Times , Amazon și-a triplat forța de muncă din 2018, ajungând la 1,2 milioane de angajați. Acum, conducerea companiei se așteaptă ca Amazon […]
17:20
Voleibaliștii debutează miercuri în cea mai puternică întrecere inter-cluburi a Europei. Rămasă încă la stadiul de vis pentru echipa de fotbal, Liga Campionilor va deveni realitate în acest an pentru formația de volei a clubului Dinamo. Primul meci e miercuri, de la ora 18.00, în Macedonia de Nord, cu Strumica (în direct la TVR Sport). […]
17:20
Ce pensii speciale câștigă judecătorii de la CCR care au respins reforma pensiilor speciale # Gândul
Acum 30 minute
17:10
HARTA PĂCĂNELELOR, în alba-neagra. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure # Gândul
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure. Mai precis, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă lansarea Registrului Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală care pune la dispoziţia publicului o hartă interactivă cu amplasamentele mijloacelor de joc autorizate. Reprezentanţii ONJN spun că, cică, piaţa neagră […]
17:10
Ce drepturi au proprietarii de apartamente de la bloc. Administratorul are obligația de a prezenta aceste documente # Gândul
Ce drepturi au proprietarii de la bloc. Locatarii care plătesc întreținerea la bloc, însă nu primesc explicații cu privire la cheltuielile lunare pot solicita explicații administratorului. Acesta este obligat să păstreze documente justificative, precum facturi, chitanțe sau contracte și să le prezinte la cerere. Ce drepturi au proprietarii de la bloc Administratorul are obligația de […]
17:10
Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs # Gândul
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor existente, incendiul a izbucnit luni seara, într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, […]
Acum o oră
17:00
Franța nu scapă de hoți. Procuratura franceză pune sub acuzare suspecta pentru furtul aurului din Muzeul de Istorie Naturală din Paris # Gândul
Franța devine țara furturilor. O femeie de naționalitate chineză a fost pusă sub acuzare pentru că ar fi furat pepite de aur în valoare de aproape 2 milioane de dolari din Muzeul Național de Istorie Naturală. Este doar unul dintre numeroasele jafuri recente care au vizat instituțiile culturale franceze. Furtul, comis de o „echipă extrem […]
17:00
Jeff Bezos vrea ca roboții să înlocuiască peste 600.000 de locuri de muncă pe care ar trebui să le ocupe în Statele Unite până în 2033 # Gândul
16:50
Transelectrica face pași hotărâți pentru realizarea unui sistem electroenergetic mai sigur și mai interconectat # Gândul
Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României. Președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu, alături de echipa […]
16:50
Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare # Gândul
Invitatul emisiunii Ai Afllat! de miercuri este Andrei Marga. Profesorul universitar a comentat, alături de realizatorul Ionuț Cristache, tabloul politic critic care a urmat după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, iar concluzia sa a fost clară. Singura soluție pentru ca România să iasă din marasmul general o reprezintă alegerile anticipate. Provocat de jurnalistul Ionuț […]
16:50
Etanolul, un dezinfectant cheie utilizat la nivel mondial pentru eficacitatea sa împotriva virușilor, bacteriilor și ciupercilor, ar putea fi interzis de Uniunea Europeană, transmite Financial Times. Mai exact, autoritățiile de la Bruxelles iau în considerare clasificarea etanolului ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer. Asta după ce o recomandare a unui grup de lucru […]
16:40
Marius Damian, povestitorul de la ”Asia Express”, a spus cu cine ar participa la show-ul respectiv. ”Nu știu dacă aș merge cu soția” , a mărturisit acesta. Marius Damian este cunoscut telespectatorilor ca povestitorul de la show-ul ”Asia Express”, transmis de postul de televiziune Antena 1. Marius Damian este actor, dar și scenarist, dramaturg, caricaturist […]
16:40
Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor # Gândul
Circulația trenurilor la CFR a fost reluată azi începând cu orele 15.10, conform surselor Gândul. CFR SA anunțase ieri suspendarea circulației începând peste 50 de trenuri cu data de 21 octombrie a câtorva zeci de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care aceasta din urmă o […]
16:40
Cel mai ghinionist hoț. Un român a fost prins la furat în Austria pentru că s-a îmbătat și a adormit la locul faptei # Gândul
Un român în vârstă de 49 de ani a fost condamnat pentru a 24-a oară, la finalul săptămânii trecute, de Tribunalul Regional din Feldkirch (Austria), la trei ani de închisoare pentru o serie de furturi comise prin efracție. Acesta a petrecut deja 26 de ani de viață în spatele gratiilor, el a primit pedeapsa senin, […]
16:40
Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE” # Gândul
În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a făcut o analiză amplă a contextului politic actual, criticând stadiul în care se află la ora actuală ceea ce încă se mai numește liberalism. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Unde mai găsim liberali în Europa? Aproape nicăieri. Iar liberalii de la […]
Acum 2 ore
16:30
HARTA PĂCĂNELELOR, în alb-negu. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vă prezintă stabilimentele de pierzanie a banilor sigure # Gândul
16:30
Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte # Gândul
Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante. Cu câteva momente înainte de ora 9:15, fostul președinte francez a apărut la ușa reședinței sale din Villa Montmorency din Paris pentru a se […]
16:20
Andrei Marga rupe tăcerea și dezvăluie detalii neștiute despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut: „Era clar că vine un ABUZ” # Gândul
Fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a vorbit în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, despre anularea alegerilor prezidențiale din luna decembrie a anului trecut, făcând o radiografie completă a întregului proces care, în opinia lui, se anunța încă din timp a fi unul abuziv. Urmăriți aici emisiunea integrală. Andrei Marga a comentat anularea turului […]
16:20
(P) Primăria Sector 5 începe reparaţiile la liceul afectat de explozia de gaze din blocul vecin # Gândul
Primăria Sectorului 5 colaborează cu autoritățile competente și continuă să facă toate demersurile pentru a soluționa problemele apărute în urma deflagrației din zona Rahova. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a mers la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a sta de vorbă cu locuitorii afectați de incident și pentru a-i îndruma […]
16:20
Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă la 5 zile de la ancheta DNA # Gândul
După 5 zile de la ancheta DNA, Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere […]
16:10
Bancul propus de Gândul, în acest moment, este despre Bulă, care este întrbat la școală de ce este renumit Edison… – Din cauza descoperirilor sale. – Bine, bine, dar ce descoperiri? – Păi lui îi datorăm faptul că, dacă vrem să ne ridicăm din faţa televizorului, nu trebuie să aprindem o lumînare. Să râdem și […]
16:10
Claudiu Târziu o ironizează pe Oana Țoiu pentru că summitul Trump-Putin are loc la Budapesta, nu la București # Gândul
Europarlamentarul Claudiu Târziu o acuză pe Oana Țoiu de incompetență și lipsă de inițiativă, după ce ministra de Externe a declarat că România va analiza o eventuală cerere oficială de survol din partea Rusiei, în contextul vizitei lui Vladimir Putin la Budapesta. Târziu susține că Bucureșțiul a pierdut o oportunitate istorică de a-și demonstra relevanța […]
16:10
În timp ce la nivel european s-a cerut implementarea unui salariu minim comun care să fie şi majorat de la 1 ianuarie 2026. România, însă, face excepţie de la această directivă. IMM România chiar propune îngheţarea acestuia, chiar şi în 2026, cu motivaţia că trei sferturi din antreprenori nu au această posibilitate. Preşdintele IMM România, […]
16:10
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru a doua jumătate a anului 2025, perioadă care vine cu schimbări importante, oportunități financiare, dar și provocări în plan personal pentru mai multe zodii. În cazul unor nativi, este vorba chiar de un divorț. Potrivit acesteia, Fecioarele trebuie să fie atente la viața de cuplu, pentru că axa Fecioară-Pești […]
16:00
Județul din Ardeal în care se află mai mulți cetățeni asiatici decât etnici germani, pe fondul unei CRIZE a forței de muncă autohtone # Gândul
În Sibiu sunt acum mai mulți cetățeni nepalezi, sri-lankezi și indieni decât etnici germani, conform datelor oficiele, citate de Turnul Sfatului. Este o situație total neobișnuită, dar asta arată impactul migrației economice asupra demografiei acestui județ, care se confruntă cu o criză a forței de muncă autohtone. În mare parte, această schimbare demografică este atribuită […]
16:00
Tricolorii au venit acasă, după PERFORMANȚA istorică. Imagini de la sosire. „Mai am încă trei de luat la Europene și devin cea mai medaliată” # Gândul
Delegația României de tenis de masă a revenit azi-noapte în țară cu medaliile de argint obținute la Europenele pe echipe din Croația atât în proba fetelor, cât și în cea masculină. Performanța istorică a tenisului de masă românesc la Europenele din Croația a fost savurată și pe drumul de întoarcere acasă. Tricolorii, vicecampioni continentali și […]
16:00
Cine vrea să facă școala de șoferi în 2025 trebuie să știe că prețurile variază în funcție de categoria aleasă. Mai exact, pentru categoria AM avem tarife care pornesc la 2.000 de lei, iar cele pentru categoria DE, adică autobuze cu remorcă pot ajunge și la peste 6.000 de lei. La sumele acestea se mai […]
16:00
Cum fac față antreprenorii români avalanșei de taxe. Cum se descurcă pentru a merge înainte cu afacerile # Gândul
Companiile din România trec printr-o perioadă plină de schimbări, atât din punct de vedere fiscal, cât și operațional. Antreprenorii sunt nevoiți să crească eficiența, să-și îmbunătățească experiențele cu clienții, să se digitalizeze și să integreze datele în timp real. Pentru antreprenorii companiilor mici și medii, noile schimbări vin însoțite de o realitate diferită la care […]
15:50
De ce nu se poate califica un președinte la locul de muncă. Andrei Marga: „Speranța că Nicușor Dan învață face rău acestei țări” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a prilejuit un dialog de zile mari cu profesorul universitar Andrei Marga, fost ministru de Externe, care a făcut o radiografie necruțătoare a crizei de sistem cu care se confruntă România, începând chiar de la vârful ei. Invitat de moderator să comenteze cifrele dezarmant de […]
15:50
Andrei Marga rupe tăcerea și dezvăluie procesul de anulare al alegerilor prezidențiale de anul trecut: „Era clar că vine un ABUZ” # Gândul
15:40
Secretarul de stat în Ministerul Energiei a făcut anunțul: ”A fost adoptat regulamentul privind eliminarea importurile de gaze naturale din Rusia” # Gândul
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Consiliul Miniștrilor Energiei din UE a adoptat regulamentul privind eliminarea importurilor de gaze naturale din Rusia. Urmează negocierea cu Parlamentul European pentru finalizarea textului legislativ” Am reprezentat România și Ministerul Energiei la reuniunea Consiliului Miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg, unde au fost adoptate decizii […]
15:40
FOTO. Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care a murit iubita lui Mihai Mitoșeru. ”Am slăbit 25 de kilograme” # Gândul
Mihai Mitoșeru a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul din urmă cu 25 de ani în care și-a pierdut viața iubita sa de la acea vreme. În anul 2000, Mihai Mitoșeru a trecut prin momente cumplite, iubita sa de la acea vreme, cu care avea o relație de 10 ani, pierzându-și viața. La emisiunea ”În oglindă”, […]
Acum 4 ore
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1 + 0 = 10, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol. De această dată, trebuie să mutați un singur băț de chibrit, […]
15:30
Un bărbat de 90 de ani conducea de zeci de ani cu permisul auto EXPIRAT. Cum a fost prins, până la urmă, bătrânul șofer # Gândul
Un bărbat din Spania, în vârstă de 90 de ani, a fost oprit de polițiști în timp ce se deplasa cu mașina în localitatea Lekunberri, o zonă liniștită din acestă țară, dar ceea ce părea a fi un control de rutină s-a transformat într-o surpriză uriașă. Bătrânul avea permisul de conducere expirat. Și nu de […]
15:20
Anunțul secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi: ”A fost eliminat regulamentul privind importurile de gaze naturale din Rusia” # Gândul
15:10
Astăzi ar putea avea loc o mică reuniune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 22 octombrie 2025. Berbec Persoana iubită nu este sigură dacă va petrece mult timp cu tine astăzi? S-ar putea să te simți rănit la început, deoarece s-ar putea simți obligată să petreacă ceva timp în privat cu membrii […]
15:00
Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB – Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Liga Europa. Partida se dispută pe Arena Națională și va fi live la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. FCSB – Bologna se joacă joi în Europa League! Gigi Becali a […]
15:00
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete” # Gândul
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care genera mari speranțe, s-a transformat, potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, într-un „duet cu țipete”. În acest context, publicația brinatică notează că europeenii pregătesc un plan urgent de sprijin pentru Ucraina. Anunțul lui Donald Trump că următorul său summit cu Vladimir Putin va […]
15:00
Prețul facturilor la UTILITĂȚI în marile orașe ale lumii. Unde se plătesc cele mai mari tarife din România # Gândul
Românii simt din plin scumpirile la energie, după ce piața a fost liberalizată. Din păcate, și diferențele între orașe devin tot mai vizibile de la o lună la alta, arată un studiu realizat de FinEco24News. Astfel, potrivit unui clasament neoficial realizat pe baza datelor culese, costurile lunare cu utilitățile în București sunt comparabile cu cele […]
14:50
Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița # Gândul
Un bărbat de 55 de ani, din comuna dâmbovițeană Petrești, și-a pierdut viața, marți după-amiază, după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane care circula pe ruta Pitești-București. Tragedia a avut loc pe raza județului Dâmbovița, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru […]
14:50
Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE” # Gândul
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost dus marți dimineață la închisoarea La Santé, din Paris, unde va ocupa o celulă mică în aripa de izolare a închisorii. Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé, deși a fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece […]
14:40
FOTO. Ce face Radu Vâlcan pentru a fi în formă. ”RECORDUL meu într-o zi a fost de 21 de kilometri” # Gândul
Prezentatorul TV Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani, a explicat ce face pentru a fi într-o formă fizică extraordinar de bună. Radu Vâlcan este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al show-ului ”Insula Iubirii”, care este difuzat la postul TV Antena 1. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu […]
14:40
Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români # Gândul
Charley Ottley este jurnalistul britanic care a făcut şi face cel mai mare lobby pentru promovarea României în lume. De altfel, acesta chiar şi+a cumpărat o casă la Şirnea, în Braşov, unde s-a mutat permanent. Englezul a mers marţi la o întâlnire cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Jurnalistul a venit la minister ca să ceară […]
14:30
Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îi bate obrazul lui Ilie Bolojan, premierul în funcție al României. CSM a avut marți o primă reacție, după decizia de luni a Curţii Constituţionale a României, cu privire la reformarea pensiilor magistraților. În concret, Consiliul Superior al Magistraturii îi transmite lui Ilie Bolojan un mesaj clar și anume faptul […]
14:20
Cum a încercat un violator să scape de condamnarea la ÎNCHISOARE. L-au dat de gol tatuajele # Gândul
Caz incredibil descoperit în Scoția: un bărbat din SUA care a încercat să scape de justiție înscenându-și moartea a fost prins și condamnat la cel puțin cinci ani de închisoare pentru violarea fostei iubite. El s-a sustras anchetei din Statele Unite și s-a ascuns în Scoția, crezând că scapă definitiv de brațul lung al legii. […]
14:20
Cum au fost prinși cei 2 teroriști care ar fi urmat să detoneze colete explozive în București. Informațiile SRI și DIICOT # Gândul
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, conform Reuters. Conform informațiilor Gândul, suspecții ar fi urmat să detoneze colete explozive la parterul unui bloc din București, în Sectorul 3. Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor […]
14:20
Ministrul Transporturilor îi ameninţă pe şefii CFR cu demiterea, dacă nu pornesc trenurile: „Mă văd nevoit să solicit măsuri împotriva ambilor” # Gândul
Şeful de la Transporturi îi ameninţă cu demiterea pe directorii CFR care au anunţat blocarea a peste 30 de trenuri, din cauza datoriilor înregistrate pentru neplata tarifului de utilizare a infrastructurii de căi ferate. Ioan Simu şi Traian Preoteasa sunt cei doi şefi vizaţi de ministrul iprian Şerban, cărora le transmite că ” nu au […]
14:10
TRAGEDIE în sportul mondial. Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani # Gândul
Jucătorul american de şah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de numai 29 de ani. Anunţul a fost făcut de Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) şi de clubul său, Charlotte Chess Center. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Acesta era un popular influencer în mediul online și fost copil minune al șahului de peste Ocean. Vestea […]
