Președintele Dan a scos-o din rândurile Armatei pe generăleasa Ioniță: ”Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă”

21:10

Doi adolescenți sunt căutați de polițiștii din Oradea după ce, în urma unei altercații , au rănit un bărbat cu un cuțit și apoi au fugit de la fața locului pe trotinete. Incidentul s-a produs luni, după ce bărbatul, care era pieton pe trotuar, le-ar fi reproșat celor doi tineri faptul că mergeau cu trotinetele […]