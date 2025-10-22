Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani

11:40

Nicolas Sarkozy va fi închis timp de cinci ani pentru conspirație criminală, într-o închisoare din Paris, potrivit Le Monde. În vârstă de 70 de ani, fostul președinte al Franței va fi încarcerat, pentru început, la Penitenciarul La Santé. Unde va fi închis Nicolas Sarkozy, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare Nicolas […]