Kostas Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din închisorile românești. „Monstrul din Caracal”, mai bogat decât „Fiara din Balcani”

19:50

Un interviu cu un american, care s-a mutat în urmă cu șapte ani în România, a devenit viral pe TikTok. Bărbatul este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de generozitatea oamenilor. El le-a reamintit românilor cât de frumoase sunt locurile și oamenii de aici și spune că Bucureștiul este un oraș mult […]