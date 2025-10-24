Ce sărbătorim pe 24 octombrie: Ziua mondială a cangurului, Ziua mondială a burții și Ziua mondială a șampaniei
Aktual24, 24 octombrie 2025 08:20
Data de 24 octombrie este una bogată în semnificații și celebrare la nivel mondial. De la protejarea faunei Australiei până la recunoașterea eforturilor celor care mențin pacea globală, această zi aduce împreună teme din cele mai diverse domenii — natură, diplomație, gastronomie și istorie. Instituită pentru a atrage atenția asupra protejării celui mai mare mamifer […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
08:20
Ce sărbătorim pe 24 octombrie: Ziua mondială a cangurului, Ziua mondială a burții și Ziua mondială a șampaniei # Aktual24
Data de 24 octombrie este una bogată în semnificații și celebrare la nivel mondial. De la protejarea faunei Australiei până la recunoașterea eforturilor celor care mențin pacea globală, această zi aduce împreună teme din cele mai diverse domenii — natură, diplomație, gastronomie și istorie. Instituită pentru a atrage atenția asupra protejării celui mai mare mamifer […]
08:10
Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul Binance, Chanpeng Zhao, omul care a îmbogățit familia președintelui cu sute de milioane de dolari din afacerile cu criptomonede # Aktual24
Decizia președintelui american Donald Trump de a-l grația pe Changpeng Zhao, fondatorul gigantului de criptomonede Binance, a stârnit un val uriaș de controverse în Statele Unite și în mediul financiar global. Pe lângă implicațiile politice și juridice ale grațierii, tot mai multe voci susțin că familia Trump ar fi beneficiat financiar direct de pe urma […]
Acum o oră
07:50
Șef de la ADP Sector 6, reținut după ce a sustras sute de mii de lei din banii încasați ca amenzi și i-a „tocat” la pariuri sportive # Aktual24
Un șef de birou din cadrul Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 6 a fost reținut joi, 23 octombrie 2025, de către polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată. Ancheta vizează […]
07:40
Coreea de Nord va construi un memorial dedicat soldaților care au murit luptând pentru Rusia pe fronturile din Ucraina # Aktual24
Coreea de Nord a început construirea unui memorial dedicat soldaților săi care au murit luptând pentru Rusia în Ucraina, a relatat joi presa de stat, liderul Kim Jong Un salutând în cursul evenimentului ”apogeul istoric” al relațiilor cu Moscova. ”Muzeul memorial al succeselor militare” se va deschide în capitala Phenian, unde Kim Jong Un și […]
Acum 2 ore
07:20
Premierul britanic va solicita statelor membre ale Coaliției Voinței să crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să ”crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski. Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în urma unui summit european […]
07:10
Demonstrație de forță: un bombardier american a zburat în largul coastelor Venezuelei, pe fondul poziției tot mai belicoase adoptate de administrația Trump # Aktual24
Un bombardier american B-1B a zburat joi deasupra Mării Caraibelor în largul coastelor Venezuelei, conform datelor de urmărire a zborurilor, a doua demonstrație de forță de acest gen din ultimele zile, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, adoptă o poziție tot mai belicoasă împotriva acestei țări din America de Sud. Negat de președintele […]
Acum 8 ore
00:50
Ciprian Ciucu, ”cel mai probabil” candidatul PNL la Primăria Capitalei. Anunțul lui Bolojan: ”Este cel mai bine plasat în sondajul nostru” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat, joi, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, va fi ‘foarte probabil’ desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Capitalei. ‘Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați. Cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, […]
Acum 12 ore
00:00
Președintele Donald Trump a anunțat joi că nu mai intenționează să trimită forțe federale în San Francisco pentru a combate criminalitatea din orașul californian, invocând conversații cu „prieteni de-ai mei care locuiesc în zonă” și cu primarul Daniel Lurie. Prietenii „m-au sunat aseară să mă roage să nu trimit trupe”, deoarece „primarul, Daniel Lurie, făcea […]
23 octombrie 2025
23:40
Armata israeliană a confirmat efectuarea unui atac aerian în zona Nabatieh din sudul Libanului joi seară, spunând că a vizat un depozit de arme Hezbollah. Armata susține că depozitul, din orașul Arabsalim, a fost folosit de Hezbollah pentru atacurile asupra Israelului și că grupul terorist își continuă eforturile de a-și reconstrui infrastructura în sudul Libanului, […]
23:20
Fostul șef de stat major al IDF, Herzi Halevi, zărit la un miting pentru ostatici în orașul Netanya # Aktual24
Herzi Halevi, care a fost șef de stat major al IDF în timpul atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023 și care a rămas în funcție până la demisia sa în martie, a fost văzut la un miting pentru întoarcerea celor 13 captivi decedați rămași, în orașul de coastă Netanya. Fotografia, distribuită de Mișcarea […]
23:00
Evadarea a doi hoți din Luvru, care au plecat cu bijuteriile coroanei franceze în valoare de 88 de milioane de euro, a fost filmată și a apărut în spațiul public, în cea mai recentă răsturnare de situație în cazul celui mai spectaculos jaf din ultimele decenii. Clipul de 36 de secunde, pe care ziarul Le […]
22:50
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summitului APEC pentru prima oară din 2019 # Aktual24
Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping în marja Summitului de Cooperare Economică Asia-Pacific din Coreea de Sud, pe 30 octombrie, a declarat joi secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei vizite în trei țări din Asia. […]
22:10
Școala din Lovrin, care a ars în totalitate marți în urma unui incendiu, va fi refăcută cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, a anunțat președintele Alfred Simonis. Clădirea din care au rămas doar pereții fusese reabilitată în urmă cu mai puțin de 3 ani, iar focul a mistuit și dotările, mobilier, table, calculatoare, achiziționate tot prin […]
22:00
Raportul EUDA arată că tinerii sunt în risc de dependență digitală. România stă „bine” și la consumul de alcool, tutun și substanțe ilegale # Aktual24
Timpul petrecut online de adolescenții din România a crescut semnificativ, situându-se peste media europeană. Deși la nivelul Europei există o tendință descrescătoare a consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, România este peste media europeană în ambele cazuri. Și la jocurile de noroc stăm „bine”, peste media europeană, cu 25%. Aproximativ 1 din 16 […]
22:00
Bolojan, replică la jignirile liderilor PSD: ”Eu sunt născut într-un sat în Ardeal”. Grindeanu s-a luat de sprâncenele premierului # Aktual24
Premierul Bolojan a avut, joi seară, și o replică după numeroasele atacuri venite dinspre PSD. Șeful PSD s-a apucat chiar să se ia și de sprâncenele premierului. „Eu sunt născut într-un sat în Ardeal, eu am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră, să vă fac praf și pulbere și seara […]
21:50
BREAKING Bolojan nu mai acceptă atacurile PSD-iștilor: ”PSD să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate cu AUR” # Aktual24
Replică dură a lui Ilie Bolojan după valul de atacuri din ultimele zile la adresa sa din partea liderilor PSD. „Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”, a spus Bolojan la Antena 3, referindu-se la atacurile PSD-iștilor. „Sigur, în […]
21:40
SUA critică proiectul de anexare a Cisiordaniei la Israel, chiar și Netanyahu se opune. „Foarte prostesc” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au criticat decizia unor politicieni de extremă dreapta din Knesset de a aproba simbolic un proiect de lege ce aplică legea israeliană în Cisiordania ocupată, teritoriu revendicat de palestinieni pentru viitorul lor stat independent. Vance a catalogat măsura drept o „cascadorie politică foarte prostească” și […]
21:30
Reacția furioasă a lui Putin la știrile din SUA: ”Vom răspunde foarte serios, dacă nu chiar copleşitor, dacă Tomahawk sunt folosite pentru a ataca teritoriul rusesc” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat că răspunsul la orice atac asupra teritoriului Rusiei va fi foarte puternic, dar a sugerat continuarea dialogului cu preşedintele american Donald Trump, potrivit Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Sancţiunile […]
21:20
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat că joi seara, 23 octombrie, două aeronave militare rusești au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian lituanian. Potrivit armatei lituaniene, un avion de vânătoare Su-30 și o aeronavă de realimentare Il-78 au pătruns aproximativ 700 de metri în spațiul aerian al Lituaniei din enclava Kaliningrad și au rămas […]
21:10
Umor la UE: Sancțiuni pentru un rector rus care preda evitarea sancțiunilor. „Așa va vorbi din experiență” # Aktual24
Uniunea Europeană a impus joi sancțiuni rectorului unei universități din Moscova, după ce instituția a lansat un program despre cum să se ocolească sancțiunile occidentale. Un oficial UE a declarat: „Am considerat că ar fi o idee bună să sancționăm rectorul acestei universități, ca să aibă ocazia să împărtășească experiența sa cu studenții,” adăugând că […]
21:00
Panică la Mioveni. În 26 de imobile s-a oprit alimentarea cu gaz și aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv după ce Transgaz a pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare și s-a produs o supraodorizare a gazului # Aktual24
În 26 de imobile din orașul Mioveni a fost oprită, joi, alimentarea cu gaz și aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș. „În continuare, aproximativ 14 echipaje de pompieri din subunitățile de intervenție din județ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz, sunt în teren, asigurând […]
20:50
Ucraina face ravagii cu micile drone „Darts” în regiunea rusă Belgorod. 4.000 de lovituri doar în septembrie # Aktual24
Regiunea rusă Belgorod se confruntă cu un val fără precedent de atacuri ucrainene cu drone, numărul acestora crescând aproape de patru ori în 2025. În septembrie, autoritățile locale au înregistrat peste 4.000 de drone ucrainene, comparativ cu aproximativ 1.100 în ianuarie, iar un atac major a implicat peste 260 de drone într-o singură zi. Aceste […]
20:10
Belgia se teme, pune noi condiții privind utilizarea activelor rusești în sprijinul Ucrainei. Amenință cu blocarea planului # Aktual24
Prim-ministrul belgian Bart De Wever se îndoiește de temeiul juridic pentru utilizarea activelor rusești pentru Ucraina și cere garanții din partea tuturor statelor membre ale UE. El avertizează asupra riscurilor pentru Belgia și a amenințărilor cu blocarea deciziei fără o împărțire adecvată a riscurilor. La începutul summitului european de la Bruxelles, prim-ministrul belgian Bart De […]
19:40
Economia Rusiei, prea mică să reziste unui război economic. Tot ce are sunt amenințări, sabotaje, păcăleli # Aktual24
Federația Rusă pare să se apropie de un „moment al adevărului”. Loviturile ucrainene încep să muște serios din industria sa energetică, mai ales din zona de rafinare, Trump tocmai a anunțat sancțiuni țintind două dintre companiile sale petroliere, Rosneft și Lukoil, India renunță la importul de țiței rusesc. Colac peste pupăză, Surse Reuters au anunțat […]
19:40
Germania: Din cauza unei confuzii, poliția a rănit accidental un soldat Bundeswehr care participa la un exercițiu # Aktual24
În timpul unui exercițiu militar de mare amploare în orașul german Erding, un ofițer de poliție a împușcat accidental un soldat Bundeswehr după ce locuitorii au reclamat prezența unui bărbat înarmat, fără să știe că acesta lua parte la exercițiu. O situație interpretată greșit a dus la un scurt schimb de focuri între soldații care […]
Acum 24 ore
19:20
Netanyahu a stabilit trei linii roșii pentru SUA în ceea ce privește planul de pace în Gaza # Aktual24
Prim-ministrul israelian va ajuta la implementarea de către Washington a unui plan de pace în Fâșia Gaza, dar are mai multe linii roșii cu privire la rolul Hamas în enclavă după război. În prezent, ambele părți ale conflictului din Fâșia Gaza aderă la planul de încetare a focului convenit anterior. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și-a exprimat […]
19:10
O instituție desființată de Trump s-a reînființat cu sprijin privat. Aceasta monitorizează ”dezastrele” produse de fenomene meteorologice extreme # Aktual24
Baza de date Billion-Dollar Weather and Climate Dezastres, pe care administrația Trump a „retras-o” în mai, a fost relansată în afara guvernului, folosind aceeași metodologie. În prima sa actualizare pe noul site, baza de date arată că primele șase luni ale anului 2025 au fost cele mai costisitoare primele șase luni ale oricărui an din […]
18:50
După Moscova, Șoșoacă a ajuns la Beijing pentru întâlniri cu Partidul Comunist: ”Sunt lider internațional. Am fost cazată la unul dintre cele mai prestigioase hoteluri ale capitalei” # Aktual24
Diana Șoșoacă a anunțat joi că este ”în misiune diplomatică în China”. Ea se laudă, într-un comunicat de presă transmis redacției, că este cazată la un hotel de lux din Beijing. ”După vizita sa istorică în Federația Rusă, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a ajuns în această dimineață în Republica Populară Chineză, în […]
18:30
Copiii petrec tot mai mult timp la birou, fie pentru teme, fie pentru activități creative. Alegerea unui scaun potrivit le influențează postura, confortul și chiar capacitatea de concentrare. Un scaun de birou copii bine conceput trebuie să asigure susținere lombară, reglaj de înălțime și stabilitate, fără a fi prea rigid sau masiv. Atunci când selectezi […]
18:10
Președintele Dan, la Bruxelles: ”Suntem mult mai puternici economic decât Rusia/ Avem un război hibrid de cel puțin zece ani” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații joi, în cadrul participării sale la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, subliniind necesitatea pregătirii pentru a contracara amenințările Rusiei, dar și menținerea calmului în rândul populației datorită superiorității economice a Europei. Întrebat dacă statele europene, inclusiv România, ar trebui să se pregătească pentru o posibilă confruntare cu […]
17:30
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri o serie de sancțiuni economice contra Rosneft și Lukoil, importante companii petroliere. Asta înseamnă în primul rând înghețarea activelor lor din SUA, dar și interdicții pentru cetățenii americani de a face afaceri cu acestea. Administrația Trump a anunțat aceste sancțiuni severe împotriva celor mai mari două companii petroliere […]
17:20
Criminalul Gânj, au apărut filmările. Momentul în care sparge casa victimei sale cu un topor – VIDEO # Aktual24
Imagini cu momentul în care criminalul Emil Gânj ajunge la casa victimei sale și apoi sparge ușa cu toporul au fost difuzate, joi, de publicația Recorder. Criminalul nu a fost încă prins. Iată imaginile, de la minutul 14.46: Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis concubina și apoi i-a dat foc în luna iulie, a […]
17:10
Grindeanu insistă cu ”grupul de lucru” pe legea pensiilor speciale deși știe adevărul: ”Să ştiţi că există un termen, până pe 28 noiembrie, altfel pierdem peste 200 de milioane de euro” # Aktual24
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a insistat joi, la Galaţi, cu ”constituirea rapidă a unui grup de lucru” în Parlament, format din reprezentanţi ai principalelor partide şi ai sistemului judiciar, pentru elaborarea unei noi legi privind pensiile magistraţilor. Un astfel de grup, având în vedere experiența ”comisiilor parlamentare de lucru” din trecut […]
16:30
BREAKING O nouă lovitură majoră pentru economia Rusiei, chiar din partea Chinei. Marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor # Aktual24
Surse Reuters au anunțat joi că marile companii petroliere de stat din China suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor impuse de SUA. Marile companii petroliere de stat chineze – PetroChina, Sinopec, CNOOC şi Zhenhua Oil – au anunţat că suspendă (temporar) achiziţiile de petrol rusesc marin (seaborne) din cauza riscului de sancţiuni secundare, […]
16:10
Presshub: Programul „Școală după școală” ar putea fi generalizat cu începere din 2027 – 2028 # Aktual24
Senatorul USR Irineu Darău, proaspăt instalat la conducerea Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare din Senat, explică în exclusivitate pentru PRESShub cum vrea să transforme conversația despre educație în politici palpabile: de la programul „Școală după școală” (8:00–17:00) cu masă caldă — menită să scadă abandonul școlar spre media UE — la măsuri pentru integrarea […]
16:00
Tesla construiește o ”enormă armată de roboți”, iar Elon Musk vrea control total asupra ei: ”Aș putea fi pur și simplu înlăturat la un moment dat în viitor” # Aktual24
CEO-ul Tesla, Elon Musk, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cât de mult control sau „influență” va avea în cele din urmă asupra roboților umanoizi pe care producătorul auto electric îi dezvoltă. Într-o conferință de presă privind rezultatele financiare de miercuri, 22 octombrie, Musk a declarat că se simte neliniștit în privința construirii armatei de […]
15:30
Georgescu are candidat la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu: ”Candidez, 99%. Să luăm înapoi ce au anulat ei” # Aktual24
Anca Alexandrescu, cea mai înficată propagandistă a lui Călin Georgescu din spațiul mediatic, a declarat joi la Realitatea PLUS, că este aproape sigură — „99%” — că va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este […]
15:20
Bolojan și-a scos la iveală diploma: ”Precizări având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele” # Aktual24
Ilie Bolojan și-a prezentat joi diploma de absolvent al Facultății de Matematică după ce în presă au apărut articole care îi puneau la îndoială CV-ul. ”Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări: Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate […]
14:40
Furie la Brașov, primăria a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpă: ”Castanii ăia erau acolo de când eram eu copil și n-au supărat niciodată pe nimeni” # Aktual24
Numeroase reacții de furie ale brașovenilor pe rețelele de socializare după ce primăria condusă de George Scripcaru a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa, o zona intens frecventată de iubitorii de natură. Printre cei care își exprimă foarte dur furia este și un fost parlamentar, fostul senator Tudor Benga. ”Fir-ați ai dracu’ de […]
14:20
Finlanda îi cere lui Trump: ”Acum permiteți-i Ucrainei să lovească Rusia cu rachete Tomahawk”. Premierul Orpo: „Putin înțelege doar forța” # Aktual24
Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat într-un interviu pentru POLITICO că președintele american Donald Trump ar trebui să autorizeze Ucraina să folosească rachetele de croazieră Tomahawk pentru a lovi ținte din adâncul teritoriului rus, argumentând că Vladimir Putin „răspunde doar la putere”. „Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar […]
14:10
„Putin duce țara la catastrofă”. Un fost președinte de țară prezice dezintegrarea Rusiei în 20 de republici independente: ”Tătarii nu au uitat ce au pățit” # Aktual24
Imperialismul lui Putin și exploatarea populației sale vor dărâma regimul său de la Moscova, spune fostul președinte ucrainean Iușcenko. El consideră că dezintegrarea Federației Ruse în 20 de republici constitutive este un scenariu realist. Fostul președinte ucrainean Viktor Iușcenko nu vede un viitor pe termen lung pentru regimul de la Moscova. „Vladimir Putin duce țara […]
13:50
Una dintre cele mai mari greve din istoria Noii Zeelande a lucrătorilor din spitalele publice și din învățământ este în desfășurare în țară. La protest au participat peste 100.000 de profesori, asistente medicale și medici, nemulțumiți de mărimea salariilor și de condițiile lor de muncă. „Guvernul țării este deconectat de realitate și pare să nu […]
13:40
”Ne transformăm economia”. Canada va dubla exporturile non-SUA din cauza tarifelor comerciale și a politicii lui Trump, anunță premierul Mark Carney # Aktual24
Prim-ministrul canadian Mark Carney a stabilit miercuri obiectivul ca Ottawa să își dubleze exporturile non-SUA în următorul deceniu, afirmând că tarifele americane provoacă o răcire a relațiilor economice. Într-un discurs adresat canadienilor, Carney, care va publica bugetul guvernului său pe 4 noiembrie, a declarat că multe dintre fostele puncte forte ale Canadei – bazate pe […]
13:40
Furie la Moscova. Sancțiunile petroliere ale lui Trump sunt numite „act de război” împotriva Rusiei – Medvedev # Aktual24
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administrației Trump de a anula un summit la Budapesta și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești sunt „un act de război” împotriva Rusiei. „SUA este dușmanul nostru, iar «pacificatorul» lor vorbăreț s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia”, a scris Medvedev […]
13:10
Datoria publică a SUA atinge 38 de trilioane de dolari. Ce impact va avea asupra americanilor obișnuiți # Aktual24
În mijlocul blocării activității guvernului federal, datoria națională brută a guvernului SUA a depășit miercuri 38 de trilioane de dolari, o cifră record care evidențiază acumularea accelerată a datoriei în bilanțul Americii. Este, de asemenea, cea mai rapidă acumulare de un trilion de dolari în datorii în afara pandemiei de COVID-19 – SUA au atins […]
12:40
”Vucic nu poate sta pe două scaune”. UE obligă Serbia să aleagă între Bruxelles și Moscova # Aktual24
Parlamentul European a adoptat o rezoluție care pune Serbia în fața unei alegeri clare: fie să se alinieze la sancțiunile UE împotriva Rusiei, fie să riște să-și piardă perspectivele de a adera la Uniunea Europeană, potrivit site-ului oficial al Parlamentului European. Pe 22 octombrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care pune sub semnul întrebării […]
12:10
„Suveraniștii” din diaspora vor avea ocazia să-și arate patriotismul: șeful Armatei Române confirmă obligaţia românilor din străinătate de a răspunde ordinului de înrolare, în caz de război # Aktual24
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a declarat că, în eventualitatea unei situaţii de război, toţi cetăţenii români, inclusiv cei care locuiesc în străinătate, sunt obligaţi să răspundă unui ordin de mobilizare, la fel ca cei din ţară. Acesta a subliniat că apărarea naţională este „o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României”, […]
12:10
Incident la Ambasada Rusiei, detalii despre bărbatul care a încercat să spargă poarta cu mașina. El avea permisul de conducere suspendat # Aktual24
Poliția Capitalei a prezentat, joi, noi detalii desptre incidentul de miercuri noapte de la Ambasada Rusiei din București. ”La solicitarea echipajelor de jandarmerie, polițiștii Brigăzii Rutiere s-au deplasat la fața locului, unde au procedat la testarea conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 53 de ani, cu aparatura din dotare. Ulterior, acesta a fost condus […]
11:40
S-a întors lumea pe dos: Pensionarii francezi se mută în România pentru că accesul la serviciile medicale este mai rapid # Aktual24
Un fenomen surprinzător ia amploare: tot mai mulți pensionari francezi aleg să-și petreacă bătrânețea în România, în căutarea unor servicii medicale mai accesibile și a unui stil de viață mai confortabil. Pascal Fesneau, consulul onorific al Franței la Cluj, a explicat acest trend într-un interviu pentru Cluj 1, subliniind diferențele majore dintre sistemele medicale din […]
11:20
Un avion ultraușor, la bordul căruia se afla doar pilotul, s-a prăbușit joi dimineață în zona localității Băcani, județul Vaslui. Potrivit primelor informații, Detasamentul de Pompieri Bârlad intervine la fața locului, după un apel E-CALL la 112, urmat de un apel din partea reprezentanților societății deținătoare a aeronavei. Aceștia au anunțat că aeronava urma să […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.