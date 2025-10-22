Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie

13:10

Cu toate că legea stipulează în mod clar – animalele de companie sunt „bunuri mobile” -, un tribunal din Istanbul l-a obligat pe Buğra B. să achite pensie alimentară pisicilor fostei soții. Acum, bărbat nu are altă cale decât să plătească pentru întreținerea animăluțelor de companie. Oricât de ciudată ar părea, decizia nu este una […]