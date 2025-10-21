Procurorul din Paris spune că bijuteriile furate de la Luvru valorează 88 de milioane de euro, dar au o valoare istorică inestimabilă pentru Franța

23:20

Cablul care lega cele două cabine ale funicularului Gloria din Lisabona, care a cedat și a dus la deraierea uneia dintre ele la începutul lunii septembrie, „nu era certificat pentru utilizare în instalațiile de transport de pasageri” și nu respecta specificațiile Carris, se arată în raportul preliminar privind accidentul. Pe lângă cele 16 decese, au […]