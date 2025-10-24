Ce sărbătorim pe 24 octombrie: Ziua mondială a cangurului, Ziua mondială a burții și Ziua mondială a șampaniei

12:10

Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a declarat că, în eventualitatea unei situaţii de război, toţi cetăţenii români, inclusiv cei care locuiesc în străinătate, sunt obligaţi să răspundă unui ordin de mobilizare, la fel ca cei din ţară. Acesta a subliniat că apărarea naţională este „o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României”, […]