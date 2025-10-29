Un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se certa cu soția, în Rusia: „I-am cerut să tacă puțin din gură”
29 octombrie 2025
• • •
Cum sunt recrutați rușii cu dizabilități intelectuale: „Nu înțelegea ce face când a semnat contractul” # Libertatea
Semion Karmanov, un tânăr de 27 de ani cu dizabilități intelectuale din Kemerovo, a murit în războiul din Ucraina după ce a fost recrutat din închisoare. Rudele spun că nu înțelegea ce semnează când a încheiat contractul cu Ministerul Apărării, în octombrie 2023, arată portalul independent Realitatea Siberiei. Atenție, informații care vă pot afecta emoțional! […]
Un bărbat a detonat o grenadă într-un apartament din Elista, Republica Calmîchia, sud-vestul Rusiei, în timpul unei dispute cu soția sa. Incidentul a avut loc într-un bloc cu 9 etaje, rezultând rănirea unei femei de 40 de ani și evacuarea temporară a 60 de locatari. informează ziarul de stat Izvestia. Explozia s-a produs pe 25 […]
Ucraina nu-și va putea recupera teritoriile pierdute, spune ministrul Apărării din Italia # Libertatea
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a afirmat că Ucraina nu mai are nicio șansă reală de a recuceri Crimeea și celelalte teritorii pierdute în fața Rusiei de la invazia din 2022, relatează agenția ANSA. „Recuperarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este acum considerată imposibilă de toată lumea”, a declarat Crosetto într-un […]
O tânără din București a câștigat 23.000 de euro, după ce s-a împiedicat în stația de metrou Universitate și a dat în judecată Metrorex # Libertatea
Un incident a avut loc în 2018 la metroul din București, atunci când o tânără s-a accidentat în stația Universitate. Aceasta s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată, s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil, dar și […]
5 Știri Imobiliare.ro: Ce mai pregătesc dezvoltatorii din Capitală și ce vești vin de pe piața imobiliară din Sibiu? # Libertatea
5 știri Imobiliare.ro – rubrica realizată de Imobiliare.ro în colaborare cu Libertatea, găzduită de Corina Vârlan, îți aduce în atenție cele mai noi știri din real estate. Încă un dezvoltator include în proiectul său din București o unitate de învățământ. Este vorba despre orădenii de la Prima Development Group care intenționează să adauge o grădiniță […]
Ghid pentru curățenia generală. 5 capcane care îți dau peste cap tot weekendul și cum să le rezolvi # Libertatea
E sâmbătă dimineața. Ți-ai făcut curaj, ai pus muzica preferată la maximum, ai deschis larg geamurile și ești gata să întorci casa pe dos. Azi e ziua cea mare: curățenia generală de toamnă. Ai un plan, ai chef, ești de neoprit. Te simți ca un erou într-un film de acțiune. Asta până când… se întâmplă […]
Greșeala pe care mulți români o fac atunci când primesc documente oficiale. MAI: „Sunt respinse atunci când ai nevoie de ele” # Libertatea
Românii care doresc să obțină cartea de identitate electronică pot întâmpina dificultăți neașteptate. Deși procedura online pare simplă, documentele plastifiate sau neactualizate pot crea probleme. Conform unei postări pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este esențial ca solicitanții să fie atenți la detaliile legate de documentele necesare. Un cetățean a relatat că, în timpul […]
China va salva locurile de muncă din industria auto europeană, dar își va devora rivalii, avertizează fostul șef Stellantis # Libertatea
Producătorii auto chinezi vor ajunge „salvatori” ai fabricilor și locurilor de muncă europene, într-o mișcare de preluare care va grăbi dispariția unor producători occidentali, a avertizat fostul șef al producătorilor Peugeot și Jeep, Stellantis, Carlos Tavares. Producătorii auto din China sunt deja cu ochii pe Europa După ce a părăsit Stellantis în urmă cu aproape […]
Nicușor Dan se declară pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu la rotația guvernamentală din 2027 # Libertatea
Nicuşor Dan a anunțat că e pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier, în 2027 Președintele României a afirmat, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că nu vede niciun motiv de a nu face această nominalizare. „În […]
Cum să alegi și să beneficiezi cu adevărat de o lenjerie de pat premium: material, confort și impact asupra somnului # Libertatea
Foto: naniland.ro De ce contează cu adevărat lenjeria de pat Somnul de calitate nu depinde doar de saltea și pernă, ci și de contactul direct dintre piele și materialul lenjeriei de pat. O lenjerie de calitate poate transforma o noapte obișnuită într-una odihnitoare, relaxantă și chiar luxoasă. În schimb, o alegere greșită poate provoca disconfort, […]
Dacă în anii 80 extremismul era o explozie de violență izolată – bombe la Oktoberfest, atentatele IRA, asasinate ETA -, în zilele noastre acesta s-a transformat: nu mai e doar marginal, violent, cu bâte și cagule, ci a ajuns să se coalizeze în ideologii de partid, să intre în Parlament. Și totuși, spirala violenței nu […]
Ce spune ceasul de la mâna ta despre tine? Ghid de stil: de la modelul de lux la cel plin de culoare # Libertatea
În 2025, nu mai ai nevoie de ceas ca să știi cât e ora. Ai telefon, tabletă, laptop, chiar și frigiderul îți spune cât e ceasul. Dar tot alegi să porți unul, nu? Asta spune ceva. Că vrei mai mult decât un gadget. Că vezi ceasul ca pe o extensie a stilului tău, ca pe […]
Cu ce se ocupau părinții Ralukăi. Artista a povestit o întâmplare amuzantă din copilăria sa # Libertatea
Raluka vorbește despre viața de familie și împărtășește cu fanii săi amintiri amuzante din copilăria sa. Iată cu ce se ocupau părinții îndrăgitei cântărețe. Raluka astăzi este un dintre cele mai puternice voci ale industriei muzicale românești. În spatele succesului și al carierei se ascunde însă o poveste onestă, construită pe valori puternice și o legătură […]
Atacatorul Mall-ului din Brăila se plânge de ploșnițe și mucegai în închisoare și vrea să se mute ca să se dezvolte personal # Libertatea
Atacatorul Mall-ului din Brăila, care în urmă cu 7 ani a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, rănind mai mulți dintre ei după ce anterior înjunghiase o persoană și a lovit alți doi pietoni, este nemulțumit de condițiile de detenție, relatează De Brăila. Condițiile de cazare nu sunt „decente” Condamnat definitiv la 30 de […]
Taste of Asia prezintă noua platformă tasteofasia.ro – o experiență modernă pentru iubitorii bucătăriei asiatice # Libertatea
Foto: tasteofasia.ro Brandul românesc Taste of Asia face un pas important spre digitalizare, lansând un magazin online complet reconfigurat, cu design modern, stocuri actualizate în timp real și livrare rapidă în toată țara. O nouă etapă în evoluția Taste of Asia După ani de activitate sub domeniul asianfood.ro, compania Taste of Asia a lansat o […]
Ce s-a întâmplat cu bugetul emisiunii MasterChef România după ce s-au întors Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu: „Situații la care nu se așteaptă” # Libertatea
În urmă cu aproximativ doi ani, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au luat decizia de a părăsi emisiunea „Chefi la cuțite” și de a pleca de la Antena 1, iar la doar câteva luni distanță ei au anunțat că s-au întors la show-ul MasterChef România de la PRO TV. De atunci, ei au […]
10 ani de la tragedia din Colectiv. „România e condamnată. Nu mai are vitalitate, vână, nu mai are simț civic”, spune medicul Ruxandra Geambaşu, care şi-a pierdut singurul copil în urma incendiului # Libertatea
A trecut un deceniu de la incendiul în urma căruia 64 de oameni au murit. România a rămas blocată în aceleaşi sistem care, periodic, ucide oameni. „Avem de toate” şi azi: infecții nosocomiale în spitale, blocuri care explodează, incendii în secțiile ATI şi autorități ce nu dau niciodată socoteală. Câțiva dintre oamenii care i-au pierdut […]
Daniel Pavel și soția Anna, prezenți la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Emoțiile i-au cuprins: „Am primit o navă amiral a ortodoxiei românești” # Libertatea
Daniel Pavel și soția Anna au luat parte la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment care a avut loc duminică, 26 octombrie. Exclusiv pentru Libertatea, cei doi ne-au dezvăluit cum au trăit ei momentul. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba la care au luat parte 10.000 […]
Site-ul tău e primul loc în care cineva își face o idee despre tine, iar în online prima impresie se scrie repede și rămâne mult timp. Diferența dintre un template tras la xerox și o construcție gândită de profesioniști seamănă cu diferența dintre o haină luată din mall și un costum croit pe măsură: ambele […]
Distincție de top pentru Vegis și Limitless Agency la GPeC Awards 2025: excelență în eCommerce românesc # Libertatea
Vegis.ro, cel mai cunoscut magazin online de produse organice și naturale din România, a fost distins în cadrul GPeC Awards 2025 cu titlul „Magazinul Online de Produse Organice, Naturale și Bio al Anului”, un premiu care confirmă excelența brandului în comerțul electronic și angajamentul față de calitate, transparență și sustenabilitate. Recunoașterea performanței în eCommerce Premiul […]
Uraganul Melissa va avea rafale de 320 km/h: „Nu văd cum putem evita un dezastru umanitar”. Luni spre marți, Jamaica va fi lovită de uragan # Libertatea
Locuitorii din Jamaica se pregătesc pentru uraganul Melissa, care luni riscă să se transforme într-un uragan de categoria a cincea, adică cea mai puternică, și există temeri serioase privind o catastrofă majoră și chiar o criză umanitară, anunță ziarul belgian Nieuwsblad. Potrivit Centrului American pentru Uragane din Miami, uraganul Melissa se deplasează spre vest. Meteorologii […]
Asia Express, 27 octombrie 2025. Echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud # Libertatea
La Asia Express pe 27 octombrie 2025, echipele luptă pentru primul bilet către Coreea de Sud. Drumul Eroilor se apropie de sfârșit, iar tensiunea crește cu fiecare kilometru parcurs. Ultima etapă din Vietnam a început în forță și a venit cu o nouă surpriză pentru concurenți. Cătălin Botezatu a intrat în competiția Asia Express – […]
Cum a apărut Dorian Popa pe străzile din Capitală. S-a urcat în bolidul lui de zeci de mii de euro, transformat complet. Machiaj impecabil, atitudine de star! # Libertatea
Dorian Popa, în vârstă de 37 de ani, s-a pregătit intens pentru Halloween, surprinzând încă odată cu apariția lui excentrică. De data asta, interpretul s-a urcat la volanul bolidului său de zeci de mii de euro, transformat într-un personaj celebru. Vloggerul s-a costumat într-un personaj faimos. Dorian Popa s-a pregătit din timp pentru Halloween și […]
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan # Libertatea
Mirabela Grădinaru a apărut la slujba de sfințire Catedralei Mântuirii Neamului alături de președintele Nicușor Dan și de cei doi copii ai lor. A purtat negru, chiar și un voal cu care și-a acoperit capul. Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută neagră clasică, combinată cu dresuri negre și pantofi cu toc […]
Ce părere au locuitorii din București de starea Capitalei și de activitatea Guvernului Bolojan # Libertatea
Bucureștenii și-au exprimat părerea, într-un sondaj Avangarde, despre starea Capitalei, dar și de activitatea Guvernului Bolojan. 68% dintre bucureșteni nu sunt mulțumiți de cum arată Capitala Sondajul a fost realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți din București, cu o marjă de eroare […]
Donald Trump a anunțat condițiile în care se va întâlni cu Vladimir Putin: „Nu îmi voi pierde timpul” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu își „va pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin fără a exista un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează AFP. Donald Trump spune că Putin este „foarte dezamăgitor” „Ar trebui să știu că vom ajunge la un acord” de […]
Un mecanic a dezasamblat un motor de BMW la un an după ce a fost inundat, pentru a vedea dacă mai poate folosi ceva din el # Libertatea
Un mecanic din Statele Unite a demontat recent motorul unui BMW Z3 care fusese grav avariat în urmă cu un an, în urma uraganului Helene, ce a lovit statul Florida. În astfel de situații, apa care inundă vehiculele este adesea parțial sărată, fiind amestecată cu apa oceanului, relatează PiataAuto.md. Mașina a fost complet inundată Motorul […]
Un ministru german aflat în Ucraina s-a adăpostit în buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului: „O experienţă dureroasă” # Libertatea
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită oficială la Kiev, a povestit sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea precedentă asupra capitalei ucrainene, relatează dpa. Atacurile s-au soldat cu cel puțin doi morți și 12 răniți. „A fost o experiență dureroasă […]
CFR Călători a anunțat că, începând din data de 26 octombrie 2025, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale (EET). În noaptea de 25/26 octombrie 2025, trenurile de călători şi de marfă vor fi expediate din staţiile de plecare conform orei oficiale de vară, până la ora 04.00, […]
Rusia folosește epava feribotului „Estonia” din Marea Baltică pentru operațiuni secrete, acuză presa germană # Libertatea
Epava feribotului „Estonia”, care s-a scufundat în 1994 în Marea Baltică, este folosită de Rusia pentru operațiuni secrete, atât în scopuri militare, cât și de spionaj, relatează presa germană, potrivit publicației poloneze Onet, parte a trustului Ringier. Feribotul „MS Estonia” s-a scufundat în noaptea de 28 spre 29 septembrie 1994, pe timpul unei furtuni, în […]
Un bărbat de 85 de ani, operat de urgență după ce brancardierii l-au scăpat de pe targă în curtea Spitalului Județean Ploiești # Libertatea
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost operat de urgență la Spitalul Județean Ploiești, după ce brancardierul l-a scăpat de pe targă în curtea unității medicale. Omul urma să fie transferat la un alt spital din localitate, potrivit News.ro. Un pacient de 85 de ani, scăpat de pe targă în curtea Spitalului […]
Pentagonul mobilizează un portavion împotriva traficanților de droguri: pentru „siguranța și prosperitatea teritoriului Statelor Unite” # Libertatea
Pentagonul a decis să desfășoare un portavion în lupta împotriva traficului de droguri dinspre America Latină către Statele Unite, crescând considerabil mijloacele militare americane în regiune, relatează AFP și Reuters. Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, mobilizat în zona Americii de Sud „În sprijinul directivelor președintelui (Donald Trump – n.r.) privind destructurarea […]
Sarkozy insultat și amenințat în închisoare: prima noapte de țipete, chicoteli și transmisiuni în direct pe rețelele de socializare # Libertatea
Prima noapte a lui Nicolas Sarkozy în închisoarea La Santé din Paris a fost marcată de insulte și amenințări venite din partea altor deținuți, care au filmat scena și au difuzat videoclipuri în direct pe TikTok. Potrivit publicației La Stampa, fostul șef de stat, primul din istoria Franței moderne care ajunge într-o celulă, este ținut […]
O tânără din Craiova a ajuns în arest după ce ar fi păcălit un bărbat într-o tranzacție online. Femeia ar fi luat un telefon mobil fără să achite suma convenită. Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut o tânără acuzată de înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare un bărbat care încerca să […]
Mircea Geoană, la GMF Bucharest Forum 2025: „Să jucăm un rol mult mai ambițios, nu doar în relația cu Occidentul, ci în relația cu toate vecinătățile României” # Libertatea
Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România, a deschis cea de-a 14-a ediții a Aspen – GMF Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România, în colaborare cu The German Marshall Fund of the United States (GMF) și Aspen Institute România – Biroul Chișinău, sub Înaltul Patronaj al președintelui României. Fostul secretar general adjunct al NATO a […]
Liftul folosit la jaful de la Luvru, promovat de producător cu o fotografie de la fața locului: „Când lucrurile trebuie făcute rapid” # Libertatea
După ce hoții din Paris au folosit liftul pentru marfă pentru a fura bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, compania germană Böcker, producătorul ascensorului, a transformat incidentul într-o reclamă virală cu sloganul „când lucrurile trebuie făcute rapid”. Ascensorul mobil „silențios ca o șoaptă” În loc să se distanțeze de incident, compania a […]
Tot mai mulți oameni aleg să își decoreze livingurile cu tablouri canvas când vor să dea un aer modern. Arată bine, se montează ușor și pot schimba complet aspectul unei camere. Totuși, mulți cumpărători fac greșeli mici, dar care pot strica echilibrul vizual al camerei. Dacă te gândești să îți decorezi livingul, iată ce să […]
Donald Trump a anulat întâlnirea cu Vladimir Putin de la Budapesta și anunță noi sancțiuni pentru petrolului rusesc: „Discuțiile cu el nu duc nicăieri” # Libertatea
Donald Trump a anulat întâlnirea planificată cu liderul rus de la Budapesta, iar SUA a impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la refuzul lui Vladimir Putin de a opri războiul din Ucraina, relatează CNN, BBC și The Guardian. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva celor mai […]
Asia Express 22 octombrie 2025. O echipă riscă să plece acasă în cursa pentru ultima șansă # Libertatea
Asia Express 22 octombrie 2025. Cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, Asia Express – Drumul Eroilor revine cu o nouă cursă pentru ultima șansă, desfășurată într-una dintre cele mai spectaculoase destinații de coastă din Vietnam – […]
Groupama, liderul pieței de asigurări din România, decide plata sumelor asigurate către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova; clienții locatari ai scărilor adiacente pot primi imediat un avans. Plățile încep mâine, 21 octombrie # Libertatea
Groupama, liderul pieței de asigurări din România, decide plata sumelor asigurate, pentru clădire și conținut, către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova. Clienții locatari ai scărilor adiacente pot primi un avans imediat de 10.000 lei, pentru cheltuielile necesare în această perioadă. Compania anunță existența a 9 locuințe asigurate facultativ în […]
Ce au făcut Carla’s Dreams și The Motans pentru prima dată împreună. S-a întâmplat în Franța, la Paris # Libertatea
Concertul susținut duminică seară la Paris, parte din turneul european „Carlas Dreams – Și…? Dă-i!”, a adus un moment mult așteptat de fani: Carlas Dreams și The Motans au urcat pentru prima dată împreună pe aceeași scenă, pentru a interpreta piese din propriile repertorii. Cei doi artiști au oferit un moment memorabil, interpretând două dintre […]
Decizia luată de Roxana Nemeș după ce a născut gemeni. Cântăreața e hotărâtă: „Mi-am dorit acest timp cu ei” # Libertatea
Viața Roxanei Nemeș s-a schimbat de când a devenit mamă de gemeni. Într-un interviu pentru Spynews, cântăreața a anunțat că a luat și o decizie radicală privind cariera ei artistică. La sfârșitul lunii septembrie, Roxana Nemeș a născut. A devenit mamă de gemeni și trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, […]
Kendama ar putea fi interzisă în școli. Jocul care a creat isterie printre copii dă dependență și poate deveni armă albă # Libertatea
Kendama, cel mai popular joc al momentului, care a declanșat o adevărată isterie în rândul copiilor de toate vârstele, ar putea fi interzis în școli. Motivul? Jucăria poate deveni periculoasă dacă nu este mânuită corect. Mai mult, se pare că elevii, unii fascinați, alții chiar dependenți de acest joc japonez, nu se mai pot concentra […]
Un șofer român de tuk-tuk a furat vin fin și șampanie de 31.000 de lire sterline, din restaurante de lux: „E de băut, nu?!” # Libertatea
Un șofer român de tuk-tuk riscă să fie condamnat la închisoare, fiind acuzat că a furat vinuri fine și șampanie în valoare de 31.000 de lire sterline, din trei restaurante de lux din Londra. Instanța i-a dat, însă, o ultimă șansă: fie aduce prada înapoi, fie va ajunge după gratii. Românul a furat vinuri fine […]
Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice: legea merge la promulgare # Libertatea
Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care extinde obligativitatea asigurării RCA pentru vehicule precum trotinetele electrice și bicicletele electrice, anunță agenția de presă News.ro. Un număr de 276 de deputați au votat în favoarea proiectului, care urmează să fie trimis spre promulgare. Extinderea acoperirii RCA Noua lege transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 […]
Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani # Libertatea
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, o a doua spargere a lovit lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, oficialii din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot dispăruse, relatează France3. O descoperire excepțională Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit […]
Cum a pierdut milioane de euro afaceristul care a renunțat la cetățenia română și s-a mutat în Malta: „Am petrecut mult timp în Budapesta” # Libertatea
În urmă cu mai mulți ani, milionarul Arpad Paszkany a decis să vândă echipa de fotbal CFR Cluj, dar și să părăsească țara noastră și să renunțe la cetățenia română, după cum nota presa sportivă la acea vreme. Inițial, despre Arpad Paszkany s-a spus că s-ar fi mutat în Budapesta, deoarece actuala lui iubită, Antonela […]
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Artistul și-a anulat spectacolul de la Onești # Libertatea
Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru (69 de ani) de la Onești, de marți 21 octombrue, a fost reprogramat. Artistul a fost dus de urgență la spital după ce a acuzat probleme grave de sănătate, informează portalul local Unu pe Trotuș. Spectacolul„Globariciu”, programat în această seară la Cinematograful Capitol din Oneşti, a fost reprogramat […]
Gestionarea cheltuielilor neprevăzute reprezintă o provocare pentru orice buget. Nu de puține ori, trebuie să găsești rapid soluții atunci când apare o problemă medicală, o defecțiune acasă sau o factură mai mare decât ai estimat. O linie de credit îți oferă acces la bani exact atunci când ai nevoie, fără complicații. Poți folosi sumele disponibile […]
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă după ancheta DNA. Nicușor Dan a semnat decretul # Libertatea
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 21 octombrie, decretul pentru trecerea în rezervă a șefei Spitalului Militar din București, generalul Florentina Ioniță, la 5 zile după ce a fost vizată de ancheta DNA. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai […]
