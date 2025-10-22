A intrat în istorie: nimeni nu a mai reușit asta în Europa » FCSB, implicată direct
Gazeta Sporturilor, 22 octombrie 2025 20:50
Qarabag și-a continuat forma excelentă în Liga Campionilor și a surprins-o pe Athletic Bilbao cu golul marcat de mijlocașul Leandro Andrade (26 de ani), după doar 49 de secunde de joc.După două victorii în primele două etape împotriva Benficăi și a lui FC Copenhaga, campioana Azerbaidjanului conducea în deplasarea de la Athletic Bilbao după doar 49 de secunde de joc, prin golul semnat de Leandro Andrade. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
21:10
Bancu, încrezător înaintea meciului cu Noah din Conference League: „ Vreau să ieșim din grupă” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, 33 de ani, căpitanul Universității Craiova, este încrezător înainte de meciul pe care echipa sa îl joacă în Conference League contra armenilor de la Noah.Universitatea Craiova - FC Noah se va disputa joi, de la ora 22:00. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.RO, dar și transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
Acum 15 minute
21:00
Alexander Zverev s-a săturat de criticile lui Boris Becker: „Caută să fie în centrul atenției, dar nu-mi pasă de el” # Gazeta Sporturilor
Germanul Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 mondial) a răspuns criticilor formulate recent la adresa sa de legendarul compatriot Boris Becker (57 de ani), care a indicat că în „loja lui nu e nimic nou de ani de zile”.Alexander Zverev participă zilele acestea în turneul de categorie ATP 500 de la Viena, unde este cap de serie 2. ...
Acum 30 minute
20:50
A intrat în istorie: nimeni nu a mai reușit asta în Europa » FCSB, implicată direct # Gazeta Sporturilor
Qarabag și-a continuat forma excelentă în Liga Campionilor și a surprins-o pe Athletic Bilbao cu golul marcat de mijlocașul Leandro Andrade (26 de ani), după doar 49 de secunde de joc.După două victorii în primele două etape împotriva Benficăi și a lui FC Copenhaga, campioana Azerbaidjanului conducea în deplasarea de la Athletic Bilbao după doar 49 de secunde de joc, prin golul semnat de Leandro Andrade. ...
Acum o oră
20:40
Turcii de la Galatasaray au afișat o scenografie pro-palestiniană la meciul cu Bodo Glimit, din runda cu numărul 3 a Ligii Campionilor.Ultrașii lui Galatasaray sunt alături de Palestina în conflictul armat împotriva Israelului și au manifestat acest lucru la mai multe meciuri. Banner-ul cu mesajul „Palestina liberă” este permanent prezent pe gardul peluzei. GALERIE FOTO. ...
20:30
Amintiri de dinaintea Revoluției: 13.215 zile de la duelul cu Bologna » Turneul estival la care au fost roș-albaștrii # Gazeta Sporturilor
Bologna a jucat în Italia de două ori cu adversari din România. Înaintea turului de pe Renato dall'Ara din Cupa UEFA Intertoto 1998-1999 jucat de FC Național (0-2), Steaua a înfruntat echipa emiliană într-un turneu estival „Pescara Cup”, la care au terminat pe locul al patrulea. ...
20:30
UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu la cel mai tare meci al etapei din Europa League # Gazeta Sporturilor
Radu Petrescu (42 de ani) a fost delegat de către UEFA să conducă atracția etapei 3 din grupa Europa League, meciul dintre Nottingham Forest și FC Porto.Meciul va culmina cu debutul pe banca „pădurarilor” al lui Sean Dyche (54 de ani), al treilea antrenor al lui Nottingham Forest în acest sezon. ...
Acum 2 ore
20:10
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului! # Gazeta Sporturilor
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident în centrul orașului, fiind sub influența alcoolului.Potrivit stirisuceava.net, fotbalistul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, s-a izbit cu mașina într-ul stâlp din centrul municipiului Suceava. Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04:16, pe strada Nicolae Bălcescu. ...
20:00
Denis Alibec vrea să se împace cu Peluza Nord » Ce va face înainte de FCSB - Bologna # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus ce va face Denis Alibec (34) înainte de meciul cu Bologna, care se va disputa joi, de la 19:45. Denis Alibec a intrat în conflict cu suporterii campioanei după meciul cu Metaloglobus, scor 1-2. Gigi Becali a spus că, acum, soarta atacantului stă în mâinile ultrașilor. ...
19:40
Mirel Rădoi și-a amintit de „prietenul” Lucescu și înainte de meciul cu Noah: „Știu că este alături de echipele românești” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, 44 de ani, antrenorul Univerisătții Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de Conference League cu Noah.Partida Universitatea Craiova - Noah va avea loc joi, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi transmisă livetext pe GSP.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.Va fi primul meci jucat de Universitatea Craiova pe teren propriu în această stagiune a grupei din Conference League. ...
19:40
„Am pierdut tot!” » Mărturia tulburătoare a federalului prins acasă de explozia din Rahova: „Ca atunci când îți iei un KO în cap. Suntem pe drumuri” # Gazeta Sporturilor
Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale, trece printr-o mare cumpănă în urma exploziei devastatoare petrecute săptămâna trecută în Rahova. Oficialul FRAM se afla acasă, la etajul unu al apartamentului său din Sectorul 5, în momentul deflagrației care a ucis trei persoane și a lăsat zeci de familii fără locuințe. ...
19:30
MM Stoica a anunțat soluția-surpriză pentru rezolvarea problemelor din centrul defensivei la FCSB: „Până la urmă, ce putem să riscăm?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că fotbalistul de 16 ani al campioanei en-titre, Andrei Dăncuș, poate prinde un post de titular la echipa mare, având în vedere criza din centrul apărării.Singurul fundaș central de meserie pe care îl are la dispoziție în acest moment FCSB este Siyabonga Ngezana, în timp ce Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Vlad Chiricheș sunt accidentați. ...
19:30
Are 14 ani și merge pe urmele fratelui său mai mare, liderul ATP Carlos Alcaraz: „Se va vorbi mult despre el” # Gazeta Sporturilor
Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz, Jaime (14 ani) este văzut drept un posibil urmaș al sextuplului învingător în turnee de Grand Slam. Adolescentul se antrenează la același club ca numărul 1 mondial și este campion european de juniori cu echipa Spaniei.Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, ar putea avea peste câțiva ani concurență directă în circuitul profesionist chiar din partea fratelui său mai mic, Jaime. ...
Acum 4 ore
19:00
Dennis Man a scris istorie la PSV în Liga Campionilor! » Ce record a stabilit la primul său gol marcat cu Napoli # Gazeta Sporturilor
Dennis Man a avut nevoie de 137 de minute jucate pentru a-și deschide cont de marcator în Champions League. Golul de 3-1 reușit pentru PSV Eindhoven în poarta lui Napoli a devenit cel care a finalizat acțiunea cu cele mai multe pase consecutive în istoria competiției de când există statistici Opta (2003-2004). ...
18:50
Italienii și-au amintit de jucătorul de la FCSB care a jucat la Bologna: „Un fir subțire unește aceste echipe. Legătura există, discretă și curioasă” # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul FCSB - Bologna, o publicație de sport din Italia a scris un material despre Denis Alibec (34 de ani). Jurnaliștii italieni și-au amintit că Denis Alibec a fost jucătorul Bolognei pentru scurt timp în sezonul 2013-2014, când a fost împrumutat de la Inter, chiar înainte de atacantul să încheie socotelile cu fotbalul italian. Au scris un material despre faptul că internaționalul român va înfrunta fosta echipă. ...
18:40
Numărul 2 al Spaniei, dezamăgit după ce nu a fost convocat în lotul de Cupa Davis: „Cu tot respectul, cred că meritam să fiu acolo” # Gazeta Sporturilor
Alejandro Davidovich Fokina (26 de ani, 18 ATP), numărul 2 al Spaniei, nu a fost inclus de căpitanul nejucător David Ferrer în lotul de Cupa Davis care va încerca să câștige această competiție peste o lună, la Final 8-ul organizat în Bologna. Ibericul și-a exprimat dezamăgirea legată de decizia căpitanului, însă i-a lăudat pe colegii săi. ...
18:20
Dorian Railean (32 de ani), fost portar la Dinamo, pentru care nu a prins nicium meci oficial, a semnat cu „lanterna roșie” din Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare.Railean, care are 18 selecții pentru prima reprezentativă a naționalei Moldovei, a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon. ...
18:10
Spectacol la deschiderea noului sezon al NBA! Condusă de MVP-ul ligii, campioana en-titre s-a impus, după 2 reprize de prelungiri # Gazeta Sporturilor
Marți noaptea, noul sezon al NBA a debutat cu două partide extrem de disputate, una dintre ele având nevoie de două reprize de prelungiri. Oklahoma City Thunder, campioana en-titre, și Golden State Warriors, echipa cu cele mai multe titluri în ultimii 10 ani, și-au adjudecat victoriile în prima seară a stagiunii 2025-2026.După o lungă perioadă de așteptare, noul sezon al ligii nord-americane de baschet a început cu două confruntări spectaculoase. ...
18:10
Barcelona a aflat consecințele eliminării lui Hansi Flick » Ce se întâmplă cu antrenorul blaugrana la „El Clasico” # Gazeta Sporturilor
Barcelona nu va fi condusă de pe margine la derbyul cu Real Madrid de Hansi Flick. Antrenorul german, care a primit două cartonașe galbene în partida cu Girona, a primit un meci de suspendare. Însă a scăpat de o sancțiune mai gravă, la care s-a expus prin gestul obscen făcut sâmbăta trecută, după ce fusese trimis de arbitrul în tribună. ...
17:50
Gigi Becali a trecut la alt nivel! Soarta jucătorului de la FCSB e în mâinile suporterilor: „Eu nu ascult niciodată, dar în situația asta să decidă ei!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că îi va lăsa pe suporterii echipei să-i decidă soarta lui Denis Alibec (34 de ani), după ce atacantul a intrat în conflict cu aceștia în urma înfrângerii suferite în etapa trecută din Superliga, 1-2 cu nou-promovata Metaloglobus, după ce campioana en-titre a intrat în avantaj la cabine. ...
17:40
U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Veneția, derby în grupa A a BKT EuroCup » Mihai Silvășan: „Ne este dor să jucăm acasă” # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca este în căutarea celei de-a doua victorii în actualul sezon al BKT EuroCup, având-o ca adversară pe Umana Reyer Veneția. Meciul din BTarena, contând pentru etapa a 4-a, va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Prima Sport 3 și EuroLeague TV.După 3 runde scurse din stagiunea 2025-2026 a EuroCup, campioana României are un bilanț de o victorie și două înfrângeri. ...
17:40
Bologna nu trece prin cea mai bună formă în Europa League, deși pe plan intern rezultatele sunt pozitive. După două runde în cea de-a doua competiție continentală, formația rossoblu a acumulat doar un punct, ca urmare a remizei cu Freiburg, de pe teren propriu, 1-1. În prima etapă, Aston Villa i-a administrat 1-0, la Birmingham. ...
17:30
S-a stabilit primul podium de la Campionatele Mondiale din Jakarta » Daiki Hashimoto s-a apropiat de un record fantastic # Gazeta Sporturilor
Daiki Hashimoto (24 de ani) a câștigat al treilea aur mondial la individual compus, depășindu-i pe Boheng Zhang (China) și pe Noe Seifert (Elveția). Campionul olimpic de la Paris în această probă, Shinnousuke Oka, a încheiat pe locul cinci. Recordul pentru cele mai multe titluri mondiale în concursul gimnaștilor compleți este deținut de Kohei Uchimura, cu șase triumfuri consecutive.Daiki Hashimoto este primul campion al întrecerii mondiale din Indonezia. ...
17:30
Harlem Gnohere a vizitat-o pe FCSB și a spus cine va marca cu Bologna: „Cel mai bun prieten al meu” # Gazeta Sporturilor
Harlem Gnohere (37 de ani), fostul atacant de la FCSB și Dinamo, a vizitat-o pe campioana României înaintea meciului cu Bologna, care se va juca joi, 23 octombrie, de la 19:45. Harlem Gnohere a jucat pentru FCSB între 2017 și 2020, după ce anterior evoluase pentru rivala Dinamo timp de doi ani. Va fi prezent joi pe Arena Națională. A spus că Denis Alibec este cel mai bun prieten al său din lotul campioanei și speră că acesta va marca cu Bologna. VIDEO. ...
17:20
Se apropie revenirea lui Nicolae Stanciu la Genoa! » Când se poate antrena normal cu lotul lui Patrick Vieira # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu este indisponibil de trei săptâmâni, ratând ultimele patru meciuri la Genoa și la echipa națională. Fostul căpitan al României ar avea șanse să facă parte din lotul lui Patrick Vieira pentru partida de duminică, de pe terenului lui Torino, în etapa a 8-a din Serie A. ...
Acum 6 ore
17:10
Ionuț Rada, fostul fundaș central de la FCSB, a vorbit despre situația campioanei României, aflată în subsolul clasamentului din Superliga.Fostul jucător cu 6 apariții în Champions League în tricoul roș-albastru vede o problemă de vestiar. Crede că o posibilă atmosferă tensionată între jucători ar putea fi principala cauza a formei celor de la FCSB. De asemenea, a remarcat și o eventuală problemă între antrenorii Charalabous și Pintilii și fotbaliști. ...
17:00
Mehmet Topal, 39 de ani, este varianta pregătită în culise de Ioan Varga pentru banca lui CFR Cluj.Cu demiterea lui Andrea Mandorlini confirmată marți seara, CFR Cluj lucrează la instalarea unui înlocuitor pentru antrenorul italian. ...
16:50
Dorit de CFR Cluj, Hakim Ziyech s-a întors acasă! Transferul a fost anunțat oficial de Fabrizio Romano # Gazeta Sporturilor
Hakim Ziyech (32 de ani), mijlocașul ofensiv marocan dorit în urmă cu câteva săptămâni de CFR Cluj, a semnat oficial cu Wydad Casablanca, revenind astfel în țara natală. Transferul a fost confirmat chiar de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, specialistul în piața de mercato. ...
16:30
Firma lui Laszlo Dioszegi, recompensată cu 700.000 de euro de guvernul de la Budapesta » Viktor Orban, generos cu firmele din Transilvania # Gazeta Sporturilor
Firma lui Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, se numără printre entitățile cu sediul în Transilvania care au recepționat anul acesta bani dinspre guvernul de la Budapesta, arată o investigație realizată de Snoop.ro alături de jurnaliștii maghiari de la 24.hu. În total, Viktor Orban a direcționat prin intermediul influenței sale 18 milioane de euro pentru companiile din zona Transilvaniei. ...
16:30
Jucătorul lui Inter, la SUPERLATIV despre Cristi Chivu: „Este fantastic, toți ne simțim importanți!” # Gazeta Sporturilor
Piotr Zielinski, 31 de ani, vorbește la superlativ despre Cristi Chivu, antrenorul lui la Inter. Mijlocașul polonez a fost integralist seara trecută, în 4-0 cu Union SG în Liga Campionilor.În campionatul Italiei, Piotr Zielinski a fost utilizat sporadic, un total de 52 de minute în 4 apariții în primele 7 etape, dar în Liga Campionilor a fost esențial, titular cu Slavia Praga și integralist cu Union SG. ...
16:30
Președintele CS Rapid, Vlad Andronescu, infirmă zvonurile: „Nici vorbă de sechestru pe stadion!” # Gazeta Sporturilor
Recent, Guvernul României a publicat lista cu cluburile finanțate din bani publici care au datorii la Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Iar pe primul loc se află CS Rapid, grupare aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, care are o datorie de 3,7 milioane lei (aproximativ 740.000 euro), urmat de CSM Iaşi 2020, cu 1,5 milioane lei (300.000 euro), și CSM CSM Târgovişte, cu 1,09 milioane lei (218.000 euro). ...
16:10
Peisajul sumbru la clubul de tradiție care atacă promovarea: „Nu au bani pentru micul dejun!” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași este un butoi cu pulbere în acest start de sezon.Echipa căruia Consiliul Local Iași i-a aprobat un buget de 1,8 milioane de euro pentru a doua jumătate a anului în ideea atacării promovării în Superliga este după zece etape pe o poziție uluitoare, locul 11, cu numai 15 puncte și -3 în clasamentul adevărului. ...
16:00
„Îmi pare rău, dar ceea ce faceți este o nebunie!” » Charalambous a răbufnit: „Pentru așa ceva poți fi dat în judecată!” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, 45 de ani, antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de Europa League cu Bologna (joi, ora 19:45).Cipriotul s-a arătat deranjat de unele sugestii din spațiul public, în urma înfrângerii-șoc cu Metaloglobus, 1-2. ...
16:00
Rafael Nadal, despre momentul în care i s-a interzis să participe la Roland Garros: „Era foarte greu de înțeles” # Gazeta Sporturilor
Rafael Nadal (39 de ani) a povestit cum părinții săi nu i-au dat voie să participe pe tabloul juniorilor de la Roland Garros, punând pe primul loc studiul.Rafael Nadal, câștigător a 22 de trofee de Mare Șlem, a povestit o anecdotă interesantă la începutul lunii în cadrul ceremoniei în care a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Salamanca. ...
16:00
Juri Cisotti, mijlocașul FCSB-ului, nu este deloc impresionat de adversara Bologna: „E un adversar ca oricare altul” # Gazeta Sporturilor
FCSB se pregătește de un nou duel european, joi seară, de la ora 19:45, campioana României o va înfrunta pe Bologna, într-un meci din etapa #3 a grupei unice din UEFA Europa League. Partida va fi transmisă în direct la Digi Sport și Prima Sport, și în format liveTEXT pe GSP.ro.FCSB caută reabilitarea în Europa League după startul modest din campionat. Italianul roș-albaștrilor nu este impresionat clubul din țara sa. ...
16:00
Parcursul perfect i-a adus deja lui Cristi Chivu garanția play-off-ului! » Suma minimă asigurată de Inter în Ligă # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a devenit primul antrenor din istoria lui Inter care începe un sezon (exclusiv preliminarii) cu 3 victorii la zero un traseu în Champions League. Și are punctaj maxim în grupă după ce nerazzurrii au învins-o și pe Royal Union St. Gilloise (4-0). Statisticienii o văd pe vicecampioana Italiei 100% calificată în play-off, alături de Arsenal și PSG.Potrivit simulărilor făcute pe 10. ...
15:50
Stângul care nu iartă » Cine e „R07”, artistul pragmatic al Bologniei, golgheter în Serie A # Gazeta Sporturilor
Mâine, pe Arena Națională, în FCSB - Bologna, publicul român va descoperi un jucător cu un profil rar pentru fotbalul de azi. Riccardo Orsolini (28 de ani), golgheterul la zi al Serie A, este esența ofensivă a echipei pregătite de Vincenzo Italiano, aflate în căutarea primei victorii în ediția de Europa League. ...
15:40
15:20
„Cel mai bun mijlocaș din lume!” » Prestație pentru cărțile de istorie în Liga Campionilor: harta celor 125 de pase reușite # Gazeta Sporturilor
Nigel Reo-Coker, 41 de ani, vorbește la superlativ despre Vitinha, mijlocașul lui PSG, autorul unei prestații extraordinare seara trecută, în răsunătorul 7-2 cu Bayer Leverkusen.Câștigător al triplei cu PSG, respectiv al Ligii Națiunilor alături de reprezentativa Portugaliei, Vitinha (25 de ani) a ieșit pe locul 3 în clasamentul Balonului de Aur 2025.„Motorul” portughez funcționează la parametri maximi și în noul sezon. ...
Acum 8 ore
15:00
Cotele pentru câștigarea Superligii, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi. Rapid și Craiova sunt la egalitate! # Gazeta Sporturilor
În emisiunea de azi, Dan Bâra a prezentat cotele pentru câștigarea Superligii, pe care casele de pariuri le oferă după primele 13 etape. Dacă ai ratat transmisiunea live de la ora 13:00, găsești înregistrarea emisiunii pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor!Deși se află în fruntea clasamentului, FC Botoșani nu se numără printre favoritele la câștigarea titlului intern. ...
14:50
„Lucrurile au scăpat de sub control” » Fostul campion cu CFR Cluj cere explicații: „Nu există logică” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada (43 de ani), fostul fundaș central de la CFR Cluj, campion în Liga 1 în 2012, a analizat situația echipei din Gruia, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor.CFR Cluj trece prins schimbări masive. Săptămâna trecută s-a despărțit de Cristi Balaj, fostul președinte al clubului. În locul lui a fost numit Iuliu Mureșan, care a mai activat la formația din Gruia timp de 18 ani. Acesta s-a întors în funcția de președinte la CFR după 7 ani. ...
14:50
Cele mai tari dueluri ale zilei din Champions League, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă aici # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în această seară în Liga Campionilor. Printre acestea se numără întâlniri de top precum Real Madrid – Juventus, Frankfurt – Liverpool sau Bayern - Club Brugge. Breaking Bets poate fi urmărită în direct, de luni până vineri, de la ora 13:00, pe gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
14:50
Veste bună pentru Hansi Flick: vedeta din atac a reluat antrenamentele și ar putea juca în El Clasico # Gazeta Sporturilor
Raphinha (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la Barcelona, a reluat antrenamentele și este probabil ca acesta să fie la dispoziția lui Hansi Flick pentru El Clasico. Real Madrid - Barcelona, derby-ul Spaniei, a fost programat duminică, 26 septembrie, de la ora 17:15. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
14:50
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
14:50
14:40
Contestat de propriul jucător, Antonio Conte a răspuns: „Atunci când voi decide eu!” # Gazeta Sporturilor
Olandezul Noa Lang, 26 de ani, s-a plâns după PSV - Napoli 6-2 că antrenorul lui, Antonio Conte, nu-i oferă destule minute și nici explicații pentru această situație. Italianul i-a răspuns.În vară, Napoli a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Noa Lang de la PSV.De atunci, extrema olandeză a adunat doar 6 apariții, acelea în finalurile meciurilor, din care însumează doar 110 minute pe teren. ...
14:30
Prezent în studioul GSP Live, Raul Rusescu a comentat conflictul dintre Denis Alibec și galeria campioanei FCSB.De trei ori campion al României alături de roș-albaștri, Rusescu l-a acuzat pe Gheorghe Mustață, liderul galeriei, că a făcut rău clubului prin declarațiile sale publice.După eșecul cu Metaloglobus (1-2), jucătorii roș-albaștrilor au intrat în vizorul suporterilor, iar Alibec a fost unul dintre cei cărora li s-a cerut socoteală. ...
14:10
Noua conducere a unui club de tradiție din Liga 2 este în litigiu cu un fost președinte pentru un împrumut și un contract de publicitate # Gazeta Sporturilor
După reorganizarea din această vară, când s-a semnat parteneriatul cu Barca Academy, reprezentată de Marius Pavel, cel care a primit 60% din voturi în Adunarea Generală, devenind asociat alături de Primărie și de Consiliul Județean Dâmbovița, la Chindia Târgoviște apele sunt în continuare tulburi, din cauza unor mai vechi litigii care abia acum ies la suprafață. ...
14:10
Toto Wolff, opinie contra curentului: „Verstappen are un avantaj în lupta cu McLaren” # Gazeta Sporturilor
Toto Wolff, șeful echipei Mercedes, este de părere că Max Verstappen are un avantaj psihologic în lupta pentru titlu împotriva piloților Mercedes, Oscar Piastri și Lando Norris. Max a avut prestații excelente în ultimele curse și este acum la doar 40 de puncte de liderul Piastri, cu doar 5 curse rămase din calendarul Formulei 1. ...
13:50
Real Madrid - Juventus, duelul serii din Liga Campionilor » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Real Madrid - Juventus este duelul serii de miercuri din Liga Campionilor. Partida a fost programată la ora 22:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Real Madrid a mers perfect până acum în Liga Campionilor: 2 victorii din 2 meciuri. Juventus este și ea neînvinsă în cea mai importantă competiție intercluburi dar a înregistrat două remize cu Borussia Dortmund și Villareal. ...
13:40
A venit în România de la 7.700 de km și a rămas impresionată după doar 2 luni: „Îi iubesc, aș mânca mulți” # Gazeta Sporturilor
Erin Van Dolder (26 de ani), mijlocașul de la Olimpia Cluj, a ajuns la echipa feminină din România în aceasta vară. După doar două luni, canadianca a început deja să vorbească română și a declarat ce îi place cel mai mult în țara noastră.Înainte de a ajunge la Cluj, Erin a jucat în prima liga din Irlanda, la Treaty Utd, din decembrie 2023. În 23 de meciuri a marcat 4 goluri. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.