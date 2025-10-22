TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina
Știrea inițială: După anularea Summitului Păcii de la Budapesta, o evoluție semnificativă se petrece în relația americano-rusă, cu focus pe Ucraina. Trump „gripează” mașinăria de război a Rusiei: vânzarea de petrol. Într-o mișcare aproape surpriză, SUA au anunțat în deschiderea întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, că sancționează cele mai […]
Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval, în timp ce negocierile pentru un armistițiu în Ucraina continuă. Trump și-a deschis discursul în fața reporterilor cu o declarație de optimism, recunoscând totodată că un armistițiu a fost dificil de realizat. „În ceea ce privește relația Ucraina-Rusia, ne-am gândit […]
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 octombrie 2025, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre situația dificilă a negocierilor europene legate de războiul din Ucraina și poziția fermă a Europei de a nu face compromisuri cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat existența unei mentalități europene dominante […]
SUA sancționează marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat un armistițiu, a anunțat Departamentul Trezoreriei din SUA. Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite. Statele Unite vor susține în continuare o rezoluție […]
După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția. Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental” gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nu contează că […]
O operațiune majoră a poliției și a salvării este în plină desfășurare în prezent la Ering (Bavaria, Germania), transmite BILD. Un accident grav a avut loc în timpul unui exercițiu al Armatei Germane. Poliția și Armata s-ar fi atacat reciproc, cu muniție reală, din greșeală. Numeroase echipe de intervenție, inclusiv pompieri, se află la fața […]
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a comentat convorbirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o un punct de cotitură important pentru percepția europeană și americănă asupra războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Dungaciu, această discuție telefonică a fost interpretată greșit prin prisma unei propagande care dorește să minimalizeze […]
Raed Arafat susține o anchetă amplă pentru a se afla cine a rupt sigiliul la gaze, fapt ce a dus la explozia care s-a soldat cu trei morți în Rahova. „Situația trebuie clarificată de anchetatori, dacă gazul a fost oprit și cineva i-a dat drumul. Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc. […]
Un miros „posibil periculos” a fost detectat la un fast-food din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii și membrii companiei de gaze au venit de urgență la fața locului. Din fericire, nu au fost constatate valori peste pragul de alarmare. Cu toate acestea, pe durata măsurătorilor, activitatea comercială a fost închisă. „În jurul orei 21.40 a […]
Eurodeputatul PSD Claudiu Manda, propus în echipa lui Sorin Grindeanu pe funcția de secretar al partidului, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al PSD Dolj și l-a propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile. Claudiu Manda a anunțat într-o postare pe Facebook că în prezența delegaților PSD la Conferința Extraordinară a Organizației Județene […]
Raed Arafat, șeful DSU, a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit despre explozia care a avut loc în blocul din cartierul Rahova. El spune că acea explozie nu a fost de la o „butelie”, așa, cum, de regulă, se întâmplă în cele mai multe cazuri de explozie, ci, în acest caz, […]
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat miercuri seară, la Digi 24, de ce explozia de la blocul din Rahova nu a fost urmată și de un incendiu. „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu. Noi avem, rapoartele noastre toate au… explozie de butelie de gaz, explozie de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat alegerea Budapestei ca loc pentru întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul spune că simplul fapt că evenimentul ar fi avut loc în Ungaria transmite un semnal: Viktor Orban este recunoscut ca un jucător important. Urmăriți […]
Raed Arafat spune că ar putea lua în calcul ipoteza unei fapte de crimă în cazul exploziei din cartierul Rahova. „Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră. Autoritățile au luat măsurile, cineva a deschis.” Șeful SMURD spune că ar […]
O familie din nordul Londrei oferă, anual, suma de 180.000 de lire (adică aproape 207.000 de euro) unui tutore privat care să îi ghideze fiul de 1 an într-un „mediu cultural britanic complet” și să-l pregătească pentru școli de elită precum „Eton” sau „Harrow”. Astfel, într-un anunț postat în TES, părinții caută o persoană care […]
Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că va construi noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. „Un alt proiect major pentru sănătatea din România prinde contur. Lucrările avansează conform graficului de execuție, iar construcția a depășit deja jumătatea drumului către finalizare”, a transmis ministerul pe Facebook. […]
Sezonul Scorpionului aduce o energie intensă, însă benefică pentru anumite semne zodicale. Între 22 octombrie și 21 noiembrie, patru zodii vor simți pe deplin sprijinul astrelor. Fie că este vorba de noroc în dragoste, de reușite profesionale sau de decizii inspirate, această perioadă le aduce transformări în bine. Astfel, norocul favorizează deci patru semne zodiacale […]
Un nou studiu arată că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, mergând doar 4.000 de pași pe zi, contestând astfel standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi. Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, subliniază că numărul total de pași parcurși, mai degrabă decât numărul de zile […]
Polița germană a tras accidental asupra soldaților armatei germane cu muniție de antrenament, care au ripostat cu muniție reală. Un militar a fost rănit. Înainte de incident, locuitorii au sunat la numărul de urgență și au raportat că „indivizi mascați” cu puști bântuiau în jurul hambarelor, ceea ce a determinat poliția de stat să emită […]
Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, l-a ironizat pe Ilie Bolojan, transmițând mesajul: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”. Sorin Grindeanu a transmis în cadrul evenimentului de la Craiova cu referire la premierul Bolojan că: „Nu poți să vii să spui că tu vrei să […]
După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția. Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l […]
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Trei dintre deținuții care aproape că l-au „terorizat” în prima noapte de pușcărie pe fostul președinte al Franței– i-au cântat la geam, l-au strigat și l-au boscorodit, stricându-i tot somnul – s-au trezit că, după ce vor ieși din actuala pușcărie este posibil să intre în alta. Deținuții care i-au stricat somnul lui Nicolas Sarkozy […]
Un cățel a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, pe când ținea de mână stăpânul. Imaginile au devenit imediat virale, iar autoarea care a postat imaginile pe Tik Tok a recunoscut faptul că i-au dat lacrimile când i-a văzut. Totul s-a petrecut în weekend, la stația de metrou Piața Sudului. Acolo, […]
Mulți români se plâng de salariile mici, corupția politică și de situația precară a infrastructurii și a serviciilor sociale din România. Din aceste motive, unii tineri emigrează peste hotare, fără dorința de a se mai întoarce vreodată. Însă, se poate trăi bine și în România. Chiar peste media Uniunii Europene. În ce județe pot românii […]
Se spune că banii nu aduc fericirea, iar zicala aceasta pare că se potrivește de minune unei familii din Marea Britanie, care a câștigat la loterie un jackpot pe viață, mai precis, suma de 1.000 de lire pe săptămână. Dar se pare că acest căștig uriaș nu a făcut decât să le complice existența membrilor […]
În România, atunci când un angajat este dat afară fără preaviz, legislaţia oferă garanţii clare, în funcţie de motivul concedierii şi de respectarea procedurilor legale. Există situaţii în care concedierea fără un termen de preaviz este legală, scrie Playtech. În cazul concedierii pentru motive disciplinare grave (cum ar fi abateri repetate, incompatibilitate profesională, incapacitate psihică/fizică […]
La trei zile după jaful de la Muzeul Luvru care a șocat Franța, directorul muzeului, Laurence des Cars, născută pe 13 iunie 1966, a fost audiată de către un comitet parlamentar de la 15:30 (ora Franței). Specializată pe istoria artei și curator de profesie, Laurence des Cars deține funcția de director din septembrie 2021, fiind […]
Europarlamentarul Claudiu Manda a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „superficialitate” și de încercări de a pune presiune pe partenerii de guvernare. Social-democratul a declarat că partidul „nu mai răspunde la șantaj” și că „PNL își poate numi oricând alt premier” dacă actualul prim-ministru nu mai dorește să continue. „Am […]
Amânarea summitului prevăzut la Budapesta între Donald Trump și Vladimir Putin nu semnifică o ruptură, ci mai degrabă evidențiază complexitatea unui dialog care nu a fost niciodată întrerupt între Washington și Moscova. De luni întregi, canalele de comunicare rămân deschise, contactele discrete continuă, iar fiecare parte încearcă să sondeze poziția celeilalte — dovadă că, în […]
Dana, o polițistă din Timiș, a salvat o bătrână de 82 de ani, în pericol de a fi lovită de mașini, pe un drum de mare viteză. Ce făcea femeia, în urmă cu două zile, la primele ore ale dimineții, pe centura municipiului Timișoara. Femeia a fost observată de polițista Dana Cristina, de la Serviciului […]
Târgurile de Crăciun din România devin tot mai populare în rândul turiștilor străini. Agenții de turism din alte țări oferă city-break-uri și circuite speciale care includ vizite la târgurile din București, Sibiu și Craiova, unde decorațiile și atmosfera de sărbătoare atrag mii de vizitatori. Unele hoteluri și-au deschis rezervările încă de la începutul anului. Străinii […]
Veronika F., o pensionară în vârstă de 68 de ani, din Rechnitz (Austria), a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit un articol despre divorțul lui Heinz-Christian Strache, fost vice-cancelar al Austriei. Astfel, pentru distribuirea articolului despre divorțul fostului lider FPÖ, Veronika F. a fost obligată să plătească 4.500 de euro […]
Deputatul PSD Claudiu Manda a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „superficialitate” și de încercări de a pune presiune pe partenerii de guvernare. Social-democratul a declarat că partidul „nu mai răspunde la șantaj” și că „PNL își poate numi oricând alt premier” dacă actualul prim-ministru nu mai dorește să continue. […]
Un primar din județul Iași și-ar fi însușit o parte din lemnele achiziționate din bani publici pentru încălzirea grădiniței în localitate. Scandalul a izbucnit după ce un consilier care a văzut că lemnele sunt descărcate la curtea primarului a depus plângere la poliție. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili care a fost […]
„Dacă partidul va vota și sunt convins că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil voi candida”, a spus Daniel Băluță, în direct la Antena3CNN. Primarul sectorului 4 a declarat că decizia finală privind candidatura sa la Primăria Capitalei va fi anunțată în următoarele 7-10 zile. Întrebat dacă va candida pentru că partidul nu […]
Un internaut a sesizat pe TikTok că o femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor. Aceste obiecte cad direct pe mașinile aflate în mers. „Atenție mare la intrarea în pasajul Obor, mai ales pe sensul dinspre Liceul Hașdeu către Lizeanu. În zonă se află o doamnă care aruncă cu obiecte în mașinile care […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că președintele american Donald Trump este „crucial” pentru încheierea războiului din Ucraina, summitul de la Budapesta fiind amânat. El ar urma să-l întâlnească pe președintele american într-o vizită la Casa Albă, la ora 16:00 (23:00 – ora României). Secretarul general al alianței neagă că prezența sa la Washington din […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că președintele american Donald Trump este „crucial” pentru încheierea războiului din Ucraina, summitul de la Budapesta fiind amânat. El ar urma să-l întâlnească pe președintele american într-o vizită la Casa Albă, la ora 16:00 (23:00 – ora României). Secretarul general al alianței neagă că prezența sa la Washington din […]
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Universitatea Craiova – Noah, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe prosport.ro și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport.
Spitalul privat din Constanța, acolo unde o tânără de 29 de ani a murit la scurt timp după naştere, a reacţionat în urma raportului făcut public de Ministerul Sănătăţii. În concret, reprezentanții spitalului au transmis că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, aflându-se în curs de remediere. Reamintim că Alexandru Rogobete, ministrul […]
Astăzi, 22 octombrie, pompierii militari bihoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion, în timp ce rula pe Centura Beiușului. Apelul privind producerea incendiului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 17.05, moment în care, pentru gestionarea evenimentului, au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Secției Beiuș, […]
Un interviu cu un american, care s-a mutat în urmă cu șapte ani în România, a devenit viral pe TikTok. Bărbatul este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de generozitatea oamenilor. El le-a reamintit românilor cât de frumoase sunt locurile și oamenii de aici și spune că Bucureștiul este un oraș mult […]
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029. Vestea vine după renegocierile cu Comisia Europeană, deși România ar fi vrut să scoată din uz centralele pe cărbune. Ministrul spune că situația de a avea un potențial blackout în această iarnă va fi evitată. […]
Sorin Grindeanu a avut un nou atac furibund la adresa lui Ilie Bolojan, acuzând că prioritizarea „statuiei unora și altora” împiedică corectarea pensiilor speciale ale magistraților. Grindeanu s-a întrebat la conferința de la Craiova dacă premierul „își dorește cu adevărat să îndrepte aceste nedreptăți, aceste injustiții sociale sau vrea să facă doar un joc de […]
În iarna anului 1709, continentul european a fost lovit de cel mai cuplit val de frig din ultimele milenii. Valorile termice au înghețat atât de mult încât au înghețat râuri, mări și chiar clopotele bisericilor. Se întâmpla în dimineața zilei de 6 ianuarie 1709, Europa s-a trezit sub o tăcere stranie. Cerul era limpede, dar […]
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării București, 20 octombrie 2025 – În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se alătură Comitetului Național Paralimpic (CNP) printr-o contribuție financiară destinată organizării Ride More Paraevent – Snowlovers […]
Fosta spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră după ce a fost arestată în 2010 în Statele Unite, revine în prim-plan. Potrivit publicației The Sun, Chapman, acum în vârstă de 43 de ani și cunoscută sub numele Anna Romanova, a fost numită directoare a Muzeului Rus al Informațiilor, instituție aflată sub autoritatea Serviciului de Informații Externe. […]
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat pe 21 octombrie 2025 la închisoarea La Santé Prison din Paris, după ce a primit o condamnare de 5 ani cu executare. Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, a fost condamnat pentru „conspirație criminală”. Este primul fost lider francez de la Philippe […]
