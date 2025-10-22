Daniel Băluţă: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida
News.ro, 22 octombrie 2025 20:50
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară ”convins că acest lucru se va întâmpla”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
21:00
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins miercuri, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 90-85 (44-49), în etapa a II-a din grupa C a FIBA Europe Cup. CS Vâlcea joacă în deplasare cu Dinamo Sassari.
21:00
Mureş: Intervenţie a pompierilor la o hală din Luduş, după o sesizare privind emanarea de monoxid de carbon/ 15 angajaţi, evacuaţi preventiv/ O persoană, transportată la spital # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, la o hală de producţie din oraşul Luduş, judeţul Mureş, după ce au fost sesizaţi privind emanarea de monoxid de carbon. Cincisprezece angajaţi au fost evacuaţi preventiv, o persoană cu dureri de cap fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
21:00
Circulaţia automobilelor ar putea fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, prin referendum, în urma unui iniţiative a mişcării ecologiste ”Berlinul fără maşini” # News.ro
O mişcare ecologistă, ”Berlinul fără maşini”, propune un referendum, în 2026 - dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a circulaţiei automobilelor în centrul capitalei germane, după ce acest proiect a fost declarat constituţional în iunie, scrie cotidianul francez Le Figaro.
Acum 30 minute
20:50
Daniel Băluţă: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida # News.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară ”convins că acest lucru se va întâmpla”.
Acum o oră
20:40
Medicul Claudina Cobzariu: Cazurile de COVID în rândul copiilor, mai multe decât cele de gripă, în această toamnă # News.ro
Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu. Ea spune că au existat şi nou-născuţi care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 la doar 20 de zile.
20:40
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia italiană GEAS, scor 77-44 (40-28), în etapa a III-a din grupa D a FIBA EuroCup. În grupa I, Rapid Bucureşti joacă în deplasare, cu Movistar Estudiantes.
20:30
Trei şefi din cadrul IPJ Timiş, duşi la audieri la sediul DIICOT Caraş-Severin/ Ei sunt suspectaţi că au sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri - surse # News.ro
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei, sunt cercetaţi de DIICOT Caraş-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi foşti şefi ai IPJ Timiş. Procurorii DIICOT Caraş-Severin au făcut percheziţii la locuinţele acestora, dar şi la sediul IPJ Timiş.
20:20
Flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va fi aprinsă în data de 26 noiembrie, la Olympia, în Grecia, înainte de a începe periplul său prin Italia, relatează L'Equipe.
Acum 2 ore
20:10
J. D. Vance anunţă, la Ierusalim, după o întâlnire cu Benjamin Netanyahu, că dezarmarea Hamasului va fi ”foarte dificilă”. El evocă ”o structură de alianţe în Orientul Mijlociu”, în urma acordului Israelului cu Hamasul, în vederea extinderii Acordurilor A # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a avertizat miercuri, la Ierusalim, că sarcina dezarmării mişcării islamiste palestiniene Hamas şi reconstrucţiei Fâşiei Gaza va fi ”foarte dificilă”, relatează AFP.
20:00
Burduja: Era bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea în guvernare şi să aibă acelaşi candidat / Mizez pe raţiunea electorilor de dreapta din Bucureşti că vor percepe care candidat are prima şansă, între PNL şi USR # News.ro
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că ea bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea în guvernare şi să aibă acelaşi candidat la Primăria Capitalei, chiar dacă era greu, dar n-ar fi fost imposibil, însă nu s-a dorit, nu s-a putut, nu s-a vrut. El a menţionat că alegerile primare sunt în mecanism de stat în SUA, în Franţa, în alte state, în alte democraţii mature şi nu se supără nimeni, iar cel mai bun câştigă. Burduja a mai spus că mizează pe raţiunea electorilor din Bucureşti, mai ales a celor de dreapta, care vor percepe care candidat va avea prima şansă din partea unui partid de dreapta, PNL sau USR.
19:50
Dragoş Pîslaru: Dacă CCR voia să se pronunţe şi pe formă, şi pe fond, se pronunţa pe formă şi pe fond/ S-a pronunţat pe formă, asta înseamnă că nu are alte observaţii/ Dacă legea trece în forma asta, am încasa cei 231 de milioane de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că, dacă Curtea Constituţională a României ar fi dorit să se pronunţe şi pe formă şi pe fond în ce priveşte legea privind pensiile magistraţilor, făcea acest lucru, dar, dacă s-a pronunţat pe formă, înseamnă că nu are alte observaţii. Pîslaru a menţionat că, dacă legea ar trece în forma propusă de premierul Ilie Bolojan, România ar încasa 231 de milioane de euro.
19:50
Sebastian Burduja: Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp / Scenariul de tip apocalipsă, ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist # News.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida, el arătând că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. El a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist, în contextul în care coaliţia guvernamentală este împărţită.
19:50
Bogdan Ivan: Avem strategia de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat şi de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu/ Avem patru furnizori care au reuşit să aibă oferte sub 1,3 lei pe kWh # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afimat că există o strategie de a reduce preţul la electricitate de la 1,55 lei pe kWh, atât cât era, în medie, în prima zi de mandat, şi de a-l duce cât mai aproape de un leu. El a menţionat că în prezent sunt patru furnizori care au reuşit să aibă oferte sub 1,3 lei pe kWh.
19:50
Guvernul spaniol urmează să publice în noiembrie o listă a simbolurilor dictaturii franchiste care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public, anunţă premierul Pedro Sánchez în Parlament. înaintea marcării, la 20 noiembrie, a 50 de ani de la moartea lui # News.ro
Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez anunţă miercuri că Guvernyul său urmează să publice - în noiembrie - o listă de simboluri ale franchismului care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public, la 50 de ani de la moartea generalului Francisco Franco, care a condus Spania cu o mână de fier în perioada 1939-1975, relatează AFP.
19:40
Ilie Bolojan, despre varianta revizuită a PNRR: Are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro. Aceste fonduri vor merge către investiţii în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, că acesta are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile şi 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase, fonduri care vor merge către investiţii în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei. El mai arată că România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale, aducând beneficii directe pentru cetăţeni, prin simplificarea regulilor şi menţinerea investiţiilor în spitale, infrastructură, energie verde şi digitalizare.
19:30
Poliţia Capitalei s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut că Artanu de la ”Timpuri Noi” i-a ”hărţuit” fiica, la un local/ Până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă - VIDEO # News.ro
Poliţia Capitalei anunţă că s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut, într-o postare pe internet, că artistul Artanu de la ”Timpuri Noi” i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa, după care ar fi procedat la fel cu o altă tânără. Poliţiştii precizează că fac cercetări şi că, până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potenţialele victime să se adreseze autorităţilor.
19:20
Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în prima manşă din turul I preliminar al Ligii Campionilor.
19:20
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu, plasaţi sub protecţia poliţiei, din motive de securitate. Ei sunt însoţiţi de către trei poliţişti 24 din 24, un şofer şi doi ofiţeri de securitate, dezvăluie Le Parisien # News.ro
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu au fost plasaţi sub protecţia poliţiei - din motive de securitate -, în departamentul în care locuiesc, declară miercuri AFP Ministerul de Interne, care confirmă astfel o dezvăluire a cotidianului Le Parisien.
Acum 4 ore
19:10
Handbal feminin: Gloria Bistriţa – CSM Bucureşti, scor 28-29, în etapa a VII-a a Ligii Naţionale # News.ro
Campioana CSM Bucureşti rămâne neînvinsă în Liga Naţională şi după derby-ul cu Gloria Bistriţa, în deplasare, scor 29-28 (13-15), în etapa a VII-a a Ligii Naţionale.
19:00
Igor Grosu a fost reales preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ. Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea noului prim-ministru # News.ro
Igor Grosu a fost reales miercuri, prin vot secret, în funcţia de preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ format în urma alegerilor din 28 septembrie.
19:00
Dragoş Pîslaru: E oficial - Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României/ După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului este de 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României a fost aprobată, miercuri, de Comisia Europeană. ”După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi”, a arătat el, subliniind că România ”merge mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate”.
19:00
Berlinul se angajează să plătească salariile celor 12.000 de angajaţi civili ai bazelor americane din sudul Germaniei, afectaţi de shutdown-ul din SUA # News.ro
Germania urmează să plătească - începând din octombrie - salariile celor aproximativ 11.000 de angajaţi ai bazelor militare americane de pe teritoriul german, ale căror salarii sunt ameninţate de paralizia bugetară (”shutdown”) din Statele Unite, anunţă miercuri Ministerul german al Finanţelor, relatează AFP.
18:50
Grindeanu: Ministrul Justiţiei a trimis către Guvern observaţii privind pensiile, nu s-a ţinut cont. De ce? Pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora / Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre pensiile magistraţilor, că Ministrul Justiţiei a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, ”pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora, mai degrabă decât a rezolva anumite probleme”. El a dat asigurări că PSD va face o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi vă readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor, adăugând că lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet şi lumini pe care l-au pus la cale unii şi alţii. Grindeanu le-a transmis social-democraţilor că PSD trebuie să demonstreze că ”poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni”.
18:50
Bogdan Ivan, despre explozia de la blocul din Rahova: Dacă cineva din acele companii nu şi-a făcut treaba, fie că vorbim despre persoane juridice sau despre persoane fizice, vor plăti şi vor suporta rigorile legii # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, miercuri, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că este vorba despre persoane juridice sau despre persoane fizice, trebuie să plătească şi să suporte rigorile legii. El a adăugat că ar putea fi făcute modificări legislative pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.
18:50
CIO nu mai vrea evenimente sportive în Indonezia după interzicerea vizelor pentru sportivii israelieni # News.ro
Comitetul Internaţional Olimpic a îndemnat miercuri federaţiile sportive internaţionale să nu organizeze evenimente sportive în Indonezia, după ce ţara a interzis gimnaştilor israelieni să participe la Campionatul Mondial care are loc acolo în această lună, relatează Reuters.
18:40
Sibiu: Şofer de TIR, cetăţean străin, prins când circula haotic pe Autostrada A1/ El avea o alcoolemie de 2,67 g/l - VIDEO # News.ro
Un cetăţean străin în vârstă de 49 de ani a fost reţinut după ce a fost prins de poliţişti când conducea haotic un TIR pe Autostrada A1, pe sensul Sălişte-Sibiu. Analizele au indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge.
18:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Ministrul Justiţiei a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont. De ce? Pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora, mai degrabă decât a rezolva anumite probleme # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre pensiile magistraţilor, că Ministrul Justiţiei a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, ”pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora, mai degrabă decât a rezolva anumite probleme”. El a dat asigurări că PSD va face o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi vă readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor, adăugând că lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet şi lumini pe care l-au pus la cale unii şi alţii. Grindeanu le-a transmis social-democraţilor că PSD trebuie să demonstreze că ”poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni”.
18:30
Grindeanu: Noi nu avem de ce să luăm lecţii şi validări de la nişte domni sau doamne care fac politică pe trotinetă sau alţii care cred că să guvernezi înseamnă să transmiţi non-stop live pe TikTok. N-au făcut niciodată nimic pentru România # News.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat miercuri, la Craiova, că social-democraţii nu au de ce să ia lecţii şi validări de la nişte domni sau doamne care fac politică pe trotinetă sau alţii care cred că să guvernezi înseamnă să transmiţi non-stop live pe TikTok pentru că aceştia n-au făcut niciodată nimic pentru România.
18:30
Regele Chales al III-lea şi Papa Leon al XIV-lea urmează să se roage împreună, o premieră de la Schisma Anglicană, în urmă cu 500 de ani # News.ro
Regele Charles al III-lea, care se află miercuri şi joi în vizită la Vatican, urmează să se roage împreună cu Papa Pius al XIV-lea într-o slujbă ecumenică. în Capela Sixtină - o premieră de la Schisma anglicană, în urmă cu cinci secole, relatează AFP.
18:30
Grindeanu, despre măsurile din Ordonanţa 52: Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri. E inadmisibil că săptămâna trecută nu s-au abrogat articolele / După Congresul PSD, toate aceste lucruri nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre Ordonanţa 52, că lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri şi a adăugat că e inadmisibil că săptămâna trecută nu s-au abrogat articolele iar săptămâna trebuie abrogate în Guvern. Grindeanu a avertizat că, după Congresul PSD, toate aceste lucruri nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru.
18:10
Ministrul Energiei: România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029 - VIDEO # News.ro
România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producţiei naţionale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferinţă de presă. El a precizat că prin această modificare a PNRR, situaţia de a avea un potenţial blackout în această iarnă va fi evitată.
18:10
Creşte numărul instanţelor şi parchetelor care renunţă la protestele declanşate de schimbările privind pensionarea magistraţilor/Judecătoria Ploieşti cere celorlalte două puteri din stat „să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti” # News.ro
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, şi mai multe instanţe şi unităţi de parchet din teritoriu transmit că renunţă la protestele declanşate după ce Guvernul a adoptat actul normativ care modifică vârsta şi condiţiile de pensionare pentru judecători şi procurori. Una dintre instanţele care renunţă la protest, Judecătoria Ploieşti, a lansat public un punct de vedere prin care cere Guvernului şi Parlamentului „să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”.
18:10
Hidroelectrica anunţă că modernizează sistemele informatice. Plata cu cardul va fi temporar suspendată, până pe 31 octombrie # News.ro
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro, perioadă în care funcţionalitatea de plată cu cardul va fi temporar suspendată.
18:10
ASF cumpără un program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa locală de capital # News.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va achiziţiona un program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa de capital din România, care va îmbunătăţi monitorizarea în timp real a tranzacţiilor.
18:00
Lia Olguţa Vasilescu: PSD se opune politicilor deficitare de austeritate, care adâncesc România într-un blocaj sever # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a transmis miercuri că PSD se opune politicilor deficitare de austeritate care adâncesc România într-un blocaj sever, în care opune măsurilor de austeritate soluţii reale, care nu pun presiune pe buget.
18:00
Ministrul Energiei: România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029 # News.ro
România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producţiei naţionale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferinţă de presă.
17:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa # News.ro
Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului miniştrilor de Finanţe, programat pentru 13 noiembrie, anunţă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalităţii în economie Ediţia a IV-a. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.
17:50
Radu Marian Petrescu a fost desemnat de UEFA să conducă partida dintre Nottingham Forest (Anglia) şi FC Porto (Portugalia), programată joi, de la ora 22:00, pe stadionul The City Ground din Nottingham, în cadrul etapei a treia a Ligii Europa.
17:50
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar din cauza a zeci de baloane ridicate de contrabandiştii de ţigări # News.ro
Zeci de baloane folosite de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au provocat închiderea temporară a aeroportului din Vilnius în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat autorităţile. Aeroportul din capitala Lituaniei a rămas închis de marţi de la ora 23:00 până miercuri la ora 6:30, relatează AFP.
17:40
Primăria Sectorului 5 a început reparaţiile la Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din 17 octombrie / Vor fi montate garduri şi securizate intrările în blocul avariat/ A fost suspendată taxa de parcare pentru locurile din perimetrul de siguranţă # News.ro
Autorităţile Sectorului 5 al Capitalei au început lucrările de reparaţii în sălile de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, afectate în urma deflagraţiei din 17 octombrie. De asemenea, autorităţile locale vor monta garduri şi vor securiza intrările în scările blocului avariat de explozia soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, dar şi geamurile apartamentelor de la parter, pentru a împiedica accesul, în contextul pericolului de prăbuşire a clădirii. Totodată, vor fi suplimentate camerele de supraveghere în zonă, iar perimetrul va fi permanent păzit de poliţişti locali. Autorităţile au ami anunţat că a fost suspendată taxa de parcare pentru locurile aflate în perimetrul de siguranţă din apropierea imobilului avariat.
17:40
„Le Figaro” remarcă: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie în decurs de câteva ore # News.ro
Două rafinării europene importante au fost afectate de o explozie şi un incendiu la un interval de câteva ore: cea de la Százhalombatta, la sud de Budapesta, în Ungaria, în seara zilei de 20 octombrie, şi cea de la Ploieşti, Petrotel-Lukoil, în România, la prânz, în aceeaşi zi, scrie „Le Figaro” remarcând că ambele au, într-un fel sau altul, legături cu Rusia.
17:30
Claudiu Manda: Mulţi colegi ne întreabă de ce mai suntem la guvernare. Am tăcut destul / Despre partenerii coaliţiei: Superficiali, îşi doresc să facă numai cum vor ei / Despre Bolojan: Dacă vrei să pleci, încotro vrei, nord, sud, nu ne sperie # News.ro
Claudiu Manda, candida candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar general, în echipa lui Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că mulţi colegi îi întreabă de ce mai sunt la guvernare, el precizând că au tăcut destul şi nu vor să mai aştepte sau să rezolve cu şantaj. Despre partenerii coaliţiei, Manda a spus că sunt superficiali şi îşi doresc să facă numai cum vor ei iar despre Ilie Bolojan, europarlamentarul a spus că nu a vrut să aştepte avizul CSM pe pensiile magistraţilor şi îl bănuieşte că poate şi-a dorit să nu treacă. ”Dacă vrei să pleci, încotro vrei, către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale”, a mai spus Manda, arătând că nu îi sperie.
Acum 6 ore
17:10
Curtea Internaţională de Justiţie deschide o audiere cu privire la obligaţiile Israelului privind ajutorul umanitar în Fâşia Gaza # News.ro
Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) a început miercuri să-şi prezinte avizul cu privire la obligaţiile Israelului faţă de organismele care furnizează ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, relatează AFP.
17:00
Constanţa - Spitalul privat, reacţie după raportul MS care a sesizat mai multe nereguli: Aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică / Am demarat optimizarea procedurilor interne # News.ro
Spitalul privat Armonia, acolo unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean Constanţa unde a murit, a reacţionat în urma raportului realizat de Ministerul Sănătăţii care sesizează mai multe nereguli la unitatea medicală şi transmite că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, care se află în curs de remediere. De asemenea, spitalul Armonia a mai transmis că a început optimizarea procedurilor interne identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii.
17:00
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # News.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţa, dar decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
16:50
Handbal: EHF anunţă Jocurile Europene din 2030, plus format nou pentru Liga Campionilor şi European League # News.ro
Forul european de handbal (EHF) a luat mai multe decizii privind competiţiile la nivel continental din următorii ani, în şedinţa Comitetului Executiv. Astfel, la nivel de echipe naţionale, pe sistemul Jocurilor Olimpice, vor avea loc Jocurile Europene de Handbal, în timp ce la nivel de cluburi se va extinde numărul participantelor în Liga Campionilor şi European League.
16:50
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri, iar altul a fost plasat sub control judiciar/ Ce au găsit poliţiştii şi procurorii la percheziţii # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar altul a fost plasat sub control judiciar, pentru trafic de droguri. Procurorii au găsit, în urma a cinci percheziţii făcute în locuinţe din Bucureşti şi judeţul Ilfov, aproximativ 6,5 kilograme de canabis, 140 de grame de cocaină, grindere, cântare electronice, dispozitive de vidat, un aparat de lipit pungi, obiecte purtând urme de substanţă, 40.700 de euro, 101.000 de lei şi alte mijloace de probă.
16:50
Vladimir Putin a urmărit de la distanţă desfăşurarea unor exerciţii ale forţelor nucleare ruse. Manevrele au loc la o săptămână după exerciţii similare ale NATO # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a urmărit de la distanţă, miercuri, exerciţiile forţelor nucleare strategice ruse, care au implicat lansări de rachete de testare pe mare şi în aer, a anunţat Kremlinul, relatează AFP.
16:40
Constanţa: Spitalul privat, reacţie după raportul MS care a sesizat mai multe nereguli: Aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică / Am demarat optimizarea procedurilor interne # News.ro
Spitalul privat Armonia, acolo unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean Constanţa unde a murit, a reacţionat în urma raportului realizat de Ministerul Sănătăţii care sesizează mai multe nereguli la unitatea medicală şi transmite că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, care se află în curs de remediere. De asemenea, spitalul Armonia a mai transmis că a început optimizarea procedurilor interne identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii.
16:30
Politicienii de extremă dreapta din Germania sunt suspectaţi de spionaj în favoarea Rusiei # News.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în plină ascensiune, a fost acuzat miercuri de spionaj în favoarea Rusiei şi a altor state autoritare, adversarii politici indicând că parlamentarii săi fac solicitări „problematice”, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.