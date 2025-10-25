Rusia folosește epava feribotului „Estonia” din Marea Baltică pentru operațiuni secrete, acuză presa germană
Libertatea, 25 octombrie 2025 19:20
Epava feribotului „Estonia”, care s-a scufundat în 1994 în Marea Baltică, este folosită de Rusia pentru operațiuni secrete, atât în scopuri militare, cât și de spionaj, relatează presa germană, potrivit publicației poloneze Onet, parte a trustului Ringier. Feribotul „MS Estonia” s-a scufundat în noaptea de 28 spre 29 septembrie 1994, pe timpul unei furtuni, în […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 15 minute
19:50
Un mecanic a dezasamblat un motor de BMW la un an după ce a fost inundat, pentru a vedea dacă mai poate folosi ceva din el # Libertatea
Un mecanic din Statele Unite a demontat recent motorul unui BMW Z3 care fusese grav avariat în urmă cu un an, în urma uraganului Helene, ce a lovit statul Florida. În astfel de situații, apa care inundă vehiculele este adesea parțial sărată, fiind amestecată cu apa oceanului, relatează PiataAuto.md. Mașina a fost complet inundată Motorul […]
Acum o oră
19:20
Un ministru german aflat în Ucraina s-a adăpostit în buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului: „O experienţă dureroasă” # Libertatea
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită oficială la Kiev, a povestit sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea precedentă asupra capitalei ucrainene, relatează dpa. Atacurile s-au soldat cu cel puțin doi morți și 12 răniți. „A fost o experiență dureroasă […]
19:20
CFR Călători a anunțat că, începând din data de 26 octombrie 2025, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale (EET). În noaptea de 25/26 octombrie 2025, trenurile de călători şi de marfă vor fi expediate din staţiile de plecare conform orei oficiale de vară, până la ora 04.00, […]
19:20
Rusia folosește epava feribotului „Estonia” din Marea Baltică pentru operațiuni secrete, acuză presa germană # Libertatea
Epava feribotului „Estonia”, care s-a scufundat în 1994 în Marea Baltică, este folosită de Rusia pentru operațiuni secrete, atât în scopuri militare, cât și de spionaj, relatează presa germană, potrivit publicației poloneze Onet, parte a trustului Ringier. Feribotul „MS Estonia” s-a scufundat în noaptea de 28 spre 29 septembrie 1994, pe timpul unei furtuni, în […]
Acum 24 ore
22:10
Un bărbat de 85 de ani, operat de urgență după ce brancardierii l-au scăpat de pe targă în curtea Spitalului Județean Ploiești # Libertatea
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență la Spitalul Județean Ploiești, după ce brancardierul l-a scăpat de pe targă în curtea unității medicale. Omul urma să fie transferat la un alt spital din localitate, potrivit News.ro. Un pacient de 85 de ani, scăpat de pe targă în curtea Spitalului […]
22:10
Pentagonul mobilizează un portavion împotriva traficanților de droguri: pentru „siguranța și prosperitatea teritoriului Statelor Unite” # Libertatea
Pentagonul a decis să desfășoare un portavion în lupta împotriva traficului de droguri dinspre America Latină către Statele Unite, crescând considerabil mijloacele militare americane în regiune, relatează AFP și Reuters. Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, mobilizat în zona Americii de Sud „În sprijinul directivelor președintelui (Donald Trump – n.r.) privind destructurarea […]
Ieri
15:00
Sarkozy insultat și amenințat în închisoare: prima noapte de țipete, chicoteli și transmisiuni în direct pe rețelele de socializare # Libertatea
Prima noapte a lui Nicolas Sarkozy în închisoarea La Santé din Paris a fost marcată de insulte și amenințări venite din partea altor deținuți, care au filmat scena și au difuzat videoclipuri în direct pe TikTok. Potrivit publicației La Stampa, fostul șef de stat, primul din istoria Franței moderne care ajunge într-o celulă, este ținut […]
15:00
O tânără din Craiova a ajuns în arest după ce ar fi păcălit un bărbat într-o tranzacție online. Femeia ar fi luat un telefon mobil fără să achite suma convenită. Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut o tânără acuzată de înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare un bărbat care încerca să […]
14:30
Mircea Geoană, la GMF Bucharest Forum 2025: „Să jucăm un rol mult mai ambițios, nu doar în relația cu Occidentul, ci în relația cu toate vecinătățile României” # Libertatea
Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România, a deschis cea de-a 14-a ediții a Aspen – GMF Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România, în colaborare cu The German Marshall Fund of the United States (GMF) și Aspen Institute România – Biroul Chișinău, sub Înaltul Patronaj al președintelui României. Fostul secretar general adjunct al NATO a […]
13:20
Liftul folosit la jaful de la Luvru, promovat de producător cu o fotografie de la fața locului: „Când lucrurile trebuie făcute rapid” # Libertatea
După ce hoții din Paris au folosit liftul pentru marfă pentru a fura bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, compania germană Böcker, producătorul ascensorului, a transformat incidentul într-o reclamă virală cu sloganul „când lucrurile trebuie făcute rapid”. Ascensorul mobil „silențios ca o șoaptă” În loc să se distanțeze de incident, compania a […]
11:30
Tot mai mulți oameni aleg să își decoreze livingurile cu tablouri canvas când vor să dea un aer modern. Arată bine, se montează ușor și pot schimba complet aspectul unei camere. Totuși, mulți cumpărători fac greșeli mici, dar care pot strica echilibrul vizual al camerei. Dacă te gândești să îți decorezi livingul, iată ce să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
05:40
Donald Trump a anulat întâlnirea cu Vladimir Putin de la Budapesta și anunță noi sancțiuni pentru petrolului rusesc: „Discuțiile cu el nu duc nicăieri” # Libertatea
Donald Trump a anulat întâlnirea planificată cu liderul rus de la Budapesta, iar SUA a impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la refuzul lui Vladimir Putin de a opri războiul din Ucraina, relatează CNN, BBC și The Guardian. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva celor mai […]
22 octombrie 2025
15:50
Asia Express 22 octombrie 2025. O echipă riscă să plece acasă în cursa pentru ultima șansă # Libertatea
Asia Express 22 octombrie 2025. Cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor revine cu o nouă cursă pentru ultima șansă, desfășurată într-una dintre cele mai spectaculoase destinații de coastă din Vietnam – […]
15:50
Groupama, liderul pieței de asigurări din România, decide plata sumelor asigurate către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova; clienții locatari ai scărilor adiacente pot primi imediat un avans. Plățile încep mâine, 21 octombrie # Libertatea
Groupama, liderul pieței de asigurări din România, decide plata sumelor asigurate, pentru clădire și conținut, către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova. Clienții locatari ai scărilor adiacente pot primi un avans imediat de 10.000 lei, pentru cheltuielile necesare în această perioadă. Compania anunță existența a 9 locuințe asigurate facultativ în […]
15:50
Ce au făcut Carla’s Dreams și The Motans pentru prima dată împreună. S-a întâmplat în Franța, la Paris # Libertatea
Concertul susținut duminică seară la Paris, parte din turneul european „Carlas Dreams – Și…? Dă-i!”, a adus un moment mult așteptat de fani: Carlas Dreams și The Motans au urcat pentru prima dată împreună pe aceeași scenă, pentru a interpreta piese din propriile repertorii. Cei doi artiști au oferit un moment memorabil, interpretând două dintre […]
15:00
Decizia luată de Roxana Nemeș după ce a născut gemeni. Cântăreața e hotărâtă: „Mi-am dorit acest timp cu ei” # Libertatea
Viața Roxanei Nemeș s-a schimbat de când a devenit mamă de gemeni. Într-un interviu pentru Spynews, cântăreața a anunțat că a luat și o decizie radicală privind cariera ei artistică. La sfârșitul lunii septembrie, Roxana Nemeș a născut. A devenit mamă de gemeni și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, […]
15:00
Kendama ar putea fi interzisă în școli. Jocul care a creat isterie printre copii dă dependență și poate deveni armă albă # Libertatea
Kendama, cel mai popular joc al momentului, care a declanșat o adevărată isterie în rândul copiilor de toate vârstele, ar putea fi interzis în școli. Motivul? Jucăria poate deveni periculoasă dacă nu este mânuită corect. Mai mult, se pare că elevii, unii fascinați, alții chiar dependenți de acest joc japonez, nu se mai pot concentra […]
15:00
Un șofer român de tuk-tuk a furat vin fin și șampanie de 31.000 de lire sterline, din restaurante de lux: „E de băut, nu?!” # Libertatea
Un șofer român de tuk-tuk riscă să fie condamnat la închisoare, fiind acuzat că a furat vinuri fine și șampanie în valoare de 31.000 de lire sterline, din trei restaurante de lux din Londra. Instanța i-a dat, însă, o ultimă șansă: fie aduce prada înapoi, fie va ajunge după gratii. Românul a furat vinuri fine […]
14:50
Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice: legea merge la promulgare # Libertatea
Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care extinde obligativitatea asigurării RCA pentru vehicule precum trotinetele electrice și bicicletele electrice, anunță agenția de presă News.ro. Un număr de 276 de deputați au votat în favoarea proiectului, care urmează să fie trimis spre promulgare. Extinderea acoperirii RCA Noua lege transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 […]
14:50
Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani # Libertatea
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, o a doua spargere a lovit lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, oficialii din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot dispăruse, relatează France3. O descoperire excepțională Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit […]
14:50
Cum a pierdut milioane de euro afaceristul care a renunțat la cetățenia română și s-a mutat în Malta: „Am petrecut mult timp în Budapesta” # Libertatea
În urmă cu mai mulți ani, milionarul Arpad Paszkany a decis să vândă echipa de fotbal CFR Cluj, dar și să părăsească țara noastră și să renunțe la cetățenia română, după cum nota presa sportivă la acea vreme. Inițial, despre Arpad Paszkany s-a spus că s-ar fi mutat în Budapesta, deoarece actuala lui iubită, Antonela […]
21 octombrie 2025
20:30
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Artistul și-a anulat spectacolul de la Onești # Libertatea
Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru (69 de ani) de la Onești, de marți 21 octombrue, a fost reprogramat. Artistul a fost dus de urgență la spital după ce a acuzat probleme grave de sănătate, informează portalul local Unu pe Trotuș. Spectacolul„Globariciu”, programat în această seară la Cinematograful Capitol din Oneşti, a fost reprogramat […]
16:20
Gestionarea cheltuielilor neprevăzute reprezintă o provocare pentru orice buget. Nu de puține ori, trebuie să găsești rapid soluții atunci când apare o problemă medicală, o defecțiune acasă sau o factură mai mare decât ai estimat. O linie de credit îți oferă acces la bani exact atunci când ai nevoie, fără complicații. Poți folosi sumele disponibile […]
16:20
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă după ancheta DNA. Nicușor Dan a semnat decretul # Libertatea
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 21 octombrie, decretul pentru trecerea în rezervă a șefei Spitalului Militar din București, generalul Florentina Ioniță, la 5 zile după ce a fost vizată de ancheta DNA. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai […]
16:20
5 știri eJobs: De când vor fi afișate salariile în anunțurile de job-uri și cum poți să te angajezi fără CV # Libertatea
5 știri eJobs, un proiect în colaborare cu Libertatea, aduce și în această săptămână cele mai interesante cinci știri din piața muncii, prezentate de Raluca Dumitra. România se situează pe primul loc în lume când vine vorba de durata concediului de maternitate plătit. Mamele din România pot avea până la doi ani de concediu de […]
16:20
Anunțul făcut de Simona Gherghe, după 24 de ani de carieră. Decizia luată împreună cu soțul ei: „Mai discutăm” # Libertatea
Simona Gherghe dezvăluie cum își menține echilibrul între carieră și viața personală, protejându-și familia și evitând expunerea inutilă, oferind o lecție despre discreție și profesionalism. Ce decizie a luat împreună cu soțul ei. Cu peste două decenii de activitate în televiziune, Simona Gherghe s-a remarcat prin profesionalism, calm și capacitatea de a face față oricărei […]
16:20
Primele imagini cu UMPB-5, armă strategică a Rusiei care îngrijorează Ucraina și flancul estic al NATO # Libertatea
Armata ucraineană a dat publicității marți primele imagini cu UMPB-5 — noua bombă „KAB” (n.r. bombă aeriană ghidată) a Rusiei folosită în atacul nocturn asupra regiunii Poltava. UMPB-5, greu de doborât UMPB-5 are o formă asemănătoare cu cea a unei rachete de croazieră: o rază de acțiune de până la 200 km și o încărcătură […]
10:30
Nora ghicitoarei Mariana, căutată în toată Europa, primea ajutor social în Austria, deși trăia într-o vilă de lux și avea 6,6 milioane de euro cash # Libertatea
Ghicitoarea Mariana M, căutată de ani de zile, este în continuare de negăsit, însă procesul împotriva dubiosului „clan de familie” va începe pe 1 decembrie la Tribunalul Regional din Viena, anunță publicația locală Heute. Printre inculpați se află nora ei, Dona D. (29 de ani), care, sub numele de „șamana Anna”, ar fi înșelat mai […]
07:50
Pensionară condamnată la închisoare după ce a încercat să muște polițiștii care veniseră să-i ia câinele agresiv, la Viena: „Nicio instanță nu poate decide asupra mea, doar Creatorul” # Libertatea
O femeie de 67 de ani din Viena a fost condamnată la 15 luni de închisoare pentru că a încercat să muște polițiști care voiau să-i confiște câinele. Incidentul a avut loc pe 25 august, când autoritățile au venit să-i ia animalul după ce acesta a ucis un alt câine într-un parc, informează Heute. Incidentul […]
07:50
O companie aeriană low-cost populară în România, a anunțat un program ambițios de recrutare și formare pentru 1.200 de noi piloți până în 2028, potrivit Economica. Inițiativa Wizz Air reprezintă o creștere semnificativă de 43% a numărului actual de piloți ai companiei. Căpitanul Phil Cullen, director de operațiuni al Wizz Air UK, a subliniat importanța […]
07:50
O capitală europeană cu peste 8 milioane de turiști va interzice complet trotinetele electrice în 2026 # Libertatea
O capitală europeană va interzice închirierile de trotinete electrice începând din ianuarie 2026, un viceprimar al capitalei criticându-le pentru haosul pe care îl provoacă pe trotuare, anunță ziarul The Guardian. Consilierii locali din Cehia au aprobat luni modificări ale reglementărilor privind transportul partajat în Praga, oraș cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi […]
20 octombrie 2025
15:00
Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie # Libertatea
Sorin Grindeanu va fi singurul candidat la președinția PSD la Congresul din 7 noiembrie, pentru că până la data limită a depunerii candidaturilor nu s-a mai înscris nimeni, au declarat luni, 20 octombrie, surse din partid pentru Libertatea. PSD va avea 5 prim-vicepreședinți, potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre: Știre în curs de actualizare
14:50
Asia Express 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi # Libertatea
La Asia Express pe 20 octombrie 2025, concurenții Asia Express devin fotografi în inima Vietnamului. Prima zi din cea de-a șaptea etapă a Asia Express 2025 a început într-o căldură aproape infernală, cu o competiție încinsă până la ultimul detaliu. Jocul de amuletă s-a dovedit a fi unul plin de strategie și adrenalină, iar Ștefan […]
14:20
Țara care a atins un record istoric în turismul de croazieră. Peste 1,5 milioane de pasageri în doar opt luni # Libertatea
Turcia a înregistrat cele mai mari cifre din ultimii 12 ani în turismul de croazieră, atrăgând aproape 1,5 milioane de pasageri în perioada ianuarie-august 2025, prin cele 18 porturi de croazieră ale sale, un semnal clar al ascensiunii țării ca destinație de top pentru vacanțe pe mare. Creștere spectaculoasă față de anii precedenți: în primele […]
14:20
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista # Libertatea
Aproximativ 250 de blocuri din mai multe sectoare din Bucureşti vor rămâne fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de remediere a avariilor pe reţeaua termică, a anunțat, luni, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB). Lucrările sunt programate să înceapă în data de 20 octombrie 2025 şi vor continua timp de patru zile, până […]
19 octombrie 2025
10:50
Ce i-a cerut Putin lui Trump ca să accepte încetarea războiului din Ucraina: „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # Libertatea
Ultima convorbire dintre Vladimir Putin și Donald Trump ar fi readus pe masă ideea unei „păci negociate” în Ucraina, dar cu prețul pierderii unei părți din teritoriul ucrainean. Potrivit The Washington Post, liderul de la Kremlin i-ar fi spus președintelui SUA ce condiție esențială trebuie îndeplinită pentru oprirea războiului. Controlul asupra Donețkului, condiția-cheie pusă de […]
18 octombrie 2025
16:20
Merz cere pace pentru Ucraina, după întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump # Libertatea
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat un plan de pace pentru Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice cu alți lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuția a avut loc imediat după întâlnirea lui Zelenski cu președintele american Donald Trump. După întâlnirea cu Donald Trump, Zelenski a discutat cu liderii europeni Conform Kyiv Post, […]
07:00
Dacia 1310 care a zburat peste două TIR-uri, pe o distanță de 64 de metri. Trei decenii de la cascadoria fără precedent # Libertatea
15 octombrie 1995, centura municipiului Alba Iulia. După o pregătire de luni de zile, Lae Cascadorul (Nicolae Dreghici) avea să pună în scenă una dintre cele mai spectaculoase cascadorii care au avut loc, vreodată, în România. Lae Drăghici, o legendă printre cascadori În 2025 s-au împlinit 30 de ani de la evenimentul la care au […]
17 octombrie 2025
23:50
Doi copii din Vaslui au fost descoperiți înecați, la câteva ore după ce au fost dați dispăruți # Libertatea
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi înecaţi, vineri seară, într-o baltă. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, după ce au fost dați dispăruți de părinți. Tragedia a avut loc în satul Docăneasa, din comuna vasluiană Vinderei. Localnicii s-au mobilizat pentru căutarea unui băiat în vârstă de patru ani […]
23:50
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună «Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!»” # Libertatea
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova, sfâșiată de durere, a făcut declarații cutremurătoare, relatează Observator News. Femeia a fost la un pas să se prăbușească în fața blocului în care a avut loc deflagrația, primind sprijin psihologic de la un angajat ISU. Fiica moartă, fiul, rănit grav În timp ce fiica […]
19:20
Locatară din Rahova, după explozie: Au căzut pietre, geamurile când s-au spart a intrat praful # Libertatea
O locatară din Rahova a povestit după explozie momentele de groază pe care le-a trăit vineri dimineață, în timp ce se afla într-un bloc din apropierea celui în care a avut loc deflagrația. „N-am simțit mirosul de gaz” Femeia care locuiește în zonă din anul 1981 a povestit că auzit o bubuitură foarte puternică, în […]
19:20
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei din București. Mai multe persoane au ajuns la spital # Libertatea
Un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182 s-au tamponat vineri, 17 octombrie, în jurul orei 17:45, în Pasajul Victoriei, pe sensul de mers către Bulevardul Banu Manta, a anunțat Societatea de Transport București. „Potrivit informațiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu […]
14:40
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 18 octombrie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară. Vremea de mâine, 18 octombrie 2025, în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00 – […]
14:40
Adrian Năstase e în doliu. Dana Barb, sora lui, a murit: „Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață” # Libertatea
Adrian Năstase a anunțat, pe blogul său personal, moartea surorii sale, Dana-Marina Barb, o veste care a îndurerat familia și apropiații. Într-un mesaj emoționant, plin de nostalgie și regret, Adrian Năstase a descris legătura strânsă pe care o avea cu sora sa și suferințele prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții: „Dana-Marina Barb era […]
14:40
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani # Libertatea
Fiica Iannei Novac, Erika, urmează trei școli în paralel și are un program extrem de încărcat. Cu sprijinul prinților, adolescenta reușește să facă față provocărilor. Fiica Iannei Novac, Erika, are doar 12 ani, dar duce un program educațional impresionant: urmează trei școli în paralel. Artista a explicat recent motivele pentru care fiica ei face față […]
14:40
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București # Libertatea
O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 13 persoane […]
16 octombrie 2025
23:30
Ce l-a avertizat Putin pe Trump după ce a acceptat „imediat” summitul cu liderul SUA la Budapesta # Libertatea
Vladimir Putin și Donald Trump au avut a opta convorbire telefonică din acest an, care a durat aproape două ore și jumătate. Potrivit consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, conversația a fost substanțială, extrem de sinceră și confidențială, relatează TASS. Totodată, liderul de la Kremlin l-a avertizat pe președintele american în legătură cu rachetele Tomahawk. Despre o […]
19:50
Turcia trimite o echipă de peste 80 de specialiști în Gaza pentru operațiunile de căutare a cadavrelor prinse sub ruine # Libertatea
Turcia va contribui la operațiunile de recuperare a trupurilor prinse sub ruine în Fâșia Gaza, conform unui anunț făcut joi de surse din Ministerul Apărării turc, citat de The Times of Israel. O echipă de specialiști din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, va fi trimisă în zonă. „O echipă a AFAD […]
15 octombrie 2025
17:20
Pagube de aproape un milion de dolari pentru un mare furnizor de internet din Siberia, după un atac cibernetic ucrainean # Libertatea
Un atac cibernetic efectuat de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) a cauzat pagube de peste 66 de milioane de ruble (aproximativ 800.000 de dolari) companiei Orion Telecom, unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Siberia, relatează Kyiv Independent. Compania a raportat pierderile într-o plângere depusă la poliția rusă, în urma atacului. Totodată, furnizorul […]
17:20
5 știri by Libertatea – Monden: De ce nu mai locuiesc Adela Popescu și Radu Vâlcan la Șușani? # Libertatea
5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România. Minodora trăiește o viață ca de regină. Nu spală, nu calcă și nu face curățenie în casă. Totul pentru a-și păstra mâinile fine și imaginea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.