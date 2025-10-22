Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani
Libertatea, 22 octombrie 2025 14:50
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, o a doua spargere a lovit lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, oficialii din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot dispăruse, relatează France3. O descoperire excepțională Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 5 minute
15:00
Decizia luată de Roxana Nemeș după ce a născut gemeni. Cântăreața e hotărâtă: „Mi-am dorit acest timp cu ei” # Libertatea
Viața Roxanei Nemeș s-a schimbat de când a devenit mamă de gemeni. Într-un interviu pentru Spynews, cântăreața a anunțat că a luat și o decizie radicală privind cariera ei artistică. La sfârșitul lunii septembrie, Roxana Nemeș a născut. A devenit mamă de gemeni și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, […]
15:00
Kendama ar putea fi interzisă în școli. Jocul care a creat isterie printre copii dă dependență și poate deveni armă albă # Libertatea
Kendama, cel mai popular joc al momentului, care a declanșat o adevărată isterie în rândul copiilor de toate vârstele, ar putea fi interzis în școli. Motivul? Jucăria poate deveni periculoasă dacă nu este mânuită corect. Mai mult, se pare că elevii, unii fascinați, alții chiar dependenți de acest joc japonez, nu se mai pot concentra […]
15:00
Un șofer român de tuk-tuk a furat vin fin și șampanie de 31.000 de lire sterline, din restaurante de lux: „E de băut, nu?!” # Libertatea
Un șofer român de tuk-tuk riscă să fie condamnat la închisoare, fiind acuzat că a furat vinuri fine și șampanie în valoare de 31.000 de lire sterline, din trei restaurante de lux din Londra. Instanța i-a dat, însă, o ultimă șansă: fie aduce prada înapoi, fie va ajunge după gratii. Românul a furat vinuri fine […]
Acum 15 minute
14:50
Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice: legea merge la promulgare # Libertatea
Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care extinde obligativitatea asigurării RCA pentru vehicule precum trotinetele electrice și bicicletele electrice, anunță agenția de presă News.ro. Un număr de 276 de deputați au votat în favoarea proiectului, care urmează să fie trimis spre promulgare. Extinderea acoperirii RCA Noua lege transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 […]
14:50
Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani # Libertatea
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, o a doua spargere a lovit lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, oficialii din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot dispăruse, relatează France3. O descoperire excepțională Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit […]
14:50
Cum a pierdut milioane de euro afaceristul care a renunțat la cetățenia română și s-a mutat în Malta: „Am petrecut mult timp în Budapesta” # Libertatea
În urmă cu mai mulți ani, milionarul Arpad Paszkany a decis să vândă echipa de fotbal CFR Cluj, dar și să părăsească țara noastră și să renunțe la cetățenia română, după cum nota presa sportivă la acea vreme. Inițial, despre Arpad Paszkany s-a spus că s-ar fi mutat în Budapesta, deoarece actuala lui iubită, Antonela […]
Acum 24 ore
20:30
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Artistul și-a anulat spectacolul de la Onești # Libertatea
Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru (69 de ani) de la Onești, de marți 21 octombrue, a fost reprogramat. Artistul a fost dus de urgență la spital după ce a acuzat probleme grave de sănătate, informează portalul local Unu pe Trotuș. Spectacolul„Globariciu”, programat în această seară la Cinematograful Capitol din Oneşti, a fost reprogramat […]
16:20
Gestionarea cheltuielilor neprevăzute reprezintă o provocare pentru orice buget. Nu de puține ori, trebuie să găsești rapid soluții atunci când apare o problemă medicală, o defecțiune acasă sau o factură mai mare decât ai estimat. O linie de credit îți oferă acces la bani exact atunci când ai nevoie, fără complicații. Poți folosi sumele disponibile […]
16:20
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă după ancheta DNA. Nicușor Dan a semnat decretul # Libertatea
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 21 octombrie, decretul pentru trecerea în rezervă a șefei Spitalului Militar din București, generalul Florentina Ioniță, la 5 zile după ce a fost vizată de ancheta DNA. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai […]
16:20
5 știri eJobs: De când vor fi afișate salariile în anunțurile de job-uri și cum poți să te angajezi fără CV # Libertatea
5 știri eJobs, un proiect în colaborare cu Libertatea, aduce și în această săptămână cele mai interesante cinci știri din piața muncii, prezentate de Raluca Dumitra. România se situează pe primul loc în lume când vine vorba de durata concediului de maternitate plătit. Mamele din România pot avea până la doi ani de concediu de […]
16:20
Anunțul făcut de Simona Gherghe, după 24 de ani de carieră. Decizia luată împreună cu soțul ei: „Mai discutăm” # Libertatea
Simona Gherghe dezvăluie cum își menține echilibrul între carieră și viața personală, protejându-și familia și evitând expunerea inutilă, oferind o lecție despre discreție și profesionalism. Ce decizie a luat împreună cu soțul ei. Cu peste două decenii de activitate în televiziune, Simona Gherghe s-a remarcat prin profesionalism, calm și capacitatea de a face față oricărei […]
16:20
Primele imagini cu UMPB-5, armă strategică a Rusiei care îngrijorează Ucraina și flancul estic al NATO # Libertatea
Armata ucraineană a dat publicității marți primele imagini cu UMPB-5 — noua bombă „KAB” (n.r. bombă aeriană ghidată) a Rusiei folosită în atacul nocturn asupra regiunii Poltava. UMPB-5, greu de doborât UMPB-5 are o formă asemănătoare cu cea a unei rachete de croazieră: o rază de acțiune de până la 200 km și o încărcătură […]
Ieri
10:30
Nora ghicitoarei Mariana, căutată în toată Europa, primea ajutor social în Austria, deși trăia într-o vilă de lux și avea 6,6 milioane de euro cash # Libertatea
Ghicitoarea Mariana M, căutată de ani de zile, este în continuare de negăsit, însă procesul împotriva dubiosului „clan de familie” va începe pe 1 decembrie la Tribunalul Regional din Viena, anunță publicația locală Heute. Printre inculpați se află nora ei, Dona D. (29 de ani), care, sub numele de „șamana Anna”, ar fi înșelat mai […]
07:50
Pensionară condamnată la închisoare după ce a încercat să muște polițiștii care veniseră să-i ia câinele agresiv, la Viena: „Nicio instanță nu poate decide asupra mea, doar Creatorul” # Libertatea
O femeie de 67 de ani din Viena a fost condamnată la 15 luni de închisoare pentru că a încercat să muște polițiști care voiau să-i confiște câinele. Incidentul a avut loc pe 25 august, când autoritățile au venit să-i ia animalul după ce acesta a ucis un alt câine într-un parc, informează Heute. Incidentul […]
07:50
O companie aeriană low-cost populară în România, a anunțat un program ambițios de recrutare și formare pentru 1.200 de noi piloți până în 2028, potrivit Economica. Inițiativa Wizz Air reprezintă o creștere semnificativă de 43% a numărului actual de piloți ai companiei. Căpitanul Phil Cullen, director de operațiuni al Wizz Air UK, a subliniat importanța […]
07:50
O capitală europeană cu peste 8 milioane de turiști va interzice complet trotinetele electrice în 2026 # Libertatea
O capitală europeană va interzice închirierile de trotinete electrice începând din ianuarie 2026, un viceprimar al capitalei criticându-le pentru haosul pe care îl provoacă pe trotuare, anunță ziarul The Guardian. Consilierii locali din Cehia au aprobat luni modificări ale reglementărilor privind transportul partajat în Praga, oraș cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie # Libertatea
Sorin Grindeanu va fi singurul candidat la președinția PSD la Congresul din 7 noiembrie, pentru că până la data limită a depunerii candidaturilor nu s-a mai înscris nimeni, au declarat luni, 20 octombrie, surse din partid pentru Libertatea. PSD va avea 5 prim-vicepreședinți, potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre: Știre în curs de actualizare
14:50
Asia Express 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi # Libertatea
La Asia Express pe 20 octombrie 2025, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului. Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express 2025 a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan […]
14:20
Țara care a atins un record istoric în turismul de croazieră. Peste 1,5 milioane de pasageri în doar opt luni # Libertatea
Turcia a înregistrat cele mai mari cifre din ultimii 12 ani în turismul de croazieră, atrăgând aproape 1,5 milioane de pasageri în perioada ianuarie-august 2025, prin cele 18 porturi de croazieră ale sale, un semnal clar al ascensiunii țării ca destinație de top pentru vacanțe pe mare. Creștere spectaculoasă față de anii precedenți: în primele […]
14:20
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista # Libertatea
Aproximativ 250 de blocuri din mai multe sectoare din Bucureşti vor rămâne fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a avariilor pe reţeaua termică, a anunțat, luni, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB). Lucrările sunt programate să înceapă în data de 20 octombrie 2025 şi vor continua timp de patru zile, până […]
19 octombrie 2025
10:50
Ce i-a cerut Putin lui Trump ca să accepte încetarea războiului din Ucraina: „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # Libertatea
Ultima convorbire dintre Vladimir Putin și Donald Trump ar fi readus pe masă ideea unei „păci negociate” în Ucraina, dar cu prețul pierderii unei părți din teritoriul ucrainean. Potrivit The Washington Post, liderul de la Kremlin i-ar fi spus președintelui SUA ce condiție esențială trebuie îndeplinită pentru oprirea războiului. Controlul asupra Donețkului, condiția-cheie pusă de […]
18 octombrie 2025
16:20
Merz cere pace pentru Ucraina, după întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Libertatea
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat un plan de pace pentru Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice cu alți lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuția a avut loc imediat după întâlnirea lui Zelenski cu președintele american Donald Trump. După întâlnirea cu Donald Trump, Zelenski a discutat cu liderii europeni Conform Kyiv Post, […]
07:00
Dacia 1310 care a zburat peste două TIR-uri, pe o distanță de 64 de metri. Trei decenii de la cascadoria fără precedent # Libertatea
15 octombrie 1995, centura municipiului Alba Iulia. După o pregătire de luni de zile, Lae Cascadorul (Nicolae Dreghici) avea să pună în scenă una dintre cele mai spectaculoase cascadorii care au avut loc, vreodată, în România. Lae Drăghici, o legendă printre cascadori În 2025 s-au împlinit 30 de ani de la evenimentul la care au […]
17 octombrie 2025
23:50
Doi copii din Vaslui au fost descoperiți înecați, la câteva ore după ce au fost dați dispăruți # Libertatea
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi înecaţi, vineri seară, într-o baltă. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, după ce au fost dați dispăruți de părinți. Tragedia a avut loc în satul Docăneasa, din comuna vasluiană Vinderei. Localnicii s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat în vârstă de patru ani […]
23:50
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună «Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!»” # Libertatea
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova, sfâșiată de durere, a făcut declarații cutremurătoare, relatează Observator News. Femeia a fost la un pas să se prăbușească în fața blocului în care a avut loc deflagrația, primind sprijin psihologic de la un angajat ISU. Fiica moartă, fiul, rănit grav În timp ce fiica […]
19:20
Locatară din Rahova, după explozie: Au căzut pietre, geamurile când s-au spart a intrat praful # Libertatea
O locatară din Rahova a povestit după explozie momentele de groază pe care le-a trăit vineri dimineață, în timp ce se afla într-un bloc din apropierea celui în care a avut loc deflagrația. „N-am simțit mirosul de gaz” Femeia care locuiește în zonă din anul 1981 a povestit că auzit o bubuitură foarte puternică, în […]
19:20
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei din București. Mai multe persoane au ajuns la spital # Libertatea
Un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182 s-au tamponat vineri, 17 octombrie, în jurul orei 17:45, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către Bulevardul Banu Manta, a anunțat Societatea de Transport București. „Potrivit informațiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu […]
14:40
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 18 octombrie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară. Vremea de mâine, 18 octombrie 2025, în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00 – […]
14:40
Adrian Năstase e în doliu. Dana Barb, sora lui, a murit: „Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață” # Libertatea
Adrian Năstase a anunțat, pe blogul său personal, moartea surorii sale, Dana-Marina Barb, o veste care a îndurerat familia și apropiații. Într-un mesaj emoționant, plin de nostalgie și regret, Adrian Năstase a descris legătura strânsă pe care o avea cu sora sa și suferințele prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții: „Dana-Marina Barb era […]
14:40
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani # Libertatea
Fiica Iannei Novac, Erika, urmează trei școli în paralel și are un program extrem de încărcat. Cu sprijinul prinților, adolescenta reușește să facă față provocărilor. Fiica Iannei Novac, Erika, are doar 12 ani, dar duce un program educațional impresionant: urmează trei școli în paralel. Artista a explicat recent motivele pentru care fiica ei face față […]
14:40
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București # Libertatea
O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 13 persoane […]
16 octombrie 2025
23:30
Ce l-a avertizat Putin pe Trump după ce a acceptat „imediat” summitul cu liderul SUA la Budapesta # Libertatea
Vladimir Putin și Donald Trump au avut a opta convorbire telefonică din acest an, care a durat aproape două ore și jumătate. Potrivit consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, conversația a fost substanțială, extrem de sinceră și confidențială, relatează TASS. Totodată, liderul de la Kremlin l-a avertizat pe președintele american în legătură cu rachetele Tomahawk. Despre o […]
19:50
Turcia trimite o echipă de peste 80 de specialiști în Gaza pentru operațiunile de căutare a cadavrelor prinse sub ruine # Libertatea
Turcia va contribui la operațiunile de recuperare a trupurilor prinse sub ruine în Fâșia Gaza, conform unui anunț făcut joi de surse din Ministerul Apărării turc, citat de The Times of Israel. O echipă de specialiști din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, va fi trimisă în zonă. „O echipă a AFAD […]
15 octombrie 2025
17:20
Pagube de aproape un milion de dolari pentru un mare furnizor de internet din Siberia, după un atac cibernetic ucrainean # Libertatea
Un atac cibernetic efectuat de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) a cauzat pagube de peste 66 de milioane de ruble (aproximativ 800.000 de dolari) companiei Orion Telecom, unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Siberia, relatează Kyiv Independent. Compania a raportat pierderile într-o plângere depusă la poliția rusă, în urma atacului. Totodată, furnizorul […]
17:20
5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan la Șușani? # Libertatea
5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România. Minodora trăiește o viață ca de regină. Nu spală, nu calcă și nu face curățenie în casă. Totul pentru a-și păstra mâinile fine și imaginea […]
17:20
Iulia Albu nu are reguli vestimentare pentru fiica sa. Ce relație are Mikaela cu mama ei # Libertatea
La doar 16 ani, Mikaela Albu, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, cucerește prin rafinament, naturalețe și maturitate. Seamănă leit cu mama ei și dovedește că eleganța și bunul gust se moștenesc, nu se învață. Frumusețea, eleganța și discreția par a fi moșteniri de familie în casa Albu. Mikaela, fiica Iuliei și a designerului […]
15:20
Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate mai rapid și vor fi mai clare, potrivit proiectului USR adoptat în Parlament. Legea merge la promulgare # Libertatea
Parlamentul a adoptat miercuri, 15 octombrie, modificarea Codului de procedură civilă inițiată de USR, care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești. „Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat […]
15:20
Povestea pizzaiolo-ului din Craiova. Iulian Pădureanu a câștigat locul 3 Mondial la Pizza World Cup din Roma # Libertatea
La doar 36 de ani, Iulian Pădureanu, din Craiova, demonstrează că pasiunea și perseverența pot transforma un vis într-o poveste de succes internațional. Desemnat Best Pizza Chef 2024 în România și Bulgaria, el a urcat pe podiumul mondial, obținând Locul 3 la Pizza World Cup din Roma 2024, una dintre cele mai prestigioase competiții din […]
15:20
Birourile care se deschid lângă toalete au determinat CNI să cheltuie peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul din București # Libertatea
Compania Națională de Investiții (CNI), aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, a cheltuit peste 66.000 de euro din bani publici în ultimii patru ani pentru a parfuma cu uleiuri esențiale sediul său central de lângă Piața Romană din București, relatează spotmedia.ro. Instituția, care gestionează proiecte de investiții publice de la faza de documentație până la recepția […]
15:20
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România și va fi pe scena Brand Minds 2026, la București # Libertatea
Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România. Celebra personalitate media va urca pe scena Brand Minds 2026, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Evenimentul va avea loc pe 16 septembrie 2026 la București. Invitați de top la Brand Minds 2026 Peste 5000 de participanți din peste 50 de […]
15:20
TopBet, noul brand de pariuri sportive online al Soft2Bet, s-a lansat oficial pe piața din România cu o promisiune clară: o experiență de pariere intensă, captivantă și personalizată, centrată pe competițiile care contează cu adevărat pentru fani. TopBet.ro de la Soft2Bet oferă o combinație puternică între funcționalități inovatoare, cote competitive și o identitate puternic ancorată […]
14 octombrie 2025
14:20
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu # Libertatea
Meghan Markle și prințul Harry au strălucit la New York, primind premiul „Humanitarian of the Year”. Ducesa a impresionat cu un outfit de aproape 30.000 de euro, dar și cu gesturi pline de emoție. Meghan Markle (44 de ani) a atras toate privirile la gala Project Healthy Minds din New York, unde ea și Prințul […]
14:20
A comandat online o masă și un fier de călcat și a fost șocată de ce a primit. Surpriză mini de la Temu # Libertatea
O femeie a avut o experiență neașteptată după ce a comandat o masă de călcat de pe platforma Temu. Suzi, cunoscută pe TikTok ca Alabama Lotto Lady, a împărtășit povestea pe rețelele sociale, iar videoclipul a adunat rapid un număr uriaș de vizualizări și comentarii. Masa de călcat de pe Temu, o surpriză mini Cumpărăturile […]
11:40
Trei politicieni proruși din Letonia și Lituania au fost reținuți și expulzați din Estonia. Unul dintre ei s-a făcut cunoscut în stilul Dianei Șoșoacă # Libertatea
Estonia a reținut și expulzat un politician lituanian și doi letoni care au intenționat să intre pe teritoriul său în scopul unei reuniuni dedicate oficial situației minorității ruse din statele baltice, relatează The Insider. Antanas Kandrotas, politician și activist prorus lituanian condamnat anterior pentru infracțiuni financiare, Aleksei Roslikov, fost membru al Parlamentului leton și lider […]
11:40
Nicolas Sarkozy va fi închis pentru conspirație criminală, cinci ani, din 21 octombrie, într-o închisoare din Paris # Libertatea
Nicolas Sarkozy va fi închis timp de cinci ani pentru conspirație criminală, într-o închisoare din Paris, potrivit Le Monde. În vârstă de 70 de ani, fostul președinte al Franței va fi încarcerat, pentru început, la Penitenciarul La Santé. Unde va fi închis Nicolas Sarkozy, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare Nicolas […]
11:40
Lămâile sunt printre cele mai cunoscute și consumate fructe din lume. Gustul lor acru le face să fie dificil de consumat ca atare, însă sunt utilizate într-o mulțime de moduri, în nenumărate mâncăruri și băuturi, dar și în alte domenii decât cel culinar. Cojile de lămâie sunt și ele, la rândul lor, o resursă valoroasă, […]
11:30
Unele stări neplăcute n-au nevoie de boarding pass ca să-ți strice călătoria Te-ai urcat în avion cu gândul la mare, la oameni dragi sau, pur și simplu, la o pauză. Dar roțile părăsesc pista și începe: o durere de cap care nu ține cont că ești între cer și pământ. Ai bifat totul. Check-in? Făcut. […]
11:30
Agresorul livratorului din Bangladesh, obligat să urmeze tratament medical psihiatric și să stea în arest la domiciliu # Libertatea
Cosmin Tudoran, bărbatul care a lovit un livrator originar din Bangladesh în centrul Capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. În plus, magistrații au decis ca acesta să urmeze tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări. Decizia instanței: arest la domiciliu și tratament psihiatric […]
11:30
Într-o perioadă în care România a fost intens discutată și chiar controversată pe scena internațională din cauza alegerilor prezidențiale, doi tineri români reușesc să schimbe perspectiva și să aducă un val de inspirație și mândrie națională. Aceștia sunt creatorii Plative, o aplicație inovatoare dezvoltată în România, prin viziunea lor, cei doi antreprenori demonstrează că România […]
11:30
Cel mai vizitat muzeu din lume este din Europa. A fost vizitat de aproape nouă milioane de turiști în 2024 # Libertatea
Muzeul Luvru din Paris, Franța, rămâne cel mai vizitat muzeu din lume, potrivit clasamentului publicat de The Collector. În 2024, instituția a atras 8,7 milioane de vizitatori, consolidându-și statutul de destinație culturală supremă pentru iubitorii de artă din întreaga lume. Capodopere care atrag milioane de oameni În Muzeul Luvru, din Paris, care a este cel […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.