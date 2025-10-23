Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summitului APEC pentru prima oară din 2019

18:30

Copiii petrec tot mai mult timp la birou, fie pentru teme, fie pentru activități creative. Alegerea unui scaun potrivit le influențează postura, confortul și chiar capacitatea de concentrare. Un scaun de birou copii bine conceput trebuie să asigure susținere lombară, reglaj de înălțime și stabilitate, fără a fi prea rigid sau masiv. Atunci când selectezi […]