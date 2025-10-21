Președintele Dan a scos-o din rândurile Armatei pe generăleasa Ioniță: ”Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă”
Aktual24, 21 octombrie 2025 18:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță-Radu, șeful statului subliniind că ‘o Armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere’. Potrivit șefului statului, orice abatere de la […]
• • •
Acum 5 minute
19:00
Rusia respinge oferta de „înghețare” a războiului pe actuala linie a frontului: „Poziția noastră nu s-a schimbat” # Aktual24
Moscova a anunțat marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați, respingând astfel propunerea susținută de Statele Unite și aliații europeni privind înghețarea războiului pe actuala linie a frontului, transmite Reuters. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a reafirmat că Rusia nu va accepta o pace „de […]
Acum o oră
18:30
Polonia, gata să intercepteze avionul cu Putin dacă-i intră în spațiul aerian. Reacție furioasă a Rusiei # Aktual24
Lavrov acuză Polonia de „pregătire pentru acte teroriste”, după ce Varșovia a avertizat că ar putea intercepta avionul lui Putin dacă acesta traversează spațiul său aerian Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reacționat dur marți la declarațiile omologului său polonez, Radosław Sikorski, care a afirmat că Polonia ar putea fi nevoită să pună în […]
18:20
Acum 2 ore
17:10
Este oarecum ironic – sau poate că este simbolic – faptul că președintele american Donald Trump a ales să se vadă cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții care ar trebui să aducă pacea în Ucraina. În 1994 au mai avut loc discuții pe tema Ucrainei, tot în capitala Ungariei. Kievul avea să […]
Acum 4 ore
16:50
UE ar putea interzice dezinfectantele de mâini pe bază de alcool etilic din cauza riscului de cancer # Aktual24
Uniunea Europeană are în vedere interzicerea ingredientului activ din dezinfectantele de mâini din cauza preocupărilor legate de cancer. Potrivit publicației Financial Times, un grup de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice are în vedere clasificarea alcoolului etilic drept cancerigen. O astfel de decizie ar interzice efectiv multe dezinfectante de mâini și produse de […]
16:40
Surse: Iar scandal în Coaliție, PSD a plecat de la discuții. Bolojan a refuzat hotărât o propunere a lui Grindeanu care ar duce la tergiversarea adoptării unei noi legi a pensiilor speciale # Aktual24
Liderii PSD au plecat furioși, marți, de la ședința Coaliției după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat o nouă strategie a PSD privind pensiile speciale ale magistraților, au relatat surse politice pentru aktual24.ro. Grindeanu a propus un ”grup de lucru” în Parlament pentru o nouă lege a pensiilor speciale, cerând ca acest grup să nu […]
16:20
Răspunsul Europei la Starlink? Airbus, Thales și Leonardo vor să facă o fuziune între afacerile cu sateliți # Aktual24
Companiile aerospațiale europene Leonardo, Airbus și Thales vor realiza o fuziune a afacerilor lor cu sateliți. Cele trei companii ar fi ajuns la un acord-cadru care le va permite să creeze „Proiectul Bromo”, o companie producătoare de sateliți pentru a concura cu rivalii din China și Statele Unite, în special cu Starlink, compania lui Elon […]
15:50
Alegeri anticipate în Olanda: Majoritatea programelor electorale ale partidelor încalcă principiile statului de drept # Aktual24
Aproape trei sferturi dintre partidele politice olandeze care candidează la alegerile din octombrie includ cel puțin o propunere în programele lor care încalcă statul de drept, susține o analiză realizată de asociația națională a avocaților, publicată luni. Asociația Avocaților din Olanda, NovA, a examinat programele politice ale celor 15 partide reprezentate în prezent în parlament […]
15:40
Ținta aleasă de Rusia este în inima Bucureștiului. Detalii despre Nova Post, obiectivul pe care Rusia a încercat să îl incendieze, plan dejucat de SRI și serviciile secrete din Polonia # Aktual24
SRI a anunțat, marți, că a dejucat o tentativă a Rusiei de a incendia un obiectiv aflat în Capitală. Obiectivul urma să ia foc după declanșarea de la distanță unor dispozitive ascunse în pachete poștale. Obiectivul respectiv este Nova Post, un serviciu poștal cu sediul chiar în inima Capitalei, în zona Pieței Unirii. Ce este […]
15:20
ISW: Declarațiile Kremlinului semnalează că Rusia nu este pregătită să accepte „nimic mai puțin decât capitularea Ucrainei” # Aktual24
Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) precizează că nu vede niciun semn că Kremlinul este dispus să „accepte nimic mai puțin decât capitularea Ucrainei” la toate cererile sale militare. În urma conversațiilor telefonice dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, precum și a întâlnirii lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și […]
15:10
A încetat din viaţă violonistul Varujan Cozighian. Filarmonica George Enescu: ”Muzician român de origine armeană de prim rang, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituţie” # Aktual24
Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, anunţă Filarmonica George Enescu. „Filarmonica George Enescu anunţă cu profund regret încetarea din viaţă a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria […]
Acum 6 ore
14:50
Coaliția a decis: alegeri pe 7 decembrie la Primăria Capitalei. PSD a reușit să se impună din nou # Aktual24
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Continuă
14:30
Reacția satisfăcută a CSM la decizia CCR privind pensiile: ”În mod firesc, a invalidat acest demers” # Aktual24
CSM a reacționat cu satisfacție la decizia CCR de a declara ca neconstituțională legea privind pensiile de serviciu ale magistraților. ”Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul […]
14:10
Elon Musk și SpaceX riscă să piardă contractul. NASA intenționează să reia licitația pentru misiunea lunară Artemis # Aktual24
NASA își propune să trimită astronauți pe Lună în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american Trump. Dar compania spațială a lui Musk, SpaceX, a înregistrează întârzieri mari în pregătirea misiunii, din cauza unor incidente cu racheta sa Starship. Acum, misiunea va fi relicitată. Agenția spațială americană NASA trage frâna de urgență după întârzierile […]
13:30
Marea Britanie dă undă verde trupelor pentru a doborî dronele în apropierea zonelor militare # Aktual24
Soldaților britanici li se vor acorda noi puteri care le vor permite să doboare dronele în apropierea bazelor militare. Luni, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit planuri de introducere a unei opțiuni, care va permite armatei britanice sau poliției Ministerului Apărării să doboare dronele care reprezintă o amenințare la adresa siturilor militare din […]
13:10
Ungaria susține că nu va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Slovacia rămâne împotrivă # Aktual24
Ungaria nu va obstrucționa aprobarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat ministrul de Externe, Péter Szijjártó. El a negat zvonurile despre o posibilă blocare a noului pachet de sancțiuni în contextul viitoarei întâlniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta, relatează Euractiv. „Nu avem un astfel de […]
13:10
BREAKING SRI acuză Federația Rusă de ”tentativă de sabotaj” contra unui obiectiv din București. Două colete cu dispozitive ce puteau fi declanșate de la distanță au fost neutralizate # Aktual24
Serviciul Român de Informații a anunțat, marți, că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere din străinătate, a dejucat o tentativă de sabotaj pe teritoriul României, care viza un sediu al companiei NOVA POST din București. Potrivit SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, intenționau să distrugă prin […]
Acum 8 ore
12:40
Bloomberg: SUA nu susțin încă ideea UE de a utiliza active rusești înghețate pentru un „împrumut pentru reparații” către Ucraina # Aktual24
Oficialii americani și-au informat omologii europeni că nu se vor alătura încă inițiativei de a utiliza active rusești înghețate pentru a oferi un „împrumut pentru reparații” către Ucraina. Potrivit uneia dintre sursele agenției Bloomberg, oficialii americani și-au explicat refuzul invocând potențiale riscuri pentru stabilitatea pieței. O altă sursă a declarat că americanii „pur și simplu […]
12:20
O nouă înfrângere a extremistului Georgescu în justiție. El nici măcar nu a știut în fața cărei instanțe se află, credea că e la Curtea de Apel, însă s-a aflat la Judecătoria Sectorului 1 # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, să mențină controlul judiciar în cazul inculpatului Călin Georgescu. Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Susținătorii săi l-au întâmpinat cu imnul pe care […]
12:10
Poliţia americană caută voluntari pentru a fuma cannabis într-o sesiune de pregătire pentru identificarea șoferilor sub influenţa drogurilor # Aktual24
O iniţiativă neobişnuită a fost lansată recent de către Ocean City Police Department (OCPD) şi Montgomery County Police Department în statul Maryland: agenţiile de poliţie au făcut un apel public pentru voluntari adulţi (vârsta minimă 21 de ani) să consume în mod controlat cannabis în cadrul unui eveniment intitulat „Cannabis Green Lab”. Scopul este educarea […]
12:10
Noi măsuri luate de MAI, Marian Godină reacționează dur: ”Apoi vă mirați că oamenii ajung să creadă în industria calului” # Aktual24
Polițistul brașovean Marian Godină dezvăluie că MAI a emis o nouă directivă adresată tuturor polițiștilor prin care li se interzice acestora să aibă PFA-uri. Polițiștii au dreptul la dpar câteva activități renumerate în afara serviciului. Indignat, Godină concluzionează că ”statul te vrea sărac sau hoț”. ”Vă întreb, domnilor Bolojan și Predoiu, colegul meu polițist care […]
12:00
Activitatea guvernului SUA continuă să fie blocată, democrații au împiedicat din nou reluarea finanțării instituțiilor # Aktual24
Blocajul politic dintre democrați și republicani în Senat a dus la o nouă fază de paralizie în activitatea agențiilor federale. În timpul unui vot în seara zilei de luni, 20 octombrie, senatorii au susținut proiectul de lege cu 50 de voturi pentru și 43 împotrivă, relatează Politico. Proiectul de lege, aprobat anterior de Camera Reprezentanților, […]
11:40
Ce sărbătorim pe 21 octombrie: Ziua Farmacistului, Ziua Mondială a Reptilelor, dar și Ziua Nachos # Aktual24
Pe 21 octombrie, în întreaga lume sunt marcate o serie de zile tematice care variază de la conștientizare ecologică, până la celebrarea gastronomiei mexicane sau a importanței sănătății publice. Printre cele mai cunoscute sărbători ale acestei zile se numără Ziua Mondială a Reptilelor, Ziua Internațională Nachos, Ziua Farmacistului și Ziua Mondială a Deficienței de Iod. […]
11:20
Bărbatul care a vrut să-l asasineze pe premierul slovac Robert Fico, condamnat la 21 de ani de închisoare, după ce fapta a fost încadrată ca „act de terorism” # Aktual24
Juraj Cintula, bărbatul de 72 de ani care a tras asupra prim-ministrului slovac Robert Fico în mai 2024, a fost condamnat de un tribunal specializat din Slovacia la 21 de ani de închisoare, într-un verdict pronunțat marți. Decizia a fost luată de Senatul Curții Penale Specializate, prezidat de judecătorul Igor Kralik, care a aplicat o […]
11:10
Dosarul Nordis ia proporții alarmante: ancheta penală a fost extinsă, numărul păgubiților depășind 850, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro # Aktual24
Procurorii DIICOT au extins ancheta penală după depunerea a încă 300 de plângeri, ceea ce ridică numărul total al victimelor la peste 850 de persoane, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro. Informațiile au fost confirmate de surse judiciare pentru G4Media. Ancheta îi vizează pe administratorii grupului Nordis, dar și firmele […]
Acum 12 ore
10:50
Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, nemulțumit că primește o pensie de 10.000 de euro: „Da, dar după ce luasem salariu 12.000!” # Aktual24
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit un val de reacții negative după ce și-a exprimat public nemulțumirea privind pensia sa de „doar” 10.000 de euro. În cadrul unei intervenții telefonice la o emisiune de pe B1 TV, Lăzăroiu a fost întrebat de moderatoare ce pensie primește. Răspunsul a fost sec și aparent […]
10:40
Întâlnirea dintre Lavrov și Rubio a fost amânată pe termen nedefinit – cei doi miniștri de externe vor avea cel mult o convorbire telefonică # Aktual24
Întâlnirea planificată pentru această săptămână între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost amânată pe termen nedefinit. Potrivit unor surse citate de CNN, deși oficial nu a fost anunțată o anulare completă, întâlnirea față în față, menită să pregătească un posibil summit între Donald Trump și […]
10:10
Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, după ce a primit votul Parlamentului # Aktual24
Japonia a scris o filă de istorie prin alegerea lui Sanae Takaichi în funcția de prim-ministru, prima femeie care deține acest post în arhipelagul nipon. Victoria sa în Parlament vine după o perioadă de instabilitate politică marcată de demisia predecesorului său, Shigeru Ishiba, și de un eșec electoral major al Partidului Liberal Democrat (LDP) în […]
09:40
Efectul Tănasă-AUR: Pe piața imobiliară, străinilor li se impun chirii mai mari decât românilor sau sunt pur și simplu refuzați # Aktual24
În Braşov, o femeie din Ucraina, stabilită legal în România de peste trei ani, a relatat o experienţă gravă de discriminare la închirierea unui apartament. În momentul în care a întrebat online, pe un grup de închirieri, dacă poate viziona locuinţa, a primit răspunsul: „Nu acceptăm reprezentanţi ai altor naţionalităţi”. Imobilul se afla într o […]
09:00
Incident neobișnuit: parbrizul unui avion United Airlines, spart probabil de un micrometeorit, la 11.000 de metri înălțime # Aktual24
Un incident neobișnuit a avut loc recent la bordul unui avion United Airlines, când o fisură a apărut pe parbrizul cabinei de pilotaj în timpul unui zbor la altitudinea de aproximativ 11 000 de metri. Investigatori americani iau în calcul ipoteza unei coliziuni cu un meteorit sau cu resturi spațiale, o versiune neconvențională care adaugă […]
08:50
Indignare în Marea Britanie: Prințul Andrew, acuzat că a angajat „trolli” pentru a o hărțui online pe Virginia Giuffre, victima sa minoră din scandalul Epstein # Aktual24
Un nou scandal zguduie familia regală britanică, după ce în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, publicate recent, aceasta dezvăluie că Prințul Andrew ar fi încercat să angajeze „trolli” de internet pentru a o hărțui online. Incidentul a avut loc în perioada în care el se ascundea în Castelul Balmoral pentru a evita să primească acte […]
08:40
„Castelul lui Dracula” de la Bran, cetatea medievală Sighișoara și Pădurea Baciu, în clasamentul european al destinațiilor de Halloween # Aktual24
În acest an, România se află în fruntea topului european al destinațiilor de Halloween, datorită orașelor și locurilor cu o atmosferă misterioasă și încărcată de legende. Platforma internațională Lonely Planet, renumită pentru ghidurile turistice și recomandările sale, a inclus Bran, Sighișoara și Pădurea Hoia-Baciu în rândul celor mai captivante locuri din Europa pentru a celebra […]
08:20
Marea Britanie pregătește trimiterea de trupe în Ucraina, pentru cazul în care se va semna un armistițiu # Aktual24
Marea Britanie se pregătește pentru o posibilă desfășurare de trupe în Ucraina, după încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a anunțat luni ministrul britanic al Apărării, John Healey. Decizia face parte din planurile Londrei de a sprijini consolidarea securității și de a contribui la antrenarea forțelor armate ucrainene, informează agenția Bloomberg. În […]
08:00
Nici „suveraniștii” nu vor să stea la Moscova: doar 12.500 de străini s-au mutat anul acesta în Rusia – cel mai scăzut număr din ultimii 14 ani # Aktual24
Interesul pentru relocarea în Federația Rusă este în cădere liberă. Numai 12.500 de persoane au aplicat anul acesta pentru programul de strămutare voluntară promovat de Kremlin, marcând o scădere de aproape trei ori față de anul precedent, când fuseseră înregistrate 36.400 de cereri. Datele, publicate de Centrul pentru Combaterea Dezinformării (CCD), indică faptul că acesta […]
07:50
Crimă oribilă la Ciacova, județul Timiș: Un bărbat a fost bătut cu cruzime și incendiat în propria casă de doi prieteni de pahar # Aktual24
O crimă șocantă a avut loc în comuna Ciacova, județul Timiș, unde un bărbat de 45 de ani a fost omorât în bătaie și apoi incendiat în propria locuință. Descoperirea macabră a alertat autoritățile, care au demarat o anchetă de amploare. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 octombrie, în timpul unei petreceri […]
07:40
Spania trimite Ucrainei 70 de generatoare de electricitate, pentru a sprijini sistemul energetic, afectat de bombardamentele rusești # Aktual24
Spania va transfera 70 de generatoare de electricitate Ucrainei pentru a consolida sistemul energetic al țării în pragul sezonului rece, a anunțat ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, în urma unei întâlniri cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, desfășurată la Luxemburg în marja Consiliului Afacerilor Externe al UE. „Am discutat despre modalitățile de consolidare […]
07:20
Economia Chinei a crescut cu 4,8% în trimestrul trei din 2025, dar investițiile fixe înregistrează un declin „rar și alarmant” # Aktual24
Economia Chinei a înregistrat o creștere anuală de 4,8% în al treilea trimestru, conform datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică. Deși cifrele au fost în linie cu estimările analiștilor, dinamica economică sugerează dezechilibre tot mai accentuate, pe fondul prăbușirii investițiilor în sectorul imobiliar și al slăbirii consumului intern, scrie Business Times. Creșterea economică […]
07:00
Donald Trump a intrat cu buldozerul în Casa Albă: Aripa de Est a edificiului a fost demolată, pentru a face loc grandioasei Săli de Bal a președintelui american # Aktual24
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol. ”Sunt încântat să anunț că au început lucrările la Casa Albă pentru a construi noua, grandioasa și magnifica sală de […]
Acum 24 ore
23:20
Raport: Funicularul Gloria a deraiat din cauza unor „defecțiuni acumulate”. Raportul dă vina pe Carris # Aktual24
Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, care a cedat și a dus la deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, „nu era certificat pentru utilizare în instalațiile de transport de pasageri” și nu respecta specificațiile Carris, se arată în raportul preliminar privind accidentul. Pe lângă cele 16 decese, au […]
22:50
Un sicriu care conține rămășițele încă unui ostatic israelian este în drum spre institutul de medicină legală pentru identificare # Aktual24
Un sicriu care conține posibilele rămășițe ale unui ostatic israelian mort a fost adus din Fâșia Gaza de către trupe, a declarat armata. Trupele IDF din Fâșia Gaza au primit sicriul de la Crucea Roșie, care l-a idicat de la Hamas din sudul Gazei. Cadavrul a fost dus la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir […]
22:40
Șeful Camerei Reprezentanților apără clipul scabros postat de Donald Trump: „Este doar satiră politică, pentru a exprima un punct de vedere” – VIDEO # Aktual24
Președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson, a stârnit indignarea opiniei publice după ce a apărat un videoclip generat cu inteligență artificială (AI) în care fostul președinte Donald Trump este surprins în timp ce „aruncă fecale” pe protestatari. Videoclipul, care a fost redistribuit de Trump pe platforma sa Truth Social, a fost criticat pe scară […]
22:40
Trump și premierul Australiei au semnat un acord important privind mineralele rare, pe care îl descriu ca un „proiect de 8,5 miliarde de dolari” # Aktual24
Președintele Donald Trump și premierul australian Anthony Albanese au semnat luni, la Casa Albă, un acord esențial privind mineralele rare, confirmând interesul SUA față de bogatele resurse de pământuri rare ale Australiei, ca o potențială măsură de contracarare a noilor restricții impuse de China asupra exportului de minerale. Cei doi lideri au spus că este […]
22:30
Jaful de la Luvru mobilizează muzeele din Franța. Verificări de securitate și la alte instituții culturale # Aktual24
Autoritățile franceze au dispus, luni, verificări de securitate la Luvru și la alte instituții culturale în urma jafului comis duminică în plină zi, numit de unii politicieni „o umilință națională”. Patru persoane au pătruns duminică prin efracție în Luvru, folosind o macara pentru a sparge o fereastră de la etaj. Au luat obiecte dintr-o galerie […]
22:10
Ministrul de externe al Lituaniei: „Singurul oraş european unde ar trebui să ajungă Vladimir Putin nu este Budapesta, este Haga” # Aktual24
Înaintea reuniunii miniştrilor de externe ai Uniunii Europene de la Luxemburg, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a emis un mesaj ferm: liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu are ce căuta în capitalele europene. „Singurul loc pentru Putin în Europa este Haga, în faţa unui tribunal, nu într una dintre capitalele noastre”, a spus Budrys, citat […]
21:50
Columbia și-a rechemat ambasadorul din SUA după amenințările lui Trump în legătură cu tarifele și comentariile sale legate de droguri # Aktual24
Columbia a anunțat, luni, că și-a rechemat ambasadorul de la Washington, după ce președintele american Donald Trump a declarat că va majora tarifele vamale pentru națiunea sud-americană și va opri toate plățile către aceasta, intensificând disputa izbucnită în urma loviturilor militare americane asupra unor nave suspectate că transportau droguri. De asemenea, Trump l-a numit duminică […]
21:50
Au cedat și vecinii de la sud de Dunăre: Avionul care-l va transporta pe Vladimir Putin la Budapesta a primit permisiunea de a survola Bulgaria # Aktual24
Avionul care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump va putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, a declarat ministrul bulgar de externe Georg Georgiev. „Dacă se depun eforturi pentru a obține pacea, dacă condiția pentru aceasta este să existe […]
21:20
Un bărbat din India și-a organizat propria înmormântare pentru că voia să vadă dacă îl plâng consătenii # Aktual24
Un eveniment cu totul neobișnuit a avut loc în satul Konchi, din districtul Gaya, statul Bihar (India), unde un bărbat în viață, în vârstă de 74 de ani, și‑a organizat propria înmormântare, doar pentru a testa afecțiunea și respectul comunității. Potrivit India Today, bărbatul, identificat drept Mohan Lal, fost ofițer al Forțelor Aeriene Indiene, s‑a […]
21:10
Savanții britanici avertizează că bărbații trecuți de 40 de ani prezintă mai multe riscuri de a transmite boli genetice copiilor # Aktual24
Ideea că doar vârsta mamei influențează sănătatea copilului este depășită: cercetătorii britanici au descoperit că, odată cu înaintarea în vârstă, bărbații transmit tot mai multe mutații genetice periculoase copiilor lor. Potrivit studiului citat de Daily Mail, după 30 de ani, aproximativ 1 din 50 de spermatozoizi conține mutații asociate cu afecțiuni grave. Între 43 și […]
21:10
Oradea: Doi tineri căutați de polițiști după ce au rănit un bărbat care le-a făcut observație că mergeau cu trotinetele pe trotuar, printre pietoni # Aktual24
Doi adolescenți sunt căutați de polițiștii din Oradea după ce, în urma unei altercații , au rănit un bărbat cu un cuțit și apoi au fugit de la fața locului pe trotinete. Incidentul s-a produs luni, după ce bărbatul, care era pieton pe trotuar, le-ar fi reproșat celor doi tineri faptul că mergeau cu trotinetele […]
20:50
Poate așa o câștiga și ea: Gabriela Firea îl contrazice pe Grindeanu și cere candidat comun al Coaliției la Primăria Capitalei # Aktual24
Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la partidele din Coaliția de guvernare să stabilească un candidat comun pentru alegerile locale din București, avertizând că o competiție cu candidați separați ar putea duce la un rezultat nefavorabil pentru alianță. Într-o declarație oferită postului PRO TV, Firea a subliniat importanța unei strategii unitare pentru […]
