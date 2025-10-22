Raid aerian masiv, cu rachete balistice, lansat de ruși în noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului
Aktual24, 22 octombrie 2025 08:20
Kievul și mai multe orașe ucrainene au fost zguduite în noaptea de 21 spre 22 octombrie de un atac aerian de proporții lansat de Federația Rusă, utilizând zeci de rachete balistice. Raidul vine la scurt timp după ce Ucraina a efectuat un atac cu rachete Storm Shadow asupra unei fabrici chimice din Rusia, aflată pe […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
08:40
Grindeanu a luat-o pe urmele lui Dragnea: „Sunt tot timpul nişte domni la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un semnal de alarmă în legătură cu lipsa de confidențialitate din cadrul ședințelor Coaliției de guvernare. Într-o intervenție telefonică la România TV, Grindeanu a declarat că se simte permanent supravegheat în timpul negocierilor politice, acuzând existența unor persoane care, în mod suspect, par să transmită în timp […]
Acum 30 minute
08:20
Raid aerian masiv, cu rachete balistice, lansat de ruși în noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului # Aktual24
Kievul și mai multe orașe ucrainene au fost zguduite în noaptea de 21 spre 22 octombrie de un atac aerian de proporții lansat de Federația Rusă, utilizând zeci de rachete balistice. Raidul vine la scurt timp după ce Ucraina a efectuat un atac cu rachete Storm Shadow asupra unei fabrici chimice din Rusia, aflată pe […]
Acum o oră
08:10
Rusia folosește migrația ilegală ca parte a războiului hibrid lansat împotriva Europei, avertizează oficiali bulgari și britanici # Aktual24
Rusia a fost acuzată că folosește migrația ilegală ca parte a unui război hibrid împotriva Europei. Potrivit ministrului de interne al Bulgariei, Daniel Mitov, agenții ruși colaborează cu rețele de traficanți pentru a facilita intrarea masivă a migranților ilegali în Uniunea Europeană și Regatul Unit. Declarațiile au fost făcute în contextul summitului de la Londra […]
07:50
Liberalul Ciprian Ciucu îl critică pe liderul PSD: „Mi s-a părut puțin forțată plecarea domnului Grindeanu, e a treia oară când pleacă dintr-o ședință de guvern” # Aktual24
Atmosfera din coaliția de guvernare se tensionează, după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a părăsit marți seară ședința coaliției în plină discuție despre reforma pensiilor speciale. Incidentul a fost relatat de Ciprian Ciucu (PNL), care a descris momentul drept unul „forțat”, mai ales că este a treia oară când discuțiile se întrerup brusc, […]
Acum 2 ore
07:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în închisoare. El a luat după gratii două cărți: „Contele de Monte Cristo” și „Viața lui Iisus” # Aktual24
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care a început să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, a început să scrie o carte. El a primit deja primii vizitatori și a făcut exerciții fizice în penitenciar, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois, citat de TF1. Avocatul fostului președinte a mai precizat că […]
07:20
Un bărbat din Turcia, obligat de tribunal să plătească alocație pentru pisici fostei sale soții, după divorț # Aktual24
Un caz neobișnuit de divorț din Istanbul a devenit viral în Turcia și pe rețelele sociale internaționale, după ce un bărbat a acceptat să plătească alocație pentru pisici fostei sale soții. Potrivit unui acord încheiat de comun acord între Buğra B. și Ezgi B., bărbatul s-a angajat să achite suma de 10.000 de lire turcești […]
07:10
Un senator AUR merge des în Rusia: ”Mie îmi place Putin și nu-mi place UE. Eu mă simt mai liber in Rusia decât în Occident”. Cum îl atacă pe președintele Nicușor Dan în Parlament # Aktual24
Un senator AUR a fost de mai multe ori în ultimii doi ani în Rusia sub diferite pretexte, el ținând să sublinieze că preferă Rusia în locul Uniunii Europene. Cu toate acestea, el a fost prezent până recent în Comisia pentru Afaceri Europene. Numele lui este Cristian Vântu. Una dintre vizitele în Rusia cu care […]
Acum 12 ore
23:50
Pământul are o nouă „Lună” până în 2083. Astronomii au descoperit un mic asteroid care urmează Pământul în jurul Soarelui # Aktual24
Astronomii au anunțat că Pământul a dobândit un nou companion cosmic, un mic asteroid numit 2025 PN7, care va însoți planeta noastră pentru următoarea jumătate de secol. Deși unii l-au poreclit mini-lună, nu este un satelit adevărat precum Luna noastră. În schimb, 2025 PN7 este ceea ce oamenii de știință numesc o cvasi-lună, un corp […]
23:30
S-au anulat planurile privind o întâlnire Trump-Putin la Budapesta. Oficial SUA: ”Nu există planuri pentru un summit între cei doi în viitorul apropiat” # Aktual24
Planurile pentru o întâlnire în curând între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin par să fi intrat în impas. Un oficial al administrației de la Washington a declarat pentru CNN, marți, că „nu există planuri pentru un summit între cei doi în viitorul apropiat”. Declarația vine la doar câteva zile după ce […]
23:20
Ministrul Apărării îl desființează pe Georgescu: ”Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor. România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, are o replică tăioasă la adresa extremistului pro-rus Călin Geogescu după ce acesta i-a cerut demisia. ”Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari. Este același om care spunea […]
23:20
Sicriele a doi ostatici decedați au fost predate Forțelor de Apărare Israeliene de către Crucea Roșie din Gaza și duse peste graniță în Israel, potrivit autorităților israeliene. Forțele de Apărare Israeliene au confirmat că sicriele au intrat în Israel „cu puțin timp în urmă”. Hamas nu a furnizat identitățile ostaticilor pe care i-a predat, potrivit […]
23:10
La cererea SUA, Marea Britanie trimite trupe în Israel pentru a „monitoriza armistițiul din Gaza” # Aktual24
Marea Britanie a trimis un comandant superior și un număr mic de militari în Israel pentru a sprijini eforturile internaționale de monitorizare a armistițiului fragil din Gaza, în urma unei solicitări a SUA. Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit informația la doar o săptămână după ce Yvette Cooper, noul ministru de Externe, a […]
22:30
În Islanda au apărut țânțarii. Încălzirea globală face țara ospitalieră pentru insectele care pot răspândi boli tropicale # Aktual24
În Islanda au apărut, pentru prima oară, țânțarii, în condițiile în care încălzirea globală face țara mai ospitalieră pentru insecte. Islanda era până în această lună unul dintre puținele locuri din lume care nu aveau o populație de țânțari, ca și Antarctica. Oamenii de știință au prezis de ceva vreme că țânțarii ar putea apărea […]
22:10
O instanță a anulat condamnarea fostului președinte columbian Álvaro Uribe la 12 ani de arest la domiciliu # Aktual24
O curte de apel din Columbia a anulat condamnarea fostului președinte Álvaro Uribe pentru mită și manipularea martorilor într-un caz istoric care a zguduit țara sud-americană și a pătat imaginea liderului conservator. Uribe, în vârstă de 73 de ani, a negat orice faptă ilegală. El a fost condamnat în august la 12 ani de arest […]
22:00
Procurorul din Paris spune că bijuteriile furate de la Luvru valorează 88 de milioane de euro, dar au o valoare istorică inestimabilă pentru Franța # Aktual24
Procurorul parizian Laure Beccuau a declarat, marți, că bijuteriile coroanei furate în weekend de la Muzeul Luvru valorau aproximativ 88 de milioane de euro, dar că nu se compară cu valoarea lor istorică pentru Franța. Procurorul Laure Beccuau, al cărei birou conduce ancheta, a declarat că aproximativ 100 de anchetatori sunt acum implicați în căutarea […]
21:40
Fostul președinte francez Sarkozy a început executarea pedepsei de 5 ani de închisoare pentru conspirație în cazul fondurilor de campanie din Libia # Aktual24
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început marți executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare pentru pentru conspirație privind strângerea de fonduri din Libia destinate campaniei sale electorale. El a ajuns la închisoarea La Santé din Paris, marcând o prăbușire spectaculoasă pentru liderul care a condus țara între anii 2007 și 2012. Fostul președinte […]
21:10
Nivelul global al mării a crescut semnificativ mai rapid între 1900 și 2020 decât în orice alt moment din ultimii 4.000 de ani, potrivit unui studiu care examinează schimbările nivelului mării la nivel global în ultimii aproape 12.000 de ani. Creșterea actuală a nivelului mării la nivel global se datorează în principal a două efecte. […]
21:00
O fetiță de șase ani a ajuns la spital după ce părinții au tratat-o cu o soluție cu efect antiparazitar # Aktual24
O fetiță de șase ani, din localitatea Runcu, a ajuns marți la spital cu intoxicație, după ce părinții au tratat-o cu o soluție cu efect antiparazitar, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Poliția orașului Hârșova a fost sesizată prin apel la 112, în jurul orei 15:00, că o minoră ar avea nevoie de îngrijiri […]
20:40
Tarifele impuse de Donald Trump au dus la prăbușirea exporturilor de ceasuri elvețiene în SUA # Aktual24
Exporturile de ceasuri elvețiene către Statele Unite au scăzut cu 55,6% în septembrie, pe fondul șocului tarifelor americane, a anunțat marți asociația industriei ceasurilor, anulând creșterile de pe alte piețe cheie, precum China și Hong Kong. Exporturile de ceasuri elvețiene către Statele Unite scăzuseră deja cu 23,9% în august, în urma intrării în vigoare a […]
20:40
Timiș: Școala din Lovrin s-a făcut scrum. Aproape 100 de elevi și profesori au fost evacuați # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, marți, la școala gimnazială din Lovrin, județul Timiș. Aproape 100 de elevi și profesori s-au autoevacuat și a fost apelat numărul de urgență 112. Toți elevii și profesorii sunt în siguranță. La fața locului au ajuns echipaje ale pompierilor din Lovrin, Biled și Timișoara și o ambulanță SAJ. „Incendiul a cuprins […]
20:10
„Fabricile întunecate” din China i-au șocat pe occidentali. Cum a transformat China o criză demografică într-un avantaj tehnologic – analiză The Telegraph # Aktual24
Directorii generali occidentali care vizitează China se întorc de acolo speriați de perspectivele robotizării uneia dintre cele mai mari economii ale lumii. Robotica a propulsat Beijingul într-o poziție dominantă în multe industrii. Managerii producătorilor auto europeni și americani și ai companiilor de energie verde s-au întors din China impresionați, relatează The Telegraph. Industria chineză este […]
Acum 24 ore
19:40
Rusia pare tot mai iritată în ultimul timp de micuța Republica Moldova, o țară cu o populație cam de mărimea unor suburbii ale capitalei ruse Moscova. Kremlinul recurge la amenințări aproape deloc voalate, sugerând că statul cu capitala la Chișinău ar putea împărtăși soarta Ucrainei. Adevărul este că Republica Moldova este mult mai importantă decât […]
19:10
CNA, noi amenzi pentru Realitatea Plus și România TV. Plus somație pentru Marius Tucă Show după o emisiune cu Georgescu și Cristoiu # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, cu o amendă de 10.000 de lei postul Realitatea Plus şi cu câte două amenzi de câte 5.000 de lei postul România TV pentru încălcarea legislaţie audiovizuale. Potrivit unui comunicat al CNA, în şedinţa publică de marţi s-au analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a […]
19:00
Rusia respinge oferta de „înghețare” a războiului pe actuala linie a frontului: „Poziția noastră nu s-a schimbat” # Aktual24
Moscova a anunțat marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați, respingând astfel propunerea susținută de Statele Unite și aliații europeni privind înghețarea războiului pe actuala linie a frontului, transmite Reuters. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a reafirmat că Rusia nu va accepta o pace „de […]
18:30
Polonia, gata să intercepteze avionul cu Putin dacă-i intră în spațiul aerian. Reacție furioasă a Rusiei # Aktual24
Lavrov acuză Polonia de „pregătire pentru acte teroriste”, după ce Varșovia a avertizat că ar putea intercepta avionul lui Putin dacă acesta traversează spațiul său aerian Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reacționat dur marți la declarațiile omologului său polonez, Radosław Sikorski, care a afirmat că Polonia ar putea fi nevoită să pună în […]
18:20
Președintele Dan a scos-o din rândurile Armatei pe generăleasa Ioniță: ”Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță-Radu, șeful statului subliniind că ‘o Armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere’. Potrivit șefului statului, orice abatere de la […]
17:10
Este oarecum ironic – sau poate că este simbolic – faptul că președintele american Donald Trump a ales să se vadă cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții care ar trebui să aducă pacea în Ucraina. În 1994 au mai avut loc discuții pe tema Ucrainei, tot în capitala Ungariei. Kievul avea să […]
16:50
UE ar putea interzice dezinfectantele de mâini pe bază de alcool etilic din cauza riscului de cancer # Aktual24
Uniunea Europeană are în vedere interzicerea ingredientului activ din dezinfectantele de mâini din cauza preocupărilor legate de cancer. Potrivit publicației Financial Times, un grup de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice are în vedere clasificarea alcoolului etilic drept cancerigen. O astfel de decizie ar interzice efectiv multe dezinfectante de mâini și produse de […]
16:40
Surse: Iar scandal în Coaliție, PSD a plecat de la discuții. Bolojan a refuzat hotărât o propunere a lui Grindeanu care ar duce la tergiversarea adoptării unei noi legi a pensiilor speciale # Aktual24
Liderii PSD au plecat furioși, marți, de la ședința Coaliției după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat o nouă strategie a PSD privind pensiile speciale ale magistraților, au relatat surse politice pentru aktual24.ro. Grindeanu a propus un ”grup de lucru” în Parlament pentru o nouă lege a pensiilor speciale, cerând ca acest grup să nu […]
16:20
Răspunsul Europei la Starlink? Airbus, Thales și Leonardo vor să facă o fuziune între afacerile cu sateliți # Aktual24
Companiile aerospațiale europene Leonardo, Airbus și Thales vor realiza o fuziune a afacerilor lor cu sateliți. Cele trei companii ar fi ajuns la un acord-cadru care le va permite să creeze „Proiectul Bromo”, o companie producătoare de sateliți pentru a concura cu rivalii din China și Statele Unite, în special cu Starlink, compania lui Elon […]
15:50
Alegeri anticipate în Olanda: Majoritatea programelor electorale ale partidelor încalcă principiile statului de drept # Aktual24
Aproape trei sferturi dintre partidele politice olandeze care candidează la alegerile din octombrie includ cel puțin o propunere în programele lor care încalcă statul de drept, susține o analiză realizată de asociația națională a avocaților, publicată luni. Asociația Avocaților din Olanda, NovA, a examinat programele politice ale celor 15 partide reprezentate în prezent în parlament […]
15:40
Ținta aleasă de Rusia este în inima Bucureștiului. Detalii despre Nova Post, obiectivul pe care Rusia a încercat să îl incendieze, plan dejucat de SRI și serviciile secrete din Polonia # Aktual24
SRI a anunțat, marți, că a dejucat o tentativă a Rusiei de a incendia un obiectiv aflat în Capitală. Obiectivul urma să ia foc după declanșarea de la distanță unor dispozitive ascunse în pachete poștale. Obiectivul respectiv este Nova Post, un serviciu poștal cu sediul chiar în inima Capitalei, în zona Pieței Unirii. Ce este […]
15:20
ISW: Declarațiile Kremlinului semnalează că Rusia nu este pregătită să accepte „nimic mai puțin decât capitularea Ucrainei” # Aktual24
Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) precizează că nu vede niciun semn că Kremlinul este dispus să „accepte nimic mai puțin decât capitularea Ucrainei” la toate cererile sale militare. În urma conversațiilor telefonice dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, precum și a întâlnirii lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și […]
15:10
A încetat din viaţă violonistul Varujan Cozighian. Filarmonica George Enescu: ”Muzician român de origine armeană de prim rang, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria instituţie” # Aktual24
Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, anunţă Filarmonica George Enescu. „Filarmonica George Enescu anunţă cu profund regret încetarea din viaţă a violonistului Varujan Cozighian, muzician român de origine armeană de prim rang, din a doua jumătate a secolului XX, a cărui carieră a fost strâns legată de istoria […]
14:50
Coaliția a decis: alegeri pe 7 decembrie la Primăria Capitalei. PSD a reușit să se impună din nou # Aktual24
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Continuă
14:30
Reacția satisfăcută a CSM la decizia CCR privind pensiile: ”În mod firesc, a invalidat acest demers” # Aktual24
CSM a reacționat cu satisfacție la decizia CCR de a declara ca neconstituțională legea privind pensiile de serviciu ale magistraților. ”Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul […]
14:10
Elon Musk și SpaceX riscă să piardă contractul. NASA intenționează să reia licitația pentru misiunea lunară Artemis # Aktual24
NASA își propune să trimită astronauți pe Lună în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american Trump. Dar compania spațială a lui Musk, SpaceX, a înregistrează întârzieri mari în pregătirea misiunii, din cauza unor incidente cu racheta sa Starship. Acum, misiunea va fi relicitată. Agenția spațială americană NASA trage frâna de urgență după întârzierile […]
13:30
Marea Britanie dă undă verde trupelor pentru a doborî dronele în apropierea zonelor militare # Aktual24
Soldaților britanici li se vor acorda noi puteri care le vor permite să doboare dronele în apropierea bazelor militare. Luni, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit planuri de introducere a unei opțiuni, care va permite armatei britanice sau poliției Ministerului Apărării să doboare dronele care reprezintă o amenințare la adresa siturilor militare din […]
13:10
Ungaria susține că nu va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Slovacia rămâne împotrivă # Aktual24
Ungaria nu va obstrucționa aprobarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat ministrul de Externe, Péter Szijjártó. El a negat zvonurile despre o posibilă blocare a noului pachet de sancțiuni în contextul viitoarei întâlniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta, relatează Euractiv. „Nu avem un astfel de […]
13:10
BREAKING SRI acuză Federația Rusă de ”tentativă de sabotaj” contra unui obiectiv din București. Două colete cu dispozitive ce puteau fi declanșate de la distanță au fost neutralizate # Aktual24
Serviciul Român de Informații a anunțat, marți, că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere din străinătate, a dejucat o tentativă de sabotaj pe teritoriul României, care viza un sediu al companiei NOVA POST din București. Potrivit SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, intenționau să distrugă prin […]
12:40
Bloomberg: SUA nu susțin încă ideea UE de a utiliza active rusești înghețate pentru un „împrumut pentru reparații” către Ucraina # Aktual24
Oficialii americani și-au informat omologii europeni că nu se vor alătura încă inițiativei de a utiliza active rusești înghețate pentru a oferi un „împrumut pentru reparații” către Ucraina. Potrivit uneia dintre sursele agenției Bloomberg, oficialii americani și-au explicat refuzul invocând potențiale riscuri pentru stabilitatea pieței. O altă sursă a declarat că americanii „pur și simplu […]
12:20
O nouă înfrângere a extremistului Georgescu în justiție. El nici măcar nu a știut în fața cărei instanțe se află, credea că e la Curtea de Apel, însă s-a aflat la Judecătoria Sectorului 1 # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, să mențină controlul judiciar în cazul inculpatului Călin Georgescu. Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Susținătorii săi l-au întâmpinat cu imnul pe care […]
12:10
Poliţia americană caută voluntari pentru a fuma cannabis într-o sesiune de pregătire pentru identificarea șoferilor sub influenţa drogurilor # Aktual24
O iniţiativă neobişnuită a fost lansată recent de către Ocean City Police Department (OCPD) şi Montgomery County Police Department în statul Maryland: agenţiile de poliţie au făcut un apel public pentru voluntari adulţi (vârsta minimă 21 de ani) să consume în mod controlat cannabis în cadrul unui eveniment intitulat „Cannabis Green Lab”. Scopul este educarea […]
12:10
Noi măsuri luate de MAI, Marian Godină reacționează dur: ”Apoi vă mirați că oamenii ajung să creadă în industria calului” # Aktual24
Polițistul brașovean Marian Godină dezvăluie că MAI a emis o nouă directivă adresată tuturor polițiștilor prin care li se interzice acestora să aibă PFA-uri. Polițiștii au dreptul la dpar câteva activități renumerate în afara serviciului. Indignat, Godină concluzionează că ”statul te vrea sărac sau hoț”. ”Vă întreb, domnilor Bolojan și Predoiu, colegul meu polițist care […]
12:00
Activitatea guvernului SUA continuă să fie blocată, democrații au împiedicat din nou reluarea finanțării instituțiilor # Aktual24
Blocajul politic dintre democrați și republicani în Senat a dus la o nouă fază de paralizie în activitatea agențiilor federale. În timpul unui vot în seara zilei de luni, 20 octombrie, senatorii au susținut proiectul de lege cu 50 de voturi pentru și 43 împotrivă, relatează Politico. Proiectul de lege, aprobat anterior de Camera Reprezentanților, […]
11:40
Ce sărbătorim pe 21 octombrie: Ziua Farmacistului, Ziua Mondială a Reptilelor, dar și Ziua Nachos # Aktual24
Pe 21 octombrie, în întreaga lume sunt marcate o serie de zile tematice care variază de la conștientizare ecologică, până la celebrarea gastronomiei mexicane sau a importanței sănătății publice. Printre cele mai cunoscute sărbători ale acestei zile se numără Ziua Mondială a Reptilelor, Ziua Internațională Nachos, Ziua Farmacistului și Ziua Mondială a Deficienței de Iod. […]
11:20
Bărbatul care a vrut să-l asasineze pe premierul slovac Robert Fico, condamnat la 21 de ani de închisoare, după ce fapta a fost încadrată ca „act de terorism” # Aktual24
Juraj Cintula, bărbatul de 72 de ani care a tras asupra prim-ministrului slovac Robert Fico în mai 2024, a fost condamnat de un tribunal specializat din Slovacia la 21 de ani de închisoare, într-un verdict pronunțat marți. Decizia a fost luată de Senatul Curții Penale Specializate, prezidat de judecătorul Igor Kralik, care a aplicat o […]
11:10
Dosarul Nordis ia proporții alarmante: ancheta penală a fost extinsă, numărul păgubiților depășind 850, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro # Aktual24
Procurorii DIICOT au extins ancheta penală după depunerea a încă 300 de plângeri, ceea ce ridică numărul total al victimelor la peste 850 de persoane, iar prejudiciul estimat a urcat la 75 de milioane de euro. Informațiile au fost confirmate de surse judiciare pentru G4Media. Ancheta îi vizează pe administratorii grupului Nordis, dar și firmele […]
10:50
Fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, nemulțumit că primește o pensie de 10.000 de euro: „Da, dar după ce luasem salariu 12.000!” # Aktual24
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit un val de reacții negative după ce și-a exprimat public nemulțumirea privind pensia sa de „doar” 10.000 de euro. În cadrul unei intervenții telefonice la o emisiune de pe B1 TV, Lăzăroiu a fost întrebat de moderatoare ce pensie primește. Răspunsul a fost sec și aparent […]
10:40
Întâlnirea dintre Lavrov și Rubio a fost amânată pe termen nedefinit – cei doi miniștri de externe vor avea cel mult o convorbire telefonică # Aktual24
Întâlnirea planificată pentru această săptămână între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost amânată pe termen nedefinit. Potrivit unor surse citate de CNN, deși oficial nu a fost anunțată o anulare completă, întâlnirea față în față, menită să pregătească un posibil summit între Donald Trump și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.