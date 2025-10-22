Duel românesc în FIBA Europe Cup între CSM Corona Brașov și CSM Oradea » Alte 4 echipe au reprezentat țara noastră în cupele europene

17:30

Harlem Gnohere (37 de ani), fostul atacant de la FCSB și Dinamo, a vizitat-o pe campioana României înaintea meciului cu Bologna, care se va juca joi, 23 octombrie, de la 19:45. Harlem Gnohere a jucat pentru FCSB între 2017 și 2020, după ce anterior evoluase pentru rivala Dinamo timp de doi ani. Va fi prezent joi pe Arena Națională. A spus că Denis Alibec este cel mai bun prieten al său din lotul campioanei și speră că acesta va marca cu Bologna. VIDEO. ...